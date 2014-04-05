Volume contour

Übersicht

Dies ist ein Volumenprofil-Indikator für MetaTrader 5, der die Verteilung des Volumens über die Kursniveaus in einemvertikalen Feld auf der linken Seite des Chart-Fenstersanzeigt. Er bietet einen umfassenden Überblick über die Handelsaktivität in einem bestimmten Zeitraum und hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs-/Widerstandszonen und die Marktstimmung zu erkennen.

Wichtigste Merkmale

1. Vertikales Panel-Layout

  • Positionierung auf der linken Seite - Nimmt die gesamte linke Seite des Chart-Fensters ein

  • Vertikale Ausrichtung - Die Kursniveaus werden von oben (am höchsten) nach unten (am niedrigsten) angezeigt

  • Horizontale Volumenbalken - Breitere Balken zeigen ein höheres Volumen auf diesem Kursniveau an

  • Dynamische Größenanpassung - Passt sich automatisch an die Größe des Chart-Fensters an

Vergleich mit traditionellen Volumenindikatoren

Funktion Dieser Indikator Traditionelles Volumen
Anzeige Vertikale Anzeige auf der linken Seite Unterhalb des Preisdiagramms
Analyse Preisbasierte Volumenverteilung Zeitbasiertes Volumen
Niveaus Zeigt das Volumen zu bestimmten Preisen Zeigt das Volumen pro Bar
Visuell Histogramm über die Preisspanne Vertikale Balken pro Zeitperiode
Info Zeigt POC, Wertbereich Zeigt Volumenspitzen

Fazit

Dieser Volumenprofil-Indikator bietet eineprofessionelle, platzsparende Lösung für die Volumenanalyse direkt im Kurschart. Durch die vertikale Darstellung der Volumenverteilung auf der linken Seite bietet er einenungehinderten Blick auf das Kursgeschehen und liefert gleichzeitig umfassende Erkenntnisse über das Volumen. Die klare Hervorhebung von POC und Value Area in Kombination mit dem anpassbaren Erscheinungsbild und den Echtzeit-Updates machen den Indikator zu einemwertvollen Werkzeug für Händler aller Stilrichtungen, die die Marktstruktur durch Volumenanalyse verstehen wollen.

Der Indikator ist besonders nützlich für:

  • Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Verstehen der Marktstimmung bei bestimmten Kursen

  • Planung von Handelsein- und -ausstiegen

  • Risikomanagement durch Value Area-Grenzen

  • Ergänzung anderer technischer Analyseinstrumente


Kill sessions
Thabang John Wotsa
Indikatoren
Der Sessions-Indikator hebt die wichtigsten Handelssitzungen (Asien, London und New York) durch schattierte Rechtecke direkt auf dem Chart optisch hervor. Er hilft Händlern, Marktaktivitätszonen, Überschneidungen und sitzungsspezifische Verhaltensweisen schnell zu erkennen. Hauptmerkmale:- Hervorhebung von Sitzungen: Asiatische, Londoner und New Yorker Sitzungen werden durch schattierte Rechtecke mit anpassbaren Farben dargestellt: Die Start- und Endzeiten für jede Sitzung können an die Zeit des
Smart Arrows
Thabang John Wotsa
Indikatoren
Überblick Der Reverse-No-Repair-Indikator ist ein Tool zur Erkennung von Trendumkehrungen, das potenzielle Wendepunkte im Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er wurde entwickelt, um auf der Grundlage der Stärke des Kerzenkörpers, der Volatilitätsfilterung und der Logik für zukünftige Bestätigungen nicht wiederholende KAUF-/VERKAUF-Signale zu liefern. Der Indikator markiert Umkehrpunkte auf dem Chart mit Pfeilen: Roter Pfeil (Abwärtssignal) - Mögliche bärische Umkehrung (Verkaufsmöglichkei
Entry Pointz Pro
Thabang John Wotsa
Indikatoren
Dieser benutzerdefinierte MT5-Indikator zeichnet automatisch Handelsniveaus auf der Grundlage der vorherigen H4-Kerze. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, schnell potenzielle Einstiegs- und Gewinnmitnahmepunkte (TP) gemäß einer einfachen Ausbruchsstrategie zu identifizieren. Was es macht:- Zeichnet die Buy Entry-Linie am vorherigen H4-Hoch.- Zeichnet die Sell Entry-Linie am vorherigen H4-Tief.- Berechnet die 50%-Spanne der vorherigen H4-Kerze und zeichnet sie ein: - Buy TP-Linie oberhalb
Trade easy control panel
Thabang John Wotsa
Indikatoren
TradeEasy Panel - Professionelles Handelskontrollzentrum Übersicht TradeEasy Panel ist ein umfassendes, professionelles Handelskontrollpanel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke Indikator bietet Händlern eine All-in-One-Lösung für die Ausführung von Trades, die Verwaltung von Positionen und die Überwachung der Marktaktivitäten direkt im Chartfenster. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen fortschrittlichen Funktionen vereinfacht es den Handelsprozess sowohl
Signal panel
Thabang John Wotsa
Indikatoren
Überblick Das Multi-Indikator-Signal-Panel ist ein umfassendes technisches Analyse-Tool für MetaTrader 5, das Signale von 9 verschiedenen technischen Indikatoren in einer einzigen, leicht zu lesenden visuellen Schnittstelle kombiniert . Anstatt Ihren Chart mit mehreren Indikatoren zu überladen, analysiert dieses Tool sie alle und präsentiert die kombinierten Ergebnisse durch intuitive vertikale Balkendiagramme und klare Empfehlungen. Visuelle Schnittstelle: Zwei vertikale Balkendiagramme ( G
Buyers and sellers
Thabang John Wotsa
Indikatoren
Überblick Advanced Pressure Pro ist ein professioneller MQL5-Indikator, der die Marktstimmung in Echtzeit visuell darstellt, indem er die Anzahl der aktiven Käufer und Verkäufer auf dem Markt anzeigt. Er verwendet hochentwickelte Algorithmen zur Analyse von Preisaktionen, Volumen und Marktdynamik, um die Beteiligung von Händlern auf beiden Seiten des Marktes einzuschätzen. Kernkonzept Der Indikator wandelt die Marktaktivität in eine simulierte Anzahl von Händlern um, die anzeigt, wie viele Händl
