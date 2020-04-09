Breakeven to Multiple Positions

Este asesor experto (EA) está diseñado para simplificar la gestión de operaciones, ofreciendo múltiples botones prácticos para una gestión de posiciones más eficiente. Es especialmente adecuado para operadores con múltiples puntos de entrada y quienes necesitan gestionar órdenes rápidamente. Su interfaz clara y controles intuitivos facilitan las operaciones por lotes sin una configuración compleja, lo que reduce los errores causados por la intervención manual.

Características clave:

Configuración con un solo clic de un punto de equilibrio de 5 puntos, ideal para bloquear rápidamente el riesgo en operaciones a corto plazo;

Configuración con un solo clic de un punto de equilibrio de 10 puntos, ideal para swing trading intradía;

Configuración con un solo clic de un punto de equilibrio de 1000 puntos, ideal para mercados de alta volatilidad como BTC/USD;

Configuración automática de tomas de ganancias en el punto de equilibrio de todas las posiciones abiertas, con un spread opcional de 2 pips, para obtener ganancias pequeñas y estables;

El cierre con un solo clic de todas las posiciones abiertas permite a los operadores liquidarlas rápidamente en caso de fluctuaciones del mercado, lo que mejora la seguridad del capital.

Este EA es especialmente adecuado para los mercados de forex, oro y criptomonedas, y admite operaciones por lotes en la plataforma MT5. Tanto si es un operador principiante como experimentado, puede mejorar la eficiencia de sus operaciones y ahorrarle mucho tiempo. Su diseño ligero no consume muchos recursos, y su funcionamiento fluido y estable lo convierte en una herramienta ideal para gestionar múltiples órdenes y realizar operaciones de alta frecuencia.
