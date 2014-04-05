SuperTrend Alert with Email Notification
- Indicadores
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.4
- Actualizado: 10 enero 2026
- Activaciones: 5
SuperTrend Alert con notificación por correo electrónico - ¡Su centinela inteligente del mercado! 🚀
🔍 Visión General:
SuperTrend Alert with Email Notification es una herramienta ligera y potente que ayuda a los operadores a adelantarse a los cambios de tendencia en tiempo real. Basada en el indicador SuperTrend, esta herramienta monitoriza la acción del precio y le notifica instantáneamente por email cuando se activa una nueva señal de COMPRA o VENTA - ¡no más oportunidades perdidas!
⚙️ Características principales:
✅ Señales basadas en SuperTrend
-
Utiliza el algoritmo SuperTrend (basado en ATR) para detectar el cambio de tendencia
-
Señales de COMPRA cuando el precio cruza por encima de SuperTrend
-
Señales de VENTA cuando el precio cruza por debajo de SuperTren
Notificaciones por correo electrónico
-
Reciba alertas instantáneas directamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico
-
Manténgase conectado con sus operaciones incluso cuando esté lejos de su pantalla
-
Contenido del mensaje personalizable incluyendo símbolo, hora y dirección de la señal
Ajustes personalizables
-
Periodo ATR y multiplicador ajustables
-
Elija para qué señales desea recibir notificaciones (COMPRA, VENTA o ambas)
-
Seleccione el marco temporal para aplicar el indicador (M15, M30, H1, etc.)
Interfaz limpia y fácil de usar
-
Sin desorden en el gráfico
-
Activación/desactivación de alertas por correo electrónico con un solo clic
-
Funciona con cualquier símbolo o marco temporal
🧠 ¿A quién va dirigido?
Esta herramienta es perfecta para:
-
Traders que utilizan estrategias de seguimiento de tendencias
-
Scalpers y swing traders que quieran alertas en tiempo real
-
Cualquiera que quiera mantenerse informado sin mirar el gráfico 24/7
Casos de uso:
-
Combinar con su estrategia existente para la confirmación de confluencia
-
Establecer alertas durante las horas de noticias para mantenerse reactivo sin estar pegado a la pantalla
🔧 Requisitos:
-
Habilite las notificaciones por correo electrónico en su MetaTrader (Herramientas > Opciones > Correo electrónico)
-
Utilizar en cualquier gráfico MT4/MT5
-
Funciona mejor con instrumentos volátiles como el Oro (XAUUSD), muchos pares de divisas.
📈 Cómo usar el indicador Supertrend para señales de compra/venta
El Supertrend es un indicador de seguimiento de tendencia que proporciona señales de compra y venta basadas en el cruce del precio por encima o por debajo de sus bandas.
🟢 Señal de compra (entrada larga)
✅ Condiciones:
- El precio cierra por encima de la línea de Supertendencia.
- El color de la Supertendencia cambia de rojo a verde.
- La línea de Supertendencia se mueve por debajo del precio.
📌 Qué hacer:
- Abrir una posición de compra (larga) al inicio de la siguiente vela tras la confirmación.
- Coloque su Stop Loss ligeramente por debajo de la línea de Supertendencia o del mínimo del swing reciente.
- Use trailing stop o un Take Profit basado en su relación riesgo/recompensa o próximo nivel de resistencia.
📷 Ejemplo de su gráfico: En XAUUSD M30, en el punto donde la Supertendencia se vuelve verde, se muestra una señal de compra con una flecha azul hacia arriba.
🔴 Señal de venta (entrada en corto).
Condiciones:
- El precio cierra por debajo de la línea de Supertendencia.
- El color de la Supertendencia cambia de verde a rojo.
- La línea de Supertendencia se mueve por encima del precio.
📌 Qué hacer:
- Abrir una posición de venta (corta) al inicio de la siguiente vela tras la confirmación.
- Coloque su Stop Loss ligeramente por encima de la línea de Supertendencia o del máximo reciente.
- Considere establecer el Take Profit en el siguiente soporte o utilizando un método de arrastre.
📷 Ejemplo de su gráfico: En USDJPY H4, cuando la Supertendencia se volvió roja, fue una señal para vender.
✅ Consejos extra:
- Utilice marcos de tiempo más altos (H1, H4) para obtener señales más fiables.
- Evite operar durante mercados de baja volatilidad o oscilantes.
- Combine Supertrend con otros indicadores (por ejemplo, RSI o MACD) para la confirmación.