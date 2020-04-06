SwiftCap Breakout EA

多资产交易： 涵盖金属、指数和外汇

涵盖金属、指数和外汇 智能入场： 利用挂单进行精准突破交易

利用挂单进行精准突破交易 风险管理： 包含固定止损和追踪止损。

包含固定止损和追踪止损。 安全设计： 无鞅、无网格、无曲线拟合人工智能

无鞅、无网格、无曲线拟合人工智能 长期增长： 专注于稳健的业绩和较低的回撤

专注于稳健的业绩和较低的回撤 可靠执行： 使用原始点差或低佣金经纪商可获得最佳表现

使用原始点差或低佣金经纪商可获得最佳表现 灵活： 逻辑简单透明，易于重新优化

逻辑简单透明，易于重新优化 一套EA即可交易多种市场： 使用同一系统交易黄金、美元/日元和美国钛白粉

使用同一系统交易黄金、美元/日元和美国钛白粉 常青策略： 适用于所有市场环境，且不会过度优化

笔记

如果您的经纪商服务器时间并非标准的 00:00 至 23:59，则部分交易信号可能无法显示。使用非标准服务器时间时，请测试并相应地调整时间设置。

购买前请先在策略测试器中试用演示版本。默认设置适用于黄金；如需美元/日元 (USDJPY) 和美元/泰铢 (USTEC)，请使用额外的设置文件。

如果您有任何建议或需要帮助，可以加入我们的Discord群组或直接联系我： https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

-----------------------------------------------------------------------

风险披露