Entry Pointz Pro

Este indicador personalizado de MT5 traza automáticamente niveles de negociación basados en la vela H4 anterior. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar rápidamente la entrada potencial y los puntos de toma de beneficios (TP) de acuerdo con una estrategia de ruptura simple. Qué hace:- Traza una línea de entrada de compra en el máximo H4 anterior.- Traza una línea de entrada de venta en el mínimo H4 anterior.- Calcula el rango del 50% de la vela H4 anterior y traza: - Buy TP line above the High. - Añade etiquetas de texto directamente en el gráfico para que los niveles queden claramente marcados: - "ENTRADA DE COMPRA" (verde) - "ENTRADA DE VENTA" (rojo) - "TP DE COMPRA (50%)" (naranja) - "TP DE VENTA (50%)" (naranja) Entradas:- BuyLineColor → Color de la línea de Entrada de Compra (por defecto: Verde).- SellLineColor → Color de la línea de Entrada de Venta (por defecto: Rojo).- TPLineColor → Color de las líneas de TP (por defecto: Naranja).- LineStyle → Estilo de línea (sólido, guión, punto, etc.).- LineWidth → Grosor de las líneas. LabelShiftBars → Cuántas barras a la derecha se muestran las etiquetas. Cómo utilizar: 1. Aplique el indicador a cualquier gráfico y marco temporal. 2. El indicador calcula automáticamente los niveles a partir de la última vela H4 completada. 3. 3. Utilice los niveles para posibles operaciones de ruptura: - Configuración de compra: Entrada en el máximo del H4, TP en el máximo + 50% del rango. - Configuración de venta: Entrada en H4 Low, TP en Low - 50% del rango. Mercado recomendado:- Esta estrategia funciona con todos los instrumentos, pero funciona mejor con USOIL debido a su fuerte volatilidad y a sus rupturas H4 bien definidas. Lo mejor para:- Operadores que utilizan estrategias de ruptura H4.- Identificación rápida de los niveles de entrada y objetivo.- Claridad visual con líneas horizontales autoetiquetadas.


Productos recomendados
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicadores
Tablero de tendencias Multi-TF Breve descripción / eslogan: ¡Vea toda la tendencia del mercado de un solo vistazo! Un cuadro de mandos sencillo, limpio y potente para todos los operadores. Descripción completa: (1. Para distribución gratuita) Hola Comunidad MQL5, Estoy encantado de compartir el Multi-TF Trend Dashboard , una herramienta que he desarrollado para simplificar el análisis de tendencias. Este indicador se ofrece completamente gratis como contribución a esta increíble comunidad. (2.
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Provlepsis Simple
Ioannis Xenos
Indicadores
Bienvenido al Indicador Provlepsis "Provlepsis" es un indicador altamente avanzado diseñado para el Mercado MQL. Analizando barras anteriores con la misma hora del día, calcula con precisión el rango potencial del movimiento del mercado, brindando información valiosa sobre futuras fluctuaciones de precios. A diferencia del indicador ATR tradicional, "Provlepsis" tiene en cuenta el factor tiempo, lo que resulta en una herramienta más poderosa que se adapta a diferentes condiciones de mercado. Dur
FREE
Trend Enthusiasm Indicator
eSoftrade
Indicadores
Presentamos el indicador Trend Enthusiasm (TEI), la herramienta definitiva para maximizar las ganancias en el parqué. Este indicador innovador combina el poder del análisis de tendencias con la emoción del sentimiento del mercado, brindando a los operadores una ventaja única en los mercados financieros en constante cambio. El TEI utiliza algoritmos avanzados para analizar la tendencia subyacente de un instrumento financiero y el entusiasmo de los comerciantes para identificar oportunidades de
TilsonT3
Jonathan Pereira
5 (1)
Indicadores
La media móvil T3 de Tillson se introdujo al mundo del análisis técnico en el artículo '' A Better Moving Average '', publicado en la revista estadounidense Technical Analysis of Stock Commodities. Desarrollada por Tim Tillson, los analistas y operadores de los mercados de futuros pronto quedaron fascinados con esta técnica que suaviza las series de precios al tiempo que disminuye el retraso (lag) típico de los sistemas de seguimiento de tendencias.
