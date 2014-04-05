Buy Sell Signals Arrows MT5
- Indicadores
- Yan Zhen Du
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores proporcionando señales de flecha sin repintado combinadas con tecnología de ajuste dinámico del periodo.
Se centra en la coherencia, la claridad y la flexibilidad, por lo que es adecuado para diferentes marcos temporales y estilos de negociación.
Una vez que se genera una señal, no se vuelve a pintar, no se desplaza ni desaparece, lo que garantiza que las señales de los gráficos históricos sigan siendo idénticas al uso en tiempo real.
Mejores Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD e instrumentos líquidos similares.
Multidivisa y Mercados: Funciona en divisas, materias primas, índices y más.
Características principales
Sin repintado, sin redibujado, sin retardo
Señales de flechas claras
Las flechas codificadas por colores indican los puntos potenciales de compra y venta directamente en el gráfico.
Sin repintado
Las señales permanecen fijas una vez generadas - sin cambios futuros, sin señales que desaparecen.
Lógica de filtrado de tendencias
Reduce el ruido del mercado y mejora la claridad de las señales mostradas.
Ajuste Periódico Dinámico
Se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado.
Parámetros personalizables
Sensibilidad (parámetro de riesgo)
Tamaño y color de la flecha
Tipo de alerta (emergente, sonido, correo electrónico)
Compatibilidad con múltiples marcos temporales
Funciona en todos los marcos temporales, desde M1 para scalping hasta D1 para swing trading.
Alertas y notificaciones
Alertas emergentes instantáneas
Notificaciones sonoras personalizadas
Alertas por correo electrónico para supervisión remota