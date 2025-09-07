Unique Fighter MT5

4.2

Ahora la versión Pro está disponible con las siguientes mejoras:


    • El EA se puede utilizar no sólo para Gold, Eur/Usd, Gbp/Usd, sino también para todos los pares JPY y Bitcoin BTC.
    • Totalmente utilizable para cuentas cent y micro cuentas (por ejemplo 0.001 Lot Xau/Usd
    • Método de cierre de beneficios "Cierre individual
    • Detector de Draw Down para el cambio automático del método de cierre de beneficios.
    • Modo de recuperación (push en caso de contramovimientos).
    • Ajuste separado de TP.
    • Trailing Stop loss para el método de cierre a la media.
    • Sin limitación de Lote a 0,05 por Orden


El precio se reducirá inicialmente y aumentará con cada mejora, optimización y suministro de archivos de conjuntos probados. "Archivos probados" significa que han sido optimizados en al menos 5 brokers diferentes, comenzando en 2020.

Mejoras previstas para la versión Pro:


    • Panel de operaciones para añadir órdenes manualmente (para operadores que reconocen buenos puntos de entrada).
    • Cálculo automático de GMT y restricción de inicio de operaciones tras fines de semana y festivos
    • Filtro de noticias para minimizar los riesgos de negociación


Nota: Los ajustes por defecto deben ser ajustados para que el Asesor Experto funcione correctamente.

Para realizar una prueba inicial, descárguela:


Setfiles


Recomendación: Actualizar a la versión 1.35 y al menos adoptar las nuevas entradas. (Descripción a través del enlace)


En el gráfico Gold M5, el EA fue probado en los siguientes brokers:


Vantange FX, VT Markets, PuPrime, Roboforex, Neex, IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone, XM Global y Octa FX.



Unique Fighter es un Asesor Experto flexible que ofrece a los operadores un alto grado de libertad en la elección de su equilibrio preferido entre riesgo y beneficio.

Es independiente del marco temporal, pero se desarrolló específicamente para operar en el gráfico M5 del oro (XAU/USD).


La estrategia principal se basa en volver a probar las zonas de ruptura tras un retroceso. Sin embargo, no todas las rupturas desencadenan automáticamente una señal de compra o de venta. Además de la distancia de retroceso, deben cumplirse varias condiciones en relación con la propia vela de ruptura y las velas posteriores antes de abrir las operaciones.


La primera orden se genera como una única orden con un TP definido. Dependiendo del método de cierre de beneficios y del movimiento del precio, el EA se convierte en un EA de red inteligente con una amplia gama de opciones de martingala para elegir. Aquí no se utiliza IA, sino un sólido análisis técnico de gráficos.


Si los resultados siguen sin ser satisfactorios, envíeme un mensaje privado. ¡Estaré encantado de ayudarle!

Recomendaciones

  • Par de divisas: XAU/USD ; (Eur/Usd ; Gbp/Usd)
  • Marco temporal: M5
  • Depósito Mínimo: $1,000(0.01 Inicial + Pasos de Lote)
  • Tipo de Cuenta: ECN / Raw spread y Swap ¡Gratis!
  • Broker: Diseñado en Vantage Fx , cualquier otro
  • Apalancamiento: Mínimo 1:30 (recomendado 1:500)
  • Modo de Cuenta: Cobertura
  • Broker: 2 y 3 dígitos

¿Qué hace que Unique Fighter sea único?


A diferencia de los EAs estándar de Martingala o Promedio, Unique Fighter introduce un enfoque más dinámico:

  • El EA (Versión Pro) no espera hasta que todas las órdenes hayan alcanzado el valor de beneficio para cerrar posiciones. En su lugar, después de un número editable de posiciones, permite que las órdenes individuales se cierren durante las oscilaciones, incluso si un ciclo de órdenes sigue activo.
  • Este estilo de negociación aumenta la frecuencia de las operaciones y ayuda a maximizar los beneficios.
  • Casi todos los parámetros pueden optimizarse individualmente tanto para las direcciones de compra como de venta, lo que ofrece a los operadores la posibilidad de ajustar la tolerancia al riesgo con precisión a sus propias necesidades.


El EA domina tanto el promedio clásico como el estilo mixto avanzado (promedio + cierre único).


Notas Importantes


Este no es un EA Plug-and-Play.

  • Especialmente el método de cierre de beneficios "Cerrar Órdenes Individuales" (Versión Pro) debe ser optimizado para su broker si utiliza un broker distinto a Vantage FX, ya que los resultados pueden variar significativamente de un broker a otro. La configuración por defecto proporcionada puede no ofrecer el mismo rendimiento en todas las cuentas. Por favor, escríbame si necesita ayuda o en caso de preguntas sobre cómo configurar el EA.
  • Recomendamos encarecidamente probar el EA en una cuenta demo durante unas semanas con su broker antes de pasar a operar en vivo. Esto le ayudará a entender la lógica del EA y comparar los resultados del backtest con el rendimiento en vivo/demo.
  • Tras la compra, recibirá varios archivos de configuración básicos. Estos pueden necesitar más ajustes dependiendo de su broker. Se proporciona soporte completo para la instalación y configuración.


Este es un producto honesto, presentado con sus puntos fuertes y sus limitaciones.

Ningún desarrollador puede prever todas las condiciones posibles del mercado. Dependiendo de su tolerancia personal al riesgo, puede obtener beneficios sustanciales, pero las pérdidas son igualmente posibles. Opere con responsabilidad, invierta sólo el capital que esté dispuesto a perder y ajuste siempre los parámetros de riesgo en función de sus objetivos.


El rendimiento pasado de Unique Fighter no es garantía de resultados futuros.

Al utilizar el EA, usted actúa bajo su propia responsabilidad.


Para backtesting, necesita descargar el Setfile proporcionado.


Si quiere empezar con su propia optimización en su broker, primero pruebe diferentes retrocesos, el TP en % y, en modo de media cerrada, el número de pips en beneficio. Por supuesto, allí también se pueden llevar a cabo otras optimizaciones o estrategias utilizando EMA o Bandas de Bollinger.


Al final usted mismo establece su Stop Loss individual.


Los operadores experimentados pueden optimizar el PCM "Cerrar Órdenes Individuales" ellos mismos y seleccionar el número de órdenes adicionales que son tratadas primero como "Cerrar en Promedio" antes de que otras órdenes sean transferidas al modo TP individual.

Si encuentra problemas durante la configuración o no consigue resultados positivos a pesar de utilizar los archivos de configuración proporcionados, envíeme un mensaje privado y le ayudaré.


A todos los propietarios: Sería estupendo que escribieras una crítica sincera para que otros usuarios puedan beneficiarse de ella. Además, las críticas, ya sean positivas o negativas, brindan la oportunidad de mejorar el producto si es necesario. Si lo desea, por favor incluya en su reseña qué broker utiliza y qué método de cierre de beneficios le ha llevado a realizar la reseña. Muchas gracias.

