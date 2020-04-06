SwiftCap Breakout EA
- エキスパート
- Hassan Sarfraz
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 15 11月 2025
- アクティベーション: 10
SwiftCap Breakout EAは、日足の高値と安値の範囲を軸とした古典的なブレイクアウトモデルを採用しています。価格がこれらのレベルを突破すると、EAは正確に取引を実行します。この手法は、変動性サイクルの変化を通して安定したパフォーマンスを実現しています。このEAは、強い方向性の拡大で知られる金（XAUUSD）、USDJPY、USTEC向けに調整されています。
ライブシグナル: ブレイクアウトポートフォリオ(ゴールド、USDJPY、USTEC セットファイル)
ライブシグナル： ブレイクアウトとマスターEAの組み合わせポートフォリオ
プロップファーム対応。セットファイルは上記リンクから入手可能です。
取引仕様
- サポートされている銘柄: XAUUSD、USDJPY、USTEC
- 時間枠:どの時間枠でも動作します
- 推奨ブローカー:スプレッドが低く、信頼性の高い取引ができるブローカー
- 口座タイプ:ヘッジが必要
- スプレッドタイプ:低スプレッドのスタンダード口座を推奨
- 最低入金額: 100ドル (金額は問いません)
- EA設定：デフォルトの入力はゴールドに最適化されています。USDJPYとUSTEC用の追加設定ファイルもご用意しています。
- VPS: 24時間365日の安定運用を強く推奨
コア機能
- マルチアセット取引：貴金属、指数、外国為替に対応
- スマートエントリー:きれいなブレイクアウトトレードのために保留中の注文を使用する
- リスク管理:固定ストップロスとトレーリングストップを含む
- 安全な設計:マーチンゲール、グリッド、曲線適合AIなし
- 長期的成長：低いドローダウンで安定した成果に重点を置く
- 信頼性の高い執行：生のスプレッドまたは低手数料ブローカーで最高のパフォーマンス
- 柔軟性:ロジックはシンプルで透明性が高く、簡単に再最適化できます。
- 1つのEAで複数の市場に対応： 1つのシステムで金、USDJPY、USTECを取引
- エバーグリーン戦略：あらゆる市場状況で機能し、過度に最適化されない
注記
ご利用のブローカーが標準のサーバー時間（00:00～23:59）で運用していない場合、一部の取引シグナルが表示されない場合があります。標準以外のサーバー時間を使用する場合は、時間設定をテストし、適宜調整してください。
ご購入前にストラテジーテスターでデモ版をお試しください。デフォルト設定はゴールド用です。USDJPYとUSTECには追加セットファイルをご利用ください。
ご提案やサポートが必要な場合は、Discord グループに参加するか、直接私にご連絡ください: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
-----------------------------------------------------------------------
リスク開示
取引には高いボラティリティによる大きなリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。自動取引システムをご利用になる前に、必ず損失を許容できるリスク資金で取引を行い、ご自身のリスク許容度をご確認ください。