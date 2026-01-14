SmartPanel EA
- Utilitys
- M Fariz Haykal
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
SmartPanel EA MT5 v1.0
Hallo Trader! Sind Sie bereit, einen EA kennenzulernen, der Ihr Trading einfacher und cooler macht?
Wir stellen Ihnen das neueste EA Display Panel vor, das mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet ist!
🔹 Hauptfunktionen, die den Handel mühelos machen
1. All-in-One Trading-Panel
Modernes, übersichtliches Dashboard mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick:
-
Kontoinformationen in Echtzeit: Kontostand, Eigenkapital, heutiger Gewinn
-
Separate Verfolgung von Kauf- und Verkaufspositionen mit P/L
-
Ein Bildschirm, alles im Blick. Kein Tab-Hopping.
2. Ein-Klick-Handelsschaltflächen
Sofortige Ausführung mit einem einzigen Klick:
-
BUY - Sofortiger Kauf
-
SELL - Sofortigen Verkauf eröffnen
-
KAUFEN SCHLIESSEN - Alle Kaufpositionen schließen
-
CLOSE SELL - Schließt alle Verkaufspositionen
-
CLOSE PROFIT - Nur gewinnbringende Trades schließen
-
CLOSE LOSS - Nur Verlustgeschäfte schließen
-
CLOSE ALL - Alle Positionen auf einmal schließen
3. Multi-Timeframe-Analyse (MTF)
Eine der coolsten Funktionen:
-
Trendanalyse für M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 in einem Panel
-
Automatische Indikatoren: RSI, MACD, Gleitender Durchschnitt
-
Klare Signale: KAUFEN, VERKAUFEN oder WARTEN
-
Auto-Refresh alle 30 Sekunden
Perfekt für die Einstiegsbestätigung.
4. Losgrößenanpassung
Einfache und flexible Losgrößensteuerung:
-
9 voreingestellte Losgrößen (0,01 bis 5,00)
-
+/- Tasten zur manuellen Anpassung pro 0,01
-
Synchronisierung über alle Diagramme mit globalen Variablen
Keine manuelle Eingabe mehr.
5. 4 coole Themenoptionen
Gelangweilt vom immer gleichen Look? Wählen Sie Ihren Stil:
-
Dunkel - Elegant und augenfreundlich
-
Hell - Sauber und hell
-
Ozean - Ruhiges Ozeanblau
-
Lila - Stilvoll und einzigartig
Ein Klick, sofortiger Themenwechsel. Alle Panels passen sich automatisch an.
6. Detaillierte Handelsinformationen
-
Spread in Echtzeit
-
Verbindungs-Ping
-
Konto-Hebelwirkung
-
Höhe der Marge
-
Freie Marge
-
Gesamt-Swap
-
Server Datum & Uhrzeit
-
Konto-ID und Maklername
7. Globales Kontrollsystem
-
Steuerung des EA von anderen Charts aus
-
Synchronisierung der Losgröße zwischen den Charts
Ideal für Händler mit mehreren Charts.
8. Statusüberwachung in Echtzeit
-
Anzahl der aktiven Kauf- und Verkaufspositionen
-
Gesamtes laufendes Lotvolumen
-
P/L pro Positionstyp
-
Heutiger Gewinn
Schnell und leicht
Präzise
Anpassbar
Multi-Chart-fähig
Professionelles Aussehen
Hinweis: Dieser EA ist ein Handelsunterstützungstool, kein automatischer Handelsroboter. Alle Handelsentscheidungen bleiben in Ihren Händen. Wenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement und Risikomanagement an.