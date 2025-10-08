Advanced Dashboard Pro

5

MT5 仪表板 - 交易分析工具

  • MetaTrader 5 实时绩效分析

仪表板是专为需要详细绩效洞察和基于数据的已平仓头寸分析的 MetaTrader 5 交易者设计的分析工具。

  • 主要功能

  • 多视图分析界面

  • 5 个交互式标签页：交易、图表、日历、每小时绩效和竞技场统计

  • 实时更新：头寸平仓时自动刷新

  • 可自定义过滤器：品种、魔术数字和时间范围过滤

  • 响应式设计：适应任何图表大小，具有最大化/最小化选项

  • 日历视图 - 每月绩效细分

  • 直观的日历显示每日盈亏，带有颜色编码的单元格

  • 每周总计及绩效百分比

  • 每月统计：总交易数、盈利数、利润和投资回报率百分比

  • 浏览历史月份以分析过去绩效

  • 直接比较不同日期的交易活动

  • 每小时绩效热图

  • 7x24 网格：显示哪些小时和日期最有利可图

  • 切换视图：按开仓时间或平仓时间分析

  • 交易类型过滤器：仅查看买入、仅查看卖出或合并结果

  • 详细弹出窗口：点击任何单元格以查看详细细分

    • 总交易数、买入/卖出分布

    • 每个方向的盈亏比率

    • 买入和卖出交易的单独盈亏

  • 识别您的盈利交易窗口

  • 竞技场统计 - 绩效指标 包括标准交易分析指标：

夏普比率

  • 衡量风险调整后的回报

  • 从 0 到 3 的直观刻度及解释

  • 颜色编码区域：红色、黄色、绿色

利润因子

  • 毛利润与毛亏损的比率

  • 行业标准盈利能力指标

  • 从所有已平仓头寸实时计算

最大回撤

  • 峰值到谷底的下降跟踪

  • 百分比和绝对值显示

  • 风险管理指标

绩效反馈系统

  • 自动标记：检测过度交易、止损违规、不一致的风险规模

  • 正向强化：突显纪律严明的交易模式

  • 可操作洞察：基于您的交易数据的建议

  • 交易历史

  • 所有已平仓头寸的详细列表

  • 可排序列：品种、类型、交易量、开仓/平仓时间、净利润

  • 分页功能，便于浏览大型数据集

  • 颜色编码的盈亏，便于快速识别

  • 包括隔夜利息和佣金计算

  • 权益曲线可视化

  • 实时余额演变图表 -带有网格覆盖的平滑线条渲染

  • 遵循活动时间过滤器（今天/本周/本月/全部/自定义）

  • 账户增长的直观表示

  • UI 设计

  • 针对长时间交易会话优化的深色主题

  • 颜色编码元素：绿色（盈利）、红色（亏损）、蓝色（中性）

  • 带有基于卡片布局的简洁界面

  • 可自定义位置和大小

  • 技术规格

  • 过滤选项

  • 品种过滤器：跟踪特定货币对或所有品种

  • 魔术数字过滤器：通过魔术数字隔离策略（0 = 显示全部）

  • 时间过滤器：今天、本周、本月、全部时间、自定义范围

  • 自定义日期选择器：通过日历界面选择任何开始和结束日期

  • 性能优化

  • 高效的内存管理

  • 防闪烁保护，确保流畅的 UI 更新

  • 智能刷新，仅在有新头寸平仓时刷新

  • 对交易执行速度无影响

  • 兼容性

  • 平台：MetaTrader 5（Build 3815+）

  • 账户类型：对冲和净额结算

  • 经纪商：所有 MT5 经纪商

  • 工具：外汇、金属、指数、大宗商品、加密货币

  • 用例

  • 对于日内交易者

  • 识别您最有利可图的交易时间

  • 在整个会话期间监控实时绩效

  • 快速访问今天的统计数据

  • 对于波段交易者

  • 跟踪每周和每月的绩效趋势

  • 分析特定品种的盈利能力

  • 查看历史日历数据

  • 对于策略开发者

  • 使用魔术数字过滤器比较多种策略

  • 评估夏普比率和利润因子

  • 监控不同方法的回撤

  • 对于投资组合经理

  • 多品种绩效概览

  • 风险调整后的回报分析

  • 向利益相关者报告

  • 如何使用

  1. 安装：拖放到任何图表上

  2. 配置：点击设置按钮设置魔术数字过滤器

  3. 导航：使用标签按钮在视图之间切换

  4. 过滤：选择时间范围和品种进行分析

  5. 分析：查看统计数据、图表和绩效反馈

  • 快速提示

  • 点击每小时网格单元格以查看详细的交易细分

  • 使用日历视图发现您的盈利交易日

  • 定期检查竞技场统计以进行绩效健康检查

  • 启用品种过滤器以关注特定货币对

  • 绩效洞察

仪表板提供 6 个核心指标：

  1. 净利润 - 包括隔夜利息和佣金的总收入

  2. 总隔夜利息 - 累计隔夜融资

  3. 总佣金 - 经纪商费用摘要

  4. 总交易 - 盈利与亏损细分

  5. 利润因子 - 盈利效率比率

  6. 胜率 - 成功百分比

加上竞技场统计中的 3 个指标：

  • 夏普比率（风险调整后的回报）

  • 最大回撤（风险敞口）

  • 绩效标记（行为分析）

  • 绩效反馈系统

  • 自动检测：

