SmartBubbles MT5

Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen

Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen.
(Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas)
Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse.

Qué hace el indicador:

  • Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento

  • Muestra dónde entra gran volumen sin un cambio significativo de precio

  • Ayuda a anticipar posibles rupturas o giros de tendencia

Cómo funciona:

  • Analiza marcos temporales más pequeños que el del gráfico actual

  • Detecta velas inusualmente pequeñas (desaceleración del precio)

  • Comprueba si hay un volumen anormalmente alto (pico de volumen)

  • Muestra cuadrados verdes (alcistas) o rojos (bajistas)

Ajustes principales:

  • Sensibilidad del precio: cuanto menor sea el valor, mayor será la sensibilidad

  • Multiplicador de volumen: cuanto mayor sea el valor, más selectiva será la detección

  • Tamaño de las burbujas: ajusta la visibilidad del indicador

Por qué es útil:

  • Simple y visual

  • Sin cálculos complicados

  • Destaca configuraciones interesantes del mercado

  • Totalmente personalizable

Ideal para operar en rangos, rupturas o para comprender mejor la dinámica del mercado.


Productos recomendados
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
¿Utilizas el volumen en tu lectura del mercado? Ciertamente muchos traders lo utilizan, y no se imaginan operar sin él. El indicador Color Histogram Volume Set permite al usuario elegir el valor que considere interesante monitorizar. Cuando lo superes tendrás confirmación visual y si quieres también tendrás la alerta sonora que te da el indicador. Por supuesto, hay otras formas de tratar de encontrar un volumen alto, como evaluar si el volumen está por encima de la media, si es el vo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Thunder Scalper
Mr Fares Mohammad Alabdali
Indicadores
Indicador de objetivos de compra y venta       Consta de tres líneas: el primer color verde identifica los objetivos de compra, el segundo color rojo identifica los objetivos de venta y el tercer color azul es el precio promedio.       Hay dos formas de entrar:       Método 1: punto de entrada cuando el precio promedio se rompe con una vela larga desde abajo y mantenerse por encima de la línea azul con una vela verde se considera compra       Cuando el precio promedio atraviesa el techo con una
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indicadores
Precision Arrows – Señales de Entrada Inteligentes con TP y SL Integrados Precision Arrows es un potente indicador de trading diseñado para traders que exigen precisión, claridad y fiabilidad . Identifica señales de compra y venta de alta probabilidad e incluye automáticamente niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) , ayudándote a operar con disciplina y consistencia en Forex, índices, criptomonedas e índices sintéticos . El indicador combina detección precisa de señales, filtrado inteligen
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
Doctor Edge Strategy Range Breakout Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
Doctor Edge Strategy Pro - Zonas de rango y ruptura Doctor Edge Strategy Pro es un indicador profesional diseñado para simplificar la lectura del mercado basada en zonas de rango y ruptura. Combina conceptos de Price Action, TIC y Smart Money Concepts, proporcionando un enfoque automatizado y preciso para traders de índices sintéticos, criptodivisas y pares de Forex. Cómo funciona Doctor Edge Strategy Pro dibuja automáticamente en el gráfico: La zona de rango (acumulación lateral); La zona de
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador utiliza el indicador metaquotes ZigZag como base para trazar la extensión de fibonacci y el retroceso de fibonacci basado en las ondas de Elliot. Un retroceso de fibonacci será trazado en cada onda dibujada por el ZigZag. Una extensión de fibonacci se trazará sólo después de la 2ª onda. Ambos fibonacci se actualizarán sobre la misma tendencia de onda. Soporte hasta 9 ondas elliot consecutivas. Parámetros: Profundidad: Cuanto iterará el algoritmo para encontrar las velas más baj
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicadores
Trend Hunter es un indicador de tendencias para trabajar en los mercados Forex, criptomonedas y CFD. Una característica especial del indicador es que sigue con confianza la tendencia, sin cambiar la señal cuando el precio perfora ligeramente la línea de tendencia. El indicador no se vuelve a dibujar; aparece una señal para ingresar al mercado después del cierre de la barra. Al avanzar a lo largo de una tendencia, el indicador muestra puntos de entrada adicionales en la dirección de la tendenci
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
All Trend power
Israr Hussain Shah
Indicadores
TrendPower Todo en Uno Strict v1.00 Descripción TrendPower All-In-One Strict es un completo sistema de trading de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5. Actúa como un "detector de confluencia", lo que significa que filtra el ruido del mercado al requerir que múltiples indicadores técnicos estén de acuerdo antes de generar una señal. El indicador utiliza un motor lógico "estricto", lo que significa que sólo se genera una señal cuando los filtros de impulso, dirección de la tendenci
