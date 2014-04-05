Buy Sell Signals Arrows MT5

Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores proporcionando señales de flecha sin repintado combinadas con tecnología de ajuste dinámico del periodo.

Se centra en la coherencia, la claridad y la flexibilidad, por lo que es adecuado para diferentes marcos temporales y estilos de negociación.

Una vez que se genera una señal, no se vuelve a pintar, no se desplaza ni desaparece, lo que garantiza que las señales de los gráficos históricos sigan siendo idénticas al uso en tiempo real.



Recomendaciones

Mejores Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD e instrumentos líquidos similares. Multidivisa y Mercados: Funciona en divisas, materias primas, índices y más.

Características principales

Sin repintado, sin redibujado, sin retardo



Señales de flechas claras

Las flechas codificadas por colores indican los puntos potenciales de compra y venta directamente en el gráfico.

Sin repintado

Las señales permanecen fijas una vez generadas - sin cambios futuros, sin señales que desaparecen.

Lógica de filtrado de tendencias

Reduce el ruido del mercado y mejora la claridad de las señales mostradas.

Ajuste Periódico Dinámico

Se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Parámetros personalizables Sensibilidad (parámetro de riesgo) Tamaño y color de la flecha Tipo de alerta (emergente, sonido, correo electrónico)

Compatibilidad con múltiples marcos temporales

Funciona en todos los marcos temporales, desde M1 para scalping hasta D1 para swing trading.





Alertas y notificaciones

Alertas emergentes instantáneas

Notificaciones sonoras personalizadas

Alertas por correo electrónico para supervisión remota



