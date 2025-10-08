Advanced Dashboard Pro

Панель управления для MT5 — Инструмент торговой аналитики

Анализ эффективности в реальном времени для MetaTrader 5

Панель управления — это аналитический инструмент, разработанный для трейдеров MetaTrader 5, которым необходимы детальные данные об эффективности и анализ закрытых позиций на основе данных.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Интерфейс многопрофильной аналитики

5 интерактивных вкладок: Транзакции, График, Календарь, Почасовая эффективность и Статистика арены

Обновления в реальном времени: автоматическое обновление при закрытии позиций

Настраиваемые фильтры: фильтрация по символу, магическому числу и временному диапазону

Адаптивный дизайн: подстраивается под любой размер графика с опциями максимизации/минимизации

Просмотр календаря — Ежемесячная разбивка эффективности

Визуальный календарь, показывающий ежедневную прибыль/убыток с цветовой кодировкой ячеек

Еженедельные итоги с процентами эффективности

Ежемесячная статистика: всего сделок, выигрыши, прибыль и процент ROI

Навигация по прошлым месяцам для анализа прошлой эффективности

Прямое сравнение торговой активности по дням

Тепловая карта почасовой эффективности

Сетка 7x24: показывает, какие часы и дни наиболее прибыльны

Переключение видов: анализ по времени ОТКРЫТИЯ или ЗАКРЫТИЯ

Фильтры типа сделок: просмотр только ПОКУПОК, только ПРОДАЖ или комбинированных результатов

Детальное всплывающее окно: нажмите на любую ячейку для детальной разбивки Всего сделок, распределение ПОКУПОК/ПРОДАЖ Соотношение выигрышей/проигрышей для каждого направления Индивидуальные P&L для сделок ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ

Определите ваши прибыльные торговые окна

Статистика арены — Метрики эффективности Включает стандартные метрики торговой аналитики:

Коэффициент Шарпа

Измеряет доходность с поправкой на риск

Визуальная шкала от 0 до 3 с интерпретацией

Цветовые зоны: красная, желтая, зеленая

Фактор прибыли

Отношение валовой прибыли к валовому убытку

Отраслевой стандарт метрики прибыльности

Расчет в реальном времени по всем закрытым позициям

Максимальная просадка

Отслеживание снижения от пика до минимума

Отображение процентного и абсолютного значения

Индикатор управления рисками

Система обратной связи по эффективности

Автоматические флаги: обнаруживает переторговку, нарушения стоп-лосса, непоследовательный размер риска

Позитивное подкрепление: выделяет дисциплинированные торговые паттерны

Практические советы: рекомендации на основе ваших торговых данных

История транзакций

Детальный список всех закрытых позиций

Сортируемые столбцы: Символ, Тип, Объем, Время открытия/закрытия, Чистая прибыль

Пагинация для удобной навигации по большим наборам данных

Цветовая кодировка прибыли/убытка для быстрого распознавания

Включает расчеты свопов и комиссий

Визуализация кривой капитала

График эволюции баланса в реальном времени

Плавная отрисовка линий с наложением сетки

Учитывает активные временные фильтры (Сегодня/Неделя/Месяц/Все время/Пользовательский)

Визуальное представление роста счета

Дизайн интерфейса

Темная тема, оптимизированная для длительных торговых сессий

Элементы с цветовой кодировкой: Зеленый (прибыль), Красный (убыток), Синий (нейтральный)

Чистый интерфейс с карточной компоновкой

Настраиваемое положение и размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции фильтрации

Фильтры символов: отслеживание конкретных пар или всех символов

Фильтр магического числа: изоляция стратегий по магическому числу (0 = показать все)

Временные фильтры: Сегодня, На этой неделе, В этом месяце, За все время, Пользовательский диапазон

Пользовательский выбор даты: выбор любой даты начала и окончания с интерфейсом календаря

Оптимизация производительности

Эффективное управление памятью

Защита от мерцания для плавных обновлений интерфейса

Умное обновление только при закрытии новых позиций

Отсутствие влияния на скорость исполнения сделок

Совместимость

Платформа: MetaTrader 5 (Сборка 3815+)

