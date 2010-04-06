Swift Gold MT5

SwiftGold — "потому что скорость и точность приносят прибыль".
Скальпирующий робот для золота в периоды высокой волатильности (MQL5).

SwiftGold — это продвинутый торговый робот, созданный для быстрой и агрессивной автоматической торговли золотом (XAUUSD) в терминале MetaTrader 5. Он специально разработан для работы в моменты высокой волатильности на рынке, чтобы извлекать максимальную прибыль за минимальное время — без использования сетки или Мартингейла. Стоплосс динамический, зависящий от волатильности. Сет файл в "обсуждениях".

Ключевые особенности:

  • Полностью автоматическая торговля;
  • Мгновенное выставление рыночных ордеров;
  • Динамический стоп-лосс для адаптивного контроля риска;
  • Умный трейлинг-стоп;
  • Идеален для торговли во время высокой волатильности;
  • Без сетки, без Мартингейла;
  • Оптимизирован под таймфрейм M1;
  • Работает на XAUUSD (золото), но можно установить на любой график;
  • Фильтр по спреду и защита от проскальзывания;

Требования:

  • Минимальный депозит: от $100;
  • Рекомендуемый аккаунт: ECN, RAW, ZEROSPREAD, Razor;
  • Торговий инструмент: XAUUSD;

Входные параметры:

  • Lots— фиксированный объём сделки;
  • Autolot— включение автоматического расчёта объёма;
  • Risk— уровень риска при автолоте;
  • UTC — часовой пояс терминала;
  • Magic— уникальный идентификатор ордеров;
  • TrailingStop — включение трейлинг-стопа;
  • StopLoss - динамический стоплосс;
  • Volatility Buy / Sell — количество пунктов в баре для открытия сделки на покупку/продажу; 
  • Volatility Buy / Sell forUSA — количество пунктов в баре для открытия сделки на покупку/продажу в американскую сессию;
  • Slippage — допустимое проскальзывание;
  • MaxSpread — максимально допустимый спред для входа в сделку;
  • TrailingStopInPoints — размер трейлинг-стопа в пунктах;
  • TrailingStopStart — уровень, при достижении которого активируется трейлинг-стоп;
  • FridayEveningTrading — торговля в вечер пятницы; 
Другие продукты этого автора
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.29 (7)
Эксперты
Скальпирующий советник торгует от уровней дневной поддержки и сопротивления. Торговый эксперт не использует индикаторы. Рекомендуется использовать брокера с 5 знаками и низким спредом. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда добавлен параметр: "MaxSpread", в котором вы указываете максимально допустимый спред(15-20 пипсов). В месяц открывается 16-18 сделок в среднем. Преимущества: Эксперт всегда использует Takeprofit, Stoploss и Traillingstop; Эксперт не использует систему сетки и
FREE
Market info
Vadim Korolyuk
4 (1)
Утилиты
Информационная панель показывает рыночную информацию о выбранном символе, которая скрыта от глаз трейдера. Можно менять цвет панели панели, цвет текста на панели. Её можно перемещать по экрану. Доступен на двух языках(русский и английский). Данные: Символ - названия символа; Поинт - Размер пункта в валюте котировки; Спрэд - Спрэд в пунктах; Стоп левел - Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах; Размер контракта - Размер контракта в базовой валюте инструмента; Цена одного п
FREE
Bucephalus EA
Vadim Korolyuk
Эксперты
Сеточный советник торгует с использованием особенных паттернов, индикатора Bollinger Bands и Relative Strength Index. Рекомендуется использовать брокера с 5 знаками. Обязательно использование VPS или круглосуточно работающего терминала. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда имеется параметр: "MaxSpread".  Рекомендуемые параметры Валютная пара: AUD/CAD; Таймфрейм: M15; Минимальный депозит: 500$; Внешние переменные Lots   - объём фиксированного лота; LotSizePlus   - объём ув
For OIL 2
Vadim Korolyuk
5 (1)
Эксперты
Советник торгует с использованием особенных паттернов, индикатора Bollinger Bands и другие инструменты.  Советник продает при перекупленности и покупает при перепроданности торгового инструмента. Очень хорошо торгует во время флэта, а флэт является основной частью рынка. Но и во время тренда ЕА тоже хорошо работает. Для защиты счёта от торговли во время расширения спреда имеется параметр: "MaxSpread".  Рекомендуемые параметры Торговый инструмент: Brent, WTI; Таймфрейм: H1; Минимальный депози
For Gold EA
Vadim Korolyuk
Эксперты
For Gold EA - это скальпирующая программа, которая торгует на пробой уровней поддержки и сопротивления с использованием трейлинг стопа. Программа анализирует рыночную активность и определяет оптимальные точки входа и выхода для короткосрочных сделок. Программа автоматически перемещает стоп-лосс за ценой, чтобы защитить прибыль и сократить риск. Программа подходит для торговли на XAU/USD  на таймфрейме М30 . Программа имеет простой и удобный интерфейс, который позволяет настраивать параметры торг
Swift Gold EA MT4
Vadim Korolyuk
Эксперты
SwiftGold   — "потому что скорость и точность приносят прибыль". Скальпирующий робот для золота в периоды высокой волатильности (MQL4). SwiftGold — это продвинутый торговый робот, созданный для быстрой и агрессивной автоматической торговли золотом (XAUUSD) в терминале MetaTrader 4. Он специально разработан для работы в моменты высокой волатильности на рынке, чтобы извлекать максимальную прибыль за минимальное время — без использования сетки или Мартингейла. Стоплосс динамический, зависящий от
