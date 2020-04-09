Breakeven to Multiple Positions

Este Expert Advisor (EA) foi concebido para simplificar a gestão de negociações, oferecendo diversos botões práticos para uma gestão de posições mais eficiente. É particularmente adequado para traders com múltiplos pontos de entrada e para aqueles que precisam de gerir ordens rapidamente. A interface clara e os controlos intuitivos do EA facilitam as operações em batch sem configurações complexas, reduzindo os erros causados por intervenção manual.





Os principais recursos incluem:





Configuração com um clique de um ponto de equilíbrio de 5 pontos, ideal para garantir rapidamente o risco em negociações de curto prazo;





Configuração com um clique de um ponto de equilíbrio de 10 pontos, ideal para swing trading intradiário;





Configuração com um clique de um ponto de equilíbrio de 1000 pontos, ideal para mercados de elevada volatilidade como o BTC/USD;





Definição automática de take-profits para o ponto de equilíbrio de todas as posições abertas, com um spread opcional de 2 pips, para obter lucros pequenos e estáveis;





O fecho com um clique de todas as posições abertas permite aos traders liquidar posições rapidamente em caso de flutuações do mercado, aumentando a segurança do capital.





Este EA é particularmente adequado para os mercados de forex, ouro e criptomoedas e suporta operações em batch na plataforma MT5. Quer seja um trader principiante ou experiente, pode melhorar a eficiência das negociações e poupar tempo significativo. O seu design leve não consome muitos recursos e a sua operação suave e estável torna-o uma ferramenta ideal para gerir múltiplas ordens e conduzir operações de alta frequência.