Otros productos de este autor
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
MTF TREND DASHBOARD - Analizador de Tendencias Multitimeframe Un potente panel visual que muestra la dirección de la tendencia en 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES === Detección de tendencia en tiempo real usando cruce de EMAs Valores de RSI con colores de sobrecompra/sobreventa Barras dinámicas de fuerza de tendencia Señal de sesgo del mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Visualización en vivo de Spread, ATR, Bid/Ask Te
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Media Móvil Adaptativa AMD (AAMA) AAMA es un indicador de media móvil adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta según las condiciones del mercado. Características principales: Media móvil adaptativa basada en el Ratio de Eficiencia de Kaufman – reacciona rápidamente en tendencias y filtra el ruido en mercados laterales Detección automática de las 4 fases del mercado AMD: Acumulación, Markup (subida), Distribución, Markdown (bajada) Adaptación a la volatil
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Cajas de Sesión y Líneas de Máximo/Mínimo para MT5 Descripción general: SimpleCustomBox es un potente y fácil de usar indicador para MetaTrader 5 que te permite resaltar visualmente sesiones de trading específicas en tu gráfico. Define rangos de tiempo personalizados, visualiza al instante el máximo y mínimo de cada sesión y toma decisiones más inteligentes con límites visuales claros. Perfecto para traders intradía, scalpers y cualquier persona que opere con patr
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversión Estadística Descripción corta Indicador de nivel institucional que calcula la probabilidad estadística de una reversión hacia la media móvil de 200 periodos, basado en el análisis de sobreextensiones históricas. Identifica zonas de fatiga del mercado con precisión cuantitativa. Características principales Análisis estadístico avanzado – Construye una base de datos con más de 500 extensiones históricas para calcular probabilidades reales Puntu
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – muestra de forma sencilla los máximos y mínimos de los días anteriores directamente en su gráfico, ofreciendo una referencia rápida y visual de los niveles clave pasados. El indicador es ligero y fácilmente configurable , permitiéndole ajustar el número de días mostrados, los colores, así como el estilo y grosor de las líneas según sus preferencias. Está diseñado para ser práctico y sencillo, aunque puede que no funcione en todos los instrumentos o plataformas . Español : Probado únicamen
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash y genera señales de scalping en tiempo real. TF: Funciona en todos los marcos temporales (recomendado M1–M15). Par: Diseñado para índices sintéticos Boom y Crash (Deriv), adaptable a activos volátiles. Ajustes: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidad y tamaño mínimo del pico EMA (8/21) – señales de entrada RSI (14) – filtro de tendencia TP/SL Points – niveles de take profit y stop loss Trailing Exit / Alerts – gestión
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase corta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volumen con poco movimiento de precio (comportamiento tipo iceberg). TF: Funciona en todos los marcos temporales (M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs. Ajustes: VolumeLookback – velas para calcular volumen medio VolumeThreshold – multiplicador para detectar volumen anormal ClusterSize – número de velas cercanas para confirmar un cluster RangeComparisonPeriod – periodo para promediar rangos (high–low) Con
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Asesores Expertos
Range Breakout EA - Descripción Simple Concepto Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave: Características Gestión automática de las horas de mercado Stop Loss y Take Profit personalizables Trailing Stop inteligente Modo de prueba integrado para simulación Registros detallados para supervisión Cómo funciona Registra los precios extremos al comienzo del día Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario Abre una posició
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avanzado del Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 es una version mejorada y optimizada de mi indicador VWAP personal. Muestra el precio medio ponderado por volumen junto con varias bandas de desviacion estandar que ayudan a identificar posibles zonas de soporte, resistencia y agotamiento del movimiento. El indicador funciona en todos los marcos temporales y mantiene un rendimiento ligero incluso con grandes historicos. Proposito del indicador El VWAP r
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compresión de Liquidez El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio. Visualización: Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”). Características Clave Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significati
