Volume contour

Fazit

Dieser Volumenprofil-Indikator bietet eineprofessionelle, platzsparende Lösung für die Volumenanalyse direkt im Kurschart. Durch die vertikale Darstellung der Volumenverteilung auf der linken Seite bietet er einenungehinderten Blick auf das Kursgeschehen und liefert gleichzeitig umfassende Erkenntnisse über das Volumen. Die klare Hervorhebung von POC und Value Area in Kombination mit dem anpassbaren Erscheinungsbild und den Echtzeit-Updates machen den Indikator zu einemwertvollen Werkzeug für Händler aller Stilrichtungen, die die Marktstruktur durch Volumenanalyse verstehen wollen.

Der Indikator ist besonders nützlich für:

Identifizierung wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Verstehen der Marktstimmung bei bestimmten Kursen

Planung von Handelsein- und -ausstiegen

Risikomanagement durch Value Area-Grenzen

Ergänzung anderer technischer Analyseinstrumente



