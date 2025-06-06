Gold Oracle Scalper Adaptive

Gold Oracle M1 - Adaptive Strategie für GOLD mit dynamischem Risikomanagement

Wir stellen IhnenGold Oracle vor, einen sorgfältig entwickelten und getesteten Expert Advisor (EA) speziell für den Handel mitGOLD (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen. Dieser EA ist das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Optimierungsarbeiten, bei denen ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und, was besonders wichtig ist, einem robusten Risikomanagement angestrebt wurde, das sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst.

Wenn Sie auf der Suche nach einer automatisierten Lösung für den Goldhandel sind, bei der Konsistenz und Kapitalerhalt durch intelligente Mechanismen im Vordergrund stehen, ist Gold Oracle genau das Richtige für Sie.

Überblick über die Strategie:
Gold Oracle verwendet einen Multi-Indikator-Ansatz, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf dem volatilen Goldmarkt zu identifizieren.

Einstiege werden nur dann ausgelöst, wenn ein Zusammentreffen von Signalen ein günstiges Kauf- oder Verkaufs-Setup bestätigt, das (optional) mit dem langfristigen Trend übereinstimmt.

Fortschrittliches Risikomanagement und Funktionen:
Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal von Gold Oracle liegt in seinen fortschrittlichen Risikomanagement- und Marktanpassungsmechanismen:
Adaptiver struktureller Stop Loss: Anstelle eines festen Stop Loss in Pips, der unter verschiedenen Volatilitätsbedingungen unangemessen sein kann, berechnet der EA den anfänglichen Stop Loss auf der Grundlage der jüngsten Marktstruktur (letzte signifikante Höchst-/Tiefststände, definiert durch einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum). Auf diese Weise kann der Stop Loss dynamisch an die aktuelle Volatilität angepasst werden, so dass der Kurs unter normalen Bedingungen genügend Spielraum hat, das Kapital aber vor übermäßigen negativen Bewegungen geschützt wird.

Proprietärer Zeitfilter (Session Management): Durch umfangreiche Backtesting-Analysen (einschließlich des Zeitraums 2013-2025) haben wir bestimmte Tageszeiten (UTC) identifiziert, die in der Vergangenheit ein höheres Risiko und eine ungünstige Volatilität für diese Strategie auf Gold darstellen. Gold Oracle verfügt über einen intelligenten Zeitfilter, der verhindert, dass neue Positionen während dieser risikoreichen Zeitfenster eröffnet werden, und konzentriert sich auf die Zeiträume mit dem besten historischen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Dies trägt wesentlich zur Glättung der Kapitalkurve bei und vermeidet viele unnötige Verluste. (Benutzer können diesen Filter aktivieren/deaktivieren).

Adaptive Dynamic Lot Size (Period Risk Management): Der EA geht noch einen Schritt weiter als der Zeitfilter und verfügt über ein optionales System zur dynamischen Anpassung der Lotgröße. Da selbst innerhalb der zulässigen Betriebszeiten einige Zeiträume ein höheres Restrisiko aufweisen können (insbesondere im Zusammenhang mit dem Übergang zwischen Sitzungen oder einem potenziellen Engagement über Nacht), kann der EA so konfiguriert werden, dass er während dieser spezifischen Teilzeiträume automatisch eine geringere Losgröße verwendet. In Zeiträumen, die ein geringeres historisches Risiko aufweisen, arbeitet der EA wieder mit dem vom Benutzer definierten Standard-Lot. Diese Funktion hat sich in Tests als äußerst effektiv bei der Reduzierung des maximalen prozentualen und absoluten Drawdowns erwiesen und bietet eine zusätzliche robuste Ebene des Kapitalschutzes. (Benutzer können das Standard-Lot und die reduzierte Lotgröße aktivieren/deaktivieren und konfigurieren). Optionaler Trailing-Stop: Enthält eine standardmäßige Pip-basierte Trailing-Stop-Funktion, um Gewinne zu schützen, wenn sich der Markt günstig entwickelt. (Der Benutzer kann ihn aktivieren/deaktivieren und den Abstand in Pips festlegen).

Konfigurierbare Parameter:
Der EA bietet Flexibilität durch gut organisierte Eingabeparameter.
Dies ermöglicht fortgeschrittenen Nutzern, den EA an ihre Risikopräferenzen und spezifischen Broker-Bedingungen anzupassen, obwohl die Standardeinstellungen aufgrund unserer Tests bereits optimiert sind.

Gold Oracle ist ein hochentwickelter und risikofokussierter Ansatz für den automatisierten Goldhandel. Holen Sie sich Ihr Exemplar und entdecken Sie das Potenzial einer anpassungsfähigen und robusten Strategie!

Eingabe-Parameter:

GoldOracle bietet eine breite Palette von anpassbaren Parametern, die es Ihnen ermöglichen, den Roboter an Ihre Präferenzen und Marktanalysen anzupassen. Sehen Sie sich die wichtigsten verfügbaren Konfigurationskategorien an:

1. Allgemeine Konto- und Betriebseinstellungen:

    1. Auswahl des Zeitrahmens für den Betrieb: Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Zeitrahmens für den Chart, auf dem der Roboter arbeitet.

    2. Definition des Standard-Lots für Eingaben: Steuert das finanzielle Volumen jedes Handels.

    3. Trailing-Stop-Option und deren Abstand: Aktiviert und legt den Abstand für die automatische Gewinnabsicherung fest.

    4. Sicherheitsmarge für den Trailing Stop: ( Neue Funktion) Fügt eine Feineinstellung hinzu, um sicherzustellen, dass die Stop-Loss-Bewegung immer vom Broker akzeptiert wird, wodurch die Gewinnsicherung in verschiedenen Handelsumgebungen robuster und zuverlässiger wird.

    5. Unique Identifier (Magic Number): Legt einen exklusiven Code fest , so dass der Roboter nur seine eigenen Aufträge verwaltet.

    6. Konfiguration der Protokolldatei: Ermöglicht es Ihnen, die Datei zu benennen, die die Aktivitäten des EA aufzeichnet.

2. Risikomanagement:

  1. Einstellung des absoluten maximalen Stop Loss pro Operation (in Pips).
  2. Optionen für dynamischen strukturellen Stop Loss (basierend auf ATR und Strukturpunkten).
  3. Lookback-Parameter für die Struktur (Kauf/Verkauf).
  4. ATR-Einstellungen für die SL-Berechnung (Zeitraum, Multiplikator - Kauf/Verkauf).

3. Einstellung des Take-Profit-Ziels:

  1. Dynamische Take Profit Option (basierend auf ATR).
  2. ATR-Einstellungen für die TP-Berechnung (Zeitraum, Multiplikator - Kaufen/Verkaufen).

4. Entry Trigger Systeme (Auslöser):

  1. Standard-Trigger (basierend auf MACD und MA-Crossover):
  2. Bestätigungsfenster für Signale.
  3. Konfigurierbare Parameter für Indikatoren (MA, CCI, ADX).
  4. Optionaler Preis vs. MA200-Filter.
  5. Option für Moving Average Crossover Trigger (z.B. MA20 vs. MA200).
  6. Detaillierte MACD-Einstellungen (Perioden, angewandter Preis).
  7. Optionaler MACD-Histogramm-Filter zur Validierung.

5. Zusätzliche Filter und Eingabebestätigungen:

  1. Volumenfilter (mit Rückblickzeitraum und Multiplikator).
  2. Filter für die Richtung des gleitenden Durchschnitts (mit Mindestabstand und Steigung).
  3. Optionaler RSI-Filter für den unteren Zeitrahmen (M1), um Einstiege in kurzfristige Extrembedingungen zu vermeiden.
  4. Optionale Validierung der Indikatorbedingungen im Triggermoment.

6. Signal-Scoring-System (Standard-Trigger):

  1. Setzen von Punkten für Bestätigungskriterien (ADX, CCI, Slope, etc.).
  2. Einstellung der Mindestpunktzahl für Eingaben (Kauf/Verkauf - Standardauslöser).

7. Operative und Performance-Kontrollen:

  1. Erlaubnis für Sell Trades.
  2. Liste der Zeitzonen (UTC) zum Sperren von Sell Trades.
  3. Einstellung von Limits für Sequential Trades (maximale Anzahl, minimales Intervall).
  4. Zeitzonenfilter (UTC) für die Eröffnung neuer Positionen.
  5. Filter zur Vermeidung von neuen Positionen nahe dem Marktschluss am Freitag. Dynamische Lot-Optionen (einschließlich Legacy-Modus und erweiterter Modus auf Basis der stündlichen/täglichen Performance).

8. Overbought/Oversold (OBS) Closing System:

  1. Aktivierung/Deaktivierung des OBS-Closing-Systems.
  2. Konfigurierbare Parameter für OBS-Indikatoren (RSI, Stochastic).
  3. Erforderliche Mindestzeit in der Position, um OBS Closing zu aktivieren.
  4. Erforderliche Mindestpunktzahl zur Auslösung des OBS-Closing.
  5. Option zur Verwendung zusätzlicher Indikatoren im OBS-System (Williams %R, MFI, Bollinger Bands).

9. Initialisierung und Log-Einstellungen:

  1. Anzahl der "Warm-up"-Balken für die Initialisierung des Indikators.
  2. Anpassbarer Name für die Handelslogdatei.

Anmerkung:

Verwenden Sie die neuen Parameter, die für den MQL5-Tester geeignet sind:

Vor kurzem mussten wir einige Anpassungen am Code des EA vornehmen, um den neuen Richtlinien und Regeln der Plattform zu entsprechen. Diese Änderungen behalten zwar das Wesen der Strategie bei, können aber dazu führen, dass Backtests mit älteren Einstellungen andere Ergebnisse zeigen als die, die Sie vielleicht in früheren Demonstrationen gesehen haben.

Es ist wichtig zu betonen, dass GoldOracle das gleiche robuste Programm bleibt, das die gleiche adaptive Logik verwendet, um Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen zu handeln. Die Kernstrategie, die es effektiv macht, wurde nicht verändert.

Um Ihnen zu helfen und sicherzustellen, dass Sie die beste Erfahrung mit der aktuellsten Version machen, haben wir eine neue .set-Datei verfügbar . Diese Datei enthält Parameter, die bereits für die aktualisierte Version des EA optimiert sind und die von uns erwähnten Anpassungen widerspiegeln. Mit dieser Datei werden Sie wesentlich konsistentere Backtest-Ergebnisse erzielen.

Sie wollen die besten Backtest-Ergebnisse?

Besuchen Sie unser Profil und holen Sie sich unsere optimierten Einstellungen! Einfach kopieren und einfügen, um das wahre Potenzial des EA zu sehen.

Zugang zu den Einstellungen hier: https: //www.mql5.com/pt/users/algocoderfx/news

Oder senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen mit Ihrer .set-Datei für den Backtest auf MT5.


