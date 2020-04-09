Breakeven to Multiple Positions

这款智能交易系统（EA）专为简化交易管理而设计，提供了多个实用按钮，让交易者能够更高效地控制仓位，尤其适合多层入场和需要快速管理订单的用户。EA 的界面清晰，按钮操作直观，无需复杂设置，即可轻松完成批量操作，减少手动干预所带来的失误。

主要功能包括：

  1. 一键设置 5 点盈亏平衡点，适合短线快速锁定风险；

  2. 一键设置 10 点盈亏平衡点，更适合日内波段操作；

  3. 一键设置 1000 点盈亏平衡点，专为高波动市场（如 BTC/USD）准备；

  4. 自动将止盈统一设置到持仓的盈亏平衡点，并可加 2 点差，实现微薄稳定的利润；

  5. 一键平掉所有持仓，帮助交易者在行情突变时快速清仓，提升资金安全性。

本 EA 特别适用于外汇、黄金和加密货币市场，支持 MT5 平台的批量操作。无论是新手还是有经验的交易者，都能通过它提高交易效率，节省大量时间。其轻量化设计不占用过多资源，运行流畅稳定，是管理多单和进行高频操作的理想工具。

