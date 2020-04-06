SwiftCap Breakout EA

SwiftCap Breakout EAは、日足の高値と安値の範囲を軸とした古典的なブレイクアウトモデルを採用しています。価格がこれらのレベルを突破すると、EAは正確に取引を実行します。この手法は、変動性サイクルの変化を通して安定したパフォーマンスを実現しています。このEAは、強い方向性の拡大で知られる金（XAUUSD）、USDJPY、USTEC向けに調整されています。

Download Set Files and Back Test Results

ライブシグナル: ブレイクアウトポートフォリオ(ゴールド、USDJPY、USTEC セットファイル)

ライブシグナル： ブレイクアウトとマスターEAの組み合わせポートフォリオ

プロップファーム対応。セットファイルは上記リンクから入手可能です。

取引仕様

  • サポートされている銘柄: XAUUSD、USDJPY、USTEC
  • 時間枠:どの時間枠でも動作します
  • 推奨ブローカー:スプレッドが低く、信頼性の高い取引ができるブローカー
  • 口座タイプ:ヘッジが必要
  • スプレッドタイプ:低スプレッドのスタンダード口座を推奨
  • 最低入金額: 100ドル (金額は問いません)
  • EA設定：デフォルトの入力はゴールドに最適化されています。USDJPYとUSTEC用の追加設定ファイルもご用意しています。
  • VPS: 24時間365日の安定運用を強く推奨

コア機能

  • マルチアセット取引：貴金属、指数、外国為替に対応
  • スマートエントリー:きれいなブレイクアウトトレードのために保留中の注文を使用する
  • リスク管理:固定ストップロスとトレーリングストップを含む
  • 安全な設計:マーチンゲール、グリッド、曲線適合AIなし
  • 長期的成長：低いドローダウンで安定した成果に重点を置く
  • 信頼性の高い執行：生のスプレッドまたは低手数料ブローカーで最高のパフォーマンス
  • 柔軟性:ロジックはシンプルで透明性が高く、簡単に再最適化できます。
  • 1つのEAで複数の市場に対応： 1つのシステムで金、USDJPY、USTECを取引
  • エバーグリーン戦略：あらゆる市場状況で機能し、過度に最適化されない

注記

ご利用のブローカーが標準のサーバー時間（00:00～23:59）で運用していない場合、一部の取引シグナルが表示されない場合があります。標準以外のサーバー時間を使用する場合は、時間設定をテストし、適宜調整してください。

ご購入前にストラテジーテスターでデモ版をお試しください。デフォルト設定はゴールド用です。USDJPYとUSTECには追加セットファイルをご利用ください。

ご提案やサポートが必要な場合は、Discord グループに参加するか、直接私にご連絡ください: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

-----------------------------------------------------------------------

リスク開示

取引には高いボラティリティによる大きなリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。自動取引システムをご利用になる前に、必ず損失を許容できるリスク資金で取引を行い、ご自身のリスク許容度をご確認ください。

作者のその他のプロダクト
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
エキスパート
SwiftCap Master EA は、FX、貴金属、指数、暗号通貨など、ボラティリティの高い複数の市場で運用できるように設計された完全自動取引システムです。このEAは主要な市場の高値と安値を特定し、主要なブレイクアウトゾーンでストップ注文を発注し、スマートなトレーリングストップロジックを用いてオープンポジションを管理します。リスク管理と着実かつ一貫した成長を重視した、規律あるトレンドトレーディングアプローチを採用しています。 Download Set Files Here ライブシグナル: マスターポートフォリオ (GOLD、BTCUSD、USTEC、USDJPY 保守セットファイル) ライブシグナル:       ブレイクアウトとマスターEAの組み合わせポートフォリオ 取引仕様 対応通貨ペア：   XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD 時間枠：   5分足 - 15分足 推奨ブローカー： スプレッドが低く、信頼性の高い約定力を持つブローカーであればどれでも可 口座タイプ： ヘッジ取引推奨 スプレッドタイ
MultiPair Reversion EA
Hassan Sarfraz
エキスパート
MultiPair Reversion EAは 、よく知られた 平均回帰戦略 に基づいて構築されています。 ボリンジャーバンド を用いて極端な市場状況を識別し、価格がバンドの最高値に達した時点で取引を開始します。その後、より低いボリンジャーバンドを用いて テイクプロフィットをトレースし 、市場が平均回帰する際にリターンを獲得します。 戦略をさらに拡張またはカスタマイズしたい場合は、有料製品のいずれかを購入していれば、DM 経由でソース コードをリクエストできます。 他の製品もご覧ください 取引仕様 サポートされている銘柄:   GBPJPY、GBPCAD、GBPCHF、USDCAD、NZDJPY、EURGBP、EURNZD、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、AUDCAD、NZDCAD、CHFJPY、AUDUSD、NZDUSD 時間枠:   H1 (1時間) 推奨ブローカー: 信頼性の高い執行力を持つブローカー アカウントタイプ: ヘッジおよびスワップフリー 最低入金額:   $1000 (任意の金額で動作) EA設定: デフォルトの入力ですぐに使用可能 VPS:   24時
FREE
SwiftCap Master EA MT4
Hassan Sarfraz
エキスパート
SwiftCap マスター EA     は、FX、貴金属、指数、暗号通貨など、複数の高ボラティリティ市場で運用できるように設計された完全自動取引システムです。EAは主要な市場の高値と安値を特定し、主要なブレイクアウトゾーンでストップ注文を発注し、スマートなトレーリングストップロジックを用いてオープンポジションを管理します。リスク管理と着実かつ一貫した成長を重視した、規律あるトレンドトレーディングアプローチを採用しています。 Download All Set Files               ||              MT5 Version ライブシグナル:       マスターポートフォリオ （GOLD、BTCUSD、USTEC、USDJPY 保守セットファイル） ライブシグナル:       ブレイクアウトとマスターEAの組み合わせポートフォリオ 取引仕様 サポートされている機器:       XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD 時間枠:       M5 - M15 推奨ブローカー:  
Opening Range EA
Hassan Sarfraz
エキスパート
オープニングレンジEAは 、よく知られた市場原理に基づいて構築されています。指数は市場が開いた直後に強いモメンタムを示すことが多く、その最初の動きがセッションの残りの流れを決定づける可能性があります。このEAは、オープニングレンジを特定し、ブレイクアウト注文を自動的に出すことで、そのモメンタムを捉えます。その後、セッションが終了するまで取引を管理し、その日の方向性の動きから利益を得ることを目指します。 この製品は完全に無料です。初期設定ファイルは コメント欄から入手できます 。 戦略をさらに拡張またはカスタマイズしたい場合は、有料製品のいずれかを購入していれば、DM 経由でソース コードをリクエストできます。 他のEAもぜひご覧ください 取引仕様 対応機器 ：US30、USTEC、DE40に最適。EA 設定：     デフォルト設定はUS30とUSTECに最適化されています。VPS : 中断のないパフォーマンスのために推奨 主な特徴 カスタム時間ウィンドウ: 希望する開始時間と終了時間を選択して、開始範囲を定義します。 自動ブレイクアウト注文:   EA は定義された範囲の上下に保留
FREE
