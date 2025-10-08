Advanced Dashboard Pro
MT5用ダッシュボード - トレード分析ツール
-
MetaTrader 5用リアルタイムパフォーマンス分析
ダッシュボードは、詳細なパフォーマンスの洞察と決済済みポジションのデータ駆動型分析を必要とするMetaTrader 5トレーダー向けに設計された分析ツールです。
-
主な機能
-
マルチビュー分析インターフェース
-
5つのインタラクティブタブ：取引、チャート、カレンダー、時間別パフォーマンス、アリーナ統計
-
リアルタイム更新：ポジション決済時に自動更新
-
カスタマイズ可能なフィルター：銘柄、マジックナンバー、時間範囲フィルタリング
-
レスポンシブデザイン：最大化/最小化オプションであらゆるチャートサイズに適応
-
カレンダービュー - 月次パフォーマンス内訳
-
色分けされたセルで日次損益を表示する視覚的カレンダー
-
パフォーマンスパーセンテージ付きの週次合計
-
月次統計：総取引数、勝数、利益、ROIパーセンテージ
-
過去の月をナビゲートして過去のパフォーマンスを分析
-
日ごとの取引活動の直接比較
-
時間別パフォーマンスヒートマップ
-
7x24グリッド：最も収益性の高い時間と曜日を表示
-
ビュー切り替え：オープン時間またはクローズ時間で分析
-
取引タイプフィルター：買いのみ、売りのみ、または結合結果を表示
-
詳細ポップアップ：任意のセルをクリックして詳細な内訳を表示
-
総取引数、買い/売り分布
-
各方向の勝敗比率
-
買いおよび売り取引の個別損益
-
-
収益性の高い取引時間帯を特定
-
アリーナ統計 - パフォーマンス指標 標準的なトレード分析指標を含む：
シャープレシオ
-
リスク調整後リターンを測定
-
0から3までの視覚的スケールと解釈
-
色分けされたゾーン：赤、黄、緑
プロフィットファクター
-
総利益と総損失の比率
-
業界標準の収益性指標
-
すべての決済済みポジションからのリアルタイム計算
最大ドローダウン
-
ピークから谷までの下落を追跡
-
パーセンテージと絶対値表示
-
リスク管理インジケーター
パフォーマンスフィードバックシステム
-
自動フラグ：過剰取引、ストップロス違反、一貫性のないリスクサイズを検出
-
正の強化：規律ある取引パターンを強調
-
アクション可能な洞察：取引データに基づく推奨事項
-
取引履歴
-
すべての決済済みポジションの詳細リスト
-
並べ替え可能な列：銘柄、タイプ、数量、オープン/クローズ時間、純利益
-
大規模なデータセットを簡単にナビゲートするためのページネーション
-
迅速な認識のための色分けされた損益
-
スワップと手数料の計算を含む
-
エクイティカーブ視覚化
-
リアルタイム残高推移チャート
-
グリッドオーバーレイ付きの滑らかなラインレンダリング
-
アクティブな時間フィルターを尊重（今日/週/月/全期間/カスタム）
-
口座成長の視覚的表現
-
UIデザイン
-
長時間の取引セッションに最適化されたダークテーマ
-
色分けされた要素：緑（利益）、赤（損失）、青（中立）
-
カードベースのレイアウトを持つクリーンなインターフェース
-
カスタマイズ可能な位置とサイズ
-
技術仕様
-
フィルタリングオプション
-
銘柄フィルター：特定のペアまたはすべての銘柄を追跡
-
マジックナンバーフィルター：マジックナンバーで戦略を分離（0 = すべて表示）
-
時間フィルター：今日、今週、今月、全期間、カスタム範囲
-
カスタム日付ピッカー：カレンダーインターフェースで任意の開始日と終了日を選択
-
パフォーマンス最適化
-
効率的なメモリ管理
-
スムーズなUI更新のためのアンチフリッカー保護
-
新しいポジションが決済されたときのみスマートリフレッシュ
-
取引実行速度への影響なし
-
互換性
-
プラットフォーム：MetaTrader 5（ビルド3815以降）
-
口座タイプ：ヘッジおよびネッティング
-
ブローカー：すべてのMT5ブローカー
-
商品：外国為替、金属、指数、商品、暗号通貨
-
ユースケース
