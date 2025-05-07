Swift Gold MT5

SwiftGold - weil Geschwindigkeit und Präzision Gewinn bringen
Hochvolatiler Gold-Scalping-Roboter (MQL5)

SwiftGold ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der für schnelles und aggressives Scalping auf dem Goldmarkt (XAUUSD) im MetaTrader 5 entwickelt wurde. SwiftGold wurde für Momente hoher Marktvolatilität entwickelt und zielt darauf ab, den maximalen Gewinn in kürzester Zeit zu erzielen - ohne Verwendung von Rasterstrategien oder Martingale-Systemen. Der Stop-Loss ist dynamisch, abhängig von der Volatilität. Stellen Sie die Datei in den "Kommentaren" ein.

Hauptmerkmale:

  • Vollständig automatisierter Handel;
  • Sofortige Ausführung von Marktaufträgen;
  • Dynamisches Stop-Loss-System für adaptive Risikokontrolle;
  • Intelligenter Trailing-Stop;
  • Entwickelt für den Handel bei hoher Volatilität;
  • Kein Raster, kein Martingale;
  • Optimiert für den M1-Zeitrahmen;
  • Am besten für XAUUSD (Gold) geeignet, kann aber mit jedem Chart verbunden werden;
  • Spread-Filter und Slippage-Schutz;

Anforderungen:

  • Mindesteinlage: ab $100
  • Konto: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor ;
  • Symbol: XAUUSD;

Eingabe-Parameter:

  • Lots- festes Handelsvolumen;
  • Autolot- automatische Losberechnung aktivieren;
  • Risiko - Risikoniveau für Autolot;
  • UTC - Zeitzone des Terminals;
  • Magic - eindeutiger Handelsbezeichner;
  • TrailingStop - aktiviert den Trailing-Stop;
  • StopLoss - dynamischer Stoploss;
  • Volatilität Buy / Sell - Bar Volatilität in Punkten, um Kauf-/Verkaufsgeschäfte zu eröffnen;
  • Volatilität Kauf/Verkauf fürUSA - Balkenvolatilität in Punkten zum Eröffnen von Kauf-/Verkaufsgeschäften in der USA-Sitzung;
  • Slippage - erlaubte Slippage;
  • MaxSpread - maximal erlaubter Spread für den Handel;
  • TrailingStopInPoints - Größe des Trailing-Stops in Punkten;
  • TrailingStopStart - Niveau, bei dem der Trailing-Stop aktiviert wird;
  • Friday_evening_trading - Handel am Freitagabend;
