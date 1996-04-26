Breakeven to Multiple Positions

Questo Expert Advisor (EA) è progettato per semplificare la gestione delle operazioni, offrendo numerosi pulsanti pratici per una gestione più efficiente delle posizioni. È particolarmente adatto ai trader con più punti di ingresso e a coloro che necessitano di gestire rapidamente gli ordini. L'interfaccia chiara e i controlli intuitivi dell'EA semplificano le operazioni in batch senza complesse configurazioni, riducendo gli errori causati dall'intervento manuale.





Le caratteristiche principali includono:





Impostazione con un clic di un punto di pareggio a 5 punti, ideale per bloccare rapidamente il rischio nelle operazioni a breve termine;





Impostazione con un clic di un punto di pareggio a 10 punti, ideale per lo swing trading intraday;





Impostazione con un clic di un punto di pareggio a 1000 punti, ideale per mercati ad alta volatilità come BTC/USD;





Impostazione automatica dei take-profit al punto di pareggio di tutte le posizioni aperte, con uno spread opzionale di 2 pip, per ottenere profitti piccoli e stabili;





La chiusura con un clic di tutte le posizioni aperte consente ai trader di liquidare rapidamente le posizioni in caso di fluttuazioni del mercato, migliorando la sicurezza del capitale.





Questo EA è particolarmente adatto ai mercati forex, dell'oro e delle criptovalute e supporta operazioni batch sulla piattaforma MT5. Che tu sia un trader principiante o esperto, può migliorare l'efficienza del trading e farti risparmiare tempo significativo. Il suo design leggero non richiede troppe risorse e il suo funzionamento fluido e stabile lo rendono uno strumento ideale per la gestione di ordini multipli e l'esecuzione di operazioni ad alta frequenza.