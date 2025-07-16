Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen

ICONIC PULSE — Le Manifeste

Faites taire le bruit. Tradez avec des données, pas avec des émotions.

Chaque trader connaît ce face-à-face : une douzaine d’indicateurs, des signaux contradictoires, FOMO contre peur. Résultat : hésitation, frustration, mouvements manqués. ICONIC PULSE n’a pas été conçu pour ajouter une voix de plus — mais pour couper le bruit.

PULSE est un filtre haute fidélité fondé sur deux vérités de marché :

  • L’argent fait bouger le prix (momentum & volume).

  • La tendance est la force dominante (confluence).

C’est votre copilote quantitatif toujours actif — froid, constant et implacablement objectif.

Partie 1 — Le Noyau : deux moteurs de profit

ICONIC PULSE fusionne deux moteurs spécialisés, chacun conçu pour capter un avantage distinct.

Moteur A — IGNITION (Momentum explosif)

Cible les mouvements rapides et décisifs dès qu’ils « passent en live ».

  • La Boussole (tendance H4) : fixe la direction institutionnelle pour ne jamais nager à contre-courant.

  • L’Étincelle (entrée M15) : zoome pour confirmer l’allumage via pics de volume, force du RSI, basculement du MACD et régime d’ATR (volatilité).

  • Le Gardien (score A+) : les signaux ne se déclenchent que lorsque la confluence atteint un seuil élevé. Les setups moyens sont écartés par conception.

Moteur B — CONFLUENCE (La puissance de la tendance)

Empile l’alignement entre unités de temps pour chevaucher les mouvements dominants.

  • ADN de tendance (ruban d’EMA) : un ruban propre et aligné confirme un état directionnel sain.

  • Compteur de puissance (filtre ADX) : on ne trade que quand l’énergie de tendance est réelle — pas de marché haché à faible énergie.

  • Confirmation multi-UT (score 0–100) : l’alignement M5/M15/H1/H4/D1 est quantifié. 100 = le marché crie : voici la voie.

Partie 2 — Votre boîte à outils intelligente

ICONIC PULSE va au-delà de la détection : c’est la discipline en kit.

  • Contrôle absolu (NOUVEAU) : choisissez 1 à 3 take profits, ou aucun. SL optionnel pour un scaling libre. Exécutez des plans de trade complets — ou réduisez à un signal “nu”. Vos règles, votre style.

  • Centre de commande (panneau GUI) : cockpit épuré sur le graphique avec direction, score, entrée, TP(s), SL — totalement positionnable et personnalisable.

  • Filtre d’actualités universel (AMÉLIORÉ) : radar indépendant du symbole (FX, GER40, Or, BTCUSD, etc.) qui prévient des événements à venir pour éviter les turbulences.

  • Plan de trade automatisé : entrées/TP/SL sensibles à l’ATR transforment la volatilité en décisions structurées. Émotion OFF, process ON.

  • Alerte break-even : à l’atteinte de TP1, invite à déplacer le SL au prix d’entrée — risque verrouillé à zéro, potentiel haussier préservé.

Partie 3 — Votre séquence de lancement en 3 minutes

  1. Obtenez votre clé : créez une API key gratuite sur finnhub.io.

  2. Préparez MT5 : dans MT5, autorisez WebRequest pour https://finnhub.io .

  3. Démarrez : collez la clé dans les paramètres d’entrée de l’indicateur. C’est fait.

Votre invitation

Vous avez vu la logique et la profondeur. ICONIC PULSE n’est pas de la magie ; c’est un avantage rigoureux et systématique. La question n’est pas « est-ce que ça marche ? », mais êtes-vous prêt à l’utiliser avec discipline.

Cessez de réagir au marché. Commencez à en dicter les règles.
Adoptez ICONIC PULSE et tradez comme le pilote, pas comme le passager.

Avertissement (Disclaimer)

ICONIC PULSE est un outil d’analyse avancé qui génère des idées de trade potentielles via des méthodes mathématiques/statistiques. Ce n’est pas un conseil financier ni une recommandation d’investissement. Le trading implique un risque important et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Cet outil ne remplace pas votre analyse, votre jugement ni votre gestion du risque. Vous seul décidez quand ouvrir, gérer et clôturer vos positions. ICONIC SOLUTIONS décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Tradez toujours de manière responsable.


Filtrer:
Craig1984
46
Craig1984 2025.09.05 23:19 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Maurice Prang
1195
Réponse du développeur Maurice Prang 2025.09.05 23:20
Thanks bro, happy profits 💲💲💲
Répondre à l'avis