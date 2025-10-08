Advanced Dashboard Pro

5

MT5용 Stats Dashboard & Journal Pro - 트레이딩 분석 도구

MetaTrader 5를 위한 실시간 성과 분석 및 전문 저널링

Stats Dashboard Pro는 상세한 성과 인사이트, 데이터 기반 분석, 그리고 트레이딩 규율을 마스터하기 위한 전문 저널링 시스템이 필요한 MetaTrader 5 트레이더를 위해 설계된 종합 분석 도구입니다.

주요 기능

  • 멀티 뷰 분석 인터페이스

  • 6개의 인터랙티브 탭: 저널 설정(신규), 트랜잭션, 차트, 캘린더, 시간대별 성과, 아레나 통계.

  • 실시간 업데이트: 청산된 포지션 자동 새로고침 및 실시간(LIVE) 및 대기(PENDING) 주문 추적.

  • 전문 저널링 시스템: 모든 트레이드에 노트 추가, 전략(셋업) 추적 및 실수 기록.

  • TradingView 통합: TradingView 스크린샷을 트레이드에 연결하세요. 대시보드가 MT5 내부에서 직접 다운로드하여 표시합니다.

  • 사용자 정의 필터: 고급 심볼 필터링, 다중 선택 매직 넘버(Magic Number) 필터링 및 사용자 정의 시간 범위.

  • 반응형 디자인: 최대화/최소화 옵션으로 모든 차트 크기에 적응.

캘린더 뷰 - 월간 성과 분석

  • 비주얼 히트맵: 일일 손익을 색상 코드로 표시하는 월간 달력.

  • 성과 지표: 성장률이 포함된 주간 합계.

  • 월간 통계: 총 트레이드 수, 승률(Win Rate), 총 이익 및 ROI 비율.

  • 과거 탐색: 지난 달을 탐색하여 장기적인 일관성을 분석하세요.

  • 활동 비교: 가장 활발하고 수익성 높은 날의 패턴을 발견하세요.

시간대별 성과 히트맵

  • 7x24 수익성 그리드: 가장 좋은 결과를 내는 시간과 요일을 정확히 식별하세요.

  • 유연한 분석: 진입(OPEN) 시간 또는 청산(CLOSE) 시간으로 보기 전환.

  • 방향 필터: 매수(BUY) 전용, 매도(SELL) 전용 또는 통합 성과 분석.

  • 상세 팝업: 셀을 클릭하여 심층 분석 확인:

    • 총 트레이드 및 BUY/SELL 분포.

    • 특정 시간대의 승/패 비율.

    • 각 트레이드 유형별 손익 분석.

아레나 통계 (ARENA STATS) - 전문 지표 "트레이딩 엣지(우위)"를 측정하기 위한 업계 표준 분석 포함:

  • 샤프 비율 (Sharpe Ratio): 위험 조정 수익률 측정 (색상 코드 영역이 있는 0-3 시각적 척도).

  • 프로핏 팩터 (Profit Factor): 총 이익 대 총 손실의 실시간 비율.

  • 최대 드로우다운 (Max Drawdown): 고점에서 저점까지의 하락 추적 (백분율 및 절대값).

  • 성과 피드백 시스템:

    • 자동 플래그: 과잉 거래(뇌동매매), 손절(SL) 위반, 일관성 없는 리스크 감지.

    • 실질적 인사이트: 실시간 트레이딩 데이터를 기반으로 한 추천.

트랜잭션 기록 및 저널

  • 통합 목록: 청산됨, 라이브, 대기 포지션을 한곳에서 확인.

  • 고급 분석: 심볼, 유형, 거래량, 이익, 리스크:리워드(R:R)별 정렬 가능한 열.

  • 내장 저널:

    • "Edit"을 클릭하여 진입/청산 전략, 노트, 실수를 추가하세요.

    • "View"를 클릭하여 트레이드와 연결된 TradingView 스크린샷을 여세요.

  • 페이지네이션: 지연 없이 수천 개의 트레이드를 부드럽게 탐색.

자산 곡선 (EQUITY CURVE) 시각화

  • 실시간 성장 차트: 잔고 및 자산(Equity) 변화의 부드러운 렌더링.

  • 스마트 그리드: 모든 활성 필터(오늘, 주간, 사용자 지정 범위)를 준수합니다.

  • 시각적 컨텍스트: 다양한 시장 상황에서 계좌가 어떻게 반응하는지 정확히 확인하세요.

UI 및 디자인

  • 모던 다크 테마: 집중도 높은 트레이딩 세션에 최적화.

  • 색상 코드 피드백: 녹색(이익), 빨간색(손실), 파란색(중립), 주황색(경고).

  • 카드 기반 레이아웃: 빠른 데이터 인식을 위한 깔끔하고 정돈된 인터페이스.

