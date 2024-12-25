MarketBookInfo

Der Indikator sammelt Daten aus dem Börsenstapel und fasst die ausstehenden Kauf- oder Verkaufsaufträge zusammen. Die Summe der Aufträge bestimmt dann die allgemeine Richtung, in die die Marktteilnehmer blicken. Wenn die Summe der Käufe/Verkäufe einen bestimmten Koeffizienten überschreitet, wird ein Signal erzeugt.

Einstellungen:

Timer=5 // gibt an, wie oft die Marktdaten in Sekunden aktualisiert werden sollen. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert öfter als einmal in 10 Sekunden einzustellen.

X-size=700 // Fenstergröße auf der X-Achse.

Y-size=650// Fenstergröße auf der Y-Achse.

Nur "Market Watch"?=False// Anzeige des Short/Long-Verhältnisses im Falle von False für alle MICEX-Haupttitel, im Falle von True - nur für diejenigen im Marktfenster.

Volumen-Koeffizient=2.5 // bei welchem Koeffizienten soll das Signal ausgegeben werden. Wir empfehlen nicht weniger als 2

To alert= true // signalisieren oder nicht signalisieren

Sound/log signal timeframe = 4Hours // wenn das Signal zum zweiten Mal in 4 Stunden kommt, wird das Signal nicht ausgelöst.

Sound Dateiname = alert // der Name des Signals aus dem Ordner "Sound".

Der Expert Advisor arbeitet mit allen aktiven Tickern im Fenster "Market Watch".

Achtung: Dies ist kein imba und kein Gral! Es ist nur ein zusätzliches Tool für den Handel und zur Orientierung.

Ich nutze dieses Tool selbst aktiv und plane, es weiterzuentwickeln.

Entwicklungspläne:

-sammeln der Historie der Änderungen des Unterstützungsüberhangs in der Historie

-Erscheinungsbild verbessern

-Hinzufügen von Push-Benachrichtigungen.

In der Tat, alle Mittel werden für die Fertigstellung gehen.


MarketBookInfoEA
Evgenii Akselrod
5 (2)
Utilitys
Der Experte sammelt Daten aus dem Börsenstapel und fasst die ausstehenden Kauf- oder Verkaufsaufträge zusammen. Anhand der Summe der Aufträge wird dann die allgemeine Richtung ermittelt, in die die Marktteilnehmer blicken. Wenn die Summe der Käufe/Verkäufe einen bestimmten Koeffizienten überschreitet, wird ein Signal erzeugt. Einstellungen: Timer=5 // gibt an, wie oft die Marktdaten in Sekunden aktualisiert werden sollen. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert öfter als einmal in 10 Sekunden einzu
FREE
