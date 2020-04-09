Breakeven to Multiple Positions

Этот экспертный советник (EA) разработан для упрощения управления торговлей и предлагает множество удобных кнопок для более эффективного управления позициями. Он особенно подходит для трейдеров с несколькими точками входа и тех, кому необходимо быстро управлять ордерами. Понятный интерфейс и интуитивно понятное управление советником упрощают пакетные операции без сложной настройки, снижая количество ошибок, вызванных ручным вмешательством.

Ключевые особенности:

Установка точки безубыточности в 5 пунктов одним щелчком мыши, идеально подходит для быстрой фиксации риска в краткосрочных сделках;

Установка точки безубыточности в 10 пунктов одним щелчком мыши, идеально подходит для внутридневной свинг-торговли;

Установка точки безубыточности в 1000 пунктов одним щелчком мыши, идеально подходит для рынков с высокой волатильностью, таких как BTC/USD;

Автоматическая установка тейк-профита на уровне точки безубыточности всех открытых позиций с опциональным спредом в 2 пункта для получения небольшой, но стабильной прибыли;

Закрытие всех открытых позиций одним щелчком мыши позволяет трейдерам быстро ликвидировать позиции в случае рыночных колебаний, повышая безопасность капитала.

Этот советник особенно подходит для рынков Форекс, золота и криптовалют и поддерживает пакетные операции на платформе MT5. Он поможет повысить эффективность торговли и значительно сэкономить время как новичкам, так и опытным трейдерам. Его лёгкая архитектура не потребляет много ресурсов, а плавная и стабильная работа делает его идеальным инструментом для управления несколькими ордерами и проведения высокочастотных операций.
Рекомендуем также
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Индикаторы
SlopeChannelB – инструмент технического анализа, который строит наклонный канал движения цены, предоставляя уникальные возможности для оценки текущего состояния рынка и поиска торговых сигналов. Основные особенности индикатора: Наклонный канал движения цены : Индикатор помогает визуализировать уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на возможные точки разворота или продолжения тренда. Различные цвета линий и фоновое выделение : Наклонные уровни поддержки и сопротивления от
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Индикаторы
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
The indicator "JAC Trend Color Candle" for Meta Trader 5, was created to visually facilitate the trend for the trader. It is based on three parameters, which identifies the uptrend, downtrend and non-trending market. The colors are trader-configurable, and the average trader-configurable as well. trend parameters cannot be configured as they are the indicator's differential.
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует допопнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Эксперты
BTC Scalper - Automated RSI Breakout Strategy for BTCUSD Unlock the power of automated trading with BTC Scalper! This expert advisor is a fully autonomous trading strategy, designed to capitalize on fast-moving BTCUSD markets. It leverages a potent combination of RSI Breakouts and two Exponential Moving Averages (EMA) to find high-probability trade entries, ensuring optimal confluence for success. Key Features: Fully Automated Trading : Set it, forget it, and let BTC Scalper handle your trades 2
FREE
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Индикаторы
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Size Bars
Viktor Loginov
Индикаторы
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Утилиты
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Account Protector Metatrader 5
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Утилиты
Account Protector Meta Trader 5 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Эксперты
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Эксперты
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Утилиты
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Утилиты
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Утилиты
Price Action Trade Panel MT5   рассчитывает баланс уровней силы покупки / продажи любого символа / инструмента на основе чистых данных о ценовом действии указанных (по умолчанию 8) прошлых свечей. Это даст вам наиболее точное представление о настроении рынка, отслеживая ценовое действие 32 символов / инструментов, доступных на панели индикатора. Уровень силы покупки / продажи более 60% дает достаточно надежный уровень для покупки / продажи определенного символа (с использованием настроек по умо
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Эксперты
Ренко эксперт советник, работающий на основе имитации ренко баров.   В советнике реализовано два варианта построения ренко баров. Классический и АТР. В классическом варианте ренко бары отмечаются в виде областей на основном графике, в варианте АТР, Ренко бары моделируется и отрисовываются в окне индикатора. Моделирование ренко баров внутри советника, позволяет произвести оптимизацию робота более качественно нежели отрисовка ренко баров в оффлайн режиме.    Телеграмм канал   Настройки   Our seco
FREE
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для автоматической установки уровней безубытка, переводит сделки в безубыток   при прохождении заданного расстояния . Позволяет минимизировать риски. Создана профессиональным трейдером для трейдеров.   Утилита   работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров.  MT4 version  https://www.mql5.com/ru/market/product/57076 ЧТО МОЖЕТ УТИЛИ
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв