Breakeven to Multiple Positions

Этот экспертный советник (EA) разработан для упрощения управления торговлей и предлагает множество удобных кнопок для более эффективного управления позициями. Он особенно подходит для трейдеров с несколькими точками входа и тех, кому необходимо быстро управлять ордерами. Понятный интерфейс и интуитивно понятное управление советником упрощают пакетные операции без сложной настройки, снижая количество ошибок, вызванных ручным вмешательством.





Ключевые особенности:





Установка точки безубыточности в 5 пунктов одним щелчком мыши, идеально подходит для быстрой фиксации риска в краткосрочных сделках;





Установка точки безубыточности в 10 пунктов одним щелчком мыши, идеально подходит для внутридневной свинг-торговли;





Установка точки безубыточности в 1000 пунктов одним щелчком мыши, идеально подходит для рынков с высокой волатильностью, таких как BTC/USD;





Автоматическая установка тейк-профита на уровне точки безубыточности всех открытых позиций с опциональным спредом в 2 пункта для получения небольшой, но стабильной прибыли;





Закрытие всех открытых позиций одним щелчком мыши позволяет трейдерам быстро ликвидировать позиции в случае рыночных колебаний, повышая безопасность капитала.





Этот советник особенно подходит для рынков Форекс, золота и криптовалют и поддерживает пакетные операции на платформе MT5. Он поможет повысить эффективность торговли и значительно сэкономить время как новичкам, так и опытным трейдерам. Его лёгкая архитектура не потребляет много ресурсов, а плавная и стабильная работа делает его идеальным инструментом для управления несколькими ордерами и проведения высокочастотных операций.