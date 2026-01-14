SmartPanel EA MT5 v1.0

Hallo Trader! Sind Sie bereit, einen EA kennenzulernen, der Ihr Trading einfacher und cooler macht?

Wir stellen Ihnen das neueste EA Display Panel vor, das mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet ist!

🔹 Hauptfunktionen, die den Handel mühelos machen

1. All-in-One Trading-Panel

Modernes, übersichtliches Dashboard mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick:

Kontoinformationen in Echtzeit: Kontostand, Eigenkapital, heutiger Gewinn

Separate Verfolgung von Kauf- und Verkaufspositionen mit P/L

Ein Bildschirm, alles im Blick. Kein Tab-Hopping.

2. Ein-Klick-Handelsschaltflächen

Sofortige Ausführung mit einem einzigen Klick:

BUY - Sofortiger Kauf

SELL - Sofortigen Verkauf eröffnen

KAUFEN SCHLIESSEN - Alle Kaufpositionen schließen

CLOSE SELL - Schließt alle Verkaufspositionen

CLOSE PROFIT - Nur gewinnbringende Trades schließen

CLOSE LOSS - Nur Verlustgeschäfte schließen

CLOSE ALL - Alle Positionen auf einmal schließen

3. Multi-Timeframe-Analyse (MTF)

Eine der coolsten Funktionen:

Trendanalyse für M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 in einem Panel

Automatische Indikatoren: RSI, MACD, Gleitender Durchschnitt

Klare Signale: KAUFEN , VERKAUFEN oder WARTEN

Auto-Refresh alle 30 Sekunden

Perfekt für die Einstiegsbestätigung.

4. Losgrößenanpassung

Einfache und flexible Losgrößensteuerung:

9 voreingestellte Losgrößen (0,01 bis 5,00)

+/- Tasten zur manuellen Anpassung pro 0,01

Synchronisierung über alle Diagramme mit globalen Variablen

Keine manuelle Eingabe mehr.

5. 4 coole Themenoptionen

Gelangweilt vom immer gleichen Look? Wählen Sie Ihren Stil:

Dunkel - Elegant und augenfreundlich

Hell - Sauber und hell

Ozean - Ruhiges Ozeanblau

Lila - Stilvoll und einzigartig

Ein Klick, sofortiger Themenwechsel. Alle Panels passen sich automatisch an.

6. Detaillierte Handelsinformationen

Spread in Echtzeit

Verbindungs-Ping

Konto-Hebelwirkung

Höhe der Marge

Freie Marge

Gesamt-Swap

Server Datum & Uhrzeit

Konto-ID und Maklername

7. Globales Kontrollsystem

Steuerung des EA von anderen Charts aus

Synchronisierung der Losgröße zwischen den Charts

Ideal für Händler mit mehreren Charts.

8. Statusüberwachung in Echtzeit

Anzahl der aktiven Kauf- und Verkaufspositionen

Gesamtes laufendes Lotvolumen

P/L pro Positionstyp

Heutiger Gewinn

Schnell und leicht

Präzise

Anpassbar

Multi-Chart-fähig

Professionelles Aussehen

Hinweis: Dieser EA ist ein Handelsunterstützungstool, kein automatischer Handelsroboter. Alle Handelsentscheidungen bleiben in Ihren Händen. Wenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement und Risikomanagement an.