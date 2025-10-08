Advanced Dashboard Pro
- Utilitários
- Mirel Daniel Gheonu
- Versão: 9.7
- Atualizado: 27 novembro 2025
Painel para MT5 - Ferramenta de Análise de Trading
Análise de Desempenho em Tempo Real para MetaTrader 5
O Painel é uma ferramenta de análise projetada para traders de MetaTrader 5 que precisam de insights detalhados de desempenho e análise baseada em dados de suas posições fechadas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Interface de Análise Multivisualização
5 Guias Interativas: Transações, Gráfico, Calendário, Desempenho por Hora e Estatísticas de Arena
Atualizações em Tempo Real: Atualização automática quando posições são fechadas
Filtros Personalizáveis: Filtragem por Símbolo, Número Mágico e Intervalo de Tempo
Design Responsivo: Adapta-se a qualquer tamanho de gráfico com opções de maximizar/minimizar
Visualização de Calendário - Detalhamento Mensal de Desempenho
Calendário visual mostrando lucro/perda diária com células codificadas por cores
Totais semanais com porcentagens de desempenho
Estatísticas mensais: total de negociações, vitórias, lucro e porcentagem de ROI
Navegue pelos meses históricos para analisar o desempenho passado
Comparação direta da atividade de negociação entre dias
Mapa de Calor de Desempenho por Hora
Grade 7x24: Mostra quais horas e dias são mais lucrativos
Alternar Visualizações: Analisar por hora de ABERTURA ou FECHAMENTO
Filtros de Tipo de Negociação: Ver apenas COMPRA, apenas VENDA ou resultados combinados
Popup Detalhado: Clique em qualquer célula para detalhamento
Total de negociações, distribuição COMPRA/VENDA
-
Relação Vitória/Derrota para cada direção
P&L individual para negociações de COMPRA e VENDA
Identifique suas janelas de negociação lucrativas
Estatísticas de Arena - Métricas de Desempenho Inclui métricas padrão de análise de trading:
Índice de Sharpe
Mede retornos ajustados ao risco
-
Escala visual de 0 a 3 com interpretação
Zonas codificadas por cores: Vermelho, Amarelo, Verde
Fator de Lucro
Razão entre lucro bruto e perda bruta
-
Métrica de rentabilidade padrão da indústria
Cálculo em tempo real de todas as posições fechadas
Drawdown Máximo
Rastreamento de declínio do pico ao vale
-
Exibição de porcentagem e valor absoluto
Indicador de gerenciamento de risco
Sistema de Feedback de Desempenho
Bandeiras Automatizadas: Detecta excesso de negociação, violações de stop-loss, tamanho de risco inconsistente
-
Reforço Positivo: Destaca padrões de negociação disciplinados
Insights Acionáveis: Recomendações baseadas em seus dados de negociação
Histórico de Transações
Lista detalhada de todas as posições fechadas
-
Colunas ordenáveis: Símbolo, Tipo, Volume, Hora de Abertura/Fechamento, Lucro Líquido
-
Paginação para fácil navegação em grandes conjuntos de dados
Lucro/perda codificado por cores para reconhecimento rápido
Inclui cálculos de swap e comissão
Visualização da Curva de Equidade
Gráfico de evolução do saldo em tempo real
-
Renderização de linha suave com sobreposição de grade
Respeita filtros de tempo ativos (Hoje/Semana/Mês/Tudo/Personalizado)
-
Representação visual do crescimento da conta
Design de UI
Tema escuro otimizado para longas sessões de trading
-
Elementos codificados por cores: Verde (lucro), Vermelho (perda), Azul (neutro)
-
Interface limpa com layout baseado em cartões
Posição e tamanho personalizáveis
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Opções de Filtragem
Filtros de Símbolos: Rastreie pares específicos ou todos os símbolos
-
Filtro de Número Mágico: Isole estratégias por número mágico (0 = mostrar tudo)
-
Filtros de Tempo: Hoje, Esta Semana, Este Mês, Todo o Tempo, Intervalo Personalizado
Seletor de Data Personalizado: Selecione qualquer data de início e fim com interface de calendário
Otimização de Desempenho
-
-
