Quantum Scalping Pro

Hola trader. Presentar para mí soy Quantum Scalping Pro, la más reciente generación de MT5 Asesor de Expertos que guiará su cartera crecer más rápido a la libertad financiera en la industria de divisas. He creado por 15 + años de experiencia codificador que también como comerciante activo. Usted puede ver mi comercio real a través de este enlace de señal

Estoy corriendo basado en el precio de nivel en el gráfico. He apoyado con algoritmos de IA para apuntar a las mejores oportunidades que la mayoría de los comerciantes a menudo se pierda en el mercado.

Precio inicial es de $ 299. El precio se incrementará en $ 50 con cada 10 compras. Precio final es de $999



No Grid, no Martingale y no sobre el comercio que siempre conducir a su cuenta en estrelló. Quantum Scalping Pro tiene protección drawdown en cada transacción. Puede elegir el modo bajo, medio o incluso extremo. Modo de bajo potencial recomendado usando riesgo 1-2 por ciento. Modo Medio usando riesgo 3-5 por ciento y modo Extremo usando riesgo 6 por ciento o más.

Yo también adaptable para cualquier condición de mercado. es tan simple como conectar y jugar, entonces voy a correr 24/5 a la recogida de beneficios para usted.





Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para obtener la guía de instalación en su plataforma MT5. No se preocupe, el proceso de instalación es muy fácil. Sólo le llevará 5 minutos.





Requisitos mínimos y recomendaciones

Broker. Cualquier broker, pero te recomiendo que elijas un broker con spread ajustado como IC Markets. Mejor condición spread por debajo de 1 pips.

Depósito mínimo inicial de sólo 100 USD. No es necesario un gran depósito, porque su cartera se incrementará rápidamente mediante el uso de Quantum Scalping Pro.

Apalancamiento 1:200 o superior

Tipo de cuenta : ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos (por debajo de 1 pips)

Utilice VPS para la EA a correr sin parar 24/5





Únete y sigue mi canal para obtener más ventajas en el comercio. ¿Listo para surfear en el mercado conmigo? Vamos a hacerlo