FREE
KT Displaced Moving Averages MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT DMA es una versión modificada y avanzada de las Medias Móviles Desplazadas clásicas con alertas de cruce de compra/venta y un escáner Multi-Timeframe que muestra la dirección de la DMA en cada marco temporal en tiempo real. Una Media Móvil Desplazada es una media móvil simple que se mueve hacia delante o hacia atrás en un marco temporal (ya sea a corto o a largo plazo). También le permite predecir el movimiento de los precios con mayor precisión. Características Representa la dirección de la
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicadores
El indicador ayuda a entrar en una operación siguiendo la tendencia, al mismo tiempo, después de alguna corrección. Encuentra fuertes movimientos de tendencia de un par de divisas en un número determinado de barras y también encuentra niveles de corrección para esta tendencia. Si la tendencia es lo suficientemente fuerte y la corrección se vuelve igual a la especificada en los parámetros, entonces el indicador lo señala. Puede establecer diferentes valores de corrección, 38, 50 y 62 (niveles de
ICT Concept Asian Killzone
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Enlace a nuestros productos: ENLACE El indicador ICT Asian Killzone ofrece un marco profesional de nivel institucional al definir con precisión absoluta la sesión bursátil asiática de 00:00 a 04:00 GMT . Agiliza el análisis de la estructura del mercado aislando la acumulación de liquidez, la formación de rangos y la compresión de la volatilidad durante la sesión asiática. Creado para operadores serios de TIC y Smart Money, mejora la toma de decisiones estratégicas, la confianza en la ejecución
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicadores
Koala Trend Line actualizado a la versión 1.2 Última mejora de actualización: Se agregó un nuevo parámetro que permite al usuario conectar la línea de tendencia al segundo, tercer o décimo punto más alto o más bajo. Mi petición : ** Estimados clientes, publiquen su opinión sobre Koala Trend Line y permítanme mejorar con sus comentarios. ¿POR QUÉ KOALA TREND LINE ES UN INDICADOR GRATUITO? Creo que el indicador gratuito debe ser una herramienta calificada. ¿Y OTROS PRODUCTOS GRATIS? Todos lo
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indicadores
Visión general El indicador Smart Money Structure Markup para MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras de mercado clave basadas en las populares estrategias Smart Money Concepts (SMC). Este indicador detecta micro-estructuras de mercado, proporcionando información sobre los movimientos de precios y los posibles cambios de tendencia. Destaca elementos importantes como la ruptura válida de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CH
FREE
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Indicadores
Este es un sistema de flecha simple basado en Engulfing Candlestick Pattern. Le da alertas en su teléfono inteligente cuando hay un patrón de vela envolvente sucede. ¿Qué tipo de alertas disponibles? 1. Pinta en el gráfico Flechas Arriba/Abajo. 2. Mensaje emergente y alerta sonora en la ventana del terminal de trading. 3. Notificación Push o Alerta en sus teléfonos móviles Android y IOS (requiere MT4 o MT5 aplicación instalada!) *Nota: Utilizarlo en plazos más altos como H4 (4 horas), D1 (1 día)
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicadores
Xtrade Trend Detector es un indicador capaz de encontrar las mejores oportunidades para tomar una posición en cualquier mercado de valores. De hecho, es una gran herramienta para scalpers pero también para Daytraders. Por lo tanto, puede utilizarlo para identificar las zonas para el comercio, que se adapta fácilmente en un gráfico. Yo lo utilizo para detectar tendencias en plazos grandes y tomar posiciones en plazos pequeños. No dudes en darme tu opinión si lo pruebas.