기술 사양

  • 고급 필터링 (MNF 시스템):

    • 심볼 필터: 특정 쌍을 분리하거나 모든 심볼 보기.

    • 멀티 매직 필터: 여러 매직 넘버를 선택하여 다른 EA나 수동 전략 비교.

    • 날짜 선택기: 사용자 지정 분석 기간 선택을 위한 전체 달력 인터페이스.

  • 최적화: 깜빡임 방지 보호, 최소 메모리 사용, 트레이드 실행 속도에 영향 없음.

  • 호환성: 모든 MT5 브로커 및 상품(외환, 금속, 지수, 암호화폐)의 헷징/네팅 계좌 지원.

  • TradingView 요구 사항: 이미지 뷰어를 사용하려면 tradingview.com 및 s3.tradingview.com에 대한 WebRequest를 활성화하세요.

성과 피드백 시스템 행동 패턴 자동 감지:

  • 과잉 거래 (Overtrading): 하루 3회 이상 트레이드.

  • SL 위반: 1.3R(계획된 리스크) 이상의 손실 발생.

  • 일관성 없는 리스크: 트레이드 간 리스크 변동 > 0.6%.

  • 보복 매매 (Revenge Trading): 손실 후 갑작스러운 리스크 증가.

  • 낮은 승률: 성공률 40% 미만.

긍정적 강화:

  • 일관된 리스크 크기 및 SL 규율.

  • 제어된 트레이드 빈도.

  • 높은 R:R 효율성 (평균 1:1 이상).

사용 방법

  1. 설치: 도구를 아무 MT5 차트에 드래그하세요.

  2. 구성: 초기 필터(매직 넘버/심볼)를 설정하세요.

  3. 저널링: Journal Set 탭을 사용하여 전략 이름을 지정하세요.

  4. 기록: 트랜잭션을 편집하여 노트와 TradingView 링크를 추가하세요.

  5. 검토: Arena Stats와 시간대별 히트맵을 사용하여 트레이딩 엣지를 찾으세요.

이 도구가 아닌 것

  • EA/로봇 아님: 트레이드를 열거나 닫지 않습니다.

  • 신호 제공자 아님: 오직 "당신의" 트레이드만 분석합니다.

  • 읽기 전용: 주문 실행을 방해하지 않으므로 실계좌에서 사용하기에 100% 안전합니다.

키워드 MT5 대시보드, 트레이딩 저널, 트레이딩 분석, TradingView 통합, 샤프 비율, 프로핏 팩터, 드로우다운 모니터, 캘린더 뷰, 시간대별 성과, 자산 곡선, 리스크 관리, 계좌 통계, 매직 넘버 필터, 트레이드 트래커.

프로 팁: 매일 Journal Set 탭을 사용하여 트레이드를 분류하세요. 어떤 "실수" 카테고리가 가장 큰 손실을 초래하는지 식별하는 것이 프로핏 팩터를 높이는 가장 빠른 방법입니다.


필터:
Mark Anthony Noblefranca Nazarrea
222
Mark Anthony Noblefranca Nazarrea 2026.01.05 03:30 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2026.01.05 07:53
Thanks for the review.
rookie007
98
rookie007 2026.01.04 12:23 
 

Good utility does its job well and is easy to read. I don't know about support as I didn't need any!

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2026.01.04 17:56
Thank you so much for your review!
lcyper
14
lcyper 2026.01.02 05:03 
 

Hi, excelent work and nice UI, can you add Ratio? (R:R) (on all, every trade, performance average ratio) thanks!!!!

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2026.01.02 07:57
Hello and thanks for the review!
A dedicated statistics area will be coming soon in the next update!
Philipp Ohlrogge
1198
Philipp Ohlrogge 2025.12.30 12:00 
 

Works great, looks great, exactly what I was looking for. Can only give 5/5*

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.30 12:40
Thank you!
David Howard
48
David Howard 2025.12.21 16:11 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.21 16:33
Thank you so much for your review!
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.12 10:17
Thank you so much for your review !
Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.10 09:03
Thank you!
Elias Gabriel Yelting
139
Elias Gabriel Yelting 2025.11.26 10:31 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.11.26 11:37
Thank you so much for your review !
Georgian Zavera
65
Georgian Zavera 2025.11.22 13:59 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.11.22 15:56
Thank you so much for your review !
Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.31 20:04
Thank you so much for your review !
rajeshkumarvga
24
rajeshkumarvga 2025.10.24 06:40 
 

Very nice UI, reliable, and fast data presentation with numerous options.

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.24 06:47
Thank you so much for your review !
Laur1111rrrr
35
Laur1111rrrr 2025.10.16 15:01 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.23 14:33
Thank you!
George Yang
18
George Yang 2025.10.16 13:01 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.16 14:27
Thank you so much for your review!
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.10.10 11:51 
 

good indi

Mirel Daniel Gheonu
2846
개발자의 답변 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.10 11:56
Thank you so much for your review!