Типы счетов: Хеджинг и Неттинг

Брокеры: Все брокеры MT5

Инструменты: Форекс, Металлы, Индексы, Товары, Криптовалюты

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для дневных трейдеров

Определите ваши самые прибыльные торговые часы

Мониторинг эффективности в реальном времени в течение сессии

Быстрый доступ к сегодняшней статистике

Для свинг-трейдеров

Отслеживание еженедельных и ежемесячных тенденций эффективности

Анализ прибыльности по конкретным символам

Просмотр исторических данных календаря

Для разработчиков стратегий

Сравнение нескольких стратегий с использованием фильтра магического числа

Оценка коэффициента Шарпа и фактора прибыли

Мониторинг просадки по разным подходам

Для управляющих портфелем

Обзор эффективности по нескольким символам

Анализ доходности с поправкой на риск

Отчетность для заинтересованных сторон

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Установка: перетащите на любой график Конфигурация: нажмите кнопку Настройки, чтобы установить фильтр магического числа Навигация: используйте кнопки вкладок для переключения между видами Фильтрация: выберите временной диапазон и символы для анализа Анализ: просмотрите статистику, графики и обратную связь по эффективности

Быстрые советы

Нажмите на ячейки почасовой сетки для детальной разбивки сделок

Используйте вид календаря, чтобы определить прибыльные торговые дни

Регулярно проверяйте Статистику арены для проверки состояния эффективности

Включите фильтры символов, чтобы сосредоточиться на конкретных парах

ИНСАЙТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Панель предоставляет 6 основных метрик:

Чистая прибыль — Общий доход, включая своп и комиссию Общий своп — Накопленное финансирование за ночь Общая комиссия — Сводка брокерских комиссий Всего транзакций — Разбивка на выигрыши и проигрыши Фактор прибыли — Коэффициент эффективности прибыльности Процент выигрышей — Процент успеха

Плюс 3 метрики в Статистике арены:

Коэффициент Шарпа (доходность с поправкой на риск)

Максимальная просадка (подверженность риску)

Флаги эффективности (поведенческий анализ)

СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Автоматическое обнаружение:

Переторговка: более 3 сделок в день

Нарушения стоп-лосса: сделки с убытком более 1.3R

Непоследовательный риск: вариация риска более 0.6% между сделками

Реваншистская торговля: удвоение риска после убытков

Низкий процент выигрышей: коэффициент успеха ниже 40%

Плохое R:R: средний риск-прибыль ниже 1:1

Позитивное подкрепление для:

Последовательного размера риска

Сильной дисциплины стоп-лосса

Контролируемой частоты сделок

Высокого процента выигрышей (выше 60%)

Хорошего R:R (выше 1:1)

ЧЕМ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Не торговый робот — он не открывает и не закрывает позиции

Не поставщик сигналов — он анализирует только ВАШИ закрытые сделки

Не оптимизатор стратегий — это инструмент отчетности по эффективности

Только для чтения: безопасно для использования, не вмешивается в активную торговлю

РУКОВОДСТВО ПО СКРИНШОТАМ

Скриншот 1: Полный обзор панели со всеми 6 карточками метрик Скриншот 2: Вид календаря, показывающий ежемесячную разбивку эффективности Скриншот 3: Тепловая карта почасовой эффективности с всплывающими деталями Скриншот 4: Статистика арены с коэффициентом Шарпа, PF и просадкой Скриншот 5: История транзакций с пагинацией Скриншот 6: Визуализация графика кривой капитала

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПАНЕЛЬ

Множественные аналитические виды в одном инструменте

Отраслевые стандартные метрики (Шарп, PF, DD)

Интуитивный интерфейс, без сложной настройки

Расчеты в реальном времени из истории счета

Доступ только для чтения, без вмешательства в торговлю

Минимальное использование ресурсов

Гибкие фильтры для любого стиля торговли

ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ

Регулярные обновления с новыми функциями

Поддержка разработчика через комментарии и сообщения

Интеграция отзывов пользователей

Исправления ошибок и улучшения

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Панель управления — это аналитический инструмент для отслеживания эффективности. Прошлая эффективность не гарантирует будущих результатов. Торговля сопряжена с риском, и вы должны торговать только тем капиталом, который можете позволить себе потерять. Этот продукт не предоставляет торговых сигналов или функций автоматической торговли.

