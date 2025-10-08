Advanced Dashboard Pro

5

Painel para MT5 - Ferramenta de Análise de Trading

  • Análise de Desempenho em Tempo Real para MetaTrader 5

O Painel é uma ferramenta de análise projetada para traders de MetaTrader 5 que precisam de insights detalhados de desempenho e análise baseada em dados de suas posições fechadas.

  • CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Interface de Análise Multivisualização

  • 5 Guias Interativas: Transações, Gráfico, Calendário, Desempenho por Hora e Estatísticas de Arena

  • Atualizações em Tempo Real: Atualização automática quando posições são fechadas

  • Filtros Personalizáveis: Filtragem por Símbolo, Número Mágico e Intervalo de Tempo

  • Design Responsivo: Adapta-se a qualquer tamanho de gráfico com opções de maximizar/minimizar

  • Visualização de Calendário - Detalhamento Mensal de Desempenho

  • Calendário visual mostrando lucro/perda diária com células codificadas por cores

  • Totais semanais com porcentagens de desempenho

  • Estatísticas mensais: total de negociações, vitórias, lucro e porcentagem de ROI

  • Navegue pelos meses históricos para analisar o desempenho passado

  • Comparação direta da atividade de negociação entre dias

  • Mapa de Calor de Desempenho por Hora

  • Grade 7x24: Mostra quais horas e dias são mais lucrativos

  • Alternar Visualizações: Analisar por hora de ABERTURA ou FECHAMENTO

  • Filtros de Tipo de Negociação: Ver apenas COMPRA, apenas VENDA ou resultados combinados

  • Popup Detalhado: Clique em qualquer célula para detalhamento

    • Total de negociações, distribuição COMPRA/VENDA

    • Relação Vitória/Derrota para cada direção

    • P&L individual para negociações de COMPRA e VENDA

  • Identifique suas janelas de negociação lucrativas

  • Estatísticas de Arena - Métricas de Desempenho Inclui métricas padrão de análise de trading:

Índice de Sharpe

  • Mede retornos ajustados ao risco

  • Escala visual de 0 a 3 com interpretação

  • Zonas codificadas por cores: Vermelho, Amarelo, Verde

Fator de Lucro

  • Razão entre lucro bruto e perda bruta

  • Métrica de rentabilidade padrão da indústria

  • Cálculo em tempo real de todas as posições fechadas

Drawdown Máximo

  • Rastreamento de declínio do pico ao vale

  • Exibição de porcentagem e valor absoluto

  • Indicador de gerenciamento de risco

Sistema de Feedback de Desempenho

  • Bandeiras Automatizadas: Detecta excesso de negociação, violações de stop-loss, tamanho de risco inconsistente

  • Reforço Positivo: Destaca padrões de negociação disciplinados

  • Insights Acionáveis: Recomendações baseadas em seus dados de negociação

  • Histórico de Transações

  • Lista detalhada de todas as posições fechadas

  • Colunas ordenáveis: Símbolo, Tipo, Volume, Hora de Abertura/Fechamento, Lucro Líquido

  • Paginação para fácil navegação em grandes conjuntos de dados

  • Lucro/perda codificado por cores para reconhecimento rápido

  • Inclui cálculos de swap e comissão

  • Visualização da Curva de Equidade

  • Gráfico de evolução do saldo em tempo real

  • Renderização de linha suave com sobreposição de grade

  • Respeita filtros de tempo ativos (Hoje/Semana/Mês/Tudo/Personalizado)

  • Representação visual do crescimento da conta

  • Design de UI

  • Tema escuro otimizado para longas sessões de trading

  • Elementos codificados por cores: Verde (lucro), Vermelho (perda), Azul (neutro)

  • Interface limpa com layout baseado em cartões

  • Posição e tamanho personalizáveis

  • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  • Opções de Filtragem

  • Filtros de Símbolos: Rastreie pares específicos ou todos os símbolos

  • Filtro de Número Mágico: Isole estratégias por número mágico (0 = mostrar tudo)

  • Filtros de Tempo: Hoje, Esta Semana, Este Mês, Todo o Tempo, Intervalo Personalizado

  • Seletor de Data Personalizado: Selecione qualquer data de início e fim com interface de calendário

  • Otimização de Desempenho

  • Gerenciamento eficiente de memória

  • Proteção anti-cintilação para atualizações suaves da UI

  • Atualização inteligente apenas quando novas posições são fechadas

  • Sem impacto na velocidade de execução de negociações

  • Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3815+)

