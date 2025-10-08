Advanced Dashboard Pro

MT5 仪表板 - 交易分析工具

MetaTrader 5 实时绩效分析

仪表板是专为需要详细绩效洞察和基于数据的已平仓头寸分析的 MetaTrader 5 交易者设计的分析工具。

主要功能

多视图分析界面

5 个交互式标签页：交易、图表、日历、每小时绩效和竞技场统计

实时更新：头寸平仓时自动刷新

可自定义过滤器：品种、魔术数字和时间范围过滤

响应式设计：适应任何图表大小，具有最大化/最小化选项

日历视图 - 每月绩效细分

直观的日历显示每日盈亏，带有颜色编码的单元格

每周总计及绩效百分比

每月统计：总交易数、盈利数、利润和投资回报率百分比

浏览历史月份以分析过去绩效

直接比较不同日期的交易活动

每小时绩效热图

7x24 网格：显示哪些小时和日期最有利可图

切换视图：按开仓时间或平仓时间分析

交易类型过滤器：仅查看买入、仅查看卖出或合并结果

详细弹出窗口：点击任何单元格以查看详细细分 总交易数、买入/卖出分布 每个方向的盈亏比率 买入和卖出交易的单独盈亏

识别您的盈利交易窗口

竞技场统计 - 绩效指标 包括标准交易分析指标：

夏普比率

衡量风险调整后的回报

从 0 到 3 的直观刻度及解释

颜色编码区域：红色、黄色、绿色

利润因子

毛利润与毛亏损的比率

行业标准盈利能力指标

从所有已平仓头寸实时计算

最大回撤

峰值到谷底的下降跟踪

百分比和绝对值显示

风险管理指标

绩效反馈系统

自动标记：检测过度交易、止损违规、不一致的风险规模

正向强化：突显纪律严明的交易模式

可操作洞察：基于您的交易数据的建议

交易历史

所有已平仓头寸的详细列表

可排序列：品种、类型、交易量、开仓/平仓时间、净利润

分页功能，便于浏览大型数据集

颜色编码的盈亏，便于快速识别

包括隔夜利息和佣金计算

权益曲线可视化

实时余额演变图表 -带有网格覆盖的平滑线条渲染

遵循活动时间过滤器（今天/本周/本月/全部/自定义）

账户增长的直观表示

UI 设计

针对长时间交易会话优化的深色主题

颜色编码元素：绿色（盈利）、红色（亏损）、蓝色（中性）

带有基于卡片布局的简洁界面

可自定义位置和大小

技术规格

过滤选项

品种过滤器：跟踪特定货币对或所有品种

魔术数字过滤器：通过魔术数字隔离策略（0 = 显示全部）

时间过滤器：今天、本周、本月、全部时间、自定义范围

自定义日期选择器：通过日历界面选择任何开始和结束日期

性能优化

高效的内存管理

防闪烁保护，确保流畅的 UI 更新

智能刷新，仅在有新头寸平仓时刷新

对交易执行速度无影响

兼容性

平台：MetaTrader 5（Build 3815+）

账户类型：对冲和净额结算

经纪商：所有 MT5 经纪商

工具：外汇、金属、指数、大宗商品、加密货币

用例

对于日内交易者

识别您最有利可图的交易时间

在整个会话期间监控实时绩效

快速访问今天的统计数据

对于波段交易者

跟踪每周和每月的绩效趋势

分析特定品种的盈利能力

查看历史日历数据

对于策略开发者

使用魔术数字过滤器比较多种策略

评估夏普比率和利润因子

监控不同方法的回撤

对于投资组合经理

多品种绩效概览

风险调整后的回报分析

向利益相关者报告

如何使用

安装：拖放到任何图表上 配置：点击设置按钮设置魔术数字过滤器 导航：使用标签按钮在视图之间切换 过滤：选择时间范围和品种进行分析 分析：查看统计数据、图表和绩效反馈

快速提示

点击每小时网格单元格以查看详细的交易细分

使用日历视图发现您的盈利交易日

定期检查竞技场统计以进行绩效健康检查

启用品种过滤器以关注特定货币对

绩效洞察

仪表板提供 6 个核心指标：

净利润 - 包括隔夜利息和佣金的总收入 总隔夜利息 - 累计隔夜融资 总佣金 - 经纪商费用摘要 总交易 - 盈利与亏损细分 利润因子 - 盈利效率比率 胜率 - 成功百分比

加上竞技场统计中的 3 个指标：

夏普比率（风险调整后的回报）

最大回撤（风险敞口）

绩效标记（行为分析）

绩效反馈系统

自动检测：

过度交易：每天超过 3 笔交易

止损违规：亏损超过 1.3R 的交易

不一致的风险：交易间风险变化超过 0.6%

报复性交易：亏损后加倍风险

低胜率：成功率低于 40%

差劲的盈亏比：平均风险回报低于 1:1

正向强化用于：

一致的风险规模

强大的止损纪律

受控的交易频率

高胜率（超过 60%）

良好的盈亏比（超过 1:1）

此工具不是什么

不是交易机器人 - 它不开启或关闭头寸

不是信号提供者 - 它仅分析您已平仓的交易

不是策略优化器 - 它是绩效报告工具

只读：使用安全，不干扰活跃交易

截图指南

截图 1：带有所有 6 个指标卡的完整仪表板概览 截图 2：显示每月绩效细分的日历视图 截图 3：带有弹出详细信息的每小时绩效热图 截图 4：带有夏普比率、利润因子和回撤的竞技场统计 截图 5：带有分页功能的交易历史 截图 6：权益曲线图表可视化

为什么选择仪表板

一个工具中的多种分析视图

行业标准指标（夏普、利润因子、回撤）

直观的界面，无需复杂设置

从账户历史实时计算

只读访问，无交易干扰

极少的资源使用

适用于任何交易风格的灵活过滤器

支持和更新

定期更新新功能

通过评论和消息提供开发者支持

用户反馈集成

错误修复和改进

免责声明

仪表板是用于绩效跟踪的分析工具。过去的表现不保证未来的结果。交易涉及风险，您应该只使用您可以承受损失的资金进行交易。本产品不提供交易信号或自动交易功能。