Trend Exhaustion Williams
Mudit Agarwal
Indicadores
Oscilador Williams %R de doble periodo para MT5 Un sofisticado detector de agotamiento de tendencia que combina dos osciladores Williams %R para identificar oportunidades de reversión de alta probabilidad a través del análisis de confluencia. ======================================================================================== Características principales Sistema inteligente de doble señal Periodos Williams %R rápido y lento trabajando en confluencia Detección de agotamiento de tendencia en ti
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
Indicadores
Este indicador utiliza un enfoque diferente de la versión anterior para obtener sus líneas de tendencia. Este método se deriva de Orchard Forex, y el proceso de hacer que el indicador se muestra en el video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&amp ;t=1425s. La idea básica detrás de este indicador es que dibuja una línea tangente en los niveles más altos y los niveles más bajos de las barras utilizadas para el cálculo, garantizando al mismo tiempo que las líneas no se cruzan con las barra
FREE
Multi Exponential Moving Averange
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Inspirado en el popular beat the market maker Multi MA. Ahora disponible para MT5 para ser utilizado. Indicador Multi Media Móvil Exponencial (Multi-EMA) para MT5 El indicador Multi-EMA está diseñado para ayudar a los operadores a visualizar múltiples medias móviles exponenciales en un gráfico con precisión y claridad. Traza cinco líneas EMA personalizables, cada una con colores distintos, lo que facilita la identificación de la dirección de la tendencia del mercado, la fuerza y las posibles
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indicadores
Tendencia de Niubility Niubility Trend muestra la dirección de la tendencia para todos los marcos temporales en tiempo real. Podrá ver de un vistazo en qué dirección van las tendencias, cuánto duran y lo potentes que son. Todo esto lo convierte en un sistema de negociación de tendencias fácil de usar para operadores principiantes, avanzados y profesionales. Características Fácil de operar Colores y tamaños personalizables No repinta ni retropinta Es fantástico como método de trailing stop
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indicadores
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Spanish Version El indicador SSL ST Strategy MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar claramente señales de compra y venta en el gráfico de operaciones. Ofrece indicadores visuales como líneas y flechas, junto con notificaciones de sonido, emergentes e inserción para alertar a los operadores oportunamente cuando surge una oportunidad comercial. ## Ventajas principales - Proporciona señales visuales claras
Candlestick Patterns Scanner MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Candlestick Patterns Scanner es un escáner Multi-Símbolo y Multi-Marco de Tiempo que obtiene y muestra varios patrones de velas en 28 pares de divisas y 9 marcos de tiempo simultáneamente . El escáner encuentra los patrones de velas cargando el indicador KT Candlestick Patterns como recurso en segundo plano. Características El escáner puede encontrar patrones de velas en 252* combinaciones de símbolos y marcos temporales desde un único gráfico. Abra el gráfico de la señal cargado con una pla
ATlogic
Zaha Feiz
5 (3)
Indicadores
ATLogic - Análisis de criptomonedas: navega por los volátiles mercados de criptomonedas con zonas de entrada y salida claramente definidas. Indicador ATLogic: Una herramienta versátil para todos los instrumentos de trading ATLogic es una herramienta integral y fácil de usar para el análisis técnico, diseñada para una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo todos los pares de divisas, índices y criptomonedas. Este indicador versátil ofrece a los traders poderosas perspectivas en dive
Drawing Pack MT5
John Louis Fernando Diamante
Indicadores
Este indicador proporciona varias herramientas de dibujo para ayudar en varios métodos de análisis gráfico. Los dibujos mantendrán sus proporciones (de acuerdo con su línea de tendencia de mango) a través de diferentes escalas de gráficos, actualización en tiempo real, y múltiples dibujos son compatibles. # Opción de dibujo Descripción 1 Cuadrícula rejilla en caja arrastrable, el usuario define filas x columnas, opción de rayo diagonal 2 Cuadrícula cuadrícula parcial o a pantalla completa, dim
ADR Pro
Oleksandr Myrhorodskyi
Indicadores
ADR Pro - Indicador Auto Adaptativo Diario de Rango y Volatilidad (ATR + ADR + Alertas) Auto Adaptación. Todos los Mercados. Sin conjeturas . Mejore sus decisiones de trading con niveles precisos de ADR - para Forex, Crypto, Acciones, Índices, Metales, Energía, Materias Primas y ETFs. Fácil configuración Características profesionales Actualizaciones gratuitas de por vida. ADR Pro es su "brújula de volatilidad" personal que muestra los límites reales del rango diario para cualquier activo.
