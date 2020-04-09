Breakeven to Multiple Positions

このエキスパートアドバイザー（EA）は、取引管理を簡素化するように設計されており、複数の便利なボタンにより効率的なポジション管理を実現します。特に、複数のエントリーポイントを持つトレーダーや、注文を迅速に管理する必要があるトレーダーに最適です。EAの明確なインターフェースと直感的な操作性により、複雑な設定なしでバッチ操作が簡単に実行でき、手動介入によるエラーを削減します。

主な機能は以下のとおりです。

5ポイントの損益分岐点をワンクリックで設定可能。短期取引でリスクを迅速に確定させるのに最適です。

10ポイントの損益分岐点をワンクリックで設定可能。日中スイングトレードに最適です。

1000ポイントの損益分岐点をワンクリックで設定可能。BTC/USDのようなボラティリティの高い市場に最適です。

すべてのオープンポジションの損益分岐点に自動的に利益確定を設定し、オプションで2ピップのスプレッドを設定できるため、少額ながらも安定した利益を得ることができます。

すべてのオープンポジションをワンクリックで決済できるため、市場変動が発生した場合でも迅速にポジションを清算でき、資金の安全性が向上します。

このEAは、特に外国為替、金、暗号通貨市場に適しており、MT5プラットフォームでのバッチ処理をサポートしています。初心者から経験豊富なトレーダーまで、取引効率を向上させ、大幅な時間節約を実現します。軽量設計でリソースをあまり消費せず、スムーズで安定した動作により、複数の注文管理や高頻度取引を行うのに最適なツールです。
