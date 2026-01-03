Golden Cross Pro EA
- Experts
- Cesar Henrique Alves Tomaz
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Expert Advisor profissional para operações automáticas seguindo tendência
O Golden Pro – Trend Scalper MT5 é um Consultor Especialista desenvolvido para traders que buscam disciplina, controle de risco e operações objetivas, utilizando uma estratégia clássica de seguimento de tendência com filtros técnicos confiáveis.
O robô executa operações de forma totalmente automática, respeitando condições de mercado, spread e margem disponível, evitando overtrading e exposições desnecessárias.
🔧 Estratégia de Negociação
O Golden Pro combina três indicadores técnicos amplamente utilizados:
-
Média Móvel Exponencial (EMA) – Identificação da tendência principal
-
RSI (Índice de Força Relativa) – Confirmação de força do mercado
-
Parabolic SAR – Precisão no ponto de entrada
As operações são abertas somente quando há alinhamento entre tendência, força e timing, aumentando a qualidade das entradas.
⚙️ Principais Recursos
✔ Opera apenas a favor da tendência
✔ 1 operação por ativo (evita excesso de trades)
✔ 1 trade por candle (proteção contra loop de ordens)
✔ Filtro de spread (evita custos elevados)
✔ Stop Loss e Take Profit fixos (relação risco/retorno 2:1)
✔ Verificação automática de margem
✔ Lote mínimo automático (segurança para contas pequenas)
✔ Código limpo, estável e aprovado na validação MQL5
📊 Ativos Compatíveis
-
Forex (majors e minors)
-
Metais (ex: XAUUSD)
-
Índices
-
Criptomoedas
Compatível com contas Hedging e Netting.
⏱️ Timeframes Recomendados
-
H1 (principal)
-
Pode ser testado em timeframes superiores conforme o perfil do trader
⚙️ Parâmetros Configuráveis
-
Stop Loss (em pontos)
-
Take Profit (em pontos)
-
Período do RSI
-
Período da Média Móvel
-
Parabolic SAR (Step e Max)
-
Filtro de Spread
-
Magic Number
👤 Perfil de Trader Indicado
-
Iniciantes que desejam automação simples e segura
-
Traders intermediários que buscam disciplina operacional
-
Traders avançados que preferem estratégias objetivas e sem martingale