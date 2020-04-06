SwiftCap Breakout EA
- 专家
- Hassan Sarfraz
- 版本: 1.1
- 更新: 15 十一月 2025
- 激活: 10
SwiftCap Breakout EA采用经典的突破模型，该模型基于每日最高价和最低价区间构建。当价格突破这些区间时，EA 会精准执行交易。这种方法在不断变化的市场波动周期中均表现出稳定的表现。它针对黄金 (XAUUSD)、美元/日元 (USDJPY) 和美国钛白粉 (USTEC) 进行了校准，这些货币对均以强劲的单边扩张而闻名。
道具公司兼容。道具文件可通过上方链接获取。
交易规范
- 支持的交易品种： XAUUSD、USDJPY、USTEC
- 时间范围：适用于任何时间范围
- 推荐经纪商：任何点差低、执行可靠的经纪商。
- 账户类型：对冲要求
- 点差类型：建议使用低点差的标准账户
- 最低存款额： 100 美元（金额不限）
- EA 设置：默认输入针对黄金进行了优化。另有适用于 USDJPY 和 USTEC 的额外设置文件。
- VPS：强烈推荐用于 24/5 全天候稳定运行
核心功能
- 多资产交易：涵盖金属、指数和外汇
- 智能入场：利用挂单进行精准突破交易
- 风险管理：包含固定止损和追踪止损。
- 安全设计：无鞅、无网格、无曲线拟合人工智能
- 长期增长：专注于稳健的业绩和较低的回撤
- 可靠执行：使用原始点差或低佣金经纪商可获得最佳表现
- 灵活：逻辑简单透明，易于重新优化
- 一套EA即可交易多种市场：使用同一系统交易黄金、美元/日元和美国钛白粉
- 常青策略：适用于所有市场环境，且不会过度优化
笔记
如果您的经纪商服务器时间并非标准的 00:00 至 23:59，则部分交易信号可能无法显示。使用非标准服务器时间时，请测试并相应地调整时间设置。
购买前请先在策略测试器中试用演示版本。默认设置适用于黄金；如需美元/日元 (USDJPY) 和美元/泰铢 (USTEC)，请使用额外的设置文件。
风险披露
交易涉及重大风险，因为市场波动性很高。过往业绩并不代表未来表现。请务必使用您可以承受损失的风险资金进行交易，并在使用任何自动交易系统之前考虑您的风险承受能力。