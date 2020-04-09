MT5 Trade Manager

MT5 Trade Manager - Mehrseitiges Dashboard

Professionelles Trading-Panel mit fortschrittlichem Risikomanagement

Verwandeln Sie Ihr MetaTrader 5-Handelserlebnis mit diesem umfassenden Handelsverwaltungssystem, das ein schlankes, mehrseitiges Dashboard bietet, das Ihnen die vollständige Kontrolle gibt und gleichzeitig eine maximale Chartsichtbarkeit gewährleistet.

Hauptmerkmale

6 interaktive Seiten

DASHBOARD - Schneller Überblick mit Echtzeit-Saldo, Eigenkapital, Margin und heutigem P/L. Ein-Klick-Buttons zum KAUFEN/VERKAUFEN und zur Notschließung aller Positionen.

TRADE - Erweiterte Auftragsausführung mit anpassbarer Losgröße, SL/TP in Pips, Live-Marktdaten (Bid/Ask/Spread) und großen reaktionsschnellen Schaltflächen.

POSITIONEN - Aktive Handelsüberwachung mit P/L-Updates in Echtzeit, farbcodierten BUY- (grün) und SELL- (rot) Badges, Anzeige des Einstiegskurses im Vergleich zum aktuellen Kurs und individuellen Schließungsschaltflächen.

HISTORIE - Vollständiges Handelsjournal, das alle geschlossenen Positionen mit Gewinn/Verlust-Verfolgung und Handelsdetails anzeigt.

RISIKO - Risikomanagement-Center mit automatischem SL/TP, Trailing Stop, Break Even und täglichem Verlustschutz. Alle Funktionen werden über einfache Kippschalter gesteuert.

⚙️ EINSTELLUNGEN - Konfigurationszentrum für Standard-Losgröße, SL/TP, Slippage, magische Zahl, maximale Positionen und Risikoprozentsatz.

Erweiterte Funktionen

Intelligentes Risikomanagement

  • Trailing Stop: Folgt automatisch dem Preis, um Gewinne zu sichern
  • Break Even: Verschiebt SL zum Einstieg + Gewinn nach Trigger
  • Täglicher Verlustbegrenzer: Schließt automatisch alle Trades bei Verlustlimit
  • Positions-Limits: Verhindert Over-Trading

Professionelle Schnittstelle

  • Kompaktes Design: 320x480 Pixel passen perfekt in die Chartecke
  • Aktualisierungen in Echtzeit: Alle Daten werden jede Sekunde aktualisiert
  • Lebendige Farben: Grüne (Gewinn/Kauf) und rote (Verlust/Verkauf) Indikatoren
  • Intuitive Navigation: Klicken Sie auf Registerkarten, um sofort zwischen den Seiten zu wechseln

Ein-Klick-Handel

  • Sofortige Ausführung von BUY/SELL-Orders
  • Schließen Sie einzelne oder alle Positionen mit einem einzigen Klick
  • Live-Gewinn/Verlust-Verfolgung für jede Position

Technische Spezifikationen

  • Panelgröße: 320 x 480 Pixel (kompakt, chartfreundlich)
  • Aktualisierungsfrequenz: Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierung)
  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit allen MT5-Brokern
  • Vermögenswerte: Unterstützt Forex, Metalle, Indizes, Krypto, CFDs
  • Magische Zahl: Konfigurierbar für Multi-EA-Kompatibilität

Perfekt für

  • Daytrader: Schnelle Ausführung und Positionsüberwachung
  • Swing Traders: Setzen und Vergessen mit Trailing Stops
  • Scalper: Schneller Einstieg/Ausstieg
  • Alle Erfahrungsstufen: Intuitive Oberfläche mit professionellen Tools

Was Sie bekommen

✅ Komplettes 6-seitiges Handelsmanagementsystem ✅ Gewinn-/Verlustverfolgung in Echtzeit ✅ Fortgeschrittenes Risikomanagement (Trailing Stop, Break Even, Tageslimits) ✅ Ein-Klick-Handelsfunktionen ✅ Professionelle, farbenfrohe Oberfläche ✅ Handelsverlauf und Statistiken ✅ Vollständig konfigurierbare Einstellungen ✅ Funktioniert mit jedem Broker und Instrument

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Testen Sie den EA zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln
  • Aktivieren Sie AutoTrading, damit der EA funktioniert
  • Risikomanagement-Einstellungen werden dringend empfohlen
  • Sorgen Sie für eine ausreichende freie Marge für neue Trades

🔧 Schnellstart-Anleitung

Für Anfänger:

  • Verwenden Sie die Dashboard-Seite für schnelle Trades
  • Aktivieren Sie alle Risikomanagement-Funktionen
  • Setzen Sie konservative Stop-Losses (50+ Pips)
  • Maximale Positionen auf 3-5 begrenzen

Erweitert:

  • Anpassen der Standardwerte auf der Seite Einstellungen
  • Anpassen des Trailing-Stop-Abstands für Ihre Strategie
  • Feinabstimmung der Break-Even-Trigger
  • Verwenden Sie die Seite Handel für detaillierte Eingaben

📈 Bewährte Praktiken des Risikomanagements

  1. Immer Stop-Loss verwenden
  2. Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% pro Handel
  3. Realistische Gewinnziele setzen
  4. Tägliche Verlustlimits überwachen
  5. Verwenden Sie Break-Even zum Schutz von Gewinngeschäften
  6. Aktivieren Sie Trailing Stops in trendigen Märkten

⚖️ Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Eine hohe Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Berücksichtigen Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.


