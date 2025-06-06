Gold Oracle Scalper Adaptive
- Experten
- Glaudes Laurislei Moreira
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 6 Juni 2025
- Aktivierungen: 20
Gold Oracle M1 - Adaptive Strategie für GOLD mit dynamischem Risikomanagement
Wir stellen IhnenGold Oracle vor, einen sorgfältig entwickelten und getesteten Expert Advisor (EA) speziell für den Handel mitGOLD (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen. Dieser EA ist das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Optimierungsarbeiten, bei denen ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und, was besonders wichtig ist, einem robusten Risikomanagement angestrebt wurde, das sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst.
Gold Oracle ist ein hochentwickelter und risikofokussierter Ansatz für den automatisierten Goldhandel. Holen Sie sich Ihr Exemplar und entdecken Sie das Potenzial einer anpassungsfähigen und robusten Strategie!
Eingabe-Parameter:
GoldOracle bietet eine breite Palette von anpassbaren Parametern, die es Ihnen ermöglichen, den Roboter an Ihre Präferenzen und Marktanalysen anzupassen. Sehen Sie sich die wichtigsten verfügbaren Konfigurationskategorien an:
1. Allgemeine Konto- und Betriebseinstellungen:
-
Auswahl des Zeitrahmens für den Betrieb: Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Zeitrahmens für den Chart, auf dem der Roboter arbeitet.
-
Definition des Standard-Lots für Eingaben: Steuert das finanzielle Volumen jedes Handels.
-
Trailing-Stop-Option und deren Abstand: Aktiviert und legt den Abstand für die automatische Gewinnabsicherung fest.
-
Sicherheitsmarge für den Trailing Stop: ( Neue Funktion) Fügt eine Feineinstellung hinzu, um sicherzustellen, dass die Stop-Loss-Bewegung immer vom Broker akzeptiert wird, wodurch die Gewinnsicherung in verschiedenen Handelsumgebungen robuster und zuverlässiger wird.
-
Unique Identifier (Magic Number): Legt einen exklusiven Code fest , so dass der Roboter nur seine eigenen Aufträge verwaltet.
-
Konfiguration der Protokolldatei: Ermöglicht es Ihnen, die Datei zu benennen, die die Aktivitäten des EA aufzeichnet.
2. Risikomanagement:
- Einstellung des absoluten maximalen Stop Loss pro Operation (in Pips).
- Optionen für dynamischen strukturellen Stop Loss (basierend auf ATR und Strukturpunkten).
- Lookback-Parameter für die Struktur (Kauf/Verkauf).
- ATR-Einstellungen für die SL-Berechnung (Zeitraum, Multiplikator - Kauf/Verkauf).
3. Einstellung des Take-Profit-Ziels:
- Dynamische Take Profit Option (basierend auf ATR).
- ATR-Einstellungen für die TP-Berechnung (Zeitraum, Multiplikator - Kaufen/Verkaufen).
4. Entry Trigger Systeme (Auslöser):
- Standard-Trigger (basierend auf MACD und MA-Crossover):
- Bestätigungsfenster für Signale.
- Konfigurierbare Parameter für Indikatoren (MA, CCI, ADX).
- Optionaler Preis vs. MA200-Filter.
- Option für Moving Average Crossover Trigger (z.B. MA20 vs. MA200).
- Detaillierte MACD-Einstellungen (Perioden, angewandter Preis).
- Optionaler MACD-Histogramm-Filter zur Validierung.
5. Zusätzliche Filter und Eingabebestätigungen:
- Volumenfilter (mit Rückblickzeitraum und Multiplikator).
- Filter für die Richtung des gleitenden Durchschnitts (mit Mindestabstand und Steigung).
- Optionaler RSI-Filter für den unteren Zeitrahmen (M1), um Einstiege in kurzfristige Extrembedingungen zu vermeiden.
- Optionale Validierung der Indikatorbedingungen im Triggermoment.
6. Signal-Scoring-System (Standard-Trigger):
- Setzen von Punkten für Bestätigungskriterien (ADX, CCI, Slope, etc.).
- Einstellung der Mindestpunktzahl für Eingaben (Kauf/Verkauf - Standardauslöser).
7. Operative und Performance-Kontrollen:
- Erlaubnis für Sell Trades.
- Liste der Zeitzonen (UTC) zum Sperren von Sell Trades.
- Einstellung von Limits für Sequential Trades (maximale Anzahl, minimales Intervall).
- Zeitzonenfilter (UTC) für die Eröffnung neuer Positionen.
- Filter zur Vermeidung von neuen Positionen nahe dem Marktschluss am Freitag. Dynamische Lot-Optionen (einschließlich Legacy-Modus und erweiterter Modus auf Basis der stündlichen/täglichen Performance).
8. Overbought/Oversold (OBS) Closing System:
- Aktivierung/Deaktivierung des OBS-Closing-Systems.
- Konfigurierbare Parameter für OBS-Indikatoren (RSI, Stochastic).
- Erforderliche Mindestzeit in der Position, um OBS Closing zu aktivieren.
- Erforderliche Mindestpunktzahl zur Auslösung des OBS-Closing.
- Option zur Verwendung zusätzlicher Indikatoren im OBS-System (Williams %R, MFI, Bollinger Bands).
9. Initialisierung und Log-Einstellungen:
- Anzahl der "Warm-up"-Balken für die Initialisierung des Indikators.
- Anpassbarer Name für die Handelslogdatei.
Anmerkung:Verwenden Sie die neuen Parameter, die für den MQL5-Tester geeignet sind:
Vor kurzem mussten wir einige Anpassungen am Code des EA vornehmen, um den neuen Richtlinien und Regeln der Plattform zu entsprechen. Diese Änderungen behalten zwar das Wesen der Strategie bei, können aber dazu führen, dass Backtests mit älteren Einstellungen andere Ergebnisse zeigen als die, die Sie vielleicht in früheren Demonstrationen gesehen haben.
Es ist wichtig zu betonen, dass GoldOracle das gleiche robuste Programm bleibt, das die gleiche adaptive Logik verwendet, um Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen zu handeln. Die Kernstrategie, die es effektiv macht, wurde nicht verändert.
Um Ihnen zu helfen und sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung mit der aktuellsten Version machen, haben wir eine neue .set-Datei verfügbar . Diese Datei enthält Parameter, die bereits für die aktualisierte Version des EA optimiert sind und die von uns erwähnten Anpassungen widerspiegeln. Mit dieser Datei werden Sie wesentlich konsistentere Backtest-Ergebnisse erzielen.
Sie wollen die besten Backtest-Ergebnisse?
Besuchen Sie unser Profil und holen Sie sich unsere optimierten Einstellungen! Einfach kopieren und einfügen, um das wahre Potenzial des EA zu sehen.
Zugang zu den Einstellungen hier: https: //www.mql5.com/pt/users/algocoderfx/news
Oder senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen mit Ihrer .set-Datei für den Backtest auf MT5.