  • Tipos de Conta: Hedging e Netting

  • Corretoras: Todas as corretoras MT5

  • Instrumentos: Forex, Metais, Índices, Commodities, Criptomoedas

  • CASOS DE USO

  • Para Day Traders

  • Identifique suas horas de negociação mais lucrativas

  • Monitore o desempenho em tempo real durante a sessão

  • Acesso rápido às estatísticas de hoje

  • Para Swing Traders

  • Rastreie tendências de desempenho semanais e mensais

  • Analise a rentabilidade específica por símbolo

  • Revise dados históricos do calendário

  • Para Desenvolvedores de Estratégias

  • Compare várias estratégias usando filtro de número mágico

  • Avalie o Índice de Sharpe e Fator de Lucro

  • Monitore o drawdown em diferentes abordagens

  • Para Gerentes de Portfólio

  • Visão geral de desempenho de múltiplos símbolos

  • Análise de retornos ajustados ao risco

  • Relatórios para partes interessadas

  • COMO USAR

  1. Instalação: Arraste e solte em qualquer gráfico

  2. Configuração: Clique no botão Configurações para definir filtro de Número Mágico

  3. Navegação: Use os botões de guia para alternar entre visualizações

  4. Filtragem: Selecione intervalo de tempo e símbolos para analisar

  5. Análise: Revise estatísticas, gráficos e feedback de desempenho

  • Dicas Rápidas

  • Clique nas células da grade horária para detalhamentos de negociação

  • Use a visualização de Calendário para identificar seus dias de negociação lucrativos

  • Verifique Estatísticas de Arena regularmente para verificações de saúde de desempenho

  • Ative filtros de símbolos para focar em pares específicos

  • INSIGHTS DE DESEMPENHO

O painel fornece 6 métricas principais:

  1. Lucro Líquido - Ganhos totais incluindo swap e comissão

  2. Swap Total - Financiamento noturno acumulado

  3. Comissão Total - Resumo de taxas da corretora

  4. Total de Transações - Detalhamento de Vitórias vs Perdas

  5. Fator de Lucro - Razão de eficiência de rentabilidade

  6. Taxa de Vitória - Porcentagem de sucesso

Mais 3 métricas em Estatísticas de Arena:

  • Índice de Sharpe (retornos ajustados ao risco)

  • Drawdown Máximo (exposição ao risco)

  • Bandeiras de Desempenho (análise comportamental)

  • SISTEMA DE FEEDBACK DE DESEMPENHO

  • Detecção Automática de:

  • Excesso de Negociação: Mais de 3 negociações por dia

  • Violações de Stop-Loss: Negociações perdendo mais de 1.3R

  • Risco Inconsistente: Variação de risco de mais de 0.6% entre negociações

  • Negociação de Vingança: Dobrar risco após perdas

  • Baixa Taxa de Vitória: Razão de sucesso abaixo de 40%

  • Pobre R:R: Risco-recompensa médio abaixo de 1:1

  • Reforço Positivo para:

  • Tamanho de risco consistente

  • Forte disciplina de stop-loss

  • Frequência de negociação controlada

  • Alta taxa de vitória (acima de 60%)

  • Bom R:R (acima de 1:1)

  • O QUE ESTA FERRAMENTA NÃO É

  • Não é um robô de negociação - Não abre ou fecha posições

  • Não é um provedor de sinais - Analisa apenas SUAS negociações fechadas

  • Não é um otimizador de estratégias - É uma ferramenta de relatório de desempenho

  • Apenas Leitura: Seguro para usar, sem interferência na negociação ativa

  • GUIA DE CAPTURAS DE TELA

Captura 1: Visão geral completa do painel com todos os 6 cartões de métricas Captura 2: Visualização de Calendário mostrando detalhamento mensal de desempenho Captura 3: Mapa de Calor de Desempenho por Hora com detalhes em popup Captura 4: Estatísticas de Arena com Índice de Sharpe, PF e Drawdown Captura 5: Histórico de Transações com paginação Captura 6: Visualização do gráfico de Curva de Equidade

  • POR QUE ESCOLHER O PAINEL

  • Múltiplas visualizações analíticas em uma ferramenta

  • Métricas padrão da indústria (Sharpe, PF, DD)

  • Interface intuitiva, sem configuração complexa

  • Cálculos em tempo real do histórico da conta

  • Acesso apenas leitura, sem interferência na negociação

  • Uso mínimo de recursos

  • Filtros flexíveis para qualquer estilo de negociação

  • SUPORTE E ATUALIZAÇÕES

  • Atualizações regulares com novos recursos

  • Suporte do desenvolvedor via comentários e mensagens

  • Integração de feedback do usuário

  • Correções de bugs e melhorias

  • AVISO LEGAL

O Painel é uma ferramenta analítica para rastreamento de desempenho. O desempenho passado não garante resultados futuros. A negociação envolve risco, e você deve negociar apenas com capital que pode perder. Este produto não fornece sinais de negociação ou funcionalidade de negociação automatizada.

