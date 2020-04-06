NextStep EA MT5

NextStep EA : Trading Algorítmico Avanzado para Índices Step Derivados & Más. NextStep EA es un Asesor Experto MT5 premium, optimizado de forma única para Step Index. Combina estrategias duales, análisis multi-marco de tiempo y gestión avanzada de riesgos para la negociación automatizada de índices sintéticos. Este EA funciona con cualquier broker y opera con cualquier par, incluido el ORO (XAUUSD). Póngase en contacto conmigo para las configuraciones recomendadas y las mejores configuraciones.

Oferta por tiempo limitado: Comprar NextStep EA El precio especial de $350 está disponible sólo para los primeros 10 compradores. Después de las primeras 10 ventas, el precio se incrementará en $100. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el Robot. SIGUIENTE PRECIO: $450

NextStep EA: Su solución de trading automatizado todo en uno NextStep EA es un sofisticado Asesor Experto de MetaTrader 5, meticulosamente diseñado para el comercio automatizado en los mercados Step Index. Este potente sistema fusiona dos estrategias distintas de nivel institucional en una única y robusta solución, proporcionando una ventaja significativa en la negociación de índices sintéticos. Este EA funciona con cualquier broker y opera con cualquier par de divisas, incluido el ORO (XAUUSD). Para un rendimiento óptimo, especialmente en su corredor o símbolo preferido, póngase en contacto conmigo para obtener las configuraciones recomendadas y las mejores configuraciones.



Principales características y ventajas

Análisis Multi-Tiempo Avanzado: Monitorea y analiza simultáneamente los marcos de tiempo M1, M3, M5 y M15 para identificar configuraciones comerciales de alta confianza con fuerte confluencia de mercado.





Paquete profesional de gestión de riesgos

Gestión inteligente de posiciones: Trailing stops automatizados y tamaño de lote fijo.

Automatización del punto de equilibrio: Bloquea los beneficios moviendo el stop loss al precio de entrada tras alcanzar un objetivo especificado.

Sistemas de recuperación opcionales: Mecanismos configurables de martingala y antimartingala para mitigar las pérdidas.

Control de riesgo de doble estrategia: Ajustes independientes para cada estrategia principal para aislar y gestionar el riesgo.





Optimización específica del índice de pasos

Compatibilidad total: Optimizado para Step Index.

Precisión en mercados sintéticos: Utiliza cálculos basados en puntos para obtener P/L precisos en mercados sintéticos.

Conformidad con el broker: Respeta todas las restricciones específicas de los brokers, incluidos los niveles de congelación y la compensación de diferenciales.





Cuadro de mandos y supervisión profesionales

Obtenga un control completo con un panel visual en tiempo real que muestra:

Saldo de cuenta, Capital y Margen libre

Ganancias y pérdidas en tiempo real (diarias, semanales, totales)

Estado de posiciones abiertas y órdenes pendientes

Diferencial de mercado y estadísticas de ejecución





Especificaciones técnicas y configuración

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Plazo recomendado: M5

Saldo mínimo:$1000





Instrumentos: Optimizado para Índices Derivados (Funciona en otros pares como XAUUSD)

Estilo de negociación: Totalmente Automatizado

Recomendado: VPS para Operación 24/7





La instalación es simple:

Adjunte el EA al gráfico que desee (Step Index, XAUUSD, etc.) en MT5. Configure sus parámetros de riesgo y preferencias de trading. Active la operativa automática. Supervise el rendimiento sin problemas a través del panel de control integrado.





El paquete incluye

NextStep EA (archivo .ex5)

Parámetros de configuración recomendados

Acceso al servicio de atención al cliente





Descargo de responsabilidad: