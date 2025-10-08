Advanced Dashboard Pro

Panel de Control para MT5 - Herramienta de Análisis de Trading

Análisis de Rendimiento en Tiempo Real para MetaTrader 5

El Panel de Control es una herramienta de análisis diseñada para traders de MetaTrader 5 que necesitan información detallada sobre el rendimiento y análisis basado en datos de sus posiciones cerradas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Interfaz de Análisis Multivista

5 Pestañas Interactivas: Transacciones, Gráfico, Calendario, Rendimiento por Hora y Estadísticas de Arena

Actualizaciones en Tiempo Real: Actualización automática cuando se cierran posiciones

Filtros Personalizables: Filtrado por Símbolo, Número Mágico y Rango de Tiempo

Diseño Responsivo: Se adapta a cualquier tamaño de gráfico con opciones de maximizar/minimizar

Vista de Calendario - Desglose Mensual del Rendimiento

Calendario visual que muestra ganancias/pérdidas diarias con celdas codificadas por colores

Totales semanales con porcentajes de rendimiento

Estadísticas mensuales: total de operaciones, ganancias, beneficios y porcentaje de ROI

Navegue a través de meses históricos para analizar el rendimiento pasado

Comparación directa de la actividad comercial entre días

Mapa de Calor de Rendimiento por Hora

Cuadrícula 7x24: Muestra qué horas y días son más rentables

Alternar Vistas: Analizar por hora de APERTURA o CIERRE

Filtros de Tipo de Operación: Ver solo COMPRA, solo VENTA o resultados combinados

Ventana Emergente Detallada: Haga clic en cualquier celda para un desglose detallado Total de operaciones, distribución COMPRA/VENTA Relación Ganancia/Pérdida para cada dirección P&L individual para operaciones de COMPRA y VENTA

Identifique sus ventanas de trading rentables

Estadísticas de Arena - Métricas de Rendimiento Incluye métricas estándar de análisis de trading:

Ratio de Sharpe

Mide los rendimientos ajustados al riesgo

Escala visual de 0 a 3 con interpretación

Zonas codificadas por colores: Rojo, Amarillo, Verde

Factor de Beneficio

Relación entre beneficio bruto y pérdida bruta

Métrica de rentabilidad estándar de la industria

Cálculo en tiempo real de todas las posiciones cerradas

Drawdown Máximo

Seguimiento de la caída de pico a valle

Visualización de porcentaje y valor absoluto

Indicador de gestión de riesgos

Sistema de Retroalimentación de Rendimiento

Banderas Automatizadas: Detecta sobreoperativa, violaciones de stop-loss, tamaño de riesgo inconsistente

Refuerzo Positivo: Destaca patrones de trading disciplinados

Información Accionable: Recomendaciones basadas en sus datos de trading

Historial de Transacciones

Lista detallada de todas las posiciones cerradas

Columnas ordenables: Símbolo, Tipo, Volumen, Hora de Apertura/Cierre, Beneficio Neto

Paginación para una fácil navegación a través de grandes conjuntos de datos

Beneficio/pérdida codificado por colores para un reconocimiento rápido

Incluye cálculos de swap y comisión

Visualización de la Curva de Equidad

Gráfico de evolución del saldo en tiempo real

Renderizado de línea suave con superposición de cuadrícula

Respeta los filtros de tiempo activos (Hoy/Semana/Mes/Todo/Personalizado)

Representación visual del crecimiento de la cuenta

Diseño de UI

Tema oscuro optimizado para largas sesiones de trading

Elementos codificados por colores: Verde (beneficio), Rojo (pérdida), Azul (neutral)

Interfaz limpia con diseño basado en tarjetas

Posición y tamaño personalizables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Opciones de Filtrado

Filtros de Símbolos: Rastree pares específicos o todos los símbolos

Filtro de Número Mágico: Aísle estrategias por número mágico (0 = mostrar todo)

Filtros de Tiempo: Hoy, Esta Semana, Este Mes, Todo el Tiempo, Rango Personalizado

Selector de Fecha Personalizado: Seleccione cualquier fecha de inicio y fin con interfaz de calendario

Optimización de Rendimiento

Gestión eficiente de la memoria

Protección anti-parpadeo para actualizaciones suaves de la UI

Actualización inteligente solo cuando se cierran nuevas posiciones

Sin impacto en la velocidad de ejecución de operaciones

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3815+)

