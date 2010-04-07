Daily Loss and DD Protector

Beschreibung des Produkts:

  • Name: Täglicher Verlust und DD-Protektor
  • Funktionen:
    • Überwacht tägliche P/L für das Paar, das an den Chart angehängt ist (derzeit nur dieses eine Paar)
    • Verfolgt den täglichen Verlust (geschlossen + schwebend)
    • Blockiert neue Trades bei einer Warnschwelle
    • Sendet Warnungen über MT4 Alert, Push oder E-Mail
    • Schließt automatisch Trades, wenn der maximale Tagesverlust erreicht wird und verhindert, dass neue Trades eröffnet werden
  • Eingaben: Führen Sie alle Parameter in der Beschreibung klar und deutlich auf:
    • MaxDailyLossPercent - tägliches Drawdown % Limit
    • WarningPercent - Warnschwelle
    • CloseTradesAtLimit - ob Trades automatisch geschlossen werden sollen
    • SendPushAlert, SendEmailAlert - Benachrichtigungsoptionen
    • Slippage - für das zuverlässige Schließen von Geschäften

Perfekt für Prop-Firmen und persönliche Konten.

Bitte beachten Sie: Testen Sie die korrekte Funktionsweise zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie den EA auf einem Live-Konto anwenden.

Bitte beachten Sie: Dieser EA (Utility) garantiert keine Gewinne und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung dieses EA erfolgt auf eigenes Risiko. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Verwendung dieses EAs entstehen.


Empfohlene Produkte
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilitys
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
Universal tpsl atr
Genesis Hafalla
Utilitys
Dieses EA-Utility handelt nicht selbst, sondern modifiziert nur die offenen Trades , um einen Gewinnmitnahme und Stop Loss hinzuzufügen , die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Der Abstand basiert auf dem Average True Range Indicator (ATR). Wie funktioniert es? Wenn das zu ändernde Symbol auf "Alle Symbole" eingestellt ist, müssen Sie es nur an einen Chart anhängen, und alle offenen Trades im gesamten Terminal werden den Take Profit und Stop Loss mit dem Abstand de
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indikatoren
Dieser EA ist eine Erweiterung für den kostenlosen Handelsindikator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 Die Hauptidee ist, Ihre Entscheidung zu unterstützen, entsprechend dem aktuellen Trend zu handeln . Es ist möglich, einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung zu konfigurieren, die Sie beim Eintritt in die erste Kerze eines Bullen-/Bärentrends erhalten. Für diese Erweiterung des kostenlosen Indikators ist es nun möglich, die aktuellen Trendinformationen mit anderen Zeit
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Drei 3TP Easy Trade Pad Expert für MT4 - Herunterladen Der 3TP Easy Trade Pad Expert ist ein fortschrittliches Tool, das für das Kapitalmanagement, die Risikokontrolle und den rationalisierten Handel innerhalb der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Mit seiner funktionalen und spezialisierten Schnittstelle ermöglicht dieser Expert Advisor Händlern, mühelos Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) Levels zu setzen und zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Handelsausführung bietet d
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT4
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitys
Vollständiges Handels-Panel für die No Nonsense Forex-Methode: Dieses Panel enthält fast alle Dinge, die Sie benötigen, um Ihren eigenen NNFX-Algorithmus auszuführen, damit Sie noch schneller und einfacher handeln können. Es besteht aus 3 Teilen: Symbol Panel Wechseln Sie schnell zu einem beliebigen Symbol in Ihren Diagrammen, indem Sie auf dessen Namen drücken. Zusätzliche Informationen können im Panel angezeigt werden: aktuell offene Trades , Korrelation dieser Trades mit anderen Symbolen (auß
