Entry Pointz Pro

Dieser benutzerdefinierte MT5-Indikator zeichnet automatisch Handelsniveaus auf der Grundlage der vorherigen H4-Kerze. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, schnell potenzielle Einstiegs- und Gewinnmitnahmepunkte (TP) gemäß einer einfachen Ausbruchsstrategie zu identifizieren. Was es macht:- Zeichnet die Buy Entry-Linie am vorherigen H4-Hoch.- Zeichnet die Sell Entry-Linie am vorherigen H4-Tief.- Berechnet die 50%-Spanne der vorherigen H4-Kerze und zeichnet sie ein: - Buy TP-Linie oberhalb des Hochs. - Fügt Textbeschriftungen direkt auf dem Chart ein, so dass die Niveaus deutlich gekennzeichnet sind: - "BUY ENTRY" (grün) - "SELL ENTRY" (rot) - "BUY TP (50%)" (orange) - "SELL TP (50%)" (orange) Eingaben:- BuyLineColor → Farbe der Buy Entry Linie (Standard: Grün).- SellLineColor → Farbe der Sell Entry-Linie (Standard: Rot).- TPLineColor → Farbe der TP-Linien (Standard: Orange).- LineStyle → Linienstil (Vollton, Strich, Punkt, etc.).- LineWidth → Dicke der Linien.- LabelShiftBars → Wie viele Balken nach rechts die Etiketten angezeigt werden. Wie man sie benutzt: 1. Wenden Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart und Zeitrahmen an. 2. Der Indikator berechnet die Levels automatisch anhand der letzten abgeschlossenen H4-Kerze. 3. Verwenden Sie die Niveaus für den potenziellen Ausbruchshandel: - Handels-Setup kaufen: Einstieg bei H4 Hoch, TP bei Hoch + 50% der Spanne. - Handels-Setup verkaufen: Einstieg bei H4 Low, TP bei Low - 50% der Spanne. Empfohlener Markt:- Diese Strategie funktioniert bei allen Instrumenten, aber sie funktioniert am besten bei USOIL aufgrund seiner starken Volatilität und gut definierten H4-Ausbrüchen. Am besten geeignet für:- Händler, die H4-Ausbruchsstrategien verwenden.- Schnelle Identifizierung von Einstiegs- und Zielniveaus.- Visuelle Klarheit mit automatisch beschrifteten horizontalen Linien