Special Agent mt5
Vitalii Zakharuk
Indicadores
La ventaja de trabajar con el indicador de señales Special Agent es que el operador no necesita realizar de forma independiente un análisis técnico del gráfico. Determinar la tendencia del mercado es una tarea importante para los operadores, y la herramienta ofrece señales preparadas en forma de flechas direccionales. Esta herramienta es una flecha (señal). Special Agent es un indicador de tendencia, una herramienta de análisis técnico que ayuda a determinar la dirección exacta de la tendencia
ZIVA TrendX
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Indicadores
ZIVA TrendX es un indicador profesional orientado a la tendencia, diseñado para proporcionar una evaluación clara y estructurada de la dirección del mercado a través de un marco analítico basado en nubes. El indicador analiza el comportamiento del precio en relación con los límites de tendencia derivados dinámicamente, formando una estructura de nube continua que representa visualmente la tendencia predominante del mercado. Esta estructura permite a los operadores mantener la alineación con las
Candle Size in Pips
Rahul Dhangar
Indicadores
¡ SizeInPips Indicador - Visualizar el tamaño de la vela con facilidad! Desbloquee el poder del análisis de la acción del precio con el indicador SizeInPips. Esta simple pero poderosa herramienta está diseñada para traders que quieren medir y visualizar rápidamente el tamaño de cada vela (barra) en pips, ayudándole a tomar decisiones de trading informadas con confianza. Si usted es un principiante o un operador experimentado, SizeInPips es la adición perfecta a su caja de herramientas de MetaT
FREE
KT Absolute Strength MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Absolute Strength mide y traza la fuerza absoluta de la acción del precio del instrumento en forma de histograma. Combina la media móvil y el histograma para una ilustración significativa. Admite dos modos para el cálculo del histograma, es decir, puede calcularse utilizando tanto el RSI como el Estocástico. Sin embargo, para un análisis más dinámico, siempre se prefiere el modo RSI. Entrada de Compra Cuando el histograma de Fuerza Absoluta se vuelve verde y además es superior a la columna
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indicadores
Muestra un gráfico del USD DXY en una ventana separada debajo del gráfico principal. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Basado en EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/SEK Todos estos pares deben ser añadidos a Market Watch para que el indicador funcione correctamente. Como se calcula utilizando una fórmula basada en los 6 pares, sólo funcionará cuando el mercado esté abierto. SU BROKER DEBE TENER ESTOS SÍMBOLOS PARA QUE EL INDICADOR FUNCIONE Muestra
FREE
ZigZagAllinOne
Alberto Da Silva Lira
Indicadores
Indicador centrado en el ZigZag del mercado, añadiendo además otros 2 indicadores ya establecidos: Libro de Ofertas y Balance Aggressor (Time & Trades), este indicador permite detectar el mejor disparador de precios (compra o venta) en las agresiones al Libro de Ofertas incluyendo filtros importantes como Agresión en Vela. Se recomienda su uso en el iBovespa B3 brasileño, pero también sirve en Forex siempre y cuando los activos tengan información del Libro, en el caso de Forex no es posible ut
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
N/B : Todos nuestros productos vienen con nuestra compra gratuita ''DAILY SCALPER EA'' - bit .ly/4qlFLNh Desarrollador de Whatsapp para el suyo después de la compra exitosa Indicador Premium Breakout Scanner: Su Sistema de Trading de Breakouts de Grado Institucional DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UNA PRECISIÓN SUPERIOR AL 70%. ¿Cansado de perder movimientos de ruptura? ¿Entrando demasiado tarde? ¿
Moving Average Range Painter
Artur Alves De Carvalho
Indicadores
El "Moving Average Range Painter" es un robusto indicador de MetaTrader 5 (MT5) meticulosamente diseñado para ilustrar el rango fluctuante entre una media móvil exponencial (EMA) y una media móvil simple (SMA) en cualquier gráfico financiero. Esta herramienta ofrece a los operadores una representación visual completa del rango de precios dentro del cual oscila un activo. He aquí una interpretación sucinta de lo que significa este rango para el análisis técnico: Dinámica de la tendencia : El rang
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Funciona mejor en marcos de tiempo bajos, como 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuert
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicadores
