Volume contour
- Indikatoren
- Thabang John Wotsa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Übersicht
Dies ist ein Volumenprofil-Indikator für MetaTrader 5, der die Verteilung des Volumens über die Kursniveaus in einemvertikalen Feld auf der linken Seite des Chart-Fenstersanzeigt. Er bietet einen umfassenden Überblick über die Handelsaktivität in einem bestimmten Zeitraum und hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs-/Widerstandszonen und die Marktstimmung zu erkennen.
Wichtigste Merkmale
1. Vertikales Panel-Layout
-
Positionierung auf der linken Seite - Nimmt die gesamte linke Seite des Chart-Fensters ein
-
Vertikale Ausrichtung - Die Kursniveaus werden von oben (am höchsten) nach unten (am niedrigsten) angezeigt
-
Horizontale Volumenbalken - Breitere Balken zeigen ein höheres Volumen auf diesem Kursniveau an
-
Dynamische Größenanpassung - Passt sich automatisch an die Größe des Chart-Fensters an
Vergleich mit traditionellen Volumenindikatoren
|Funktion
|Dieser Indikator
|Traditionelles Volumen
|Anzeige
|Vertikale Anzeige auf der linken Seite
|Unterhalb des Preisdiagramms
|Analyse
|Preisbasierte Volumenverteilung
|Zeitbasiertes Volumen
|Niveaus
|Zeigt das Volumen zu bestimmten Preisen
|Zeigt das Volumen pro Bar
|Visuell
|Histogramm über die Preisspanne
|Vertikale Balken pro Zeitperiode
|Info
|Zeigt POC, Wertbereich
|Zeigt Volumenspitzen
Fazit
Dieser Volumenprofil-Indikator bietet eineprofessionelle, platzsparende Lösung für die Volumenanalyse direkt im Kurschart. Durch die vertikale Darstellung der Volumenverteilung auf der linken Seite bietet er einenungehinderten Blick auf das Kursgeschehen und liefert gleichzeitig umfassende Erkenntnisse über das Volumen. Die klare Hervorhebung von POC und Value Area in Kombination mit dem anpassbaren Erscheinungsbild und den Echtzeit-Updates machen den Indikator zu einemwertvollen Werkzeug für Händler aller Stilrichtungen, die die Marktstruktur durch Volumenanalyse verstehen wollen.
Der Indikator ist besonders nützlich für:
-
Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
-
Verstehen der Marktstimmung bei bestimmten Kursen
-
Planung von Handelsein- und -ausstiegen
-
Risikomanagement durch Value Area-Grenzen
-
Ergänzung anderer technischer Analyseinstrumente