Aurora Trading Bot
- 专家
- Guan Ying Chen
- 版本: 3.0
- 更新: 3 十二月 2025
- 激活: 5
Aurora Trading Bot 是一款 專為 XAUUSD（黃金）打造的專業級自動化交易系統
最佳化於 M30 週期，同時掌握多空方向，結合嚴謹的風控與智慧移動止損邏輯，致力於在震盪與趨勢行情中穩定獲利、降低迴撤與不必要風險。
無論你是新手還是進階交易者，Aurora 能讓交易「更穩、更順、更省心」
核心亮點
-
🔹 黃金專屬優化 — 實戰參數深度調校
完整針對 XAUUSD 的波動特性優化，不是萬用 EA，而是專為黃金打造的專業策略。
-
🔹 多空雙向策略 — 捕捉所有行情方向
無論上漲或下跌，策略都能同步進場，完整參與市場波動。
-
🔹 固定止盈 + 固定止損 — 勝負有界限，更好控風險
讓每一筆交易都在可控區間內運作，避免情緒交易和過度暴露風險。
-
🔹 智慧型 Trailing Stop — 保護獲利，避免回吐
依據浮動獲利自動調整止損位置，讓利潤最大化、迴撤最小化。
-
🔹 冷卻機制（Cooldown System）— 避免過度交易
一旦進場後，策略將進入冷卻保護期，有效降低短時間內重複下單的風險。
-
🔹 安裝即用 — 免調參也能跑
所有預設值皆為實戰最佳化設定，使用者無需複雜設定即可運作。
-
🔹 適用於全球 MT5 經紀商
任何能交易 XAUUSD 的 MT5 帳戶皆可運行。
使用建議
建議資金配置
-
✔ 1 手建議資金：10,000 USD
✔ 0.1 手建議資金：1,000 USD
-
務必確保帳戶有足夠保證金與良好連線品質。