Advanced Dashboard Pro

"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익