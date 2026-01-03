Golden Cross Pro EA

Golden Pro – Trend Scalper MT5

Expert Advisor profissional para operações automáticas seguindo tendência

O Golden Pro – Trend Scalper MT5 é um Consultor Especialista desenvolvido para traders que buscam disciplina, controle de risco e operações objetivas, utilizando uma estratégia clássica de seguimento de tendência com filtros técnicos confiáveis.

O robô executa operações de forma totalmente automática, respeitando condições de mercado, spread e margem disponível, evitando overtrading e exposições desnecessárias.

🔧 Estratégia de Negociação

O Golden Pro combina três indicadores técnicos amplamente utilizados:

  • Média Móvel Exponencial (EMA) – Identificação da tendência principal

  • RSI (Índice de Força Relativa) – Confirmação de força do mercado

  • Parabolic SAR – Precisão no ponto de entrada

As operações são abertas somente quando há alinhamento entre tendência, força e timing, aumentando a qualidade das entradas.

⚙️ Principais Recursos

✔ Opera apenas a favor da tendência
1 operação por ativo (evita excesso de trades)
1 trade por candle (proteção contra loop de ordens)
Filtro de spread (evita custos elevados)
Stop Loss e Take Profit fixos (relação risco/retorno 2:1)
Verificação automática de margem
Lote mínimo automático (segurança para contas pequenas)
✔ Código limpo, estável e aprovado na validação MQL5

📊 Ativos Compatíveis

  • Forex (majors e minors)

  • Metais (ex: XAUUSD)

  • Índices

  • Criptomoedas

Compatível com contas Hedging e Netting.

⏱️ Timeframes Recomendados

  • H1 (principal)

  • Pode ser testado em timeframes superiores conforme o perfil do trader

⚙️ Parâmetros Configuráveis

  • Stop Loss (em pontos)

  • Take Profit (em pontos)

  • Período do RSI

  • Período da Média Móvel

  • Parabolic SAR (Step e Max)

  • Filtro de Spread

  • Magic Number

👤 Perfil de Trader Indicado

  • Iniciantes que desejam automação simples e segura

  • Traders intermediários que buscam disciplina operacional

  • Traders avançados que preferem estratégias objetivas e sem martingale

Mais do autor
Alpha Trend Premium
Cesar Henrique Alves Tomaz
Experts
Alpha Trend Premium – Expert Advisor para MetaTrader 5 Inclui 15 ativações, ideal para traders que utilizam múltiplas contas, VPS ou ambientes de corretoras proprietárias. Alpha Trend Premium é um Expert Advisor desenvolvido em MQL5 , projetado para operações automáticas baseadas em tendência , utilizando uma combinação objetiva de Médias Móveis Exponenciais (EMA) e RSI , com gerenciamento de risco real e regras rigorosas de controle operacional. O robô foi criado para operar somente em condi
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário