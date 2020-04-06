マルチアセット取引： 貴金属、指数、外国為替に対応

貴金属、指数、外国為替に対応 スマートエントリー: きれいなブレイクアウトトレードのために保留中の注文を使用する

きれいなブレイクアウトトレードのために保留中の注文を使用する リスク管理: 固定ストップロスとトレーリングストップを含む

固定ストップロスとトレーリングストップを含む 安全な設計: マーチンゲール、グリッド、曲線適合AIなし

マーチンゲール、グリッド、曲線適合AIなし 長期的成長： 低いドローダウンで安定した成果に重点を置く

低いドローダウンで安定した成果に重点を置く 信頼性の高い執行： 生のスプレッドまたは低手数料ブローカーで最高のパフォーマンス

生のスプレッドまたは低手数料ブローカーで最高のパフォーマンス 柔軟性: ロジックはシンプルで透明性が高く、簡単に再最適化できます。

ロジックはシンプルで透明性が高く、簡単に再最適化できます。 1つのEAで複数の市場に対応： 1つのシステムで金、USDJPY、USTECを取引

1つのシステムで金、USDJPY、USTECを取引 エバーグリーン戦略： あらゆる市場状況で機能し、過度に最適化されない

注記

ご利用のブローカーが標準のサーバー時間（00:00～23:59）で運用していない場合、一部の取引シグナルが表示されない場合があります。標準以外のサーバー時間を使用する場合は、時間設定をテストし、適宜調整してください。

ご購入前にストラテジーテスターでデモ版をお試しください。デフォルト設定はゴールド用です。USDJPYとUSTECには追加セットファイルをご利用ください。

ご提案やサポートが必要な場合は、Discord グループに参加するか、直接私にご連絡ください: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

リスク開示