Breakeven to Multiple Positions

이 전문가 자문(EA)은 거래 관리를 간소화하도록 설계되었으며, 더욱 효율적인 포지션 관리를 위한 여러 가지 실용적인 버튼을 제공합니다. 특히 여러 진입 지점을 가진 트레이더와 주문을 신속하게 관리해야 하는 트레이더에게 적합합니다. EA의 명확한 인터페이스와 직관적인 제어 기능은 복잡한 설정 없이 일괄 작업을 간편하게 수행하여 수동 개입으로 인한 오류를 줄여줍니다.





주요 기능은 다음과 같습니다.





단기 거래에서 위험을 신속하게 확보하는 데 이상적인 5포인트 손익분기점을 한 번의 클릭으로 설정합니다.





일중 스윙 트레이딩에 이상적인 10포인트 손익분기점을 한 번의 클릭으로 설정합니다.





BTC/USD와 같은 변동성이 높은 시장에 이상적인 1000포인트 손익분기점을 한 번의 클릭으로 설정합니다.





소액이지만 안정적인 수익을 달성하기 위해 모든 미결제 포지션의 손익분기점에 이익실현을 자동으로 설정하고, 2핍 스프레드를 선택적으로 적용할 수 있습니다.





모든 미결제 포지션을 한 번의 클릭으로 청산할 수 있어 시장 변동 시 트레이더가 포지션을 신속하게 청산하여 자본 안정성을 강화할 수 있습니다.





이 EA는 특히 외환, 금, 암호화폐 시장에 적합하며 MT5 플랫폼에서 일괄 작업을 지원합니다. 초보자든 숙련된 트레이더든 거래 효율성을 높이고 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 가벼운 디자인으로 리소스를 많이 차지하지 않으며, 부드럽고 안정적인 작동 덕분에 여러 주문을 관리하고 고빈도 거래를 수행하는 데 이상적인 도구입니다.