Gold Oracle Scalper Adaptive

Gold Oracle M1 - Estratégia Adaptativa para GOLD com Gerenciamento de Risco Dinâmico

Apresentamos o Gold Oracle, um Expert Advisor (EA) meticulosamente desenvolvido e testado especificamente para negociação do ativo GOLD (XAUUSD) no timeframe M1. Este EA é o resultado de extensa pesquisa e otimização, buscando um equilíbrio entre lucratividade e, crucialmente, um gerenciamento de risco robusto e adaptativo às diferentes condições de mercado.

Se você procura uma solução automatizada para operar Ouro que prioriza a consistência e a preservação de capital através de mecanismos inteligentes, o Gold Oracle foi projetado para você.





Visão Geral da Estratégia:

O Gold Oracle emprega uma abordagem multi-indicador para identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade no volátil mercado de Ouro.

As entradas são acionadas apenas quando uma confluência de sinais, confirma uma configuração favorável de compra ou venda, alinhada (opcionalmente) com a tendência de longo prazo.





Recursos e Gerenciamento de Risco Avançado

O verdadeiro diferencial do Gold Oracle reside em seus mecanismos avançados de gerenciamento de risco e adaptação ao mercado.

Stop Loss Estrutural Adaptativo: Em vez de um Stop Loss fixo em pips, que pode ser inadequado em diferentes condições de volatilidade, o EA calcula o Stop Loss inicial com base na estrutura recente do mercado (últimos topos/fundos significativos, definidos por um período de lookback configurável). Isso permite que o Stop Loss se ajuste dinamicamente à volatilidade atual, dando espaço suficiente para o preço respirar em condições normais, mas protegendo o capital contra movimentos adversos excessivos.

Filtro de Tempo Proprietário (Gerenciamento de Sessão): Através de análises extensivas de backtesting (incluindo o período de 2013-2025), identificamos períodos específicos do dia (UTC) que historicamente apresentam maior risco e volatilidade desfavorável para esta estratégia no Ouro. O Gold Oracle incorpora um filtro de tempo inteligente que impede a abertura de novas posições durante essas janelas de alto risco, focando as operações nos períodos com melhor relação histórica de risco/retorno. Isso contribui significativamente para a suavização da curva de capital e evita muitas perdas desnecessárias. (Usuários podem ativar/desativar este filtro).

Lote Dinâmico Adaptativo (Gerenciamento de Risco por Período): Indo um passo além do filtro de tempo, o EA possui um sistema opcional de ajuste dinâmico do tamanho do lote. Reconhecendo que mesmo dentro dos horários operacionais permitidos, alguns períodos podem carregar um risco residual maior (especialmente relacionados à transição entre sessões ou potencial exposição overnight), o EA pode ser configurado para utilizar automaticamente um lote reduzido durante esses sub-períodos específicos. Nos momentos identificados como de menor risco histórico, ele volta a operar com o lote padrão definido pelo usuário. Este recurso mostrou em testes ser extremamente eficaz na redução do drawdown máximo percentual e absoluto, oferecendo uma camada adicional robusta de proteção de capital. (Usuários podem ativar/desativar e configurar o lote padrão e o lote reduzido).

Trailing Stop Opcional: Inclui uma funcionalidade de trailing stop padrão baseada em pips para proteger lucros à medida que o mercado se move favoravelmente. (Usuários podem ativar/desativar e configurar a distância em pips).





Parâmetros Configuráveis:

O EA oferece flexibilidade através de parâmetros de entrada bem organizados.

Isso permite que usuários avançados ajustem o EA às suas preferências de risco e às condições específicas do broker, embora as configurações padrão já sejam otimizadas com base em nossos testes.

O Gold Oracle representa uma abordagem sofisticada e focada em risco para a negociação automatizada de Ouro. Adquira sua cópia e explore o potencial de uma estratégia adaptativa e robusta! Parâmetros de entrada:

O GoldOracle oferece um amplo conjunto de parâmetros personalizáveis, permitindo que você ajuste o robô às suas preferências e análises de mercado. Confira as principais categorias de configuração disponíveis: 1. Configurações Gerais da Conta e Operação: Seleção do Timeframe de Operação: Permite escolher o tempo gráfico em que o robô irá atuar. Definição do Lote Padrão para as Entradas: Controla o volume financeiro de cada operação. Opção de Trailing Stop e sua Distância: Ativa e define a distância para a funcionalidade de proteção automática de lucros. Margem de Segurança para o Trailing Stop: (Nova Funcionalidade) Adiciona um ajuste fino para garantir que a movimentação do stop loss seja sempre aceita pela corretora, tornando a proteção de lucros mais robusta e confiável em diferentes ambientes de negociação. Identificador Único (Número Mágico): Define um código exclusivo para que o robô gerencie apenas suas próprias ordens. Configuração do Arquivo de Log: Permite nomear o arquivo que registrará as atividades do EA. 2. Gerenciamento de Risco: Configuração de Stop Loss Máximo Absoluto por Operação (em Pips). Opções para Stop Loss Estrutural Dinâmico (com base em ATR e pontos de estrutura). Parâmetros de Lookback para Estrutura (Compra/Venda). Configurações do ATR para Cálculo do SL (Período, Multiplicador - Compra/Venda). 3. Definição de Alvo de Lucro (Take Profit): Opção de Take Profit Dinâmico (com base em ATR). Configurações do ATR para Cálculo do TP (Período, Multiplicador - Compra/Venda). 4. Sistemas de Gatilho de Entrada (Triggers): Gatilho Padrão (Baseado em MACD e Cruzamento de MAs): Janela de Confirmação para Sinais. Parâmetros Configuráveis para Indicadores (MA, CCI, ADX). Filtro opcional de Preço vs. MA200. Opção para Gatilho por Cruzamento de Médias Móveis (ex: MA20 vs MA200). Configurações Detalhadas do MACD (Períodos, Preço Aplicado). Filtro Opcional de Histograma MACD para validação. 5. Filtros Adicionais e de Confirmação de Entrada: Filtro de Volume (com período de lookback e multiplicador). Filtro de Direção das Médias Móveis (com distância mínima e inclinação). Filtro Opcional de RSI em Timeframe Menor (M1) para evitar entradas em condições extremas de curto prazo. Validação Opcional de Condições de Indicadores no Momento do Gatilho. 6. Sistema de Pontuação para Sinais (Triggers Padrão): Ajuste de Pontos para Critérios de Confirmação (ADX, CCI, Inclinação, etc.). Definição de Pontuação Mínima para Entradas (Compra/Venda - Triggers Padrão). 7. Controles Operacionais e de Performance: Permissão para Operações de Venda. Lista de Horários (UTC) para Bloqueio de Operações de Venda. Configuração de Limite para Trades Sequenciais (Número Máximo, Intervalo Mínimo). Filtro de Horário (UTC) para Abertura de Novas Posições. Filtro para Evitar Novas Posições Próximo ao Fechamento do Mercado na Sexta-feira. Opções de Lote Dinâmico (incluindo modo legado e modo avançado baseado em performance horária/diária). 8. Sistema de Fechamento por Sobrecompra/Sobrevenda (OBS): Ativação/Desativação do Sistema de Fechamento OBS. Parâmetros Configuráveis para Indicadores OBS (RSI, Estocástico). Tempo Mínimo Requerido na Posição para Ativar o Fechamento OBS. Pontuação Mínima Necessária para Acionar o Fechamento OBS. Opção para Utilizar Indicadores Adicionais no Sistema OBS (Williams %R, MFI, Bandas de Bollinger). 9. Configurações de Inicialização e Log: Número de Barras de "Aquecimento" para Inicialização dos Indicadores. Nome Personalizável para o Arquivo de Log de Trades. Nota:

Use os novos parâmetros adequado ao testador do MQL5:

Recentemente, tivemos que fazer algumas adequações no código do EA para atender a novas diretrizes e regras exigidas pela plataforma. Essas alterações, embora mantenham a essência da estratégia, podem fazer com que os backtests utilizando configurações mais antigas apresentem resultados diferentes dos que você pode ter visto em demonstrações anteriores. É importante ressaltar que o GoldOracle continua sendo o mesmo programa robusto, utilizando a mesma lógica adaptativa para operar o Ouro (XAUUSD) no timeframe de M1. A estratégia central que o torna eficaz não foi alterada.




