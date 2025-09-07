Unique Fighter MT5

4.2

Die Pro Version ist nun verfügbar, welche folgende Erweiterungen besitzt:


    • Nutzbarkeit des EA neben Gold, Eur/Usd und Gbp/Usd auch auf allen JPY Paaren und Bitcoin BTC
    • Vollumfängliche Nutzbarkeit für Cent Accounts und Micro Accounts(bspw. 0.001 Lot XAU/USD)
    • Profit Close Methode "Individual Close"
    • Draw Down Detektor für automatischen Wechsel der Profit Close Methode
    • Recovery Mode (Push bei Gegenbewegungen)
    • Separate TP Einstellung
    • Trailing Stop Loss für die Close Average Methode
    • Keine Lotbeschränkung auf 0.05 Lot / Order

Der Preis wird anfangs noch reduziert sein und mit jeder Erweiterung, Optimierung und Bereitstellung von getesteten Setfiles ansteigen. "Getestete Setfiles" bedeutet, dass diese auf mindestens 5 unterschiedlichen Brokern, beginnend ab 2020 optimiert wurden.


Unique Fighter Pro


Geplante Erweiterungen für die Pro Version:


  • Auto GMT Berechnung und Handelsstartbeschränkung nach Wochenenden und Feiertagen
  • News Filter um Handelsrisiken zu minimieren
  • Multi Timeframe 
  • Tradepanel für manuelles 


Achtung: Default Settings müssen angepasst werden, damit der EA funktioniert!

Laden Sie die Set-Datei hier herunter:


Setfiles (und kurze Beschreibung)


Empfehlung: Machen Sie das Update auf Version 1.35 und übernehmen Sie zumindest die neuen Inputs. (Beschreibung über den Link)


Diese Setfiles wurde auf folgenden Brokern erfolgreich getestet. 

Vantange FX, VT Markets, PuPrime, Roboforex, Neex, IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone, XM Global und Octa Fx. 


Unique Fighter ist ein flexibler Expert Advisor, der Händlern ein hohes Maß an Freiheit bei der Wahl ihres bevorzugten Verhältnisses zwischen Risiko und Gewinn bietet. Er ist zeitrahmenunabhängig, wurde jedoch speziell für den Handel auf dem Gold-Chart (XAU/USD) M5 entwickelt.


Die Kernstrategie basiert darauf, Breakout Zonen nach einem Pullback erneut zu testen. Allerdings löst nicht jeder Ausbruch automatisch ein Kauf- oder Verkaufssignal für eine Umkehr aus. Zusätzlich zur Pullbackdistanz müssen mehrere Bedingungen hinsichtlich der Ausbruchskerze selbst und der nachfolgenden Kerzen erfüllt sein, bevor Trades eröffnet werden.


Die erste Order wird mit einem definierten TP generiert. Je nach Gewinnmitnahme-Methode und Kursbewegung wird der EA zu einem Smart-Grid-EA mit einer Vielzahl von Martingale-Optionen die zur Auswahl stehen. Hier kommt keine KI zum Einsatz, sondern solide technische Chartanalyse.


Empfehlungen

  • Instrument: XAU/USD ; (Eur/Usd ; Gbp/Usd)
  • Zeitrahmen: M5
  • Minimum Kapital: 1.000 € (0.01 Initial + Lot Steps)
  • Account Type: ECN / Raw spread Swap Free!
  • Broker: Mit Vantage Fx entwickelt, jeder andere
  • Hebel: Minimum 1:30 (1:500 empfohlen)
  • Konto: Typ: Hedge
  • Broker: 2 und 3 Nachkommastellen

Was macht Unique Fighter einzigartig?


Im Gegensatz zu herkömmlichen Martingale- oder Averaging-EAs kann der Unique Fighter EA auch einen dynamischeren Ansatz(nur Pro Version) verfolgen:


  • Der EA wartet nicht, bis alle Orders den Gewinnwert erreicht haben, um Positionen zu schließen. Stattdessen ermöglicht er nach einer editierbaren Anzahl an Positionen, einzelne Schließungen von Order während Swings, selbst wenn ein Orderzyklus noch aktiv ist.
  • Dieser Handelsstil erhöht die Häufigkeit der Trades und trägt zur Gewinnmaximierung bei.
  • Nahezu alle Parameter können sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen individuell optimiert werden, sodass Händler die Risikotoleranz genau an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können.


