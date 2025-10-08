Advanced Dashboard Pro
- 实用工具
- Mirel Daniel Gheonu
- 版本: 9.7
- 更新: 27 十一月 2025
MT5 仪表板 - 交易分析工具
-
MetaTrader 5 实时绩效分析
仪表板是专为需要详细绩效洞察和基于数据的已平仓头寸分析的 MetaTrader 5 交易者设计的分析工具。
-
主要功能
-
多视图分析界面
-
5 个交互式标签页：交易、图表、日历、每小时绩效和竞技场统计
-
实时更新：头寸平仓时自动刷新
-
可自定义过滤器：品种、魔术数字和时间范围过滤
-
响应式设计：适应任何图表大小，具有最大化/最小化选项
-
日历视图 - 每月绩效细分
-
直观的日历显示每日盈亏，带有颜色编码的单元格
-
每周总计及绩效百分比
-
每月统计：总交易数、盈利数、利润和投资回报率百分比
-
浏览历史月份以分析过去绩效
-
直接比较不同日期的交易活动
-
每小时绩效热图
-
7x24 网格：显示哪些小时和日期最有利可图
-
切换视图：按开仓时间或平仓时间分析
-
交易类型过滤器：仅查看买入、仅查看卖出或合并结果
-
详细弹出窗口：点击任何单元格以查看详细细分
-
总交易数、买入/卖出分布
-
每个方向的盈亏比率
-
买入和卖出交易的单独盈亏
-
-
识别您的盈利交易窗口
-
竞技场统计 - 绩效指标 包括标准交易分析指标：
夏普比率
-
衡量风险调整后的回报
-
从 0 到 3 的直观刻度及解释
-
颜色编码区域：红色、黄色、绿色
利润因子
-
毛利润与毛亏损的比率
-
行业标准盈利能力指标
-
从所有已平仓头寸实时计算
最大回撤
-
峰值到谷底的下降跟踪
-
百分比和绝对值显示
-
风险管理指标
绩效反馈系统
-
自动标记：检测过度交易、止损违规、不一致的风险规模
-
正向强化：突显纪律严明的交易模式
-
可操作洞察：基于您的交易数据的建议
-
交易历史
-
所有已平仓头寸的详细列表
-
可排序列：品种、类型、交易量、开仓/平仓时间、净利润
-
分页功能，便于浏览大型数据集
-
颜色编码的盈亏，便于快速识别
-
包括隔夜利息和佣金计算
-
权益曲线可视化
-
实时余额演变图表 -带有网格覆盖的平滑线条渲染
-
遵循活动时间过滤器（今天/本周/本月/全部/自定义）
-
账户增长的直观表示
-
UI 设计
-
针对长时间交易会话优化的深色主题
-
颜色编码元素：绿色（盈利）、红色（亏损）、蓝色（中性）
-
带有基于卡片布局的简洁界面
-
可自定义位置和大小
-
技术规格
-
过滤选项
-
品种过滤器：跟踪特定货币对或所有品种
-
魔术数字过滤器：通过魔术数字隔离策略（0 = 显示全部）
-
时间过滤器：今天、本周、本月、全部时间、自定义范围
-
自定义日期选择器：通过日历界面选择任何开始和结束日期
-
性能优化
-
高效的内存管理
-
防闪烁保护，确保流畅的 UI 更新
-
智能刷新，仅在有新头寸平仓时刷新
-
对交易执行速度无影响
-
兼容性
-
平台：MetaTrader 5（Build 3815+）
-
账户类型：对冲和净额结算
-
经纪商：所有 MT5 经纪商
-
工具：外汇、金属、指数、大宗商品、加密货币
-
用例
-
对于日内交易者
-
识别您最有利可图的交易时间
-
在整个会话期间监控实时绩效
-
快速访问今天的统计数据
-
对于波段交易者
-
跟踪每周和每月的绩效趋势
-
分析特定品种的盈利能力
-
查看历史日历数据
-
对于策略开发者
-
使用魔术数字过滤器比较多种策略
-
评估夏普比率和利润因子
-
监控不同方法的回撤
-
对于投资组合经理
-
多品种绩效概览
-
风险调整后的回报分析
-
向利益相关者报告
-
如何使用
-
安装：拖放到任何图表上
-
配置：点击设置按钮设置魔术数字过滤器
-
导航：使用标签按钮在视图之间切换
-
过滤：选择时间范围和品种进行分析
-
分析：查看统计数据、图表和绩效反馈
-
快速提示
-
点击每小时网格单元格以查看详细的交易细分
-
使用日历视图发现您的盈利交易日
-
定期检查竞技场统计以进行绩效健康检查
-
启用品种过滤器以关注特定货币对
-
绩效洞察
仪表板提供 6 个核心指标：
-
净利润 - 包括隔夜利息和佣金的总收入
-
总隔夜利息 - 累计隔夜融资
-
总佣金 - 经纪商费用摘要
-
总交易 - 盈利与亏损细分
-
利润因子 - 盈利效率比率
-
胜率 - 成功百分比
加上竞技场统计中的 3 个指标：
-
夏普比率（风险调整后的回报）
-
最大回撤（风险敞口）
-
绩效标记（行为分析）
-
绩效反馈系统
-
自动检测：
-
过度交易：每天超过 3 笔交易
-
止损违规：亏损超过 1.3R 的交易
-
不一致的风险：交易间风险变化超过 0.6%
-
报复性交易：亏损后加倍风险
-
低胜率：成功率低于 40%
-
差劲的盈亏比：平均风险回报低于 1:1
-
正向强化用于：
-
一致的风险规模
-
强大的止损纪律
-
受控的交易频率
-
高胜率（超过 60%）
-
良好的盈亏比（超过 1:1）
-
此工具不是什么
-
不是交易机器人 - 它不开启或关闭头寸
-
不是信号提供者 - 它仅分析您已平仓的交易
-
不是策略优化器 - 它是绩效报告工具
-
只读：使用安全，不干扰活跃交易
-
截图指南
截图 1：带有所有 6 个指标卡的完整仪表板概览 截图 2：显示每月绩效细分的日历视图 截图 3：带有弹出详细信息的每小时绩效热图 截图 4：带有夏普比率、利润因子和回撤的竞技场统计 截图 5：带有分页功能的交易历史 截图 6：权益曲线图表可视化
-
为什么选择仪表板
-
一个工具中的多种分析视图
-
行业标准指标（夏普、利润因子、回撤）
-
直观的界面，无需复杂设置
-
从账户历史实时计算
-
只读访问，无交易干扰
-
极少的资源使用
-
适用于任何交易风格的灵活过滤器
-
支持和更新
-
定期更新新功能
-
通过评论和消息提供开发者支持
-
用户反馈集成
-
错误修复和改进
-
免责声明
仪表板是用于绩效跟踪的分析工具。过去的表现不保证未来的结果。交易涉及风险，您应该只使用您可以承受损失的资金进行交易。本产品不提供交易信号或自动交易功能。
Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.