Tipos de Cuenta: Hedging y Netting

Brokers: Todos los brokers de MT5

Instrumentos: Forex, Metales, Índices, Materias Primas, Criptomonedas

CASOS DE USO

Para Day Traders

Identifique sus horas de trading más rentables

Monitoree el rendimiento en tiempo real durante la sesión

Acceso rápido a las estadísticas de hoy

Para Swing Traders

Rastree tendencias de rendimiento semanales y mensuales

Analice la rentabilidad específica por símbolo

Revise datos históricos del calendario

Para Desarrolladores de Estrategias

Compare múltiples estrategias usando el filtro de número mágico

Evalúe el Ratio de Sharpe y el Factor de Beneficio

Monitoree el drawdown a través de diferentes enfoques

Para Gestores de Cartera

Visión general del rendimiento de múltiples símbolos

Análisis de rendimientos ajustados al riesgo

Informes para las partes interesadas

CÓMO USAR

Instalación: Arrastre y suelte en cualquier gráfico Configuración: Haga clic en el botón Configuración para establecer el filtro de Número Mágico Navegación: Use los botones de pestaña para cambiar entre vistas Filtrado: Seleccione el rango de tiempo y los símbolos para analizar Análisis: Revise estadísticas, gráficos y retroalimentación de rendimiento

Consejos Rápidos

Haga clic en las celdas de la cuadrícula horaria para desgloses detallados de operaciones

Use la vista de Calendario para detectar sus días de trading rentables

Verifique las Estadísticas de Arena regularmente para comprobaciones de salud del rendimiento

Habilite los filtros de símbolos para centrarse en pares específicos

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO

El panel proporciona 6 métricas principales:

Beneficio Neto - Ganancias totales incluyendo swap y comisión Swap Total - Financiación nocturna acumulada Comisión Total - Resumen de tarifas del broker Total de Transacciones - Desglose de Ganancias vs Pérdidas Factor de Beneficio - Relación de eficiencia de rentabilidad Tasa de Ganancia - Porcentaje de éxito

Más 3 métricas en Estadísticas de Arena:

Ratio de Sharpe (rendimientos ajustados al riesgo)

Drawdown Máximo (exposición al riesgo)

Banderas de Rendimiento (análisis de comportamiento)

SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE RENDIMIENTO

Detección Automática de:

Sobreoperativa: Más de 3 operaciones por día

Violaciones de Stop-Loss: Operaciones perdiendo más de 1.3R

Riesgo Inconsistente: Variación de riesgo de más del 0.6% entre operaciones

Trading de Venganza: Duplicar el riesgo después de pérdidas

Baja Tasa de Ganancia: Relación de éxito por debajo del 40%

Pobre R:R: Riesgo-recompensa promedio por debajo de 1:1

Refuerzo Positivo para:

Tamaño de riesgo consistente

Fuerte disciplina de stop-loss

Frecuencia de operaciones controlada

Alta tasa de ganancia (superior al 60%)

Buen R:R (superior a 1:1)

LO QUE ESTA HERRAMIENTA NO ES

No es un robot de trading - No abre ni cierra posiciones

No es un proveedor de señales - Analiza solo SUS operaciones cerradas

No es un optimizador de estrategias - Es una herramienta de informes de rendimiento

Solo Lectura: Seguro de usar, sin interferencia con el trading activo

GUÍA DE CAPTURAS DE PANTALLA

Captura 1: Visión general completa del panel con las 6 tarjetas de métricas Captura 2: Vista de Calendario mostrando el desglose mensual del rendimiento Captura 3: Mapa de Calor de Rendimiento por Hora con detalles emergentes Captura 4: Estadísticas de Arena con Ratio de Sharpe, PF y Drawdown Captura 5: Historial de Transacciones con paginación Captura 6: Visualización del gráfico de Curva de Equidad

POR QUÉ ELEGIR EL PANEL

Múltiples vistas analíticas en una herramienta

Métricas estándar de la industria (Sharpe, PF, DD)

Interfaz intuitiva, sin configuración compleja

Cálculos en tiempo real del historial de la cuenta

Acceso de solo lectura, sin interferencia en el trading

Uso mínimo de recursos

Filtros flexibles para cualquier estilo de trading

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

Actualizaciones regulares con nuevas características

Soporte del desarrollador a través de comentarios y mensajes

Integración de comentarios de usuarios

Correcciones de errores y mejoras

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El Panel de Control es una herramienta analítica para el seguimiento del rendimiento. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading implica riesgo, y solo debe operar con capital que pueda permitirse perder. Este producto no proporciona señales de trading ni funcionalidad de trading automatizado.

Panel MT5, Análisis de Trading, Rastreador de Rendimiento, Ratio de Sharpe, Factor de Beneficio, Análisis de Drawdown, Vista de Calendario, Rendimiento por Hora, Estadísticas de Trading, Monitor de Cuenta,