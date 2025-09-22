Breakeven to Multiple Positions

Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour simplifier la gestion des transactions, grâce à ses multiples boutons pratiques pour une gestion plus efficace des positions. Il est particulièrement adapté aux traders disposant de plusieurs points d'entrée et à ceux qui doivent gérer rapidement leurs ordres. Son interface claire et ses commandes intuitives simplifient les opérations par lots sans configuration complexe, réduisant ainsi les erreurs dues aux interventions manuelles.





Principales fonctionnalités :





Définition en un clic d'un seuil de rentabilité à 5 points, idéale pour sécuriser rapidement les risques sur les transactions à court terme ;





Définition en un clic d'un seuil de rentabilité à 10 points, idéale pour le swing trading intraday ;





Définition en un clic d'un seuil de rentabilité à 1 000 points, idéale pour les marchés à forte volatilité comme le BTC/USD ;





Définition automatique des take-profits au seuil de rentabilité de toutes les positions ouvertes, avec un spread optionnel de 2 pips, pour réaliser des profits modestes et stables ;





La clôture en un clic de toutes les positions ouvertes permet aux traders de les liquider rapidement en cas de fluctuations du marché, renforçant ainsi la sécurité de leur capital.





Cet EA est particulièrement adapté aux marchés du Forex, de l'or et des cryptomonnaies et prend en charge les opérations par lots sur la plateforme MT5. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, il peut améliorer votre efficacité et vous faire gagner un temps précieux. Sa conception légère et peu gourmande en ressources, ainsi que son fonctionnement fluide et stable, en font un outil idéal pour gérer plusieurs ordres et réaliser des opérations à haute fréquence.