Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen

让噪声静音。用数据交易，而非情绪。

每个交易者都熟悉这种对峙：一堆指标、相互矛盾的信号、FOMO 对抗恐惧。结果？犹豫、挫败、错过行情。ICONIC PULSE 的诞生不是为了再添一把嗓门，而是为了关闭噪声

PULSE 是一个基于两条市场真理的高保真过滤器：

  • 资金驱动价格（动能与成交量）；

  • 趋势是主导力量（共振/一致性）。

它是你永不下线、量化思维的副驾驶——冷静、稳定、毫不偏颇。

第 1 部分 — 核心：两大收益引擎

ICONIC PULSE 融合两台专用引擎，各自捕捉不同的优势。

引擎 A — IGNITION（点火｜爆发行情动能）

瞄准行情一旦“点火”就迅速、果断的推进。

  • 指南针（H4 趋势）：确立机构级方向，避免逆流而上。

  • 火花（M15 入场）：通过成交量尖峰、RSI 强度、MACD 转向、ATR 波动状态确认点火。

  • 守门员（A+ 评分）：仅在共振达到高阈值时触发信号；中等质量的形态在机制上被过滤。

引擎 B — CONFLUENCE（趋势之力）

跨周期叠加一致性，顺着主导趋势骑乘。

  • 趋势 DNA（EMA 丝带）：干净、对齐的多均线带，确认健康的方向状态。

  • 功率表（ADX 过滤）：只在趋势能量真实存在时交易——杜绝低能量的“拉锯”。

  • 多周期确认（0–100 分）：量化 M5/M15/H1/H4/D1 的一致性。100 分表示市场在大声喊话：这就是方向

第 2 部分 — 你的智能工具箱

ICONIC PULSE 不只是一套检测，更是“把纪律装进盒子里”。

  • 绝对掌控（全新）：可选 1–3 个止盈，也可不设；止损（SL）可选，便于自由扩/减仓。可运行完整交易计划，或仅保留“裸信号”。你的规则，你的风格。

  • 指挥中枢（图上 GUI 面板）：简洁的图上驾驶舱，包含方向、评分、入场、止盈（TP）、止损（SL）；位置与样式均可完全自定义。

  • 通用新闻过滤器（强化）：与品种无关的雷达（外汇、GER40、黄金、BTCUSD 等）提前预警事件，帮助你避开“乱流”。

  • 自动化交易计划考虑 ATR 的入场/TP/SL，把波动率转化为结构化决策——情绪关、流程开

  • 保本提醒：达到 TP1 时提醒将 SL 移至入场价，将风险锁定为零，同时保留上行空间。

第 3 部分 — 你的 3 分钟启动流程

  1. 获取密钥：在 finnhub.io 创建免费的 API Key。

  2. 准备 MT5：在 MT5 中允许对 https://finnhub.ioWebRequest

  3. 启动：将密钥粘贴到指标输入参数中。完成。

邀请

你已经看到了它的逻辑与深度。ICONIC PULSE 不是魔法，而是严谨、系统化的优势。问题不在于它是否有效，而在于你是否愿意以纪律使用它。

停止被动反应市场，开始制定市场规则。
获取 ICONIC PULSE，像飞行员一样交易，而不是乘客。

免责声明

ICONIC PULSE 是一款高级分析工具，通过数学/统计方法生成潜在交易思路。不构成财务建议或投资推荐。交易具有重大风险，并非适合所有投资者；历史表现不代表未来结果

本工具不能替代你的分析、判断与风控。何时开仓、管理与平仓，仅由你自行决定ICONIC SOLUTIONS 不对使用本工具所产生的任何亏损承担责任。请始终理性、负责地进行交易。


筛选:
Craig1984
87
Craig1984 2025.09.05 23:19 
 

用户没有留下任何评级信息

Maurice Prang
2347
来自开发人员的回复 Maurice Prang 2025.09.05 23:20
Thanks bro, happy profits 💲💲💲
回复评论