Advanced Dashboard Pro

5

MT5用ダッシュボード - トレード分析ツール

  • MetaTrader 5用リアルタイムパフォーマンス分析

ダッシュボードは、詳細なパフォーマンスの洞察と決済済みポジションのデータ駆動型分析を必要とするMetaTrader 5トレーダー向けに設計された分析ツールです。

  • 主な機能

  • マルチビュー分析インターフェース

  • 5つのインタラクティブタブ：取引、チャート、カレンダー、時間別パフォーマンス、アリーナ統計

  • リアルタイム更新：ポジション決済時に自動更新

  • カスタマイズ可能なフィルター：銘柄、マジックナンバー、時間範囲フィルタリング

  • レスポンシブデザイン：最大化/最小化オプションであらゆるチャートサイズに適応

  • カレンダービュー - 月次パフォーマンス内訳

  • 色分けされたセルで日次損益を表示する視覚的カレンダー

  • パフォーマンスパーセンテージ付きの週次合計

  • 月次統計：総取引数、勝数、利益、ROIパーセンテージ

  • 過去の月をナビゲートして過去のパフォーマンスを分析

  • 日ごとの取引活動の直接比較

  • 時間別パフォーマンスヒートマップ

  • 7x24グリッド：最も収益性の高い時間と曜日を表示

  • ビュー切り替え：オープン時間またはクローズ時間で分析

  • 取引タイプフィルター：買いのみ、売りのみ、または結合結果を表示

  • 詳細ポップアップ：任意のセルをクリックして詳細な内訳を表示

    • 総取引数、買い/売り分布

    • 各方向の勝敗比率

    • 買いおよび売り取引の個別損益

  • 収益性の高い取引時間帯を特定

  • アリーナ統計 - パフォーマンス指標 標準的なトレード分析指標を含む：

シャープレシオ

  • リスク調整後リターンを測定

  • 0から3までの視覚的スケールと解釈

  • 色分けされたゾーン：赤、黄、

プロフィットファクター

  • 総利益と総損失の比率

  • 業界標準の収益性指標

  • すべての決済済みポジションからのリアルタイム計算

最大ドローダウン

  • ピークから谷までの下落を追跡

  • パーセンテージと絶対値表示

  • リスク管理インジケーター

パフォーマンスフィードバックシステム

  • 自動フラグ：過剰取引、ストップロス違反、一貫性のないリスクサイズを検出

  • 正の強化：規律ある取引パターンを強調

  • アクション可能な洞察：取引データに基づく推奨事項

  • 取引履歴

  • すべての決済済みポジションの詳細リスト

  • 並べ替え可能な列：銘柄、タイプ、数量、オープン/クローズ時間、純利益

  • 大規模なデータセットを簡単にナビゲートするためのページネーション

  • 迅速な認識のための色分けされた損益

  • スワップと手数料の計算を含む

  • エクイティカーブ視覚化

  • リアルタイム残高推移チャート

  • グリッドオーバーレイ付きの滑らかなラインレンダリング

  • アクティブな時間フィルターを尊重（今日/週/月/全期間/カスタム）

  • 口座成長の視覚的表現

  • UIデザイン

  • 長時間の取引セッションに最適化されたダークテーマ

  • 色分けされた要素：緑（利益）、赤（損失）、青（中立）

  • カードベースのレイアウトを持つクリーンなインターフェース

  • カスタマイズ可能な位置とサイズ

  • 技術仕様

  • フィルタリングオプション

  • 銘柄フィルター：特定のペアまたはすべての銘柄を追跡

  • マジックナンバーフィルター：マジックナンバーで戦略を分離（0 = すべて表示）

  • 時間フィルター：今日、今週、今月、全期間、カスタム範囲

  • カスタム日付ピッカー：カレンダーインターフェースで任意の開始日と終了日を選択

  • パフォーマンス最適化

  • 効率的なメモリ管理

  • スムーズなUI更新のためのアンチフリッカー保護

  • 新しいポジションが決済されたときのみスマートリフレッシュ

  • 取引実行速度への影響なし

  • 互換性

  • プラットフォーム：MetaTrader 5（ビルド3815以降）

  • 口座タイプ：ヘッジおよびネッティング

  • ブローカー：すべてのMT5ブローカー

  • 商品：外国為替、金属、指数、商品、暗号通貨

  • ユースケース

  • デイトレーダー向け

  • 最も収益性の高い取引時間を特定

  • セッション中のリアルタイムパフォーマンスを監視

  • 今日の統計へのクイックアクセス

  • スイングトレーダー向け

  • 週次および月次のパフォーマンストレンドを追跡

  • 銘柄別の収益性を分析

  • 過去のカレンダーデータを確認

  • 戦略開発者向け

  • マジックナンバーフィルターを使用して複数の戦略を比較

  • シャープレシオとプロフィットファクターを評価

  • 異なるアプローチ間でのドローダウンを監視

  • ポートフォリオマネージャー向け

  • 複数銘柄のパフォーマンス概要

  • リスク調整後リターン分析

  • 利害関係者への報告

  • 使用方法

  1. インストール：任意のチャートにドラッグアンドドロップ

  2. 設定：設定ボタンをクリックしてマジックナンバーフィルターを設定

  3. ナビゲーション：タブボタンを使用してビューを切り替え

  4. フィルタリング：分析する時間範囲と銘柄を選択

  5. 分析：統計、チャート、パフォーマンスフィードバックを確認

  • クイックヒント

  • 時間別グリッドセルをクリックして詳細な取引内訳を表示

  • カレンダービューを使用して収益性の高い取引日を発見

  • 定期的にアリーナ統計を確認してパフォーマンスの健全性をチェック

  • 銘柄フィルターを有効にして特定のペアに焦点を当てる

  • パフォーマンスインサイト

ダッシュボードは6つの主要指標を提供します：

  1. 純利益 - スワップと手数料を含む総収益

  2. 総スワップ - 累積オーバーナイトファイナンス

  3. 総手数料 - ブローカー手数料の概要

  4. 総取引 - 勝ち対負けの内訳

  5. プロフィットファクター - 収益性効率比率

  6. 勝率 - 成功率

アリーナ統計の3つの指標：

  • シャープレシオ（リスク調整後リターン）

  • 最大ドローダウン（リスク露出）

  • パフォーマンスフラグ（行動分析）

  • パフォーマンスフィードバックシステム

  • 自動検出：

