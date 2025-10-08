Advanced Dashboard Pro

Dashboard für MT5 - Handelsanalysetool

Echtzeit-Leistungsanalyse für MetaTrader 5

Das Dashboard ist ein Analysetool für MetaTrader 5-Händler, die detaillierte Leistungseinblicke und datengesteuerte Analysen ihrer geschlossenen Positionen benötigen.

HAUPTMERKMALE

Multi-View-Analyseschnittstelle

5 interaktive Registerkarten: Transaktionen, Chart, Kalender, stündliche Leistung und Arena-Statistiken

Echtzeit-Updates: Automatische Aktualisierung, wenn Positionen geschlossen werden

Anpassbare Filter: Filterung nach Symbol, Magic Number und Zeitbereich

Responsives Design: Passt sich jeder Chartgröße mit Optionen zum Maximieren/Minimieren an

Kalenderansicht - Monatliche Leistungsaufschlüsselung

Visueller Kalender mit täglichem Gewinn/Verlust in farbcodierten Zellen

Wöchentliche Summen mit Leistungsprozentsätzen

Monatliche Statistiken: Gesamttrades, Gewinne, Profit und ROI-Prozentsatz

Navigieren Sie durch historische Monate, um die vergangene Leistung zu analysieren

Direkter Vergleich der Handelsaktivität über Tage hinweg

Heatmap der stündlichen Leistung

7x24-Raster: Zeigt, welche Stunden und Tage am profitabelsten sind

Ansichten umschalten: Analyse nach ERÖFFNUNGS- oder SCHLIESSZEIT

Handelsartfilter: Nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder kombinierte Ergebnisse anzeigen

Detailliertes Popup: Klicken Sie auf eine beliebige Zelle für eine detaillierte Aufschlüsselung Gesamttrades, KAUF/VERKAUF-Verteilung Gewinn/Verlust-Verhältnis für jede Richtung Individuelle G&V für KAUF- und VERKAUF-Trades

Identifizieren Sie Ihre profitablen Handelsfenster

Arena-Statistiken - Leistungsmetriken Enthält Standard-Handelsanalysemetriken:

Sharpe-Ratio

Misst risikoadjustierte Renditen

Visuelle Skala von 0 bis 3 mit Interpretation

Farbcodierte Zonen: Rot, Gelb, Grün

Profit-Faktor

Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust

Industriestandard-Rentabilitätsmetrik

Echtzeitberechnung aus allen geschlossenen Positionen

Maximaler Drawdown

Verfolgung des Rückgangs von Spitze zu Tal

Anzeige von Prozent- und Absolutwert

Risikomanagement-Indikator

Leistungs-Feedback-System

Automatisierte Markierungen: Erkennt Überhandeln, Stop-Loss-Verletzungen, inkonsistente Risikogrößen

Positive Verstärkung: Hebt disziplinierte Handelsmuster hervor

Umsetzbare Erkenntnisse: Empfehlungen basierend auf Ihren Handelsdaten

Transaktionshistorie

Detaillierte Liste aller geschlossenen Positionen

Sortierbare Spalten: Symbol, Typ, Volumen, Öffnungs-/Schließzeit, Nettogewinn

Seitennummerierung für einfache Navigation durch große Datensätze

Farbcodierter Gewinn/Verlust zur schnellen Erkennung

Enthält Swap- und Provisionsberechnungen

Visualisierung der Equity-Kurve

Echtzeit-Saldoentwicklungschart

Glatte Linienwiedergabe mit Gitterüberlagerung

Berücksichtigt aktive Zeitfilter (Heute/Woche/Monat/Alle/Benutzerdefiniert)

Visuelle Darstellung des Kontowachstums

UI-Design

Dunkles Thema optimiert für lange Handelssitzungen

Farbcodierte Elemente: Grün (Gewinn), Rot (Verlust), Blau (Neutral)

Saubere Benutzeroberfläche mit kartenbasiertem Layout

Anpassbare Position und Größe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Filteroptionen

Symbolfilter: Verfolgen Sie bestimmte Paare oder alle Symbole

Magic-Number-Filter: Isolieren Sie Strategien nach Magic Number (0 = alle anzeigen)

Zeitfilter: Heute, Diese Woche, Dieser Monat, Gesamte Zeit, Benutzerdefinierter Bereich

Benutzerdefinierte Datumsauswahl: Wählen Sie ein beliebiges Start- und Enddatum mit Kalenderschnittstelle

Leistungsoptimierung

Effizientes Speichermanagement

Anti-Flicker-Schutz für reibungslose UI-Updates

Intelligente Aktualisierung nur, wenn neue Positionen geschlossen werden

Keine Auswirkung auf die Handelsausführungsgeschwindigkeit

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5 (Build 3815+)

Kontotypen: Hedging und Netting

Broker: Alle MT5-Broker

Instrumente: Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen

ANWENDUNGSFÄLLE

Für Daytrader

Identifizieren Sie Ihre profitabelsten Handelsstunden

Überwachen Sie die Echtzeit-Leistung während der Sitzung

Schneller Zugriff auf die heutigen Statistiken

Für Swingtrader

Verfolgen Sie wöchentliche und monatliche Leistungstrends

Analysieren Sie die symbolspezifische Rentabilität

Überprüfen Sie historische Kalenderdaten

Für Strategieentwickler

Vergleichen Sie mehrere Strategien mit dem Magic-Number-Filter

Bewerten Sie Sharpe-Ratio und Profit-Faktor

Überwachen Sie den Drawdown über verschiedene Ansätze hinweg

Für Portfoliomanager

Multi-Symbol-Leistungsübersicht

Analyse risikoadjustierter Renditen

Berichterstattung für Stakeholder

WIE MAN ES BENUTZT

Installation: Ziehen und Ablegen auf einem beliebigen Chart Konfiguration: Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um den Magic-Number-Filter festzulegen Navigation: Verwenden Sie die Registerkartenschaltflächen, um zwischen den Ansichten zu wechseln Filterung: Wählen Sie Zeitbereich und Symbole zur Analyse aus Analyse: Überprüfen Sie Statistiken, Charts und Leistungs-Feedback

Schnelle Tipps

Klicken Sie auf Zellen des stündlichen Rasters für detaillierte Handelsaufschlüsselungen

Verwenden Sie die Kalenderansicht, um Ihre profitablen Handelstage zu erkennen

Überprüfen Sie regelmäßig die Arena-Statistiken für Leistungschecks

Aktivieren Sie Symbolfilter, um sich auf bestimmte Paare zu konzentrieren

LEISTUNGSEINBLICKE

Das Dashboard bietet 6 Kernmetriken:

Nettogewinn - Gesamteinnahmen einschließlich Swap und Provision Gesamt-Swap - Kumulierte Übernachtfinanzierung Gesamtprovision - Zusammenfassung der Brokergebühren Gesamttransaktionen - Aufschlüsselung Gewinne vs. Verluste Profit-Faktor - Rentabilitätseffizienzverhältnis Gewinnrate - Erfolgsprozentsatz

Plus 3 Metriken in Arena-Statistiken:

Sharpe-Ratio (risikoadjustierte Renditen)

Maximaler Drawdown (Risikoexposition)

Leistungsflaggen (Verhaltensanalyse)

LEISTUNGS-FEEDBACK-SYSTEM

Automatische Erkennung von:

Überhandeln: Mehr als 3 Trades pro Tag

Stop-Loss-Verletzungen: Trades mit mehr als 1,3R Verlust

Inkonsistentes Risiko: Risikovariation von mehr als 0,6% zwischen Trades

Rachehandel: Verdoppelung des Risikos nach Verlusten

Niedrige Gewinnrate: Erfolgsquote unter 40%

Schlechtes R:R: Durchschnittliches Risiko-Ertrags-Verhältnis unter 1:1

Positive Verstärkung für:

Konsistente Risikogröße

Starke Stop-Loss-Disziplin

Kontrollierte Handelsfrequenz

Hohe Gewinnrate (über 60%)

Gutes R:R (über 1:1)

WAS DIESES WERKZEUG NICHT IST

Kein Handelsroboter - Es öffnet oder schließt keine Positionen

Kein Signalanbieter - Es analysiert nur IHRE geschlossenen Trades

Kein Strategieoptimierer - Es ist ein Leistungsberichtstool

Nur Lesen: Sicher zu verwenden, keine Störung des aktiven Handels

SCREENSHOT-ANLEITUNG

Screenshot 1: Vollständige Dashboard-Übersicht mit allen 6 Metrikkarten Screenshot 2: Kalenderansicht mit monatlicher Leistungsaufschlüsselung Screenshot 3: Heatmap der stündlichen Leistung mit Popup-Details Screenshot 4: Arena-Statistiken mit Sharpe-Ratio, PF und Drawdown Screenshot 5: Transaktionshistorie mit Seitennummerierung Screenshot 6: Visualisierung des Equity-Kurven-Charts

WARUM DAS DASHBOARD WÄHLEN

Mehrere analytische Ansichten in einem Tool

Industriestandard-Metriken (Sharpe, PF, DD)

Intuitive Benutzeroberfläche, keine komplexe Einrichtung

Echtzeitberechnungen aus der Kontohistorie

Nur Lesezugriff, keine Handelsstörung

Minimale Ressourcennutzung

Flexible Filter für jeden Handelsstil

SUPPORT UND UPDATES

Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

Entwicklersupport über Kommentare und Nachrichten

Integration von Benutzerfeedback

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Dashboard ist ein analytisches Tool zur Leistungsverfolgung. Die vergangene Leistung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken, und Sie sollten nur mit Kapital handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Dieses Produkt bietet keine Handelssignale oder automatisierte Handelsfunktionalität.

MT5 Dashboard, Handelsanalytik, Performance Tracker, Sharpe Ratio, Profit Faktor, Drawdown Analyse, Kalenderansicht, Stündliche Performance, Handelsstatistik, Kontomonitor, Equity Kurve, Risikomanagement, Handelsjournal, Leistungsmetriken, Kontoanalyse, Forex Statistik, Drawdown Monitor, Handelspsychologie, Prop Firm Tool, Handelshistorie, Magic Number Filter.