  • 过度交易：每天超过 3 笔交易

  • 止损违规：亏损超过 1.3R 的交易

  • 不一致的风险：交易间风险变化超过 0.6%

  • 报复性交易：亏损后加倍风险

  • 低胜率：成功率低于 40%

  • 差劲的盈亏比：平均风险回报低于 1:1

  • 正向强化用于：

  • 一致的风险规模

  • 强大的止损纪律

  • 受控的交易频率

  • 高胜率（超过 60%）

  • 良好的盈亏比（超过 1:1）

  • 此工具不是什么

  • 不是交易机器人 - 它不开启或关闭头寸

  • 不是信号提供者 - 它仅分析您已平仓的交易

  • 不是策略优化器 - 它是绩效报告工具

  • 只读：使用安全，不干扰活跃交易

  • 截图指南

截图 1：带有所有 6 个指标卡的完整仪表板概览 截图 2：显示每月绩效细分的日历视图 截图 3：带有弹出详细信息的每小时绩效热图 截图 4：带有夏普比率、利润因子和回撤的竞技场统计 截图 5：带有分页功能的交易历史 截图 6：权益曲线图表可视化

  • 为什么选择仪表板

  • 一个工具中的多种分析视图

  • 行业标准指标（夏普、利润因子、回撤）

  • 直观的界面，无需复杂设置

  • 从账户历史实时计算

  • 只读访问，无交易干扰

  • 极少的资源使用

  • 适用于任何交易风格的灵活过滤器

  • 支持和更新

  • 定期更新新功能

  • 通过评论和消息提供开发者支持

  • 用户反馈集成

  • 错误修复和改进

  • 免责声明

仪表板是用于绩效跟踪的分析工具。过去的表现不保证未来的结果。交易涉及风险，您应该只使用您可以承受损失的资金进行交易。本产品不提供交易信号或自动交易功能。


评分 10
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

筛选:
David Howard
38
David Howard 2025.12.21 16:11 
 

用户没有留下任何评级信息

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.21 16:33
Thank you so much for your review!
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.12 10:17
Thank you so much for your review !
Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.10 09:03
Thank you!
Elias Gabriel Yelting
139
Elias Gabriel Yelting 2025.11.26 10:31 
 

用户没有留下任何评级信息

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.11.26 11:37
Thank you so much for your review !
Georgian Zavera
65
Georgian Zavera 2025.11.22 13:59 
 

用户没有留下任何评级信息

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.11.22 15:56
Thank you so much for your review !
Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.31 20:04
Thank you so much for your review !
rajeshkumarvga
24
rajeshkumarvga 2025.10.24 06:40 
 

Very nice UI, reliable, and fast data presentation with numerous options.

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.24 06:47
Thank you so much for your review !
Laur1111rrrr
35
Laur1111rrrr 2025.10.16 15:01 
 

用户没有留下任何评级信息

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.23 14:33
Thank you!
George Yang
18
George Yang 2025.10.16 13:01 
 

用户没有留下任何评级信息

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.16 14:27
Thank you so much for your review!
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.10.10 11:51 
 

good indi

Mirel Daniel Gheonu
2551
来自开发人员的回复 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.10 11:56
Thank you so much for your review!
回复评论