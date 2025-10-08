Advanced Dashboard Pro

5

Панель управления для MT5 — Инструмент торговой аналитики

  • Анализ эффективности в реальном времени для MetaTrader 5

Панель управления — это аналитический инструмент, разработанный для трейдеров MetaTrader 5, которым необходимы детальные данные об эффективности и анализ закрытых позиций на основе данных.

  • КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Интерфейс многопрофильной аналитики

  • 5 интерактивных вкладок: Транзакции, График, Календарь, Почасовая эффективность и Статистика арены

  • Обновления в реальном времени: автоматическое обновление при закрытии позиций

  • Настраиваемые фильтры: фильтрация по символу, магическому числу и временному диапазону

  • Адаптивный дизайн: подстраивается под любой размер графика с опциями максимизации/минимизации

  • Просмотр календаря — Ежемесячная разбивка эффективности

  • Визуальный календарь, показывающий ежедневную прибыль/убыток с цветовой кодировкой ячеек

  • Еженедельные итоги с процентами эффективности

  • Ежемесячная статистика: всего сделок, выигрыши, прибыль и процент ROI

  • Навигация по прошлым месяцам для анализа прошлой эффективности

  • Прямое сравнение торговой активности по дням

  • Тепловая карта почасовой эффективности

  • Сетка 7x24: показывает, какие часы и дни наиболее прибыльны

  • Переключение видов: анализ по времени ОТКРЫТИЯ или ЗАКРЫТИЯ

  • Фильтры типа сделок: просмотр только ПОКУПОК, только ПРОДАЖ или комбинированных результатов

  • Детальное всплывающее окно: нажмите на любую ячейку для детальной разбивки

    • Всего сделок, распределение ПОКУПОК/ПРОДАЖ

    • Соотношение выигрышей/проигрышей для каждого направления

    • Индивидуальные P&L для сделок ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ

  • Определите ваши прибыльные торговые окна

  • Статистика арены — Метрики эффективности Включает стандартные метрики торговой аналитики:

Коэффициент Шарпа

  • Измеряет доходность с поправкой на риск

  • Визуальная шкала от 0 до 3 с интерпретацией

  • Цветовые зоны: красная, желтая, зеленая

Фактор прибыли

  • Отношение валовой прибыли к валовому убытку

  • Отраслевой стандарт метрики прибыльности

  • Расчет в реальном времени по всем закрытым позициям

Максимальная просадка

  • Отслеживание снижения от пика до минимума

  • Отображение процентного и абсолютного значения

  • Индикатор управления рисками

Система обратной связи по эффективности

  • Автоматические флаги: обнаруживает переторговку, нарушения стоп-лосса, непоследовательный размер риска

  • Позитивное подкрепление: выделяет дисциплинированные торговые паттерны

  • Практические советы: рекомендации на основе ваших торговых данных

  • История транзакций

  • Детальный список всех закрытых позиций

  • Сортируемые столбцы: Символ, Тип, Объем, Время открытия/закрытия, Чистая прибыль

  • Пагинация для удобной навигации по большим наборам данных

  • Цветовая кодировка прибыли/убытка для быстрого распознавания

  • Включает расчеты свопов и комиссий

  • Визуализация кривой капитала

  • График эволюции баланса в реальном времени

  • Плавная отрисовка линий с наложением сетки

  • Учитывает активные временные фильтры (Сегодня/Неделя/Месяц/Все время/Пользовательский)

  • Визуальное представление роста счета

  • Дизайн интерфейса

  • Темная тема, оптимизированная для длительных торговых сессий

  • Элементы с цветовой кодировкой: Зеленый (прибыль), Красный (убыток), Синий (нейтральный)

  • Чистый интерфейс с карточной компоновкой

  • Настраиваемое положение и размер

  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Опции фильтрации

  • Фильтры символов: отслеживание конкретных пар или всех символов

  • Фильтр магического числа: изоляция стратегий по магическому числу (0 = показать все)

  • Временные фильтры: Сегодня, На этой неделе, В этом месяце, За все время, Пользовательский диапазон

  • Пользовательский выбор даты: выбор любой даты начала и окончания с интерфейсом календаря

  • Оптимизация производительности

  • Эффективное управление памятью

  • Защита от мерцания для плавных обновлений интерфейса

  • Умное обновление только при закрытии новых позиций

  • Отсутствие влияния на скорость исполнения сделок

  • Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5 (Сборка 3815+)

  • Типы счетов: Хеджинг и Неттинг

  • Брокеры: Все брокеры MT5

  • Инструменты: Форекс, Металлы, Индексы, Товары, Криптовалюты

  • ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  • Для дневных трейдеров

  • Определите ваши самые прибыльные торговые часы

  • Мониторинг эффективности в реальном времени в течение сессии

  • Быстрый доступ к сегодняшней статистике

  • Для свинг-трейдеров

  • Отслеживание еженедельных и ежемесячных тенденций эффективности

  • Анализ прибыльности по конкретным символам

  • Просмотр исторических данных календаря

  • Для разработчиков стратегий

  • Сравнение нескольких стратегий с использованием фильтра магического числа

  • Оценка коэффициента Шарпа и фактора прибыли

  • Мониторинг просадки по разным подходам

  • Для управляющих портфелем

  • Обзор эффективности по нескольким символам

  • Анализ доходности с поправкой на риск

  • Отчетность для заинтересованных сторон

  • КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

  1. Установка: перетащите на любой график

  2. Конфигурация: нажмите кнопку Настройки, чтобы установить фильтр магического числа

  3. Навигация: используйте кнопки вкладок для переключения между видами

  4. Фильтрация: выберите временной диапазон и символы для анализа

  5. Анализ: просмотрите статистику, графики и обратную связь по эффективности

  • Быстрые советы

  • Нажмите на ячейки почасовой сетки для детальной разбивки сделок

  • Используйте вид календаря, чтобы определить прибыльные торговые дни

  • Регулярно проверяйте Статистику арены для проверки состояния эффективности

  • Включите фильтры символов, чтобы сосредоточиться на конкретных парах

  • ИНСАЙТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Панель предоставляет 6 основных метрик:

  1. Чистая прибыль — Общий доход, включая своп и комиссию

  2. Общий своп — Накопленное финансирование за ночь

  3. Общая комиссия — Сводка брокерских комиссий

  4. Всего транзакций — Разбивка на выигрыши и проигрыши

  5. Фактор прибыли — Коэффициент эффективности прибыльности

  6. Процент выигрышей — Процент успеха

Плюс 3 метрики в Статистике арены:

  • Коэффициент Шарпа (доходность с поправкой на риск)

  • Максимальная просадка (подверженность риску)

  • Флаги эффективности (поведенческий анализ)

  • СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ

  • Автоматическое обнаружение:

  • Переторговка: более 3 сделок в день

  • Нарушения стоп-лосса: сделки с убытком более 1.3R

  • Непоследовательный риск: вариация риска более 0.6% между сделками

  • Реваншистская торговля: удвоение риска после убытков

  • Низкий процент выигрышей: коэффициент успеха ниже 40%

  • Плохое R:R: средний риск-прибыль ниже 1:1

  • Позитивное подкрепление для:

  • Последовательного размера риска

  • Сильной дисциплины стоп-лосса

  • Контролируемой частоты сделок

  • Высокого процента выигрышей (выше 60%)

  • Хорошего R:R (выше 1:1)

  • ЧЕМ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

  • Не торговый робот — он не открывает и не закрывает позиции

  • Не поставщик сигналов — он анализирует только ВАШИ закрытые сделки

  • Не оптимизатор стратегий — это инструмент отчетности по эффективности

  • Только для чтения: безопасно для использования, не вмешивается в активную торговлю

  • РУКОВОДСТВО ПО СКРИНШОТАМ

Скриншот 1: Полный обзор панели со всеми 6 карточками метрик Скриншот 2: Вид календаря, показывающий ежемесячную разбивку эффективности Скриншот 3: Тепловая карта почасовой эффективности с всплывающими деталями Скриншот 4: Статистика арены с коэффициентом Шарпа, PF и просадкой Скриншот 5: История транзакций с пагинацией Скриншот 6: Визуализация графика кривой капитала

  • ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПАНЕЛЬ

  • Множественные аналитические виды в одном инструменте

  • Отраслевые стандартные метрики (Шарп, PF, DD)

  • Интуитивный интерфейс, без сложной настройки

  • Расчеты в реальном времени из истории счета

  • Доступ только для чтения, без вмешательства в торговлю

  • Минимальное использование ресурсов

  • Гибкие фильтры для любого стиля торговли

  • ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ

  • Регулярные обновления с новыми функциями

  • Поддержка разработчика через комментарии и сообщения

  • Интеграция отзывов пользователей

  • Исправления ошибок и улучшения

  • ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Панель управления — это аналитический инструмент для отслеживания эффективности. Прошлая эффективность не гарантирует будущих результатов. Торговля сопряжена с риском, и вы должны торговать только тем капиталом, который можете позволить себе потерять. Этот продукт не предоставляет торговых сигналов или функций автоматической торговли.

Отзывы 10
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Фильтр:
David Howard
38
David Howard 2025.12.21 16:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.12.21 16:33
Thank you so much for your review!
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.12.12 10:17
Thank you so much for your review !
Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.12.10 09:03
Thank you!
Elias Gabriel Yelting
139
Elias Gabriel Yelting 2025.11.26 10:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.11.26 11:37
Thank you so much for your review !
Georgian Zavera
65
Georgian Zavera 2025.11.22 13:59 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.11.22 15:56
Thank you so much for your review !
Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.10.31 20:04
Thank you so much for your review !
rajeshkumarvga
24
rajeshkumarvga 2025.10.24 06:40 
 

Very nice UI, reliable, and fast data presentation with numerous options.

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.10.24 06:47
Thank you so much for your review !
Laur1111rrrr
35
Laur1111rrrr 2025.10.16 15:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.10.23 14:33
Thank you!
George Yang
18
George Yang 2025.10.16 13:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.10.16 14:27
Thank you so much for your review!
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.10.10 11:51 
 

good indi

Mirel Daniel Gheonu
2531
Ответ разработчика Mirel Daniel Gheonu 2025.10.10 11:56
Thank you so much for your review!
Ответ на отзыв