SwiftCap Breakout EA
- Experts
- Hassan Sarfraz
- Versão: 1.1
- Atualizado: 15 novembro 2025
- Ativações: 10
O EA SwiftCap Breakout aplica um modelo clássico de rompimento baseado nas máximas e mínimas diárias. Quando o preço ultrapassa esses níveis, o EA executa operações com precisão. Este método tem demonstrado desempenho estável em diferentes ciclos de volatilidade. Ele é calibrado para Ouro (XAUUSD), USDJPY e USTEC, instrumentos conhecidos por sua forte expansão direcional.
Sinais ao vivo: Portfólio de rompimento (Ouro, USDJPY, USTEC - Arquivos definidos)
Sinais ao vivo: Portfólio combinado de EA Breakout e Master
Compatível com empresas de adereços. Os arquivos do cenário estão disponíveis no link acima.
Especificações de negociação
- Instrumentos suportados: XAUUSD, USDJPY, USTEC
- Prazo: Funciona em qualquer período de tempo.
- Corretora recomendada: Qualquer corretora com spreads baixos e execução confiável.
- Tipo de conta: Necessário hedge
- Tipo de conta: Conta padrão com spreads baixos recomendados
- Depósito mínimo: US$ 100 (válido para qualquer valor)
- Configurações do EA: Os parâmetros de entrada padrão são otimizados para o ouro. Arquivos de configuração adicionais estão disponíveis para USDJPY e USTEC.
- VPS: Altamente recomendado para operação estável 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Principais características
- Negociação de múltiplos ativos: pronto para metais, índices e forex.
- Entradas inteligentes: Utiliza ordens pendentes para operações de rompimento limpas.
- Gestão de Risco: Stop loss fixo com trailing stop incluído
- Design seguro: Sem martingala, sem grade, sem IA ajustada à curva.
- Crescimento a longo prazo: Focado em resultados consistentes com baixo risco de perda.
- Execução confiável: melhor desempenho com spreads brutos ou corretoras com baixas comissões.
- Flexível: A lógica é simples, transparente e pode ser facilmente reotimizada.
- Um EA para vários mercados: negocie ouro, USDJPY e USTEC com um único sistema.
- Estratégia Evergreen: Funciona em todas as condições de mercado, sem otimização excessiva.
Observação
Se a sua corretora não opera em um fuso horário padrão de 00:00 a 23:59, alguns sinais de negociação podem não aparecer. Teste e ajuste as configurações de horário de acordo com o fuso horário utilizado.
Experimente a versão de demonstração no testador de estratégias antes de comprar. As configurações padrão são para o ouro; use os arquivos de configuração adicionais para USDJPY e USTEC.
Se você tiver sugestões ou precisar de suporte, pode participar do nosso grupo no Discord ou entrar em contato comigo diretamente: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
-----------------------------------------------------------------------