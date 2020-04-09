TrendLine Pending Order Tool

Cet utilitaire ouvre les ordres lorsque la bougie touche la ligne de tendance placée manuellement, comme s'il s'agissait d'un ordre en attente plus articulé. Il peut être utilisé sur n'importe quel actif, lorsqu'il ouvre la commande, il élimine la ligne qu'il a touchée et crée une flèche. Dans ce cas, il est utilisé pour les opérations de retournement de prix, il ouvre un ordre de vente lorsque la bougie haussière touche la ligne bottom-up et ouvre un ordre d'achat lorsque la bougie baissière touche la ligne top-down.





Vous pouvez ajuster le stop loss et le takeprofit, cet utilitaire est très utile, car vous pouvez programmer l'ouverture et la sortie des ordres, très fonctionnel pour les modèles graphiques, lorsque le prix atteint les lignes de support et de résistance ascendantes et descendantes, toutes deux telles que les lignes horizontales. et verticale.





Avec la dernière mise à jour, vous pouvez placer plusieurs lignes.









Remarque : il n'est pas possible de tester le testeur de stratégie.