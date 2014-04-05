Buy Sell Signals Arrows MT5

Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores proporcionando señales de flecha sin repintado combinadas con tecnología de ajuste dinámico del periodo.
Se centra en la coherencia, la claridad y la flexibilidad, por lo que es adecuado para diferentes marcos temporales y estilos de negociación.

Una vez que se genera una señal, no se vuelve a pintar, no se desplaza ni desaparece, lo que garantiza que las señales de los gráficos históricos sigan siendo idénticas al uso en tiempo real.

Recomendaciones

Mejores Pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD e instrumentos líquidos similares.

Multidivisa y Mercados: Funciona en divisas, materias primas, índices y más.

Características principales

Sin repintado, sin redibujado, sin retardo

  • Señales de flechas claras
    Las flechas codificadas por colores indican los puntos potenciales de compra y venta directamente en el gráfico.

  • Sin repintado
    Las señales permanecen fijas una vez generadas - sin cambios futuros, sin señales que desaparecen.

  • Lógica de filtrado de tendencias
    Reduce el ruido del mercado y mejora la claridad de las señales mostradas.

  • Ajuste Periódico Dinámico
    Se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado.

  • Parámetros personalizables

    • Sensibilidad (parámetro de riesgo)

    • Tamaño y color de la flecha

    • Tipo de alerta (emergente, sonido, correo electrónico)

  • Compatibilidad con múltiples marcos temporales
    Funciona en todos los marcos temporales, desde M1 para scalping hasta D1 para swing trading.


Alertas y notificaciones

  • Alertas emergentes instantáneas

  • Notificaciones sonoras personalizadas

  • Alertas por correo electrónico para supervisión remota