  • 過剰取引：1日3回以上の取引

  • ストップロス違反：1.3R以上の損失を出す取引

  • 一貫性のないリスク：取引間のリスク変動が0.6%以上

  • リベンジトレード：損失後にリスクを倍増

  • 低い勝率：成功率が40%未満

  • 悪いR:R：平均リスクリワードが1:1未満

  • 正の強化：

  • 一貫したリスクサイズ

  • 強力なストップロス規律

  • 制御された取引頻度

  • 高い勝率（60%以上）

  • 良いR:R（1:1以上）

  • このツールではないもの

  • 自動売買ロボットではありません - ポジションを開いたり閉じたりしません

  • シグナルプロバイダーではありません - 決済された取引のみを分析します

  • 戦略オプティマイザーではありません - パフォーマンスレポートツールです

  • 読み取り専用：安全に使用でき、アクティブな取引に干渉しません

  • スクリーンショットガイド

スクリーンショット1：全6つのメトリックカードを含む完全なダッシュボード概要 スクリーンショット2：月次パフォーマンス内訳を示すカレンダービュー スクリーンショット3：ポップアップ詳細付きの時間別パフォーマンスヒートマップ スクリーンショット4：シャープレシオ、PF、ドローダウンを含むアリーナ統計 スクリーンショット5：ページネーション付きの取引履歴 スクリーンショット6：エクイティカーブチャートの視覚化

  • ダッシュボードを選ぶ理由

  • 1つのツールで複数の分析ビュー

  • 業界標準の指標（シャープ、PF、DD）

  • 直感的なインターフェース、複雑な設定なし

  • 口座履歴からのリアルタイム計算

  • 読み取り専用アクセス、取引への干渉なし

  • 最小限のリソース使用

  • あらゆる取引スタイルに対応する柔軟なフィルター

  • サポートとアップデート

  • 新機能を備えた定期的なアップデート

  • コメントやメッセージを通じた開発者サポート

  • ユーザーフィードバックの統合

  • バグ修正と改善

  • 免責事項

ダッシュボードはパフォーマンス追跡のための分析ツールです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。取引にはリスクが伴い、失っても構わない資金でのみ取引すべきです。この製品は取引シグナルや自動取引機能を提供しません。

レビュー
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

フィルタ:
フィルタ:
38
David Howard 2025.12.21 16:11 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.21 16:33
Thank you so much for your review!
Khaleel Suliman
18
Khaleel Suliman 2025.12.12 08:13 
 

Very Very good, this is by far the best free utility to improve your trading and track your progress.

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.12 10:17
Thank you so much for your review !
Hendra Julwiner
248
Hendra Julwiner 2025.12.10 08:26 
 

The Best i used so far

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.12.10 09:03
Thank you!
Elias Gabriel Yelting
139
Elias Gabriel Yelting 2025.11.26 10:31 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.11.26 11:37
Thank you so much for your review !
Georgian Zavera
65
Georgian Zavera 2025.11.22 13:59 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.11.22 15:56
Thank you so much for your review !
Thitikorn Chueapirom
94
Thitikorn Chueapirom 2025.10.25 10:00 
 

This is an outstanding tool that every trader should have in their arsenal.

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.31 20:04
Thank you so much for your review !
rajeshkumarvga
24
rajeshkumarvga 2025.10.24 06:40 
 

Very nice UI, reliable, and fast data presentation with numerous options.

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.24 06:47
Thank you so much for your review !
Laur1111rrrr
35
Laur1111rrrr 2025.10.16 15:01 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.23 14:33
Thank you!
George Yang
18
George Yang 2025.10.16 13:01 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.16 14:27
Thank you so much for your review!
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.10.10 11:51 
 

good indi

Mirel Daniel Gheonu
2614
開発者からの返信 Mirel Daniel Gheonu 2025.10.10 11:56
Thank you so much for your review!
レビューに返信