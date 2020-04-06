Gold Oracle Scalper Adaptive

Gold Oracle M1 - Estrategia adaptativa para el ORO con gestión dinámica del riesgo

PresentamosGold Oracle, un Asesor Experto (EA) meticulosamente desarrollado y probado específicamente para operar con el activo ORO (XAUUSD) en el marco temporal M1. Este EA es el resultado de una exhaustiva investigación y optimización, buscando un equilibrio entre rentabilidad y, fundamentalmente, una sólida gestión del riesgo que se adapte a las diferentes condiciones del mercado.

Si está buscando una solución automatizada para operar con Oro que priorice la consistencia y la preservación del capital a través de mecanismos inteligentes, Gold Oracle es lo que está buscando.

Visión general de la estrategia:
Gold Oracle emplea un enfoque multiindicador para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad en el volátil mercado del oro.

Las entradas sólo se activan cuando una confluencia de señales confirma una configuración favorable de compra o venta, alineada (opcionalmente) con la tendencia a largo plazo.

Gestión avanzada del riesgo y funciones:
El verdadero elemento diferenciador de Gold Oracle reside en sus avanzados mecanismos de gestión del riesgo y adaptación al mercado:
Stop Loss Estructural Adaptativo: En lugar de un Stop Loss fijo en pips, que puede resultar inapropiado en diferentes condiciones de volatilidad, el EA calcula el Stop Loss inicial basándose en la estructura reciente del mercado (últimos máximos/ mínimos significativos, definidos por un periodo de retroceso configurable). Esto permite que el Stop Loss se ajuste dinámicamente a la volatilidad actual, dando al precio suficiente respiro en condiciones normales, pero protegiendo el capital contra movimientos adversos excesivos.

Filtro horario propio (gestión de sesiones): A través de exhaustivos análisis de backtesting (incluyendo el periodo 2013-2025), hemos identificado periodos específicos del día (UTC) que históricamente presentan un mayor riesgo y una volatilidad desfavorable para esta estrategia en Oro. Gold Oracle incorpora un filtro horario inteligente que impide la apertura de nuevas posiciones durante estas ventanas de alto riesgo, centrando las operaciones en los periodos con la mejor relación riesgo/recompensa histórica. Esto contribuye significativamente a suavizar la curva de capital y evita muchas pérdidas innecesarias. (Los usuarios pueden activar/desactivar este filtro).

Tamaño de Lote Dinámico Adaptativo (Gestión de Riesgo de Periodo ): Yendo un paso más allá del filtro temporal, el EA dispone de un sistema opcional de ajuste dinámico del tamaño de lote. Reconociendo que incluso dentro de las horas de operación permitidas, algunos periodos pueden conllevar un mayor riesgo residual (especialmente relacionado con la transición entre sesiones o la posible exposición nocturna), el AE puede configurarse para utilizar automáticamente un tamaño de lote reducido durante estos subperiodos específicos. En los momentos identificados como de menor riesgo histórico, vuelve a operar con el lote estándar definido por el usuario. Esta característica ha demostrado en las pruebas ser extremadamente eficaz en la reducción del porcentaje máximo y la reducción absoluta, ofreciendo una sólida capa adicional de protección del capital. (Los usuarios pueden activar/desactivar y configurar el lote estándar y el tamaño de lote reducido). Trailing Stop opcional: Incluye una funcionalidad de trailing stop estándar basada en pips para proteger los beneficios cuando el mercado se mueve favorablemente. (Los usuarios pueden activar/desactivar y configurar la distancia en pips).

Parámetros configurables:
El EA ofrece flexibilidad a través de parámetros de entrada bien organizados.
Esto permite a los usuarios avanzados adaptar el EA a sus preferencias de riesgo y condiciones específicas del broker, aunque los parámetros por defecto ya están optimizados en base a nuestras pruebas.

Gold Oracle representa un enfoque sofisticado y centrado en el riesgo para la negociación automatizada de Oro. ¡Obtenga su copia y explore el potencial de una estrategia adaptable y robusta!

Parámetros de entrada:

GoldOracle ofrece una amplia gama de parámetros personalizables, que le permiten ajustar el robot a sus preferencias y análisis de mercado. Eche un vistazo a las principales categorías de configuración disponibles:

1. Ajustes generales de cuenta y operación:

    1. Selección del Marco Temporal de Operación: Permite elegir el marco temporal del gráfico en el que operará el robot.

    2. Definición del Lote Estándar para Entradas: Controla el volumen financiero de cada operación.

    3. Opción Trailing Stop y su Distancia: Activa y establece la distancia para la protección automática de beneficios.

    4. Margen de seguridad para el Trailing Stop: ( Nueva función) Añade un ajuste de precisión para garantizar que el movimiento del stop-loss sea siempre aceptado por el broker, haciendo que la protección de beneficios sea más sólida y fiable en diferentes entornos de negociación.

    5. Identificador Único (Número Mágico): Establece un código exclusivo para que el robot sólo gestione sus propias órdenes.

    6. Configuración del archivo de registro: Permite asignar un nombre al archivo que registrará las actividades del EA.

2. Gestión de Riesgos:

  1. Configuración del Stop Loss Máximo Absoluto por Operación (en Pips).
  2. Opciones para Stop Loss Estructural Dinámico (basado en ATR y puntos de estructura).
  3. Parámetros de Lookback para Estructura (Compra/Venta).
  4. Parámetros de ATR para el Cálculo de SL (Periodo, Multiplicador - Compra/Venta).

3. 3. Configuración del objetivo Take Profit:

  1. Opción Take Profit dinámica (basada en ATR).
  2. 4. Ajustes de ATR para el cálculo de TP (Periodo, Multiplicador - Compra/Venta).

4. Sistemas de activación de entrada (Triggers):

  1. Disparador Estándar (Basado en MACD y MA Crossover):
  2. Ventana de Confirmación para Señales.
  3. Parámetros configurables para los indicadores (MA, CCI, ADX).
  4. Filtro Precio vs. MA200 opcional.
  5. Opción de activación del cruce de medias móviles (por ejemplo, MA20 frente a MA200).
  6. Configuración detallada del MACD (periodos, precio aplicado).
  7. Filtro opcional de histograma MACD para validación.

5. 5. Filtros adicionales y confirmación de entrada:

  1. Filtro de Volumen (con periodo lookback y multiplicador).
  2. Filtro de Dirección de Media Móvil (con distancia mínima y pendiente).
  3. Filtro RSI opcional en el marco temporal inferior (M1) para evitar entradas en condiciones extremas a corto plazo.
  4. Validación opcional de las condiciones del indicador en el momento de activación.

6. 6. Sistema de Puntuación de Señales (Disparadores Estándar):

  1. Establecimiento de Puntos para Criterios de Confirmación (ADX, CCI, Pendiente, etc.).
  2. 7. Configuración de la puntuación mínima para las entradas (Compra/Venta - Disparadores estándar).

7. 7. Controles operativos y de rendimiento:

  1. Permiso para Operaciones de Venta.
  2. Lista de zonas horarias (UTC) para bloquear operaciones de venta.
  3. Establecimiento de Límites para Operaciones Secuenciales (Número Máximo, Intervalo Mínimo).
  4. Filtro de zonas horarias (UTC) para abrir nuevas posiciones.
  5. Filtro para Evitar Nuevas Posiciones Cerca del Cierre de Mercado el Viernes. Opciones de Lote Dinámico (incluyendo modo heredado y modo avanzado basado en rendimiento horario/diario).

8. 8. Sistema de cierre por sobrecompra/sobreventa (OBS):

  1. Activación/Desactivación del Sistema de Cierre OBS.
  2. Parámetros Configurables para los Indicadores OBS (RSI, Estocástico).
  3. Tiempo Mínimo Requerido en la Posición para Activar el Cierre OBS.
  4. Puntuación Mínima Requerida para Activar el Cierre OBS.
  5. Opción de Utilizar Indicadores Adicionales en el Sistema OBS (Williams %R, MFI, Bandas de Bollinger).

9. 9. Configuración de Inicialización y Registro:

  1. Número de Barras de "Calentamiento" para la Inicialización del Indicador.
  2. Nombre personalizable para el archivo de registro de operaciones.

Nota:

Utilice los nuevos parámetros adecuados para el probador MQL5:

Recientemente, hemos tenido que realizar algunos ajustes en el código del EA para cumplir con las nuevas directrices y reglas requeridas por la plataforma. Estos cambios, aunque preservan la esencia de la estrategia, pueden hacer que las pruebas retrospectivas que utilizan configuraciones más antiguas muestren resultados diferentes de los que podría haber visto en demostraciones anteriores.

Es importante destacar que GoldOracle sigue siendo el mismo programa robusto, que utiliza la misma lógica adaptativa para operar con Oro (XAUUSD) en el marco temporal M1. La estrategia central que lo hace efectivo no ha cambiado.

Para ayudarle y asegurar que tenga la mejor experiencia de prueba con la versión más actual, tenemos un nuevo archivo .set disponible . Este archivo contiene parámetros ya optimizados para la versión actualizada del EA, reflejando los ajustes que hemos mencionado. Con él, obtendrá resultados de backtest mucho más consistentes.

¿Quiere los mejores resultados de backtest?

¡Visite nuestro perfil y obtenga nuestros ajustes optimizados! Sólo tienes que copiar y pegar para ver el verdadero potencial del EA.

Acceda a la configuración aquí: https: //www.mql5.com/pt/users/algocoderfx/news

O envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted con su archivo .set para Backtest en MT5.


