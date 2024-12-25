MarketBookInfo
- Indikatoren
- Evgenii Akselrod
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 25 Dezember 2024
Der Indikator sammelt Daten aus dem Börsenstapel und fasst die ausstehenden Kauf- oder Verkaufsaufträge zusammen. Die Summe der Aufträge bestimmt dann die allgemeine Richtung, in die die Marktteilnehmer blicken. Wenn die Summe der Käufe/Verkäufe einen bestimmten Koeffizienten überschreitet, wird ein Signal erzeugt.
Einstellungen:
Timer=5 // gibt an, wie oft die Marktdaten in Sekunden aktualisiert werden sollen. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert öfter als einmal in 10 Sekunden einzustellen.
X-size=700 // Fenstergröße auf der X-Achse.
Y-size=650// Fenstergröße auf der Y-Achse.
Nur "Market Watch"?=False// Anzeige des Short/Long-Verhältnisses im Falle von False für alle MICEX-Haupttitel, im Falle von True - nur für diejenigen im Marktfenster.
Volumen-Koeffizient=2.5 // bei welchem Koeffizienten soll das Signal ausgegeben werden. Wir empfehlen nicht weniger als 2
To alert= true // signalisieren oder nicht signalisieren
Sound/log signal timeframe = 4Hours // wenn das Signal zum zweiten Mal in 4 Stunden kommt, wird das Signal nicht ausgelöst.
Sound Dateiname = alert // der Name des Signals aus dem Ordner "Sound".
Der Expert Advisor arbeitet mit allen aktiven Tickern im Fenster "Market Watch".
Achtung: Dies ist kein imba und kein Gral! Es ist nur ein zusätzliches Tool für den Handel und zur Orientierung.
Ich nutze dieses Tool selbst aktiv und plane, es weiterzuentwickeln.
Entwicklungspläne:
-sammeln der Historie der Änderungen des Unterstützungsüberhangs in der Historie
-Erscheinungsbild verbessern
-Hinzufügen von Push-Benachrichtigungen.
In der Tat, alle Mittel werden für die Fertigstellung gehen.