TrendLine Pending Order Tool

Cet utilitaire ouvre les ordres lorsque la bougie touche la ligne de tendance placée manuellement, comme s'il s'agissait d'un ordre en attente plus articulé.  Il peut être utilisé sur n'importe quel actif, lorsqu'il ouvre la commande, il élimine la ligne qu'il a touchée et crée une flèche. Dans ce cas, il est utilisé pour les opérations de retournement de prix, il ouvre un ordre de vente lorsque la bougie haussière touche la ligne bottom-up et ouvre un ordre d'achat lorsque la bougie baissière touche la ligne top-down. 

Vous pouvez ajuster le stop loss et le takeprofit, cet utilitaire est très utile, car vous pouvez programmer l'ouverture et la sortie des ordres, très fonctionnel pour les modèles graphiques, lorsque le prix atteint les lignes de support et de résistance ascendantes et descendantes, toutes deux telles que les lignes horizontales. et verticale.

Avec la dernière mise à jour, vous pouvez placer plusieurs lignes.


Remarque : il n'est pas possible de tester le testeur de stratégie.
Produits recommandés
Telegram Singal Sender MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez votre capacité à partager des signaux forex avec le Telegram Signal Sender MT5, un outil puissant conçu pour automatiser et simplifier le processus d’envoi de signaux de trading vers votre canal Telegram, parfait pour les fournisseurs de signaux débutants comme établis. Très apprécié dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour son efficacité dans la diffusion des signaux, cet
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilitaires
The TELEGRAM BROADCAST utility helps you instantly publish your trade to the Telegram channel. If you have long wanted to create your own Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending orders; Modification of stop loss and take provision (last order); Stop loss and take prov triggered; Activation and deletion of a pending order: Sending trading reports; Sending a message for deposits
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Magic Alert
Siyabonga Sandile Khanyile
Utilitaires
Missing entry opportunities,profitable exits or the chance to make profitable set ups on the chart can be very frustrating for a trader.This tool will help you by giving you alerts if your criteria or conditions have been fully met.It will send you alerts based on conditions you have set and send them through email and mql5 notifications (laptop and mobile devices). 1.Creating Alerts In order to create an alert you must first give the alert its name and how frequent it send you those alerts if c
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experts
MT5 Send To Telegram – Real-Time Trade Notification Utility MT5 Send To Telegram EA is a lightweight, read-only utility that sends real-time alerts from your MetaTrader 5 account directly to Telegram . Whether you trade manually, run automated strategies, or manage a signal channel, it helps you stay on top of every important trading event — with full control over what is sent, how it looks, and when it is delivered. Receive smart Telegram notifications for trade entries, exits, pending orders,
Click Sent Order
Supanat Wiboonpanit
Utilitaires
This program is a GUI for issuing orders that can be done more quickly. Faster TP SL setting This program is not an automated trading platform. Trading is risky, please manage your risk. We do not accept any responsibility. It should be tried with Demo before using it with Real. Normally, the setting sets the risk to 1:1 to shift manually or to enter the risk to x:1, where x can be entered and everything can move freely. Thank you to all customers who have purchased our products. We would like t
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilitaires
KALI-FX Trade Manager – Advanced Exit & Risk Management Utility for MetaTrader 5 The KALI-FX Trade Manager is a compact utility designed to automate trade-exit and risk management with precision and consistency. It integrates breakeven control , trailing stop logic , partial closing , automatic SL/TP assignment , and   Equity Protection System — ensuring every position and the overall account are handled according to predefined safety parameters. This tool supports both manual and EA-initiated
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitaires
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitaires
Trade Control Panel Function Normal One Click Function Close All Close All Profit Close All Loss Close All Pending Order Close All Sell Close All Buy Advance One Click Function 1.  Close Partial Lot Sell by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent you wanted. No longer partial close one by one for every open position Manual input for desire percent 2. Close Partial Lot Buy by Percent It will help you partial close for all open position by desire percent
Smart Bulk TP Setter
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitaires
Smart Bulk TP Setter Script MT5 – Gestion groupée du Take Profit Présentation Smart Bulk TP Setter est un script de gestion des positions pour MetaTrader 5 permettant de modifier le Take Profit de plusieurs positions déjà ouvertes en une seule action. Le script s’exécute une seule fois lors de son lancement et applique un niveau de Take Profit défini par l’utilisateur selon les filtres sélectionnés. Il ne fonctionne pas en arrière-plan, n’ouvre pas de positions et ne génère aucun signal. Foncti
FREE
Panel Trader MT5
Maksim Vershinin
Utilitaires
Trading panel for fast and convenient trading. The panel allows you to quickly open and close orders. Separate closing of orders for Sell and Buy positions. It is also possible to close all orders completely. The trading panel displays information about profit, total volume and number of orders for Sell and Buy positions. Sometimes some positions may not be closed due to market volatility. In this case, click close the position again.
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitaires
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert for MetaTrader 5 The Entry TP and SL Time Trader Manager is a robust semi-automated trading tool for MetaTrader 5, designed to simplify trade setup, manage exit strategies, and execute orders with precise timing. This expert advisor enables traders to optimize their trading plans by setting key parameters such as entry levels, trade size, and scheduled execution times, ensuring a more efficient trading experience.   Specification Table – Entry TP and SL
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitaires
Partial Close Manager – Outil d’Ajustement du Volume de Transaction Cet outil permet d’effectuer des fermetures partielles sur les positions ouvertes dans MetaTrader 5. Fonctionnalités Fermeture Partielle : Fermez une partie de vos positions ouvertes en une seule action. Calcul du Volume : Calcule automatiquement le volume à fermer, sans saisie manuelle. Support Multi-Ordres : Applique la fermeture partielle à toutes les positions ouvertes du même symbole. Table Déplaçable : Cliquez et maintenez
Complete Pending Orders N Grid System MT5
Leonid Basis
Utilitaires
Complete Pending Orders Grid System opens any combinations of Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit and Sell Limit pending orders and closes all existing pending orders. You just need to drop this script on the chart of a desired currency pair. Before placing all pending orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: DeleteAllPendings – if 'true', then all pending orders (for current currency) are deleted. BuyStop – if 'true', Buy Stop order is opened. SellStop – if 'tr
One Click Breakeven
Kai Wei Luo
Utilitaires
One Click Breakeven Function: For multiple orders of the same currency but different order types (sell or buy), under the condition that the overall position is profitable, set the same stop-loss level or take-profit level. For example: there are currently 10 EURUSD orders, including 7 sell orders and 3 buy orders. When the overall position is profitable, if the overall take-profit for sell orders is set to 50 points: (1) When the total profit of the 7 sell orders is greater than the total loss
Extra Martingale MT5
Vladimir Pokora
Utilitaires
Is your trade at a loss? Does not matter ! You can use this Extra martingale tool.  In the set loss of your trade or your EA's trade , this tool will open another trade at a better price. It can also open multiple trades at different distances and with different lot sizes. Each trade will be assigned a TakeProfit. This tool has a lot of settings. You can set variable lot sizes, variable trade distances, variable TakeProfit sizes, maximum total profit or loss in money. You can also close trades
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitaires
The TELEGRAM BROADCAST utility helps to instantly publish your trading in the Telegram channel. If you have long wanted to create your Telegram channel with FOREX signals, then this is what you need. ATTENTION. This is a DEMO version, it has limitations - sending messages no more than 1 time in 300 seconds PAID version:  https://www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST can send messages: Opening and closing deals; Placing and deleting pending o
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitaires
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trai
FREE
Quick Exit
Jefferson Judge Metha
Utilitaires
This MT5 Utility is designed to simplify the process of managing multiple trades. If you have several open positions, it can be time-consuming to close each one manually. With this tool, you can easily close all profit trades, losing trades, or just the trades that are linked to the chart you're currently viewing. It saves you time and effort by allowing you to manage your trades with just a few clicks, making your trading experience smoother and more efficient. Whether you're focusing on profit
FREE
Copy Telegram to MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilitaires
Copying trading signals from the Telegram channel to MetaTrader. The utility will help you easily and simply   copy transactions from   your Telegram   channel or chat to the MetaTrader trading terminal almost instantly This is a DEMO version, restrictions - minimum lot Operational support in telegram chat: https://t.me/forex4up_chat Template for signals in the Telegram channel, chat (can be changed in the parameters) SYMBOL=EURUSD, TYPE=SELL, PRICE= 0.00000 , LOT= 0.01 , STOPLOSS= 0.00000
FREE
CChart
Rong Bin Su
Indicateurs
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Auto ATR sl tp
SAUD ALHINDAL
Utilitaires
Auto set stop loss and take profit and trailing on any open position on chart , Wen you open positions manually it will manage the trade and set the stop loss/take profit and trailing stop  based on Average true range calculation with risk reward factor default 1:3 . also you can use normal stop loss take profit and trailing . Inputs  Stop Loss (in pips) Take Profit (in pips) Trailing Stop (in pips) Trailing Step (in pips)  Use ATR          = true  ATR period  Risk    Reward    chart output f
Daily Telegram Market Briefing
Philipp Warmuth
Utilitaires
Daily Telegram Market Briefing — Professional FX Session Briefing for MT5 Daily Telegram Market Briefing is a MetaTrader 5 Expert Advisor that compiles a clean, actionable morning brief for the instrument on your chart and delivers it to your Telegram group or channel at a time you choose. It combines previous day OHLC levels, an Asia session range computed in your local time, a directional bias and short outlook, and a curated list of today’s high-impact macro events (from the ForexFactory cal
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
NotifyMe Plus for MT5
Denis Zyatkevich
Utilitaires
Overview The Expert Advisor sends notifications to a mobile phone, via e-mail or plays a sound in case any changes are detected on the trading account: opening/closing positions, changing order or position parameters, balance or leverage. Also, the Expert Advisor can inform that Equity on the trading account has dropped below a specified value or Free Margin is small compared to Margin. The Expert Advisor does not trade, it only monitors your account. Launching the Expert Advisor You should all
Close All in 1s
Seng Yang
4.68 (22)
Utilitaires
Hello, Every one  A script to close all market positions and/or pending orders. ----------------------------------------------------------------------------------- This is Close All      market positions and/or pending orders button  You can close all orders in 1 second by one click  For advanced version:  Advanced:  https://www.mql5.com/en/market/product/77763           https://www.mql5.com/en/market/product/89311 Key:  1 Close all button: The script will close All orders market + pending
FREE
Trade Manager EA for MT5
Odaine Ramon Mcmillan
4.21 (14)
Utilitaires
50% Off Today Only! Price Goes Back Up at 11 PM (EST) Marketkeys Trade Manager EA for MT5: Your Pathway to Forex Trading Mastery What Traders Are Saying: "Much better than lots of other trade managers I've tested..." – R Vdr "Saves me time from manually calculating lots sizes and risks...amazing support." – Richard Obi Efficiency and precision are paramount in Forex trading. Marketkeys Trade Manager EA for MT5 offers just that - a seamless interface combined with robust risk management tools.
