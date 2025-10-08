Advanced Dashboard Pro
- Utilitys
- Mirel Daniel Gheonu
- Version: 9.7
- Aktualisiert: 27 November 2025
Dashboard für MT5 - Handelsanalysetool
-
Echtzeit-Leistungsanalyse für MetaTrader 5
Das Dashboard ist ein Analysetool für MetaTrader 5-Händler, die detaillierte Leistungseinblicke und datengesteuerte Analysen ihrer geschlossenen Positionen benötigen.
-
HAUPTMERKMALE
-
Multi-View-Analyseschnittstelle
-
5 interaktive Registerkarten: Transaktionen, Chart, Kalender, stündliche Leistung und Arena-Statistiken
-
Echtzeit-Updates: Automatische Aktualisierung, wenn Positionen geschlossen werden
-
Anpassbare Filter: Filterung nach Symbol, Magic Number und Zeitbereich
-
Responsives Design: Passt sich jeder Chartgröße mit Optionen zum Maximieren/Minimieren an
-
Kalenderansicht - Monatliche Leistungsaufschlüsselung
-
Visueller Kalender mit täglichem Gewinn/Verlust in farbcodierten Zellen
-
Wöchentliche Summen mit Leistungsprozentsätzen
-
Monatliche Statistiken: Gesamttrades, Gewinne, Profit und ROI-Prozentsatz
-
Navigieren Sie durch historische Monate, um die vergangene Leistung zu analysieren
-
Direkter Vergleich der Handelsaktivität über Tage hinweg
-
Heatmap der stündlichen Leistung
-
7x24-Raster: Zeigt, welche Stunden und Tage am profitabelsten sind
-
Ansichten umschalten: Analyse nach ERÖFFNUNGS- oder SCHLIESSZEIT
-
Handelsartfilter: Nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder kombinierte Ergebnisse anzeigen
-
Detailliertes Popup: Klicken Sie auf eine beliebige Zelle für eine detaillierte Aufschlüsselung
-
Gesamttrades, KAUF/VERKAUF-Verteilung
-
Gewinn/Verlust-Verhältnis für jede Richtung
-
Individuelle G&V für KAUF- und VERKAUF-Trades
-
-
Identifizieren Sie Ihre profitablen Handelsfenster
-
Arena-Statistiken - Leistungsmetriken Enthält Standard-Handelsanalysemetriken:
Sharpe-Ratio
-
Misst risikoadjustierte Renditen
-
Visuelle Skala von 0 bis 3 mit Interpretation
-
Farbcodierte Zonen: Rot, Gelb, Grün
Profit-Faktor
-
Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust
-
Industriestandard-Rentabilitätsmetrik
-
Echtzeitberechnung aus allen geschlossenen Positionen
Maximaler Drawdown
-
Verfolgung des Rückgangs von Spitze zu Tal
-
Anzeige von Prozent- und Absolutwert
-
Risikomanagement-Indikator
Leistungs-Feedback-System
-
Automatisierte Markierungen: Erkennt Überhandeln, Stop-Loss-Verletzungen, inkonsistente Risikogrößen
-
Positive Verstärkung: Hebt disziplinierte Handelsmuster hervor
-
Umsetzbare Erkenntnisse: Empfehlungen basierend auf Ihren Handelsdaten
-
Transaktionshistorie
-
Detaillierte Liste aller geschlossenen Positionen
-
Sortierbare Spalten: Symbol, Typ, Volumen, Öffnungs-/Schließzeit, Nettogewinn
-
Seitennummerierung für einfache Navigation durch große Datensätze
-
Farbcodierter Gewinn/Verlust zur schnellen Erkennung
-
Enthält Swap- und Provisionsberechnungen
-
Visualisierung der Equity-Kurve
-
Echtzeit-Saldoentwicklungschart
-
Glatte Linienwiedergabe mit Gitterüberlagerung
-
Berücksichtigt aktive Zeitfilter (Heute/Woche/Monat/Alle/Benutzerdefiniert)
-
Visuelle Darstellung des Kontowachstums
-
UI-Design
-
Dunkles Thema optimiert für lange Handelssitzungen
-
Farbcodierte Elemente: Grün (Gewinn), Rot (Verlust), Blau (Neutral)
-
Saubere Benutzeroberfläche mit kartenbasiertem Layout
-
Anpassbare Position und Größe
-
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
-
Filteroptionen
-
Symbolfilter: Verfolgen Sie bestimmte Paare oder alle Symbole
-
Magic-Number-Filter: Isolieren Sie Strategien nach Magic Number (0 = alle anzeigen)
-
Zeitfilter: Heute, Diese Woche, Dieser Monat, Gesamte Zeit, Benutzerdefinierter Bereich
-
Benutzerdefinierte Datumsauswahl: Wählen Sie ein beliebiges Start- und Enddatum mit Kalenderschnittstelle
-
Leistungsoptimierung
-
Effizientes Speichermanagement
-
Anti-Flicker-Schutz für reibungslose UI-Updates
-
Intelligente Aktualisierung nur, wenn neue Positionen geschlossen werden
-
Keine Auswirkung auf die Handelsausführungsgeschwindigkeit
-
Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 5 (Build 3815+)
-
Kontotypen: Hedging und Netting
-
Broker: Alle MT5-Broker
-
Instrumente: Forex, Metalle, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen
-
ANWENDUNGSFÄLLE
-
Für Daytrader
-
Identifizieren Sie Ihre profitabelsten Handelsstunden
-
Überwachen Sie die Echtzeit-Leistung während der Sitzung
-
Schneller Zugriff auf die heutigen Statistiken
-
Für Swingtrader
-
Verfolgen Sie wöchentliche und monatliche Leistungstrends
-
Analysieren Sie die symbolspezifische Rentabilität
-
Überprüfen Sie historische Kalenderdaten
-
Für Strategieentwickler
-
Vergleichen Sie mehrere Strategien mit dem Magic-Number-Filter
-
Bewerten Sie Sharpe-Ratio und Profit-Faktor
-
Überwachen Sie den Drawdown über verschiedene Ansätze hinweg
-
Für Portfoliomanager
-
Multi-Symbol-Leistungsübersicht
-
Analyse risikoadjustierter Renditen
-
Berichterstattung für Stakeholder
-
WIE MAN ES BENUTZT
-
Installation: Ziehen und Ablegen auf einem beliebigen Chart
-
Konfiguration: Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um den Magic-Number-Filter festzulegen
-
Navigation: Verwenden Sie die Registerkartenschaltflächen, um zwischen den Ansichten zu wechseln
-
Filterung: Wählen Sie Zeitbereich und Symbole zur Analyse aus
-
Analyse: Überprüfen Sie Statistiken, Charts und Leistungs-Feedback
-
Schnelle Tipps
-
Klicken Sie auf Zellen des stündlichen Rasters für detaillierte Handelsaufschlüsselungen
-
Verwenden Sie die Kalenderansicht, um Ihre profitablen Handelstage zu erkennen
-
Überprüfen Sie regelmäßig die Arena-Statistiken für Leistungschecks
-
Aktivieren Sie Symbolfilter, um sich auf bestimmte Paare zu konzentrieren
-
LEISTUNGSEINBLICKE
Das Dashboard bietet 6 Kernmetriken:
-
Nettogewinn - Gesamteinnahmen einschließlich Swap und Provision
-
Gesamt-Swap - Kumulierte Übernachtfinanzierung
-
Gesamtprovision - Zusammenfassung der Brokergebühren
-
Gesamttransaktionen - Aufschlüsselung Gewinne vs. Verluste
-
Profit-Faktor - Rentabilitätseffizienzverhältnis
-
Gewinnrate - Erfolgsprozentsatz
Plus 3 Metriken in Arena-Statistiken:
-
Sharpe-Ratio (risikoadjustierte Renditen)
-
Maximaler Drawdown (Risikoexposition)
-
Leistungsflaggen (Verhaltensanalyse)
-
LEISTUNGS-FEEDBACK-SYSTEM
-
Automatische Erkennung von:
-
Überhandeln: Mehr als 3 Trades pro Tag
-
Stop-Loss-Verletzungen: Trades mit mehr als 1,3R Verlust
-
Inkonsistentes Risiko: Risikovariation von mehr als 0,6% zwischen Trades
-
Rachehandel: Verdoppelung des Risikos nach Verlusten
-
Niedrige Gewinnrate: Erfolgsquote unter 40%
-
Schlechtes R:R: Durchschnittliches Risiko-Ertrags-Verhältnis unter 1:1
-
Positive Verstärkung für:
-
Konsistente Risikogröße
-
Starke Stop-Loss-Disziplin
-
Kontrollierte Handelsfrequenz
-
Hohe Gewinnrate (über 60%)
-
Gutes R:R (über 1:1)
-
WAS DIESES WERKZEUG NICHT IST
-
Kein Handelsroboter - Es öffnet oder schließt keine Positionen
-
Kein Signalanbieter - Es analysiert nur IHRE geschlossenen Trades
-
Kein Strategieoptimierer - Es ist ein Leistungsberichtstool
-
Nur Lesen: Sicher zu verwenden, keine Störung des aktiven Handels
-
SCREENSHOT-ANLEITUNG
Screenshot 1: Vollständige Dashboard-Übersicht mit allen 6 Metrikkarten Screenshot 2: Kalenderansicht mit monatlicher Leistungsaufschlüsselung Screenshot 3: Heatmap der stündlichen Leistung mit Popup-Details Screenshot 4: Arena-Statistiken mit Sharpe-Ratio, PF und Drawdown Screenshot 5: Transaktionshistorie mit Seitennummerierung Screenshot 6: Visualisierung des Equity-Kurven-Charts
-
WARUM DAS DASHBOARD WÄHLEN
-
Mehrere analytische Ansichten in einem Tool
-
Industriestandard-Metriken (Sharpe, PF, DD)
-
Intuitive Benutzeroberfläche, keine komplexe Einrichtung
-
Echtzeitberechnungen aus der Kontohistorie
-
Nur Lesezugriff, keine Handelsstörung
-
Minimale Ressourcennutzung
-
Flexible Filter für jeden Handelsstil
-
SUPPORT UND UPDATES
-
Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen
-
Entwicklersupport über Kommentare und Nachrichten
-
Integration von Benutzerfeedback
-
Fehlerbehebungen und Verbesserungen
-
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Das Dashboard ist ein analytisches Tool zur Leistungsverfolgung. Die vergangene Leistung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken, und Sie sollten nur mit Kapital handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Dieses Produkt bietet keine Handelssignale oder automatisierte Handelsfunktionalität.
Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.