-
デイトレーダー向け
-
最も収益性の高い取引時間を特定
-
セッション中のリアルタイムパフォーマンスを監視
-
今日の統計へのクイックアクセス
-
スイングトレーダー向け
-
週次および月次のパフォーマンストレンドを追跡
-
銘柄別の収益性を分析
-
過去のカレンダーデータを確認
-
戦略開発者向け
-
マジックナンバーフィルターを使用して複数の戦略を比較
-
シャープレシオとプロフィットファクターを評価
-
異なるアプローチ間でのドローダウンを監視
-
ポートフォリオマネージャー向け
-
複数銘柄のパフォーマンス概要
-
リスク調整後リターン分析
-
利害関係者への報告
-
使用方法
-
インストール：任意のチャートにドラッグアンドドロップ
-
設定：設定ボタンをクリックしてマジックナンバーフィルターを設定
-
ナビゲーション：タブボタンを使用してビューを切り替え
-
フィルタリング：分析する時間範囲と銘柄を選択
-
分析：統計、チャート、パフォーマンスフィードバックを確認
-
クイックヒント
-
時間別グリッドセルをクリックして詳細な取引内訳を表示
-
カレンダービューを使用して収益性の高い取引日を発見
-
定期的にアリーナ統計を確認してパフォーマンスの健全性をチェック
-
銘柄フィルターを有効にして特定のペアに焦点を当てる
-
パフォーマンスインサイト
ダッシュボードは6つの主要指標を提供します：
-
純利益 - スワップと手数料を含む総収益
-
総スワップ - 累積オーバーナイトファイナンス
-
総手数料 - ブローカー手数料の概要
-
総取引 - 勝ち対負けの内訳
-
プロフィットファクター - 収益性効率比率
-
勝率 - 成功率
アリーナ統計の3つの指標：
-
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-
最大ドローダウン（リスク露出）
-
パフォーマンスフラグ（行動分析）
-
パフォーマンスフィードバックシステム
-
自動検出：
-
過剰取引：1日3回以上の取引
-
ストップロス違反：1.3R以上の損失を出す取引
-
一貫性のないリスク：取引間のリスク変動が0.6%以上
-
リベンジトレード：損失後にリスクを倍増
-
低い勝率：成功率が40%未満
-
悪いR:R：平均リスクリワードが1:1未満
-
正の強化：
-
一貫したリスクサイズ
-
強力なストップロス規律
-
制御された取引頻度
-
高い勝率（60%以上）
-
良いR:R（1:1以上）
-
このツールではないもの
-
自動売買ロボットではありません - ポジションを開いたり閉じたりしません
-
シグナルプロバイダーではありません - 決済された取引のみを分析します
-
戦略オプティマイザーではありません - パフォーマンスレポートツールです
-
読み取り専用：安全に使用でき、アクティブな取引に干渉しません
-
スクリーンショットガイド
スクリーンショット1：全6つのメトリックカードを含む完全なダッシュボード概要 スクリーンショット2：月次パフォーマンス内訳を示すカレンダービュー スクリーンショット3：ポップアップ詳細付きの時間別パフォーマンスヒートマップ スクリーンショット4：シャープレシオ、PF、ドローダウンを含むアリーナ統計 スクリーンショット5：ページネーション付きの取引履歴 スクリーンショット6：エクイティカーブチャートの視覚化
-
ダッシュボードを選ぶ理由
-
1つのツールで複数の分析ビュー
-
業界標準の指標（シャープ、PF、DD）
-
直感的なインターフェース、複雑な設定なし
-
口座履歴からのリアルタイム計算
-
読み取り専用アクセス、取引への干渉なし
-
最小限のリソース使用
-
あらゆる取引スタイルに対応する柔軟なフィルター
-
サポートとアップデート
-
新機能を備えた定期的なアップデート
-
コメントやメッセージを通じた開発者サポート
-
ユーザーフィードバックの統合
-
バグ修正と改善
-
免責事項
ダッシュボードはパフォーマンス追跡のための分析ツールです。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。取引にはリスクが伴い、失っても構わない資金でのみ取引すべきです。この製品は取引シグナルや自動取引機能を提供しません。