Indicador Golden Spikes Indicador técnico para índices sintéticos que operan en el marco temporal M1. Compatible con los índices Boom/Crash en la plataforma Deriv y con los índices Gain/Pain en la plataforma Weltrade. enviarme Un mensaje privado para recibir comercio ASISTENTE EA.. folleto guía: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing También echa un vistazo a mi prima picos bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Características Utiliza S
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Otros productos de este autor
Kill sessions
Thabang John Wotsa
Indicadores
El indicador de sesiones destaca visualmente las principales sesiones bursátiles (Asia, Londres y Nueva York) directamente en el gráfico dibujando rectángulos sombreados. Ayuda a los operadores a identificar rápidamente las zonas de actividad del mercado, los solapamientos y los comportamientos específicos de cada sesión. Características principales:- Resaltado de sesiones: Las sesiones de Asia, Londres y Nueva York se muestran mediante rectángulos sombreados con colores personalizables: Las hor
Smart Arrows
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general El indicador Reverse No Repair es una herramienta de detección de inversión de tendencia que identifica posibles puntos de inflexión en el mercado con gran precisión. Está diseñado para proporcionar señales de COMPRA/VENTA sin reparación basadas en la fuerza del cuerpo de la vela, el filtrado de la volatilidad y la lógica de confirmación futura. El indicador marca los puntos de reversión en el gráfico mediante flechas: Flecha roja (señal bajista) - Posible reversión bajista (oport
Trade easy control panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
TradeEasy Panel - Panel de control de trading profesional Visión general TradeEasy Panel es un completo panel de control comercial de nivel profesional diseñado para MetaTrader 5. Este potente indicador proporciona a los operadores una solución todo en uno para ejecutar operaciones, gestionar posiciones y supervisar la actividad del mercado directamente desde la ventana del gráfico. Con su interfaz intuitiva y sus funciones avanzadas, agiliza el proceso de negociación tanto para los operadores p
Sarah White
Thabang John Wotsa
Asesores Expertos
Asistente de trading profesional para MetaTrader 5 El EA Sarah White es un sistema profesional de trading automatizado diseñado para traders activos e inversores que buscan un rendimiento constante en el mercado. Este avanzado Asesor Experto opera sin problemas en la plataforma MetaTrader 5, ofreciendo una sofisticada ejecución de operaciones junto con protocolos integrales de gestión de riesgos. Configuración de rendimiento óptimo Marco temporal principal: M5 (Gráficos de 5 minutos) Par recom
Signal panel
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general El Panel de Señales Multi-Indicador es una completa herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 que combina señales de 9 indicadores técnicos diferentes en una única interfaz visual de fácil lectura. En lugar de saturar su gráfico con múltiples indicadores, esta herramienta los analiza todos y presenta los resultados combinados a través de intuitivos gráficos de barras verticales y claras recomendaciones. Interfaz visual: Dos gráficos de barras verticales ( Verde = Compra,
Volume contour
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general Este es un indicador de Perfil de Volumen para MetaTrader 5 que muestra la distribución del volumen a través de los niveles de precios en un panel vertical en el lado izquierdo de la ventana del gráfico. Proporciona una visión completa de dónde se ha producido la actividad comercial durante un período determinado, ayudando a los operadores a identificar los niveles de precios significativos, zonas de soporte / resistencia, y el sentimiento del mercado. Características principales
Buyers and sellers
Thabang John Wotsa
Indicadores
Visión general Advanced Pressure Pro es un indicador MQL5 de nivel profesional que muestra visualmente el sentimiento del mercado en tiempo real mostrando el número de compradores y vendedores activos en el mercado. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar la acción del precio, el volumen y la dinámica del mercado para estimar la participación de los operadores en ambos lados del mercado. Concepto básico El indicador convierte la actividad del mercado en recuentos simulados de operadores, m
Sarah black
Thabang John Wotsa
Asesores Expertos
Este Asesor Experto, llamado "Sarah Black", es un sofisticado sistema de comercio automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Se trata de un robot de trading completo y con múltiples funciones que gestiona todos los aspectos de la ejecución de operaciones de forma automática. El EA se basa en un enfoque estructurado de análisis de mercado y gestión de operaciones. Incorpora un panel de control visual directamente en el gráfico, que proporciona un seguimiento en tiempo real de su esta
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario