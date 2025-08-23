Quantum Scalping Pro

5

Quantum Scalping Pro

Hola trader. Presentar para mí soy Quantum Scalping Pro, la más reciente generación de MT5 Asesor de Expertos que guiará su cartera crecer más rápido a la libertad financiera en la industria de divisas. He creado por 15 + años de experiencia codificador que también como comerciante activo. Usted puede ver mi comercio real a través de este enlace de señal

Estoy corriendo basado en el precio de nivel en el gráfico. He apoyado con algoritmos de IA para apuntar a las mejores oportunidades que la mayoría de los comerciantes a menudo se pierda en el mercado.


Precio inicial es de $ 299. El precio se incrementará en $ 50 con cada 10 compras. Precio final es de $999


No Grid, no Martingale y no sobre el comercio que siempre conducir a su cuenta en estrelló. Quantum Scalping Pro tiene protección drawdown en cada transacción. Puede elegir el modo bajo, medio o incluso extremo. Modo de bajo potencial recomendado usando riesgo 1-2 por ciento. Modo Medio usando riesgo 3-5 por ciento y modo Extremo usando riesgo 6 por ciento o más.

Yo también adaptable para cualquier condición de mercado. es tan simple como conectar y jugar, entonces voy a correr 24/5 a la recogida de beneficios para usted.

Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para obtener la guía de instalación en su plataforma MT5. No se preocupe, el proceso de instalación es muy fácil. Sólo le llevará 5 minutos.

Requisitos mínimos y recomendaciones

  • Broker. Cualquier broker, pero te recomiendo que elijas un broker con spread ajustado como IC Markets. Mejor condición spread por debajo de 1 pips.
  • Depósito mínimo inicial de sólo 100 USD. No es necesario un gran depósito, porque su cartera se incrementará rápidamente mediante el uso de Quantum Scalping Pro.
  • Apalancamiento 1:200 o superior
  • Tipo de cuenta : ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos (por debajo de 1 pips)
  • Utilice VPS para la EA a correr sin parar 24/5

Únete y sigue mi canal para obtener más ventajas en el comercio. ¿Listo para surfear en el mercado conmigo? Vamos a hacerlo


Comentarios 1
HOTTE
347
HOTTE 2025.11.21 15:05 
 

The support from the programmer was very good

Productos recomendados
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
Asesores Expertos
Desbloquee el comercio rentable de divisas con la precisión Aumente el rendimiento de sus operaciones con este experto asesor de operaciones de Forex, optimizado para USD/JPY con datos de tick de 15 minutos. Este EA combina potentes indicadores técnicos y gestión de riesgos para maximizar el potencial de beneficios y limitar el riesgo. Diseñado para operadores que valoran el crecimiento constante y las estrategias automatizadas, este EA reúne metodologías probadas para entradas y salidas largas
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback Expert Advisor - Robot de Trading de Cuadrícula Adaptable Visión general: Volatility Pullback Expert Ad visor es un Asesor Experto avanzado de mercado neutral que se beneficia de los retrocesos basados en la volatilidad. Combina un motor de rejilla adaptable, recuperación inteligente, cobertura parcial y control dinámico del riesgo para automatizar las operaciones y minimizar los drawdowns. Perfecto para operadores principiantes y experimentados. Características principale
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. La introducción de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso personalizado de los niveles de Fibonacci y el uso de la BULL BEAR POWER filtro de comparación para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarrol
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Asesores Expertos
NeoPips Engine EA: ¡La revolución definitiva del trading ya está aquí! “El verdadero poder del trading reside en ver lo que otros pasan por alto. NeoPips Engine no sigue al mercado, lo domina.” Acerca de NeoPips Engine EA: Tu aliado inteligente para el trading NeoPips Engine EA no es un robot de trading cualquiera. Es un asesor experto multidimensional, optimizado con IA, diseñado para traders que exigen precisión, adaptabilidad y rendimiento a largo plazo. A diferencia de los bots ob
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Asesores Expertos
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
MMM Heiken Ashi
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Heiken Ashi: El robot utiliza su indicador incorporado Heiken Ashi mejorado y probado todo el tiempo y hace un cálculo para determinar las tendencias de los precios. Envía una orden, cierra o mueve la posición de pérdida Trailing Stop según funcione el indicador. Perfecto para Scalping; No enviará una orden a menos que los cálculos determinen una buena tendencia de ganancia; Como todos los productos MMM, también está programado para minimizar sus pérdidas y proteger su dinero del
MMM Trader Pro ADX Bollinger MA
Andre Tavares
Asesores Expertos
Estrategia MMM ADX & Bollinger Bands & MA: La estrategia de este EA combina dos indicadores incorporados para mejorar sus señales y decidir abrir una nueva orden en el momento adecuado. Hay un indicador ADX y usted puede elegir la fuerza de su señal y el indicador Bollinger Bands confirma las tendencias y MA para comprobar si los precios se desvían de su patrón. Uniendo los datos de ambos indicadores y la media móvil, es posible calcular señales de calidad, evitando movimientos bruscos del merc
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.04 (23)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Dax30 Ea Mt5 Hk
Pankaj Kapadia
5 (2)
Asesores Expertos
Dax30 Ea Mt5 Hk.: Versión 8.01 Para Dax40(De40)(Ger40) El Dax30 EA MT5 HK es un producto para operadores interesados en operar en el índice DE40(DAX40) de CDF . El Dax30 EA MT5 HK es probablemente un sistema de trading automatizado que utiliza análisis técnico y algoritmos para operar en el índice DAX40. Mediante la automatización del proceso de negociación, el producto tiene como objetivo eliminar los sesgos emocionales y psicológicos del proceso de toma de decisiones, lo que potencialmente co
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
King of Pullbacks - Asesor Experto King of Pullbacks es un Asesor Experto desarrollado para explotar retrocesos temporales de precios dentro de estructuras de mercado alcistas establecidas . La lógica de negociación se basa en un modelo de confirmación multicapa que evalúa las condiciones del mercado de forma dinámica antes de ejecutar cualquier operación. La metodología interna no se divulga y está protegida por diseño. Concepto general de negociación El EA se centra en: XAUUSD H4, H1 Broker
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (5)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡PRECIO DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
Filtro:
HOTTE
347
HOTTE 2025.11.21 15:05 
 

The support from the programmer was very good

Anja Firnando
231
Respuesta del desarrollador Anja Firnando 2025.11.21 15:17
Thank you for your positive review
Respuesta al comentario