Painel MT5, Análise de Trading, Rastreador de Desempenho, Índice de Sharpe, Fator de Lucro, Análise de Drawdown, Visualização de Calendário, Desempenho por Hora, Estatísticas de Trading, Monitor de Conta, Curva de Equidade, Gerenciamento de Risco, Diário de Trading, Métricas de Desempenho, Análise de Conta, Estatísticas Forex, Monitor de Drawdown, Psicologia de Trading, Ferramenta Prop Firm, Histórico de Trading, Filtro de Número Mágico.


Comentários 10
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Produtos recomendados
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitários
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitários
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Follower here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133890 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
TetrisMT5
Mr Andrei Tulei
Utilitários
Tetris remains one of the most fun and addictive pieces of software to ever grace the computing scene. That's right, everything that everyone loves about Tetris can now be experienced on MT5 platform. Its beautiful simplicity and surprisingly fast-paced gameplay make it an exceptionally easy thing to just pick up and play on short notice. This version comes with everything everyone loves about Tetris. It has all six of the classic tetrimino shapes, the steadily growing level of challenge tha
FREE
MultiCurrencyLite MT5
Hao-Wei Lee
Utilitários
Broker & Account Info / Network Connection / Historical Order Benchmarks / Market Watch Symbols / Current Order Status Features: 1. Symbol’s Trading Privileges – Ensure the symbol is tradable. 2. Order Execution Mode – Check the broker’s execution type. 3. Trade Session Hours – Verify the trading hours. 4. Min/Max Lot Sizes – Check the allowed lot range. 5. Max Pending Orders – Confirm the maximum number of pending orders allowed. 6. Freeze Point & Pending Order Distance – Minimum distance re
FREE
Hidden Stochastic MT5
Christian Ricard
Utilitários
This indicator allows to hide Stochastic oscillator (on all MT5 timeframes) from a date define by the user, with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles"). Indicator Inputs: % K Period % D Period  Slowing Apply To Method Information on "Stochastic Oscillator" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/stochastic_oscillator ************************************************************* Hey traders!!  Give me your f
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 5. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
BB Engulfing Bar V2 MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
The indicator defines the Bullish and Bearish Engulfing Bar. The pattern has greater reliability when the open price of the engulfing candle is well above the close of the first candle, and when the close of the engulfing candle is well below the open of the first candle. For an engulfing bar to be valid it must fully engulf at least one previous bar or candle - includes all the body and the wick. The engulfing bar can engulf more than one bar as long as it completely engulfs the previous bar.
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
5 (2)
Indicadores
Versão Expert Advisor (EA) Se você prefere negociação automatizada em vez de sinais manuais, pode encontrar a versão deste indicador como Expert Advisor aqui: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Este indicador calcula os momentos de reentrada do preço depois que uma vela ultrapassa externamente as Bandas de Bollinger , combinando esse sinal com uma confirmação via RSI para reduzir falsos positivos. Um sinal de Buy ReEntry é detectado quando o preço havia saído abaixo da banda inferi
FREE
LT Super Trend
Sie Samuel Roland Youl
4.93 (14)
Indicadores
O indicador Super Trend é uma ferramenta popular de análise técnica utilizada por traders para identificar a direção de uma tendência e os possíveis pontos de entrada e saída no mercado. É um indicador que segue a tendência e fornece sinais com base na ação do preço e na volatilidade. O indicador Super Trend é composto por duas linhas - uma indicando a tendência de alta (geralmente colorida de verde) e outra indicando a tendência de baixa (geralmente colorida de vermelho). As linhas são plotad
FREE
Monkey Lite
Dang Cong Duong
Utilitários
Monkey Lite  offers the following array of features: One-click instant order entry (short or long). Track total current orders and total current profit. Instant Close Buy, Close Sell, Close All button. Utility types Risk management, Graphical objects, Panels. Main features Take Profit and Stop Loss by money (not pip). After the price reached the Take Profit threshold, trailing stop 20% of the current profit. After the price reached the Stop Loss threshold, the orders will be closed immediately.
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indicadores
Introduction WaveTrend Plus is an amazing oscillator that can detect optimal entry points in the market with high precision using complex computations of price and momentum. This version packs many improvements compared to the original WaveTrend such as cleaner visuals, oversold/overbought signals and divergence detection Signal Buy when oversold signal appear (green dot below) or when a bullish divergence is detected (green dashed line) Sell when overbought signal appear (red dot above) or
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experts
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitários
Indicador Chart Sync - projetado para sincronizar objetos gráficos em janelas de terminal. Pode ser utilizado como complemento ao TradePanel . Antes de comprar, você pode testar a versão Demo em uma conta demo. Demonstração aqui . Para funcionar, instale o indicador no gráfico do qual deseja copiar os objetos. Os objetos gráficos criados neste gráfico serão copiados automaticamente pelo indicador para todos os gráficos com o mesmo símbolo. O indicador também copiará quaisquer alterações nos obje
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitários
Apresentando o   OrderManager : Uma Ferramenta Revolucionária para MT5 Gerencie suas operações como um profissional com o novo utilitário Order Manager para MetaTrader 5. Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, o Order Manager permite que você defina e visualize facilmente o risco associado a cada operação, possibilitando tomar decisões informadas e otimizar sua estratégia de trading. Para mais informações sobre o OrderManager, por favor, consulte o manual. [ Manual ] [ Versão M
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Mais do autor
Trading View ToMT5
Mirel Daniel Gheonu
Utilitários
The Ultimate TradingView to MT5 Bridge Automation Stop manual trading and latency issues. TradingView to MT5 Copier PRO is the fastest and most reliable bridge to execute your TradingView alerts directly on MetaTrader 5. Whether you use custom indicators, Strategy Tester scripts, or manual drawings, this EA executes your trades instantly using High-Speed WebSocket technology . Unlike simple copiers, this PRO version includes Arena Statistics – a professional built-in dashboard to analyze your t
FREE
Time Range Breakout Pro
Mirel Daniel Gheonu
Experts
Time   Range Breakout Pro : Advanced Hour Range Trading System Time   Range Breakout Pro  is a sophisticated Expert Advisor designed to capitalize on price movements within specific time ranges. This EA uses a strategic approach to identify optimal trading opportunities based on price action during predefined hours, with built-in risk management features to protect your investment. Key Features Time-Based Trading Strategy Trades exclusively during your specified hours Validates price ranges to
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
4 (1)
Utilitários
TrendLine Manager - Professional Trading Assistant TrendLine Manager is a smart trading tool that helps you manage your trades using trendlines drawn directly on your charts. Instead of manually watching every line you draw, this Expert Advisor does the monitoring for you. What it does: Converts any trendline you draw into an active trading trigger Automatically closes positions when price hits your stop loss or take profit lines Opens new trades when price crosses your entry lines Works with sl
FREE
Trailing Manager Pro
Mirel Daniel Gheonu
Utilitários
Advanced Visual Trailing Manager Take full control of your trade management with the Advanced Visual Trailing Manager , a powerful and intuitive tool designed to protect your profits and minimize your risk. This is not a signal-generating EA; it is a professional-grade utility that works alongside your existing trading strategy, whether manual or automated, to manage your open positions and pending orders with unparalleled precision. Stop leaving profits on the table and let this expert handle t
FREE
Filtro:
David Howard
38
David Howard 2025.12.21 16:11 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.12.21 16:33
Thank you so much for your review!
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.12.12 10:17
Thank you so much for your review !
Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.12.10 09:03
Thank you!
Elias Gabriel Yelting
139
Elias Gabriel Yelting 2025.11.26 10:31 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.11.26 11:37
Thank you so much for your review !
Georgian Zavera
65
Georgian Zavera 2025.11.22 13:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.11.22 15:56
Thank you so much for your review !
Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.10.31 20:04
Thank you so much for your review !
rajeshkumarvga
24
rajeshkumarvga 2025.10.24 06:40 
 

Very nice UI, reliable, and fast data presentation with numerous options.

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.10.24 06:47
Thank you so much for your review !
Laur1111rrrr
35
Laur1111rrrr 2025.10.16 15:01 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.10.23 14:33
Thank you!
George Yang
18
George Yang 2025.10.16 13:01 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.10.16 14:27
Thank you so much for your review!
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.10.10 11:51 
 

good indi

Mirel Daniel Gheonu
2590
Resposta do desenvolvedor Mirel Daniel Gheonu 2025.10.10 11:56
Thank you so much for your review!
Responder ao comentário