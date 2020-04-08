Dynamic Support x Resistance

Vergessen Sie das manuelle Zeichnen von Linien. Dynamic Support x Resistance identifiziert automatisch kritische Kursniveaus auf der Grundlage der Marktstruktur höherer Zeitrahmen. Inspiriert von institutionellen Strategien, projiziert dieser Indikator die signifikanten Hochs und Tiefs der letzten Tage (oder des von Ihnen gewählten Zeitraums) direkt auf Ihr Trading-Chart.

Warum ist er anders?

Viele Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren sind zu komplex oder subjektiv. Dieser Indikator nutzt die reine, harte Logik: "Wenn der Kurs den Höchststand der letzten 5 Tage durchbricht, ist er signifikant". Er ist einfach, objektiv und effektiv.

MERKMALE:

- Multi-Timeframe: Sehen Sie Tages- oder Wochenwerte auf Ihrem 15-Minuten- oder 1-Stunden-Chart.
- Vollständig konfigurierbar: Wählen Sie den Referenzzeitrahmen und die "Lookback"-Periode.
- Keine Neuberechnung: Die Levels basieren auf geschlossenen Bars des höheren Zeitrahmens.
- Saubere Anzeige: Klare Unterstützungs- (grün) und Widerstandslinien (rot), die wie Magneten für den Preis wirken.

STRATEGIE:

- Ausbrüche: Verwenden Sie diese Niveaus, um Ausbruchsmöglichkeiten zu definieren. Wenn der Kurs die rote Linie überschreitet, sollten Sie nach Käufen Ausschau halten.
- Erholungen: Verwenden Sie die Niveaus als Gewinnmitnahmezonen oder um nach Umkehrmustern zu suchen.
- Stop-Loss: Platzieren Sie Ihre Schutzstopps direkt hinter diesen strukturellen Schlüsselniveaus.

Automatisieren Sie Ihre Marktstrukturanalyse noch heute!
