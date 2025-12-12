Breakeven to Multiple Positions

Dieser Expert Advisor (EA) vereinfacht das Handelsmanagement und bietet mehrere praktische Schaltflächen für ein effizienteres Positionsmanagement. Er eignet sich besonders für Händler mit mehreren Einstiegspunkten und für alle, die Orders schnell verwalten müssen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche und die intuitiven Bedienelemente des EAs vereinfachen Batch-Operationen ohne komplexe Einrichtung und reduzieren Fehler durch manuelle Eingriffe.





Zu den wichtigsten Funktionen gehören:





Einstellung eines 5-Punkte-Break-Even-Punkts mit nur einem Klick – ideal für die schnelle Risikoabsicherung bei kurzfristigen Trades;





Einstellung eines 10-Punkte-Break-Even-Punkts mit nur einem Klick – ideal für Intraday-Swing-Trading;





Einstellung eines 1000-Punkte-Break-Even-Punkts mit nur einem Klick – ideal für Märkte mit hoher Volatilität wie BTC/USD;





Automatische Festlegung von Take-Profits auf den Break-Even-Punkt aller offenen Positionen mit einem optionalen 2-Pip-Spread für kleine, stabile Gewinne;





Schließung aller offenen Positionen mit nur einem Klick ermöglicht Händlern die schnelle Liquidierung von Positionen bei Marktschwankungen und erhöht so die Kapitalsicherheit.





Dieser EA eignet sich besonders für den Devisen-, Gold- und Kryptowährungsmarkt und unterstützt Batch-Operationen auf der MT5-Plattform. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, er verbessert die Handelseffizienz und spart Ihnen viel Zeit. Sein schlankes Design beansprucht nicht zu viele Ressourcen und sein reibungsloser und stabiler Betrieb macht ihn zum idealen Werkzeug für die Verwaltung mehrerer Aufträge und die Durchführung hochfrequenter Operationen.