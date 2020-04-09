Algo Smart Flow Risk Control EA

ALGO Smart Flow Risk Manager (Tastatur-Edition)


Haben Sie jemals den perfekten Einstieg gesehen, aber so lange mit der Berechnung der Losgröße gezögert, dass der Preis ohne Sie davonlief? Oder hat eine Pechsträhne schon einmal 20% Ihres Kontos vernichtet, weil Sie nicht wussten, wann Sie aufhören sollten?

Der ALGO Smart Flow Risk Manager ist kein automatischer Trading-Bot. Er ist ein professionelles Ausführungswerkzeug, das ausschließlich für manuelle Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Struktur und Disziplin verlangen.

Wir verwandeln Ihre Tastatur in ein Hochgeschwindigkeits-Ausführungsterminal und wappnen Ihr Kapital mit einer einzigartigen mathematischen Logik.

🚀 3 Hauptvorteile

1. Der "Safety Floor" (manueller Hard Stop) Die meisten Rechner riskieren einen Prozentsatz Ihres Gesamtguthabens. Das ist während eines Drawdowns gefährlich. Wir führen das Konzept des echten Risikokapitals ein. Sie definieren einen bestimmten Grenzbetrag (z.B. $90.000). Der EA berechnet das Risiko nur auf der Grundlage des Kapitals, das Sie über dieser Untergrenze haben. Wenn Ihr Kapital die Untergrenze berührt, blockiert der EA den weiteren Handel, um Sie vor emotionalen Entscheidungen zu schützen.

2. "Sniper"-Ausführung (klickfrei) Beim Scalping zählt jede Millisekunde. Vergessen Sie das Fummeln an kleinen Tasten mit Ihrer Maus.

  • Taste B: Sofortiger Kauf mit perfekter Losgröße.

  • Taste S: Sofortiger Verkauf mit perfekter Losgröße.

  • Taste C: Panic Button (Alle Positionen sofort schließen).

3. Erzwungene Disziplin Das Tool verfügt über eine obligatorische 2-Sekunden-Abkühlungszeit. Dies verhindert, dass Aufträge aufgrund von Nervosität oder versehentlichem Doppeltastendruck "maschinell" ausgeführt werden.

💡 Beispiele aus der realen Welt: Wie schützt es Sie?

Szenario 1: Der "Floor"-Schutz Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto mit 10.000 $.

  • Ohne diesen EA riskieren Sie 1% ($100) pro Handel. Wenn Sie eine Pechsträhne haben, sinkt Ihr Konto ohne eine harte Bremse erheblich.

  • Mit diesem EA: Sie setzen Ihren "Manual Floor" auf $9.500.

    • Der EA berechnet das Risiko nur auf der Grundlage des 500-$-Überschusses.

    • Wenn Sie einen Handel verlieren, reduziert der EA automatisch die Losgröße für den nächsten Handel, so dass es mathematisch schwierig ist, Ihren Floor von 9.500 $ in einem einzigen Standardhandel zu durchbrechen.

    • Ergebnis: Ihr Grundkapital ist gepanzert.

Szenario 2: Ausführungsgeschwindigkeit Sie handeln mit der NASDAQ (US100) oder Kryptowährungen während hochaktueller Nachrichten.

  • Der durchschnittliche Trader: Öffnet einen Rechner, gibt den Stop-Loss ein, berechnet Lots, gibt Lots in das Auftragspaneel ein, klickt auf Kaufen... (Verstrichene Zeit: 8 Sekunden. Die Bewegung ist vorbei).

  • Sie: Sie sehen das Setup und drücken auf 'B'. (Verstrichene Zeit: 0,2 Sekunden). Der EA berechnet die Berechnungen und sendet die Order sofort.

⚙️ Hauptparameter

  • ManualStopOutBalance: Ihre Sicherheitsuntergrenze (z.B. 90000).

  • RiskPerAvailableCapital: Prozentsatz des Risikos basierend auf Ihrem überschüssigen Kapital.

  • Tasten (Kaufen/Verkaufen/Schließen): Vollständig anpassbares Mapping.

⚠️ Wichtig: Um Ihre Charts sauber und professionell zu halten, hat dieses Tool keine Bildschirmtasten. Es funktioniert zu 100% über die Tastatur. Bitte testen Sie zuerst in der DEMO, um sich an die Ausführungsgeschwindigkeit zu gewöhnen.

