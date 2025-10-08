Advanced Dashboard Pro
- Utilidades
- Mirel Daniel Gheonu
- Versión: 9.7
- Actualizado: 27 noviembre 2025
Panel de Control para MT5 - Herramienta de Análisis de Trading
-
Análisis de Rendimiento en Tiempo Real para MetaTrader 5
El Panel de Control es una herramienta de análisis diseñada para traders de MetaTrader 5 que necesitan información detallada sobre el rendimiento y análisis basado en datos de sus posiciones cerradas.
-
CARACTERÍSTICAS CLAVE
-
Interfaz de Análisis Multivista
-
5 Pestañas Interactivas: Transacciones, Gráfico, Calendario, Rendimiento por Hora y Estadísticas de Arena
-
Actualizaciones en Tiempo Real: Actualización automática cuando se cierran posiciones
-
Filtros Personalizables: Filtrado por Símbolo, Número Mágico y Rango de Tiempo
-
Diseño Responsivo: Se adapta a cualquier tamaño de gráfico con opciones de maximizar/minimizar
-
Vista de Calendario - Desglose Mensual del Rendimiento
-
Calendario visual que muestra ganancias/pérdidas diarias con celdas codificadas por colores
-
Totales semanales con porcentajes de rendimiento
-
Estadísticas mensuales: total de operaciones, ganancias, beneficios y porcentaje de ROI
-
Navegue a través de meses históricos para analizar el rendimiento pasado
-
Comparación directa de la actividad comercial entre días
-
Mapa de Calor de Rendimiento por Hora
-
Cuadrícula 7x24: Muestra qué horas y días son más rentables
-
Alternar Vistas: Analizar por hora de APERTURA o CIERRE
-
Filtros de Tipo de Operación: Ver solo COMPRA, solo VENTA o resultados combinados
-
Ventana Emergente Detallada: Haga clic en cualquier celda para un desglose detallado
-
Total de operaciones, distribución COMPRA/VENTA
-
Relación Ganancia/Pérdida para cada dirección
-
P&L individual para operaciones de COMPRA y VENTA
-
-
Identifique sus ventanas de trading rentables
-
Estadísticas de Arena - Métricas de Rendimiento Incluye métricas estándar de análisis de trading:
Ratio de Sharpe
-
Mide los rendimientos ajustados al riesgo
-
Escala visual de 0 a 3 con interpretación
-
Zonas codificadas por colores: Rojo, Amarillo, Verde
Factor de Beneficio
-
Relación entre beneficio bruto y pérdida bruta
-
Métrica de rentabilidad estándar de la industria
-
Cálculo en tiempo real de todas las posiciones cerradas
Drawdown Máximo
-
Seguimiento de la caída de pico a valle
-
Visualización de porcentaje y valor absoluto
-
Indicador de gestión de riesgos
Sistema de Retroalimentación de Rendimiento
-
Banderas Automatizadas: Detecta sobreoperativa, violaciones de stop-loss, tamaño de riesgo inconsistente
-
Refuerzo Positivo: Destaca patrones de trading disciplinados
-
Información Accionable: Recomendaciones basadas en sus datos de trading
-
Historial de Transacciones
-
Lista detallada de todas las posiciones cerradas
-
Columnas ordenables: Símbolo, Tipo, Volumen, Hora de Apertura/Cierre, Beneficio Neto
-
Paginación para una fácil navegación a través de grandes conjuntos de datos
-
Beneficio/pérdida codificado por colores para un reconocimiento rápido
-
Incluye cálculos de swap y comisión
-
Visualización de la Curva de Equidad
-
Gráfico de evolución del saldo en tiempo real
-
Renderizado de línea suave con superposición de cuadrícula
-
Respeta los filtros de tiempo activos (Hoy/Semana/Mes/Todo/Personalizado)
-
Representación visual del crecimiento de la cuenta
-
Diseño de UI
-
Tema oscuro optimizado para largas sesiones de trading
-
Elementos codificados por colores: Verde (beneficio), Rojo (pérdida), Azul (neutral)
-
Interfaz limpia con diseño basado en tarjetas
-
Posición y tamaño personalizables
-
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-
Opciones de Filtrado
-
Filtros de Símbolos: Rastree pares específicos o todos los símbolos
-
Filtro de Número Mágico: Aísle estrategias por número mágico (0 = mostrar todo)
-
Filtros de Tiempo: Hoy, Esta Semana, Este Mes, Todo el Tiempo, Rango Personalizado
-
Selector de Fecha Personalizado: Seleccione cualquier fecha de inicio y fin con interfaz de calendario
-
Optimización de Rendimiento
-
Gestión eficiente de la memoria
-
Protección anti-parpadeo para actualizaciones suaves de la UI
-
Actualización inteligente solo cuando se cierran nuevas posiciones
-
Sin impacto en la velocidad de ejecución de operaciones
-
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3815+)
-
Tipos de Cuenta: Hedging y Netting
-
Brokers: Todos los brokers de MT5
-
Instrumentos: Forex, Metales, Índices, Materias Primas, Criptomonedas
-
CASOS DE USO
-
Para Day Traders
-
Identifique sus horas de trading más rentables
-
Monitoree el rendimiento en tiempo real durante la sesión
-
Acceso rápido a las estadísticas de hoy
-
Para Swing Traders
-
Rastree tendencias de rendimiento semanales y mensuales
-
Analice la rentabilidad específica por símbolo
-
Revise datos históricos del calendario
-
Para Desarrolladores de Estrategias
-
Compare múltiples estrategias usando el filtro de número mágico
-
Evalúe el Ratio de Sharpe y el Factor de Beneficio
-
Monitoree el drawdown a través de diferentes enfoques
-
Para Gestores de Cartera
-
Visión general del rendimiento de múltiples símbolos
-
Análisis de rendimientos ajustados al riesgo
-
Informes para las partes interesadas
-
CÓMO USAR
-
Instalación: Arrastre y suelte en cualquier gráfico
-
Configuración: Haga clic en el botón Configuración para establecer el filtro de Número Mágico
-
Navegación: Use los botones de pestaña para cambiar entre vistas
-
Filtrado: Seleccione el rango de tiempo y los símbolos para analizar
-
Análisis: Revise estadísticas, gráficos y retroalimentación de rendimiento
-
Consejos Rápidos
-
Haga clic en las celdas de la cuadrícula horaria para desgloses detallados de operaciones
-
Use la vista de Calendario para detectar sus días de trading rentables
-
Verifique las Estadísticas de Arena regularmente para comprobaciones de salud del rendimiento
-
Habilite los filtros de símbolos para centrarse en pares específicos
-
INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO
El panel proporciona 6 métricas principales:
-
Beneficio Neto - Ganancias totales incluyendo swap y comisión
-
Swap Total - Financiación nocturna acumulada
-
Comisión Total - Resumen de tarifas del broker
-
Total de Transacciones - Desglose de Ganancias vs Pérdidas
-
Factor de Beneficio - Relación de eficiencia de rentabilidad
-
Tasa de Ganancia - Porcentaje de éxito
Más 3 métricas en Estadísticas de Arena:
-
Ratio de Sharpe (rendimientos ajustados al riesgo)
-
Drawdown Máximo (exposición al riesgo)
-
Banderas de Rendimiento (análisis de comportamiento)
-
SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DE RENDIMIENTO
-
Detección Automática de:
-
Sobreoperativa: Más de 3 operaciones por día
-
Violaciones de Stop-Loss: Operaciones perdiendo más de 1.3R
-
Riesgo Inconsistente: Variación de riesgo de más del 0.6% entre operaciones
-
Trading de Venganza: Duplicar el riesgo después de pérdidas
-
Baja Tasa de Ganancia: Relación de éxito por debajo del 40%
-
Pobre R:R: Riesgo-recompensa promedio por debajo de 1:1
-
Refuerzo Positivo para:
-
Tamaño de riesgo consistente
-
Fuerte disciplina de stop-loss
-
Frecuencia de operaciones controlada
-
Alta tasa de ganancia (superior al 60%)
-
Buen R:R (superior a 1:1)
-
LO QUE ESTA HERRAMIENTA NO ES
-
No es un robot de trading - No abre ni cierra posiciones
-
No es un proveedor de señales - Analiza solo SUS operaciones cerradas
-
No es un optimizador de estrategias - Es una herramienta de informes de rendimiento
-
Solo Lectura: Seguro de usar, sin interferencia con el trading activo
-
GUÍA DE CAPTURAS DE PANTALLA
Captura 1: Visión general completa del panel con las 6 tarjetas de métricas Captura 2: Vista de Calendario mostrando el desglose mensual del rendimiento Captura 3: Mapa de Calor de Rendimiento por Hora con detalles emergentes Captura 4: Estadísticas de Arena con Ratio de Sharpe, PF y Drawdown Captura 5: Historial de Transacciones con paginación Captura 6: Visualización del gráfico de Curva de Equidad
-
POR QUÉ ELEGIR EL PANEL
-
Múltiples vistas analíticas en una herramienta
-
Métricas estándar de la industria (Sharpe, PF, DD)
-
Interfaz intuitiva, sin configuración compleja
-
Cálculos en tiempo real del historial de la cuenta
-
Acceso de solo lectura, sin interferencia en el trading
-
Uso mínimo de recursos
-
Filtros flexibles para cualquier estilo de trading
-
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
-
Actualizaciones regulares con nuevas características
-
Soporte del desarrollador a través de comentarios y mensajes
-
Integración de comentarios de usuarios
-
Correcciones de errores y mejoras
-
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El Panel de Control es una herramienta analítica para el seguimiento del rendimiento. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading implica riesgo, y solo debe operar con capital que pueda permitirse perder. Este producto no proporciona señales de trading ni funcionalidad de trading automatizado.
Panel MT5, Análisis de Trading, Rastreador de Rendimiento, Ratio de Sharpe, Factor de Beneficio, Análisis de Drawdown, Vista de Calendario, Rendimiento por Hora, Estadísticas de Trading, Monitor de Cuenta,
Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.