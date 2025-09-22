Breakeven to Multiple Positions

Bu uzman danışman (EA), daha verimli pozisyon yönetimi için birden fazla pratik düğme sunarak işlem yönetimini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle birden fazla giriş noktasına sahip ve emirleri hızlı bir şekilde yönetmesi gereken yatırımcılar için uygundur. EA'nın anlaşılır arayüzü ve sezgisel kontrolleri, karmaşık kurulumlar olmadan toplu işlemleri kolaylaştırır ve manuel müdahaleden kaynaklanan hataları azaltır.





Temel özellikleri şunlardır:





Kısa vadeli işlemlerde riski hızla kilitlemek için ideal olan 5 puanlık başabaş noktasının tek tıklamayla ayarlanması;





Gün içi swing işlemleri için ideal olan 10 puanlık başabaş noktasının tek tıklamayla ayarlanması;





BTC/USD gibi yüksek volatiliteli piyasalar için ideal olan 1000 puanlık başabaş noktasının tek tıklamayla ayarlanması;





Küçük ve istikrarlı kârlar elde etmek için isteğe bağlı 2 piplik spread ile tüm açık pozisyonların başabaş noktasına otomatik olarak kâr alma emri verilmesi;





Tüm açık pozisyonların tek tıklamayla kapatılması, yatırımcıların piyasa dalgalanmaları durumunda pozisyonlarını hızla tasfiye etmelerini sağlayarak sermaye güvenliğini artırır.





Bu EA, özellikle forex, altın ve kripto para piyasaları için uygundur ve MT5 platformunda toplu işlemleri destekler. İster acemi ister deneyimli bir yatırımcı olun, işlem verimliliğini artırabilir ve önemli ölçüde zaman kazandırabilir. Hafif tasarımı çok fazla kaynak tüketmez ve sorunsuz ve istikrarlı çalışması, onu birden fazla emri yönetmek ve yüksek frekanslı işlemler gerçekleştirmek için ideal bir araç haline getirir.