ScalpingOne
Xian Er Sha Ao
Utilitys
Scalping Day Trading Unterstützung Utility Scalping Eins für MT4 Einstellungsfenster (für weißen Chart) http://www.emkyuradias.shop/indexenglish.html Eine Position wird mit einer Taste angezeigt. Anzeige von P & L, Lot und Point in Echtzeit. Es ist möglich, die Anzeige der Positionen von nur Chart-Währungen und alle Währungspaare zu wechseln. Unterstützt automatische Identifikation in Japanisch und Englisch Kontowährungsnotation entspricht Dollar, Euro, Pfund, Yen (automatische Erkennung) Lot,
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitys
Jetzt haben Sie Ihr ganz eigenes PROP FIRM AUTO-CLOSER Programm ! Sobald Ihr Kontoziel oder Ihr Drawdown erreicht ist, werden alle offenen Aufträge automatisch geschlossen. ========================================== EINGABEN: Kontoziel (genauer Betrag): Geben Sie das genaue Kontoziel ein. Sobald der Aktienkurs Ihr angegebenes Kontoziel erreicht, werden alle offenen Aufträge geschlossen. Achten Sie darauf, dass Sie einen gewissen Puffer für Slippage einplanen. Fester Wert oder dynamischer Wert:
Controller without limit Demo
Roger Perez Lugo
Utilitys
Er kann nur in EURCHF / M15 verwendet werden . Der Expert Advisor ist ein großartiges Werkzeug, mit dem Sie Ihren Handel mit Leichtigkeit und Präzision steuern können. Das Tool kann in den Graphen bewegt werden und bietet die folgenden Eigenschaften: Sofortige Ordereingabe mit einem einzigen Klick. Eingabe von schwebenden Aufträgen mit Hilfe von Preisschildern und Trendlinien. Sofortige Schließung von Aufträgen mit einem einzigen Klick. Sofortige Schließung von Aufträgen unter Verwendung von Tr
FREE
Pip by Pip Trailing SL Manager
Rajiv Ishwar
Utilitys
Installieren Sie es als EXPERT ADVISOR, damit es funktioniert. Dieses Produkt funktioniert nicht im Strategietester, da es erfordert, dass zuerst Trades eröffnet werden. Daher ist die 1-monatige Mietoption für $10 enthalten, damit Sie das Produkt testen können. Das ist der niedrigste Preis, der auf der Website zulässig ist. Der Trailing-Stop-Loss (TSL) auf MetaTrader 4 funktioniert nur bei bestimmten Bereichen. Wenn der TSL z.B. auf 20 Pips oder 200 Punkte eingestellt ist, wird der Trailing-SL e
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, beim manuellen Handel Hotkeys zu verwenden, um sofort auf die aktuelle Marktsituation zu reagieren. Sie können Hotkeys zuweisen, um Positionen nach ihrem Typ zu öffnen/zu schließen, alle Positionen im aktuellen Chart zu schließen und alle Aufträge im aktuellen Chart zu entfernen. Sie können auch Hotkeys für fünf vordefinierte Handelsvolumina zuweisen und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln, ohne dass Sie das Volumen von Zeit zu Zeit manuell ändern müs
Entry Orders Pro MT4
Tran Nhat Minh
Utilitys
Pro Minimalist Trade Assistant : Fokussierung auf Risikomanagement und strikte Handelsdisziplin für jeden Handelsstil Die Vorteile von EA: 1 Intuitive grafische Oberfläche: Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem ausgezeichneten grafischen Dashboard mit hervorragenden Parametern für eine schnelle Auftragsausführung. Genießen Sie eine elegante und anpassbare Oberfläche mit der Möglichkeit, zwischen dunklen und hellen Themen zu wechseln. 2. unterstützt die Pflege von Handelsdisziplin-Gewohnheiten
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Utilitys