Der EA beherrscht das klassische Averaging, als auch den fortgeschrittenen Mixed Style(Average + Single Close)!


Wichtige Hinweise!


Das ist kein Plug-and-Play EA.

  • Vor allem die Profit Close Methode "Close Individual Orders" müssen Sie für Ihren Broker selbst optimieren, da die Ergebnisse von Broker zu Broker erheblich variieren können. Die voreingestellten Parameter liefern also möglicherweise nicht bei jedem Broker die gleiche Performance. Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie Unterstützung benötigen oder Fragen zur Einrichtung des EAs haben.
  • Es wird sehr empfohlen, den EA einige Wochen lang auf einem Demokonto bei Ihrem Broker zu testen, bevor Sie zum Live-Handel übergehen. So können Sie die Logik des EA besser verstehen und die Backtest-Ergebnisse mit der Live-/Demo-Performance vergleichen.
  • Nach dem Download erhalten Sie mehrere grundlegende Konfigurationsdateien. Diese müssen je nach Broker möglicherweise noch weiter angepasst werden. Sie erhalten umfassende Unterstützung bei der Installation und Einrichtung.


Das ist ein ehrliches Produkt mit seinen Stärken und Schwächen, welche ungeschönt gezeigt werden.

Kein Entwickler kann alle möglichen Marktbedingungen vorhersehen. Je nach Ihrer persönlichen Risikobereitschaft, können erhebliche Gewinne, aber auch Verluste realisiert werden.

Handeln Sie verantwortungsbewusst, investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können und passen Sie Ihre Ziele stets an Ihre Risikobereitschaft an.


Die bisherige Performance von Unique Fighter ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Mit Nutzung des EA, handeln Sie eigenverantwortlich!


Wenn Sie mit der eigenen Optimierung auf Ihrem Broker starten wollen, testen Sie zuerst unterschiedliche Retracements, die TP in % und im Close Average Modus die Anzahl der Pips im Profit. Natürlich können darüber hinaus auch dort noch weitere Optimierungen oder Strategien über EMA oder Bollinger Bands durchgeführt werden.


Zum Schluss setzen Sie Ihren individuellen Stop Loss.


Pro Variante: Erfahrene Trader können die PCM "Close Individual Orders" optimieren und dabei die Anzahl der zusätzlichen Order wählen, welche zuerst wie "Close at Average" behandelt werden, bevor weitere Order in den individuellen TP Modus übergehen.


Falls Sie Probleme bei der Einrichtung haben oder Sie keine positiven Ergebnisse erzielen, schreiben Sie mir eine private Nachricht, ich werde Sie bei der Einrichtung unterstützen.


An alle Besitzer: Es wäre großartig, wenn Sie eine ehrliche Bewertung schreiben, damit andere Nutzer davon profitieren können. Außerdem gibt Kritik, ob positiv oder negativ die Chance etwas am Produkt zu verbessern, wenn es denn nötig wäre. Wenn Sie möchten, schreiben Sie zu Ihrer Bewertung auch den Broker den Sie nutzen und welche Profit Close Methode zu der Bewertung führt. Vielen Dank!

Bewertungen 9
8691206
78
8691206 2025.12.14 22:16 
 

Die Arbeit des Autors ist professionell; es ist deutlich, dass er die Logik des Beraters gut versteht!

schulz2021
136
schulz2021 2025.10.16 08:01 
 

A very interesting and profitable approach. Excellent and highly personalized support from a truly dedicated and motivated developer. It's simply a pleasure to work here. I'm really looking forward to further development and stable profits.

Mohsen Moshiri
115
Mohsen Moshiri 2025.10.14 18:29 
 

Fantastic results and a professional, dedicated author — it doesn’t get any better than this. The EA delivers excellent performance. The developer is highly professional and persistent. The combination of these two turns any account into something extraordinary. Highly recommended — five stars!

Antwort auf eine Rezension