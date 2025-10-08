Advanced Dashboard Pro

Painel para MT5 - Ferramenta de Análise de Trading

Análise de Desempenho em Tempo Real para MetaTrader 5

O Painel é uma ferramenta de análise projetada para traders de MetaTrader 5 que precisam de insights detalhados de desempenho e análise baseada em dados de suas posições fechadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Interface de Análise Multivisualização

5 Guias Interativas: Transações, Gráfico, Calendário, Desempenho por Hora e Estatísticas de Arena

Atualizações em Tempo Real: Atualização automática quando posições são fechadas

Filtros Personalizáveis: Filtragem por Símbolo, Número Mágico e Intervalo de Tempo

Design Responsivo: Adapta-se a qualquer tamanho de gráfico com opções de maximizar/minimizar

Visualização de Calendário - Detalhamento Mensal de Desempenho

Calendário visual mostrando lucro/perda diária com células codificadas por cores

Totais semanais com porcentagens de desempenho

Estatísticas mensais: total de negociações, vitórias, lucro e porcentagem de ROI

Navegue pelos meses históricos para analisar o desempenho passado

Comparação direta da atividade de negociação entre dias

Mapa de Calor de Desempenho por Hora

Grade 7x24: Mostra quais horas e dias são mais lucrativos

Alternar Visualizações: Analisar por hora de ABERTURA ou FECHAMENTO

Filtros de Tipo de Negociação: Ver apenas COMPRA, apenas VENDA ou resultados combinados

Popup Detalhado: Clique em qualquer célula para detalhamento Total de negociações, distribuição COMPRA/VENDA Relação Vitória/Derrota para cada direção P&L individual para negociações de COMPRA e VENDA

Identifique suas janelas de negociação lucrativas

Estatísticas de Arena - Métricas de Desempenho Inclui métricas padrão de análise de trading:

Índice de Sharpe

Mede retornos ajustados ao risco

Escala visual de 0 a 3 com interpretação

Zonas codificadas por cores: Vermelho, Amarelo, Verde

Fator de Lucro

Razão entre lucro bruto e perda bruta

Métrica de rentabilidade padrão da indústria

Cálculo em tempo real de todas as posições fechadas

Drawdown Máximo

Rastreamento de declínio do pico ao vale

Exibição de porcentagem e valor absoluto

Indicador de gerenciamento de risco

Sistema de Feedback de Desempenho

Bandeiras Automatizadas: Detecta excesso de negociação, violações de stop-loss, tamanho de risco inconsistente

Reforço Positivo: Destaca padrões de negociação disciplinados

Insights Acionáveis: Recomendações baseadas em seus dados de negociação

Histórico de Transações

Lista detalhada de todas as posições fechadas

Colunas ordenáveis: Símbolo, Tipo, Volume, Hora de Abertura/Fechamento, Lucro Líquido

Paginação para fácil navegação em grandes conjuntos de dados

Lucro/perda codificado por cores para reconhecimento rápido

Inclui cálculos de swap e comissão

Visualização da Curva de Equidade

Gráfico de evolução do saldo em tempo real

Renderização de linha suave com sobreposição de grade

Respeita filtros de tempo ativos (Hoje/Semana/Mês/Tudo/Personalizado)

Representação visual do crescimento da conta

Design de UI

Tema escuro otimizado para longas sessões de trading

Elementos codificados por cores: Verde (lucro), Vermelho (perda), Azul (neutro)

Interface limpa com layout baseado em cartões

Posição e tamanho personalizáveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Opções de Filtragem

Filtros de Símbolos: Rastreie pares específicos ou todos os símbolos

Filtro de Número Mágico: Isole estratégias por número mágico (0 = mostrar tudo)

Filtros de Tempo: Hoje, Esta Semana, Este Mês, Todo o Tempo, Intervalo Personalizado

Seletor de Data Personalizado: Selecione qualquer data de início e fim com interface de calendário

Otimização de Desempenho

Gerenciamento eficiente de memória

Proteção anti-cintilação para atualizações suaves da UI

Atualização inteligente apenas quando novas posições são fechadas

Sem impacto na velocidade de execução de negociações

Compatibilidade

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3815+)

Tipos de Conta: Hedging e Netting

Corretoras: Todas as corretoras MT5

Instrumentos: Forex, Metais, Índices, Commodities, Criptomoedas

CASOS DE USO

Para Day Traders

Identifique suas horas de negociação mais lucrativas

Monitore o desempenho em tempo real durante a sessão

Acesso rápido às estatísticas de hoje

Para Swing Traders

Rastreie tendências de desempenho semanais e mensais

Analise a rentabilidade específica por símbolo

Revise dados históricos do calendário

Para Desenvolvedores de Estratégias

Compare várias estratégias usando filtro de número mágico

Avalie o Índice de Sharpe e Fator de Lucro

Monitore o drawdown em diferentes abordagens

Para Gerentes de Portfólio

Visão geral de desempenho de múltiplos símbolos

Análise de retornos ajustados ao risco

Relatórios para partes interessadas

COMO USAR

Instalação: Arraste e solte em qualquer gráfico Configuração: Clique no botão Configurações para definir filtro de Número Mágico Navegação: Use os botões de guia para alternar entre visualizações Filtragem: Selecione intervalo de tempo e símbolos para analisar Análise: Revise estatísticas, gráficos e feedback de desempenho

Dicas Rápidas

Clique nas células da grade horária para detalhamentos de negociação

Use a visualização de Calendário para identificar seus dias de negociação lucrativos

Verifique Estatísticas de Arena regularmente para verificações de saúde de desempenho

Ative filtros de símbolos para focar em pares específicos

INSIGHTS DE DESEMPENHO

O painel fornece 6 métricas principais:

Lucro Líquido - Ganhos totais incluindo swap e comissão Swap Total - Financiamento noturno acumulado Comissão Total - Resumo de taxas da corretora Total de Transações - Detalhamento de Vitórias vs Perdas Fator de Lucro - Razão de eficiência de rentabilidade Taxa de Vitória - Porcentagem de sucesso

Mais 3 métricas em Estatísticas de Arena:

Índice de Sharpe (retornos ajustados ao risco)

Drawdown Máximo (exposição ao risco)

Bandeiras de Desempenho (análise comportamental)

SISTEMA DE FEEDBACK DE DESEMPENHO

Detecção Automática de:

Excesso de Negociação: Mais de 3 negociações por dia

Violações de Stop-Loss: Negociações perdendo mais de 1.3R

Risco Inconsistente: Variação de risco de mais de 0.6% entre negociações

Negociação de Vingança: Dobrar risco após perdas

Baixa Taxa de Vitória: Razão de sucesso abaixo de 40%

Pobre R:R: Risco-recompensa médio abaixo de 1:1

Reforço Positivo para:

Tamanho de risco consistente

Forte disciplina de stop-loss

Frequência de negociação controlada

Alta taxa de vitória (acima de 60%)

Bom R:R (acima de 1:1)

O QUE ESTA FERRAMENTA NÃO É

Não é um robô de negociação - Não abre ou fecha posições

Não é um provedor de sinais - Analisa apenas SUAS negociações fechadas

Não é um otimizador de estratégias - É uma ferramenta de relatório de desempenho

Apenas Leitura: Seguro para usar, sem interferência na negociação ativa

GUIA DE CAPTURAS DE TELA

Captura 1: Visão geral completa do painel com todos os 6 cartões de métricas Captura 2: Visualização de Calendário mostrando detalhamento mensal de desempenho Captura 3: Mapa de Calor de Desempenho por Hora com detalhes em popup Captura 4: Estatísticas de Arena com Índice de Sharpe, PF e Drawdown Captura 5: Histórico de Transações com paginação Captura 6: Visualização do gráfico de Curva de Equidade

POR QUE ESCOLHER O PAINEL

Múltiplas visualizações analíticas em uma ferramenta

Métricas padrão da indústria (Sharpe, PF, DD)

Interface intuitiva, sem configuração complexa

Cálculos em tempo real do histórico da conta

Acesso apenas leitura, sem interferência na negociação

Uso mínimo de recursos

Filtros flexíveis para qualquer estilo de negociação

SUPORTE E ATUALIZAÇÕES

Atualizações regulares com novos recursos

Suporte do desenvolvedor via comentários e mensagens

Integração de feedback do usuário

Correções de bugs e melhorias

AVISO LEGAL

O Painel é uma ferramenta analítica para rastreamento de desempenho. O desempenho passado não garante resultados futuros. A negociação envolve risco, e você deve negociar apenas com capital que pode perder. Este produto não fornece sinais de negociação ou funcionalidade de negociação automatizada.

Painel MT5, Análise de Trading, Rastreador de Desempenho, Índice de Sharpe, Fator de Lucro, Análise de Drawdown, Visualização de Calendário, Desempenho por Hora, Estatísticas de Trading, Monitor de Conta, Curva de Equidade, Gerenciamento de Risco, Diário de Trading, Métricas de Desempenho, Análise de Conta, Estatísticas Forex, Monitor de Drawdown, Psicologia de Trading, Ferramenta Prop Firm, Histórico de Trading, Filtro de Número Mágico.