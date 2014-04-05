SuperTrend Alert with Email Notification

SuperTrend Alert con notificación por correo electrónico - ¡Su centinela inteligente del mercado! 🚀

🔍 Visión General:

SuperTrend Alert with Email Notification es una herramienta ligera y potente que ayuda a los operadores a adelantarse a los cambios de tendencia en tiempo real. Basada en el indicador SuperTrend, esta herramienta monitoriza la acción del precio y le notifica instantáneamente por email cuando se activa una nueva señal de COMPRA o VENTA - ¡no más oportunidades perdidas!

⚙️ Características principales:

Señales basadas en SuperTrend

  • Utiliza el algoritmo SuperTrend (basado en ATR) para detectar el cambio de tendencia

  • Señales de COMPRA cuando el precio cruza por encima de SuperTrend

  • Señales de VENTA cuando el precio cruza por debajo de SuperTren

Notificaciones por correo electrónico

  • Reciba alertas instantáneas directamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico

  • Manténgase conectado con sus operaciones incluso cuando esté lejos de su pantalla

  • Contenido del mensaje personalizable incluyendo símbolo, hora y dirección de la señal

Ajustes personalizables

  • Periodo ATR y multiplicador ajustables

  • Elija para qué señales desea recibir notificaciones (COMPRA, VENTA o ambas)

  • Seleccione el marco temporal para aplicar el indicador (M15, M30, H1, etc.)

Interfaz limpia y fácil de usar

  • Sin desorden en el gráfico

  • Activación/desactivación de alertas por correo electrónico con un solo clic

  • Funciona con cualquier símbolo o marco temporal

🧠 ¿A quién va dirigido?

Esta herramienta es perfecta para:

  • Traders que utilizan estrategias de seguimiento de tendencias

  • Scalpers y swing traders que quieran alertas en tiempo real

  • Cualquiera que quiera mantenerse informado sin mirar el gráfico 24/7

Casos de uso:

  • Combinar con su estrategia existente para la confirmación de confluencia

  • Establecer alertas durante las horas de noticias para mantenerse reactivo sin estar pegado a la pantalla

🔧 Requisitos:

  • Habilite las notificaciones por correo electrónico en su MetaTrader (Herramientas > Opciones > Correo electrónico)

  • Utilizar en cualquier gráfico MT4/MT5

  • Funciona mejor con instrumentos volátiles como el Oro (XAUUSD), muchos pares de divisas.

    📈 Cómo usar el indicador Supertrend para señales de compra/venta

    El Supertrend es un indicador de seguimiento de tendencia que proporciona señales de compra y venta basadas en el cruce del precio por encima o por debajo de sus bandas.

    🟢 Señal de compra (entrada larga)

    ✅ Condiciones:

    • El precio cierra por encima de la línea de Supertendencia.
    • El color de la Supertendencia cambia de rojo a verde.
    • La línea de Supertendencia se mueve por debajo del precio.

    📌 Qué hacer:

    • Abrir una posición de compra (larga) al inicio de la siguiente vela tras la confirmación.
    • Coloque su Stop Loss ligeramente por debajo de la línea de Supertendencia o del mínimo del swing reciente.
    • Use trailing stop o un Take Profit basado en su relación riesgo/recompensa o próximo nivel de resistencia.

    📷 Ejemplo de su gráfico: En XAUUSD M30, en el punto donde la Supertendencia se vuelve verde, se muestra una señal de compra con una flecha azul hacia arriba.

    🔴 Señal de venta (entrada en corto).

    Condiciones:

    • El precio cierra por debajo de la línea de Supertendencia.
    • El color de la Supertendencia cambia de verde a rojo.
    • La línea de Supertendencia se mueve por encima del precio.

    📌 Qué hacer:

    • Abrir una posición de venta (corta) al inicio de la siguiente vela tras la confirmación.
    • Coloque su Stop Loss ligeramente por encima de la línea de Supertendencia o del máximo reciente.
    • Considere establecer el Take Profit en el siguiente soporte o utilizando un método de arrastre.

    📷 Ejemplo de su gráfico: En USDJPY H4, cuando la Supertendencia se volvió roja, fue una señal para vender.

    ✅ Consejos extra:

    • Utilice marcos de tiempo más altos (H1, H4) para obtener señales más fiables.
    • Evite operar durante mercados de baja volatilidad o oscilantes.
    • Combine Supertrend con otros indicadores (por ejemplo, RSI o MACD) para la confirmación.