Proteção anti-cintilação para atualizações suaves da UI
-
Atualização inteligente apenas quando novas posições são fechadas
Sem impacto na velocidade de execução de negociações
-
-
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3815+)
-
Tipos de Conta: Hedging e Netting
-
Corretoras: Todas as corretoras MT5
Instrumentos: Forex, Metais, Índices, Commodities, Criptomoedas
-
-
-
Identifique suas horas de negociação mais lucrativas
-
Monitore o desempenho em tempo real durante a sessão
-
-
-
Rastreie tendências de desempenho semanais e mensais
-
Analise a rentabilidade específica por símbolo
-
-
-
Compare várias estratégias usando filtro de número mágico
-
Avalie o Índice de Sharpe e Fator de Lucro
-
-
-
Visão geral de desempenho de múltiplos símbolos
-
Análise de retornos ajustados ao risco
-
-
-
Instalação: Arraste e solte em qualquer gráfico
-
Configuração: Clique no botão Configurações para definir filtro de Número Mágico
-
Navegação: Use os botões de guia para alternar entre visualizações
-
Filtragem: Selecione intervalo de tempo e símbolos para analisar
-
-
-
Clique nas células da grade horária para detalhamentos de negociação
-
Use a visualização de Calendário para identificar seus dias de negociação lucrativos
-
Verifique Estatísticas de Arena regularmente para verificações de saúde de desempenho
Ative filtros de símbolos para focar em pares específicos
-
O painel fornece 6 métricas principais:
Lucro Líquido - Ganhos totais incluindo swap e comissão
-
Swap Total - Financiamento noturno acumulado
-
Comissão Total - Resumo de taxas da corretora
-
Total de Transações - Detalhamento de Vitórias vs Perdas
-
Fator de Lucro - Razão de eficiência de rentabilidade
-
Taxa de Vitória - Porcentagem de sucesso
Mais 3 métricas em Estatísticas de Arena:
-
Índice de Sharpe (retornos ajustados ao risco)
-
Drawdown Máximo (exposição ao risco)
-
Bandeiras de Desempenho (análise comportamental)
SISTEMA DE FEEDBACK DE DESEMPENHO
Detecção Automática de:
-
Excesso de Negociação: Mais de 3 negociações por dia
-
Violações de Stop-Loss: Negociações perdendo mais de 1.3R
-
Risco Inconsistente: Variação de risco de mais de 0.6% entre negociações
-
Negociação de Vingança: Dobrar risco após perdas
-
-
Pobre R:R: Risco-recompensa médio abaixo de 1:1
-
-
Tamanho de risco consistente
-
Forte disciplina de stop-loss
-
Frequência de negociação controlada
Alta taxa de vitória (acima de 60%)
-
Bom R:R (acima de 1:1)
-
-
Não é um robô de negociação - Não abre ou fecha posições
-
Não é um provedor de sinais - Analisa apenas SUAS negociações fechadas
-
Não é um otimizador de estratégias - É uma ferramenta de relatório de desempenho
-
-
GUIA DE CAPTURAS DE TELA
Captura 1: Visão geral completa do painel com todos os 6 cartões de métricas Captura 2: Visualização de Calendário mostrando detalhamento mensal de desempenho Captura 3: Mapa de Calor de Desempenho por Hora com detalhes em popup Captura 4: Estatísticas de Arena com Índice de Sharpe, PF e Drawdown Captura 5: Histórico de Transações com paginação Captura 6: Visualização do gráfico de Curva de Equidade
POR QUE ESCOLHER O PAINEL
Múltiplas visualizações analíticas em uma ferramenta
-
Métricas padrão da indústria (Sharpe, PF, DD)
-
Interface intuitiva, sem configuração complexa
-
Cálculos em tempo real do histórico da conta
-
Acesso apenas leitura, sem interferência na negociação
Uso mínimo de recursos
-
Filtros flexíveis para qualquer estilo de negociação
-
-
Atualizações regulares com novos recursos
-
Suporte do desenvolvedor via comentários e mensagens
-
Integração de feedback do usuário
-
Correções de bugs e melhorias
AVISO LEGAL
O Painel é uma ferramenta analítica para rastreamento de desempenho. O desempenho passado não garante resultados futuros. A negociação envolve risco, e você deve negociar apenas com capital que pode perder. Este produto não fornece sinais de negociação ou funcionalidade de negociação automatizada.