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de flujo institucional Una herramienta inteligente basada en el volumen que detecta las zonas de actividad institucional a través de patrones directos de flujo de órdenes. Revela dónde operan las grandes instituciones. Un indicador de volumen avanzado que filtra el ruido para identificar probables patrones institucionales. Características principales Detección inteligente de grupos Identificación automática Clasificación de señales: Violeta / Amarillo - Zona institucional - Actividad i
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador Range Box para Sesiones de Trading Este indicador permite a los traders visualizar y analizar rangos de tiempo específicos directamente en su gráfico, dibujando cuadros rectangulares para cada sesión de trading. Funciones clave: Intervalo de sesión personalizable: establezca sus propias horas de inicio y fin de sesión. Número de días mostrados: elija cuántas sesiones pasadas serán visibles. Color por defecto y color especial para lunes: destaque fácilmente los patrones semanales. Ancho
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA ESTRUCTURALES - Indicador MT4/MT5 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de o
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs es un indicador de media móvil diseñado para ajustarse de forma natural a los movimientos del mercado. A diferencia de las medias tradicionales, adapta dinámicamente sus periodos en función de la volatilidad reciente y la tendencia actual. La EMA sigue de cerca las rápidas oscilaciones de los precios para captar cada impulso, mientras que la SMA se mantiene más suave, proporcionando una referencia estable y fiable. Con una pantalla limpia que muestra los periodos adaptativos a
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador que numera las barras (velas) de una sesión de negociación personalizada. El indicador permite: Definir la hora de inicio de la sesión (StartHour y StartMinute). Mostrar números sólo en barras impares (si AfficherUniquementImpairs es true) Visualizar los números de los últimos N días (NbJours) Personalizar el color y el tamaño del texto El indicador recorrerá las barras de los últimos N días y, para cada día, empezará a contar desde la hora de inicio de la sesión. Mostrará el número
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Este indicador le permite numerar las barras dentro de una sesión de trading para CFDs. Funciona en GER40, UK100, US30, US100 y US500 y es completamente personalizable para adaptarse a su estilo de trading y preferencias de gráfico, siendo muy útil para el análisis diario y la mejora de estrategias. Funciones y parámetros clave: Intervalo de sesión personalizable: defina su hora de inicio y fin de sesión Opción de ocultar números pares: para un gráfico más limpio Ajustar la distancia de los núm
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
El visualizador de la actividad de las velas convierte su gráfico en un mapa térmico dinámico que le ofrece una visión clara de la presión compradora y vendedora. Conocimiento profundo del mercado: Detección de zonas activas: El algoritmo destaca las áreas en las que se acumula un alto volumen dentro de un estrecho rango de precios, revelando zonas clave de presión. Intensidad en tiempo real: Los colores se ajustan en tiempo real, cambiando suavemente de tonos fríos a tonos más cálidos a medida
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot - Indicador Automático de Puntos Pivote Indicador MT4 que muestra los puntos pivote (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) y los niveles del día anterior (PDH/PDL). Características principales: Adaptación automática al marco temporal del gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL y el nivel de soporte/resistencia más cercano 8 temas de color preconfigurados Personalización completa de colores, estilos de línea y opacidad de zonas Etiquetas compactas con visualización opcional del precio Actualizaciones
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Rectangle Resumen Indicador interactivo de perfil de volumen que muestra un análisis horizontal del volumen negociado en cada nivel de precio dentro de una zona seleccionada. Crea automáticamente un rectángulo móvil y muestra barras de colores que representan la distribución del volumen alcista y bajista. Qué hace: Muestra el volumen horizontal : Visualiza la distribución del volumen en cada nivel de precio mediante barras horizontales Análisis alcista/bajista : Colorea las barras
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Indicadores
DESCRIPCIÓN TÉCNICA Nexus Signal System es un indicador para MT4 que combina 12 criterios técnicos para generar señales de trading. El sistema analiza la confluencia de múltiples factores (tendencia, momentum, volumen, zonas de soporte/resistencia) antes de validar una señal, lo que reduce el número de señales falsas en comparación con los indicadores que usan un solo criterio. CRITERIOS DE ANÁLISIS (Puntuación 0–15): Detección de patrones (pin bars, engulfing) Análisis Multi-Timeframe (confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario