Gold Oracle Scalper Adaptive
- Experts
- Glaudes Laurislei Moreira
- Versão: 1.5
- Atualizado: 6 junho 2025
- Ativações: 20
Gold Oracle M1 - Estratégia Adaptativa para GOLD com Gerenciamento de Risco Dinâmico
Apresentamos o Gold Oracle, um Expert Advisor (EA) meticulosamente desenvolvido e testado especificamente para negociação do ativo GOLD (XAUUSD) no timeframe M1. Este EA é o resultado de extensa pesquisa e otimização, buscando um equilíbrio entre lucratividade e, crucialmente, um gerenciamento de risco robusto e adaptativo às diferentes condições de mercado.
O verdadeiro diferencial do Gold Oracle reside em seus mecanismos avançados de gerenciamento de risco e adaptação ao mercado.
Stop Loss Estrutural Adaptativo: Em vez de um Stop Loss fixo em pips, que pode ser inadequado em diferentes condições de volatilidade, o EA calcula o Stop Loss inicial com base na estrutura recente do mercado (últimos topos/fundos significativos, definidos por um período de lookback configurável). Isso permite que o Stop Loss se ajuste dinamicamente à volatilidade atual, dando espaço suficiente para o preço respirar em condições normais, mas protegendo o capital contra movimentos adversos excessivos.
Filtro de Tempo Proprietário (Gerenciamento de Sessão): Através de análises extensivas de backtesting (incluindo o período de 2013-2025), identificamos períodos específicos do dia (UTC) que historicamente apresentam maior risco e volatilidade desfavorável para esta estratégia no Ouro. O Gold Oracle incorpora um filtro de tempo inteligente que impede a abertura de novas posições durante essas janelas de alto risco, focando as operações nos períodos com melhor relação histórica de risco/retorno. Isso contribui significativamente para a suavização da curva de capital e evita muitas perdas desnecessárias. (Usuários podem ativar/desativar este filtro).
O Gold Oracle representa uma abordagem sofisticada e focada em risco para a negociação automatizada de Ouro. Adquira sua cópia e explore o potencial de uma estratégia adaptativa e robusta!
Parâmetros de entrada:
O GoldOracle oferece um amplo conjunto de parâmetros personalizáveis, permitindo que você ajuste o robô às suas preferências e análises de mercado. Confira as principais categorias de configuração disponíveis:
1. Configurações Gerais da Conta e Operação:
-
Seleção do Timeframe de Operação: Permite escolher o tempo gráfico em que o robô irá atuar.
-
Definição do Lote Padrão para as Entradas: Controla o volume financeiro de cada operação.
-
Opção de Trailing Stop e sua Distância: Ativa e define a distância para a funcionalidade de proteção automática de lucros.
-
Margem de Segurança para o Trailing Stop: (Nova Funcionalidade) Adiciona um ajuste fino para garantir que a movimentação do stop loss seja sempre aceita pela corretora, tornando a proteção de lucros mais robusta e confiável em diferentes ambientes de negociação.
-
Identificador Único (Número Mágico): Define um código exclusivo para que o robô gerencie apenas suas próprias ordens.
-
Configuração do Arquivo de Log: Permite nomear o arquivo que registrará as atividades do EA.
2. Gerenciamento de Risco:
- Configuração de Stop Loss Máximo Absoluto por Operação (em Pips).
- Opções para Stop Loss Estrutural Dinâmico (com base em ATR e pontos de estrutura).
- Parâmetros de Lookback para Estrutura (Compra/Venda).
- Configurações do ATR para Cálculo do SL (Período, Multiplicador - Compra/Venda).
3. Definição de Alvo de Lucro (Take Profit):
- Opção de Take Profit Dinâmico (com base em ATR).
- Configurações do ATR para Cálculo do TP (Período, Multiplicador - Compra/Venda).
4. Sistemas de Gatilho de Entrada (Triggers):
- Gatilho Padrão (Baseado em MACD e Cruzamento de MAs):
- Janela de Confirmação para Sinais.
- Parâmetros Configuráveis para Indicadores (MA, CCI, ADX).
- Filtro opcional de Preço vs. MA200.
- Opção para Gatilho por Cruzamento de Médias Móveis (ex: MA20 vs MA200).
- Configurações Detalhadas do MACD (Períodos, Preço Aplicado).
- Filtro Opcional de Histograma MACD para validação.
5. Filtros Adicionais e de Confirmação de Entrada:
- Filtro de Volume (com período de lookback e multiplicador).
- Filtro de Direção das Médias Móveis (com distância mínima e inclinação).
- Filtro Opcional de RSI em Timeframe Menor (M1) para evitar entradas em condições extremas de curto prazo.
- Validação Opcional de Condições de Indicadores no Momento do Gatilho.
6. Sistema de Pontuação para Sinais (Triggers Padrão):
- Ajuste de Pontos para Critérios de Confirmação (ADX, CCI, Inclinação, etc.).
- Definição de Pontuação Mínima para Entradas (Compra/Venda - Triggers Padrão).
7. Controles Operacionais e de Performance:
- Permissão para Operações de Venda.
- Lista de Horários (UTC) para Bloqueio de Operações de Venda.
- Configuração de Limite para Trades Sequenciais (Número Máximo, Intervalo Mínimo).
- Filtro de Horário (UTC) para Abertura de Novas Posições.
- Filtro para Evitar Novas Posições Próximo ao Fechamento do Mercado na Sexta-feira.
- Opções de Lote Dinâmico (incluindo modo legado e modo avançado baseado em performance horária/diária).
8. Sistema de Fechamento por Sobrecompra/Sobrevenda (OBS):
- Ativação/Desativação do Sistema de Fechamento OBS.
- Parâmetros Configuráveis para Indicadores OBS (RSI, Estocástico).
- Tempo Mínimo Requerido na Posição para Ativar o Fechamento OBS.
- Pontuação Mínima Necessária para Acionar o Fechamento OBS.
- Opção para Utilizar Indicadores Adicionais no Sistema OBS (Williams %R, MFI, Bandas de Bollinger).
9. Configurações de Inicialização e Log:
- Número de Barras de "Aquecimento" para Inicialização dos Indicadores.
- Nome Personalizável para o Arquivo de Log de Trades.
Nota:
Use os novos parâmetros adequado ao testador do MQL5:
Recentemente, tivemos que fazer algumas adequações no código do EA para atender a novas diretrizes e regras exigidas pela plataforma. Essas alterações, embora mantenham a essência da estratégia, podem fazer com que os backtests utilizando configurações mais antigas apresentem resultados diferentes dos que você pode ter visto em demonstrações anteriores.
É importante ressaltar que o GoldOracle continua sendo o mesmo programa robusto, utilizando a mesma lógica adaptativa para operar o Ouro (XAUUSD) no timeframe de M1. A estratégia central que o torna eficaz não foi alterada.
Para te ajudar e garantir que você tenha a melhor experiência de teste com a versão mais atual, estou enviando um novo arquivo .set. Este arquivo contém parâmetros já otimizados para a versão atualizada do EA, refletindo as adequações que mencionamos. Com ele, você obterá resultados de backtest muito mais consistentes.