MA crossing bot MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
4.63 (8)
Experts
Offre spéciale ! 50 $ au lieu de 90 $ Obtenez la version MT4 ici ! Automatisez votre stratégie de moyennes mobiles ! Voici la version MT5 de mon best-seller 'MA crossing bot', disponible ici . Le "MA crossing bot" est l’assistant de trading ultime pour ceux qui s’appuient sur la stratégie éprouvée et puissante des croisements de moyennes mobiles. Ce robot de trading polyvalent est conçu pour vous alerter ou ouvrir des positions automatiquement dès que deux moyennes mobiles se croisent, vous aid
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilitaires
Ce conseiller est un tableau de bord qui vous permet de trader plusieurs paires en un seul clic. Cliquez sur       ouvrir       Ce bouton ouvre une commande pour la paire sélectionnée. Cliquez sur       fermer       Ce bouton ferme la commande pour la paire sélectionnée. Le lot de commande est le numéro saisi par l'utilisateur. Les nombres positifs correspondent aux ordres d’achat, tandis que les nombres négatifs correspondent aux ordres de vente. Cliquez sur   le bouton Fermer   pour fermer la
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitaires
Version Bêta Le Telegram to MT5 Signal Trader est presque prêt pour la sortie officielle en version alpha. Certaines fonctionnalités sont encore en développement et vous pourriez rencontrer de petits bugs. Si vous rencontrez des problèmes, merci de les signaler, vos retours aident à améliorer le logiciel pour tout le monde. Le prix augmentera après 20 ventes. Copies restantes à $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading de
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitaires
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitaires
Smart Stop Scanner – Analyse multi-actifs des stop-loss basée sur la structure réelle du marché Vue d’ensemble Smart Stop Scanner offre une surveillance professionnelle des niveaux de stop-loss sur de nombreux marchés. Le système identifie automatiquement les zones de stop les plus pertinentes à partir de la structure réelle du marché, des ruptures importantes et de la logique du price action, puis affiche toutes les informations dans un panneau clair, cohérent et optimisé pour les écrans haut
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitaires
Smart Stop Manager – Exécution automatique du stop-loss avec une précision professionnelle Présentation Smart Stop Manager est la couche d’exécution de la gamme Smart Stop, conçue pour les traders qui recherchent une gestion du stop-loss structurée, fiable et entièrement automatisée sur plusieurs positions ouvertes. Il surveille en continu toutes les opérations actives, calcule le niveau de stop optimal à l’aide de la logique de structure de marché Smart Stop, puis met à jour les stops automat
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 5 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quels indicateurs et experts advisors compatibles avec les
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitaires
Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitaires
Indicateur Chart Sync - conçu pour synchroniser les objets graphiques dans les fenêtres de terminal. Peut être utilisé en complément de TradePanel . Avant d'acheter, vous pouvez tester la version Démo sur un compte démo. Démo ici . Pour travailler, installez l'indicateur sur le graphique à partir duquel vous souhaitez copier les objets. Les objets graphiques créés sur ce graphique seront automatiquement copiés par l'indicateur sur tous les graphiques portant le même symbole. L'indicateur copiera
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une ordre et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de ordres po
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitaires
Crypto Ticks pour MetaTrader 5 – Données en temps réel et carnet d’ordres crypto Aperçu Crypto Ticks transmet les données de ticks en temps réel et la profondeur du carnet d’ordres des principales plateformes de crypto directement dans MetaTrader 5. Conçu pour les scalpers et les traders algorithmiques. Plateformes supportées Binance : Spot (carnet d’ordres visible sur le graphique) et Futures (multi-symboles) KuCoin : Spot et Futures Bybit : Futures et Inverse Futures XT.com : Spot et Futures
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitaires
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Plus de l'auteur
Trend Line ALert Sound
Marcelo Guimaraes de Lima
5 (1)
Indicateurs
This indicator serves to give sound alerts when the price passes the manually placed line. A very useful tool, which allows you not to spend too much time sitting in front of the computer. Note that the alert issued will always refer to the current candle, you can use multiple lines on the past chart to analyze. This indicator will always receive better updates.
FREE
Reversal Candles Hammers Non Repaint
Marcelo Guimaraes de Lima
Indicateurs
This indicator was creating a perfect structure to not re-paint or recalculate, all signals are accurate. I can create a robotic version of this indicator but I need more precision in the signals. So appreciate this work. Tips to use when trading, do not buy at the top or sell at the bottom, always buy at the bottom  and sell at the top. Risk 1 to 3. In the settings you can adjust the size of the shadow or trail of the candle, you can change the colors and sizes of the arrows.
FREE
Close all Orders Trailing Stop
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilitaires
Cet utilitaire EA clôture tout ordre d'achat ou de vente lorsqu'il atteint la valeur de profit souhaitée ou lorsque le stop gain est activé. Ferme les commandes ouvertes manuellement ou par d'autres robots.  Très efficace pour protéger ou garantir des gains lors de mouvements rapides de prix. Il fonctionne sur n'importe quelle période et n'importe quel actif disponible sur MT5. Trailing Start : Exemple, si le prix évolue de 70 pips en faveur, il active le stop gain.  Traling Stop : ou Traling
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis