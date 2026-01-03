Golden Cross Pro EA

Expert Advisor profissional para operações automáticas seguindo tendência

O Golden Pro – Trend Scalper MT5 é um Consultor Especialista desenvolvido para traders que buscam disciplina, controle de risco e operações objetivas, utilizando uma estratégia clássica de seguimento de tendência com filtros técnicos confiáveis.

O robô executa operações de forma totalmente automática, respeitando condições de mercado, spread e margem disponível, evitando overtrading e exposições desnecessárias.

🔧 Estratégia de Negociação

O Golden Pro combina três indicadores técnicos amplamente utilizados:

Média Móvel Exponencial (EMA) – Identificação da tendência principal

RSI (Índice de Força Relativa) – Confirmação de força do mercado

Parabolic SAR – Precisão no ponto de entrada

As operações são abertas somente quando há alinhamento entre tendência, força e timing, aumentando a qualidade das entradas.

⚙️ Principais Recursos

✔ Opera apenas a favor da tendência

✔ 1 operação por ativo (evita excesso de trades)

✔ 1 trade por candle (proteção contra loop de ordens)

✔ Filtro de spread (evita custos elevados)

✔ Stop Loss e Take Profit fixos (relação risco/retorno 2:1)

✔ Verificação automática de margem

✔ Lote mínimo automático (segurança para contas pequenas)

✔ Código limpo, estável e aprovado na validação MQL5

📊 Ativos Compatíveis

Forex (majors e minors)

Metais (ex: XAUUSD)

Índices

Criptomoedas

Compatível com contas Hedging e Netting.

⏱️ Timeframes Recomendados

H1 (principal)

Pode ser testado em timeframes superiores conforme o perfil do trader

⚙️ Parâmetros Configuráveis

Stop Loss (em pontos)

Take Profit (em pontos)

Período do RSI

Período da Média Móvel

Parabolic SAR (Step e Max)

Filtro de Spread

Magic Number

👤 Perfil de Trader Indicado