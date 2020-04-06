SwiftCap Breakout EA

O EA SwiftCap Breakout aplica um modelo clássico de rompimento baseado nas máximas e mínimas diárias. Quando o preço ultrapassa esses níveis, o EA executa operações com precisão. Este método tem demonstrado desempenho estável em diferentes ciclos de volatilidade. Ele é calibrado para Ouro (XAUUSD), USDJPY e USTEC, instrumentos conhecidos por sua forte expansão direcional.

Download Set Files and Back Test Results

Sinais ao vivo: Portfólio de rompimento (Ouro, USDJPY, USTEC - Arquivos definidos)

Sinais ao vivo: Portfólio combinado de EA Breakout e Master

Compatível com empresas de adereços. Os arquivos do cenário estão disponíveis no link acima.

Especificações de negociação

  • Instrumentos suportados: XAUUSD, USDJPY, USTEC
  • Prazo: Funciona em qualquer período de tempo.
  • Corretora recomendada: Qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável.
  • Tipo de conta: Necessário hedge
  • Tipo de conta: Conta padrão com spreads baixos recomendados
  • Depósito mínimo: US$ 100 (válido para qualquer valor)
  • Configurações do EA: Os parâmetros de entrada padrão são otimizados para o ouro. Arquivos de configuração adicionais estão disponíveis para USDJPY e USTEC.
  • VPS: Altamente recomendado para operação estável 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Principais características

  • Negociação de múltiplos ativos: pronto para metais, índices e forex.
  • Entradas inteligentes: Utiliza ordens pendentes para operações de rompimento limpas.
  • Gestão de Risco: Stop loss fixo com trailing stop incluído
  • Design seguro: Sem martingala, sem grade, sem IA ajustada à curva.
  • Crescimento a longo prazo: Focado em resultados consistentes com baixo risco de perda.
  • Execução confiável: melhor desempenho com spreads brutos ou corretoras com baixas comissões.
  • Flexível: A lógica é simples, transparente e pode ser facilmente reotimizada.
  • Um EA para vários mercados: negocie ouro, USDJPY e USTEC com um único sistema.
  • Estratégia Evergreen: Funciona em todas as condições de mercado, sem otimização excessiva.

Observação

Se a sua corretora não opera em um fuso horário padrão de 00:00 a 23:59, alguns sinais de negociação podem não aparecer. Teste e ajuste as configurações de horário de acordo com o fuso horário utilizado.

Experimente a versão de demonstração no testador de estratégias antes de comprar. As configurações padrão são para o ouro; use os arquivos de configuração adicionais para USDJPY e USTEC.

Se você tiver sugestões ou precisar de suporte, pode participar do nosso grupo no Discord ou entrar em contato comigo diretamente: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

-----------------------------------------------------------------------

Divulgação de riscos

O trading envolve riscos substanciais devido à alta volatilidade. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negocie sempre com capital de risco que você possa perder e considere sua tolerância ao risco antes de usar qualquer sistema de trading automatizado.

