Professionelles Trading-Panel mit fortschrittlichem Risikomanagement

MT5 Trade Manager - Mehrseitiges Dashboard

Verwandeln Sie Ihr MetaTrader 5-Handelserlebnis mit diesem umfassenden Handelsverwaltungssystem, das ein schlankes, mehrseitiges Dashboard bietet, das Ihnen die vollständige Kontrolle gibt und gleichzeitig eine maximale Chartsichtbarkeit gewährleistet.

Hauptmerkmale

6 interaktive Seiten

DASHBOARD - Schneller Überblick mit Echtzeit-Saldo, Eigenkapital, Margin und heutigem P/L. Ein-Klick-Buttons zum KAUFEN/VERKAUFEN und zur Notschließung aller Positionen.

TRADE - Erweiterte Auftragsausführung mit anpassbarer Losgröße, SL/TP in Pips, Live-Marktdaten (Bid/Ask/Spread) und großen reaktionsschnellen Schaltflächen.

POSITIONEN - Aktive Handelsüberwachung mit P/L-Updates in Echtzeit, farbcodierten BUY- (grün) und SELL- (rot) Badges, Anzeige des Einstiegskurses im Vergleich zum aktuellen Kurs und individuellen Schließungsschaltflächen.

HISTORIE - Vollständiges Handelsjournal, das alle geschlossenen Positionen mit Gewinn/Verlust-Verfolgung und Handelsdetails anzeigt.

RISIKO - Risikomanagement-Center mit automatischem SL/TP, Trailing Stop, Break Even und täglichem Verlustschutz. Alle Funktionen werden über einfache Kippschalter gesteuert.

⚙️ EINSTELLUNGEN - Konfigurationszentrum für Standard-Losgröße, SL/TP, Slippage, magische Zahl, maximale Positionen und Risikoprozentsatz.

Erweiterte Funktionen

Intelligentes Risikomanagement

Trailing Stop : Folgt automatisch dem Preis, um Gewinne zu sichern

: Folgt automatisch dem Preis, um Gewinne zu sichern Break Even : Verschiebt SL zum Einstieg + Gewinn nach Trigger

: Verschiebt SL zum Einstieg + Gewinn nach Trigger Täglicher Verlustbegrenzer : Schließt automatisch alle Trades bei Verlustlimit

: Schließt automatisch alle Trades bei Verlustlimit Positions-Limits: Verhindert Over-Trading

Professionelle Schnittstelle

Kompaktes Design : 320x480 Pixel passen perfekt in die Chartecke

: 320x480 Pixel passen perfekt in die Chartecke Aktualisierungen in Echtzeit : Alle Daten werden jede Sekunde aktualisiert

: Alle Daten werden jede Sekunde aktualisiert Lebendige Farben : Grüne (Gewinn/Kauf) und rote (Verlust/Verkauf) Indikatoren

: Grüne (Gewinn/Kauf) und rote (Verlust/Verkauf) Indikatoren Intuitive Navigation: Klicken Sie auf Registerkarten, um sofort zwischen den Seiten zu wechseln

Ein-Klick-Handel

Sofortige Ausführung von BUY/SELL-Orders

Schließen Sie einzelne oder alle Positionen mit einem einzigen Klick

Live-Gewinn/Verlust-Verfolgung für jede Position

Technische Spezifikationen

Panelgröße : 320 x 480 Pixel (kompakt, chartfreundlich)

: 320 x 480 Pixel (kompakt, chartfreundlich) Aktualisierungsfrequenz : Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierung)

: Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierung) Broker-Kompatibilität : Funktioniert mit allen MT5-Brokern

: Funktioniert mit allen MT5-Brokern Vermögenswerte : Unterstützt Forex, Metalle, Indizes, Krypto, CFDs

: Unterstützt Forex, Metalle, Indizes, Krypto, CFDs Magische Zahl: Konfigurierbar für Multi-EA-Kompatibilität

Perfekt für

Daytrader : Schnelle Ausführung und Positionsüberwachung

: Schnelle Ausführung und Positionsüberwachung Swing Traders : Setzen und Vergessen mit Trailing Stops

: Setzen und Vergessen mit Trailing Stops Scalper : Schneller Einstieg/Ausstieg

: Schneller Einstieg/Ausstieg Alle Erfahrungsstufen: Intuitive Oberfläche mit professionellen Tools

Was Sie bekommen

✅ Komplettes 6-seitiges Handelsmanagementsystem ✅ Gewinn-/Verlustverfolgung in Echtzeit ✅ Fortgeschrittenes Risikomanagement (Trailing Stop, Break Even, Tageslimits) ✅ Ein-Klick-Handelsfunktionen ✅ Professionelle, farbenfrohe Oberfläche ✅ Handelsverlauf und Statistiken ✅ Vollständig konfigurierbare Einstellungen ✅ Funktioniert mit jedem Broker und Instrument

⚠️ Wichtige Hinweise

Testen Sie den EA zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln

Aktivieren Sie AutoTrading, damit der EA funktioniert

Risikomanagement-Einstellungen werden dringend empfohlen

Sorgen Sie für eine ausreichende freie Marge für neue Trades

🔧 Schnellstart-Anleitung

Für Anfänger:

Verwenden Sie die Dashboard-Seite für schnelle Trades

Aktivieren Sie alle Risikomanagement-Funktionen

Setzen Sie konservative Stop-Losses (50+ Pips)

Maximale Positionen auf 3-5 begrenzen

Erweitert:

Anpassen der Standardwerte auf der Seite Einstellungen

Anpassen des Trailing-Stop-Abstands für Ihre Strategie

Feinabstimmung der Break-Even-Trigger

Verwenden Sie die Seite Handel für detaillierte Eingaben

📈 Bewährte Praktiken des Risikomanagements

Immer Stop-Loss verwenden Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% pro Handel Realistische Gewinnziele setzen Tägliche Verlustlimits überwachen Verwenden Sie Break-Even zum Schutz von Gewinngeschäften Aktivieren Sie Trailing Stops in trendigen Märkten

⚖️ Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Eine hohe Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Berücksichtigen Sie sorgfältig Ihre Investitionsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.