Dieses Skript wurde entwickelt, um automatisch Charts für alle verfügbaren Forex-Paare auf der MetaTrader 4-Plattform zu öffnen, sowie den Gold-Chart (XAUUSD). Das Skript durchläuft alle auf der Plattform verfügbaren Symbole, bestimmt, welche davon Devisenpaare sind, und öffnet deren Charts auf dem M1-Zeitrahmen (eine Minute). Hauptmerkmale: Eröffnung des Gold-Charts: Das Skript öffnet automatisch den XAUUSD (Gold/Dollar) Chart, wenn dieses Symbol bei Ihrem Broker verfügbar ist. Wenn das Gold-Sy
EA Hedger
Sergej Chukhista
4 (4)
Utilitys
EA Hedger   ist ein professionelles Trading-Dienstprogramm mit vielen Einstellungen, mit dem Sie Risiken durch Hedging verwalten können. Hedging ist eine Handelstechnik, bei der entgegengesetzte Positionen zu den bereits offenen Positionen eröffnet werden. Mit Hilfe von Hedging kann die Position ganz oder teilweise gesperrt (gesperrt) werden. Warum lohnt es sich, dieses Produkt zu kaufen: Zuverlässigkeit   - der Berater ist gründlich geprüft und getestet Nützlichkeit   - der Expert Advisor wird
EezeOrder Multiple Trades Opener
Tawanda Tinarwo
4.75 (4)
Utilitys
Eröffnen Sie mehrere Trades mit 1 Klick. Das EezeOrder Script wurde entwickelt, um den Handel einfach zu machen. Mit nur einem Klick öffnen Sie so viele Trades wie Sie wollen und wählen den Ordertyp aus einer Dropdown-Liste. Sie brauchen den Chart nicht zu ändern, geben Sie einfach den Namen des Symbols ein Geben Sie die Anzahl der gewünschten Trades ein Wählen Sie aus, ob es sich um einen Kauf, Verkauf, Kauflimit, Verkaufslimit, Kaufstopp oder Verkaufsstopp handelt Geben Sie TP(in Punkten) und
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilitys
One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. Pfeil nach oben minimiert das OCT-Panel Pfeil nach unten maximiert das OCT-Panel Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach links blendet das Panel mit zusätzlichen Funktionen aus
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
Utilitys
Dieser Expert Advisor (EA) stellt automatisch eine Order mit demselben Inhalt wieder her, wenn eine Order, die alle folgenden Bedingungen erfüllt, geschlossen wird. Der Zielauftrag ist ein Limit- oder Stop-Loss-Auftrag, für den immer ein Take Profit (TP) und ein Stop Loss (SL) festgelegt sind. Wenn der Auftrag durch den TP oder SL geschlossen wird, wird er automatisch mit derselben Anzahl von Lots, dem Preis, dem TP, dem SL, dem Verfallsdatum und anderen Bedingungen erneut übermittelt. Auf diese
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
Utilitys
BreakEven Grid Utility für MT4 BreakEven Grid ist ein leistungsfähiges Dienstprogramm für die manuelle Handelsverwaltung auf der MetaTrader 4-Plattform. Es bietet ein praktisches On-Screen-Panel mit Schaltflächen, mit denen Sie Ihre offenen Positionen mit einem einzigen Klick verwalten können. Features: BE+Gewinn einstellen: Setzt den Take Profit automatisch auf den Breakeven + den gewünschten Gewinn in Pips oder Geld. BUY/SELL schließen: Schließt sofort alle Kauf- oder Verkaufsaufträge für
Universal TP SL Pips
Genesis Hafalla
5 (1)
Utilitys
Dieses EA-Dienstprogramm handelt nicht selbst, sondern modifiziert nur die offenen Trades , um Take-Profit und Stop-Loss hinzuzufügen , die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet wurden . Der Abstand basiert auf Pips . Wie funktioniert es? Wenn das zu modifizierende Symbol auf "Alle Symbole" eingestellt ist , müssen Sie es nur an einen Chart anhängen, und alle offenen Trades im gesamten Terminal werden den Take-Profit und Stop-Loss setzen . Wenn "Zu änderndes Symbol" auf "Lokales
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Utilitys
Dies ist ein übliches Panel, das ein Netzwerk von Kauf- und Verkaufsaufträgen ausstellt. Schließt diesen Expert Advisor für den in den Einstellungen definierten Gewinn. Dann gibt es einen Parameter und heißt Ladder, der beinhaltet, dass der Abstand zwischen den Aufträgen um die durch den Parameter Ladder angegebenen Punkte zu erhöhen beginnt (hier steht in den Grundeinstellungen 10 Punkte) bedeutet eine zweite 10-Punkte-Order, eine dritte 20-Punkte-Order, eine vierte 40-Punkte-Order usw. Dann
