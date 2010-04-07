Daily Loss and DD Protector

Beschreibung des Produkts:

Name: Täglicher Verlust und DD-Protektor

Täglicher Verlust und DD-Protektor Funktionen :

: Überwacht tägliche P/L für das Paar, das an den Chart angehängt ist (derzeit nur dieses eine Paar)



Verfolgt den täglichen Verlust (geschlossen + schwebend)





Blockiert neue Trades bei einer Warnschwelle



Sendet Warnungen über MT4 Alert, Push oder E-Mail



Schließt automatisch Trades, wenn der maximale Tagesverlust erreicht wird und verhindert, dass neue Trades eröffnet werden

Eingaben: Führen Sie alle Parameter in der Beschreibung klar und deutlich auf:

Führen Sie alle Parameter in der Beschreibung klar und deutlich auf: MaxDailyLossPercent - tägliches Drawdown % Limit



WarningPercent - Warnschwelle



CloseTradesAtLimit - ob Trades automatisch geschlossen werden sollen



SendPushAlert, SendEmailAlert - Benachrichtigungsoptionen



Slippage - für das zuverlässige Schließen von Geschäften

Perfekt für Prop-Firmen und persönliche Konten.

Bitte beachten Sie: Testen Sie die korrekte Funktionsweise zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie den EA auf einem Live-Konto anwenden.

Bitte beachten Sie: Dieser EA (Utility) garantiert keine Gewinne und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung dieses EA erfolgt auf eigenes Risiko. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Verwendung dieses EAs entstehen.