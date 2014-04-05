Entry Pointz Pro

Este indicador personalizado de MT5 traza automáticamente niveles de negociación basados en la vela H4 anterior. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar rápidamente la entrada potencial y los puntos de toma de beneficios (TP) de acuerdo con una estrategia de ruptura simple. Qué hace:- Traza una línea de entrada de compra en el máximo H4 anterior.- Traza una línea de entrada de venta en el mínimo H4 anterior.- Calcula el rango del 50% de la vela H4 anterior y traza: - Buy TP line above the High. - Añade etiquetas de texto directamente en el gráfico para que los niveles queden claramente marcados: - "ENTRADA DE COMPRA" (verde) - "ENTRADA DE VENTA" (rojo) - "TP DE COMPRA (50%)" (naranja) - "TP DE VENTA (50%)" (naranja) Entradas:- BuyLineColor → Color de la línea de Entrada de Compra (por defecto: Verde).- SellLineColor → Color de la línea de Entrada de Venta (por defecto: Rojo).- TPLineColor → Color de las líneas de TP (por defecto: Naranja).- LineStyle → Estilo de línea (sólido, guión, punto, etc.).- LineWidth → Grosor de las líneas. LabelShiftBars → Cuántas barras a la derecha se muestran las etiquetas. Cómo utilizar: 1. Aplique el indicador a cualquier gráfico y marco temporal. 2. El indicador calcula automáticamente los niveles a partir de la última vela H4 completada. 3. 3. Utilice los niveles para posibles operaciones de ruptura: - Configuración de compra: Entrada en el máximo del H4, TP en el máximo + 50% del rango. - Configuración de venta: Entrada en H4 Low, TP en Low - 50% del rango. Mercado recomendado:- Esta estrategia funciona con todos los instrumentos, pero funciona mejor con USOIL debido a su fuerte volatilidad y a sus rupturas H4 bien definidas. Lo mejor para:- Operadores que utilizan estrategias de ruptura H4.- Identificación rápida de los niveles de entrada y objetivo.- Claridad visual con líneas horizontales autoetiquetadas.