Profit Loss Control Panel
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Das Profit-Loss-Control-Panel ist ein Tool zur Kontrolle von Verlusten und Gewinnen beim Handel. Es ermöglicht die Schließung von Geschäften, wenn der Gewinn und/oder Verlust der auf dem Konto eröffneten Positionen ein bestimmtes Limit erreicht. Limit-Typen Prozentsatz des Guthabens Anzahl der Punkte Einzahlungswährung Damit ist die beliebteste Liste der Gründe für die Schließung eines Geschäfts abgedeckt. Das Panel ermöglicht die Kombination verschiedener Limittypen, z.B. Verlustlimit in Proze
OneClickPlus
Can Pei Pu
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie auf einfache Weise Gewinn- oder Verlustpositionen schließen. Sie können Gewinn- oder Verlustpositionen schließen, indem Sie auf die jeweiligen Schaltflächen klicken. Wenn Gewinn- oder Verlustpositionen den in Pips angegebenen Wert erreichen oder überschreiten, werden sie geschlossen. Dieses Panel wird in der linken unteren Ecke des Diagramms platziert. Wenn die Benutzer die Platzierung und die Funktionen ändern möchten, kontaktieren Sie mich. Wichtig ! -K
TradeBox
Aleksandr Butkov
Utilitys
Ein kleines Trading-Panel erleichtert dem Händler die visuelle Platzierung von Pending Orders, Market, sowie das Nachziehen und Entladen des Ordergitters. Es wird als regulärer Berater installiert. Parameter und Beschreibung: Lot Volume: 100 - in diesem Feld können Sie das Auftragsvolumen jederzeit einstellen und ändern Linie UP - visuelle horizontale Ebene für schwebende BuyStop und SellLimit Aufträge Linie DN - visuelles horizontales Niveau für ausstehende BuyLimit und SellStop Orders De
FREE
Close Trade Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Schließen Manager Schaltflächen EA (MT4 Version) Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 4 Dies ist die MT4-Version des Close Manager Buttons EA, die für Trader entwickelt wurde, die eine sofortige Kontrolle über ihre Trades im MetaTrader 4 wünschen. Die Funktionen sind identisch mit denen der MT5-Version, so dass es einfach ist, Trades auf beiden Plattformen zu verwalten. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - Schließen Sie nur BUY
FREE
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilitys
Experte Kerzenfinder für Forex in MetaTrader 4 Expert Candlestick Finder ist einer der praktischen Handelsassistenten, der auf dem Forex-Finanzmarkt eingesetzt wird. Dieser Experte identifiziert die Candlestick-Muster auf dem Preisdiagramm genau als Signal und informiert Sie über alle gefundenen Kerzen. Dieser Experte wird auf Ihrer Meta-Trader-Plattform ausgeführt und untersucht auf sehr präzise Weise alle Währungspaare, die sich in Ihrer Beobachtungsliste befinden und jedes Währungspaar, das
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um Sie beim manuellen Handel zu unterstützen. Es ermöglicht verschiedene Arten des Abschlusses von Geschäften. Es kann die Gesamtzahl der KAUF- und VERKAUFS-Aufträge einzeln anzeigen und auch deren individuelle Gewinne. Es kann Geschäfte ohne StopLoss und Gewinnmitnahme eingeben. Wenn Sie jedoch in den Einstellungen UseStopLossTakeProfit auswählen, können Sie die bestmöglichen Stop-Loss- und Take-Profits basierend auf den Marktbedingungen verwenden. Wenn S
Price Ray MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
4 (2)
Utilitys
Der Preisstrahl-Indikator ist ein Dienstprogramm, das Ihre Handelsweise verbessern wird. In erster Linie zeigt er den Geld-, Brief- oder letzten Kurs als Linienstrahl an, der bis zur aktuellen Kerze, zur letzten sichtbaren Chartkerze oder zu allen Kerzenbalken reicht. Die erweiterten Funktionen dieses Indikators liefern Informationen in einem Bereich, auf den Sie sich am meisten konzentrieren, direkt neben der aktuellen Kerze. Sie können einen Text auswählen, der oberhalb oder unterhalb des Prei
FREE
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
The Devils Contract grid manual
Master of Patience
Utilitys
Beta-Version eines halbautomatischen Dienstprogramms für die Trading-Grid-Strategie. Wenn Sie es benutzen, geben Sie bitte Feedback zu den Mängeln / Anregungen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Parameter: Lot-Exponent - Multiplikation des Lots bei der nächsten Bestellung. Grid pips - Rastergröße. Take Profit Pip - Abstand der Take Profit Linie. Magische Zahl - die magische Zahl der Arbeit des Beraters. Handelsmenü - Vorhandensein/Nichtvorhandensein eines Handelsmenüs. Menügröße - die Größe des
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT4 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Kontakte finden Sie auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Charts verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Chart zeichnet. Dies ist ein R
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitys
Dieser 2-in-1-Handelsmanager ist ideal für den Handel mit Kerzenausbrüchen. Es kann einen Trade durchschnittlich kosten, wenn bei Pullbacks zusätzliche Limit-Orders platziert werden. Dies stellt sicher, dass Sie den besten Preis für alle Ihre Positionen und einen höheren RR für Ihre Gewinne erhalten. Das Risiko wird anhand der zuletzt geschlossenen Kerzenhöhe berechnet. Die Schaltflächen des Handelsassistenten helfen bei der Verwaltung aller manuell aufgegebenen Bestellungen. Verwenden Sie es
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitys
Basket EA MT4 ist ein leistungsfähiges Tool zur Gewinnmitnahme und ein umfassendes Konto-Schutzsystem, vereint in einer einfachen und benutzerfreundlichen Lösung. Sein Hauptzweck besteht darin, Ihnen vollständige Kontrolle über den Gesamtgewinn und -verlust Ihres Handelskontos zu geben, indem alle offenen Positionen auf Basket-Ebene statt einzeln verwaltet werden. Der EA bietet umfassende Basket-Funktionen wie Take Profit, Stop Loss, Break Even und Trailing Stop. Diese können als Prozentsatz Ih
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Order nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür u
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitys
SAFETYLOCK bietet Händlern eine effektive Möglichkeit, sich vor plötzlichen Marktumkehrungen zu schützen, indem automatisch eine entgegengesetzte Order für bereits offene Positionen platziert wird. Sobald ein Trader oder ein EA eine Position eröffnet, erstellt SAFETYLOCK sofort eine entgegengesetzte Pending Order. Sollte die Position in den Verlustbereich geraten, wird diese Pending Order aktiviert, um eine Sperre (Lock) zu erzeugen und so das Risiko deutlich zu minimieren. Dieser leistungsstar
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitys
Schließen von Positionen in MetaTrader 4 nach Erreichen des Gesamtgewinns/-verlusts mit der Gewinnverfolgungsfunktion. Sie können die virtuellen Stopps (separate Order) aktivieren. Berechnung und Schließen von BUY- und SELL-Positionen separat (Separate BUY SELL) . Schließen und Berechnen von allen Symbolen oder nur dem aktuellen Symbol (Alle Symbole) . Trailing Profit für Gewinne aktivieren. Schließen von Gesamtgewinn und -verlust in der Einzahlungswährung, in Punkten oder als % des Saldos. Die
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilitys
️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen. Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen auf
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension