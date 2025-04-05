Limit Levels AM

Der vorgestellte Indikator legt dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf dem Preisdiagramm fest.

Der Indikator ist einfach zu handhaben und kann sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader nützlich sein.

Die Mittellinie des Indikators (Zentrales Niveau) hilft, den aktuellen Trend zu erkennen:

  • Wenn der Schlusskurs über der zentralen Linie liegt, ist der Trend aufsteigend.
  • Liegt der Schlusskurs unter der Zentrallinie, ist der Trend absteigend.

Der vorgestellte Indikator ermöglicht die Umsetzung einer anderen Version der Handelsstrategie, die wir weiter unten besprechen werden.

Betrachten wir eine Strategie für den Handel bei einem falschen Durchbruch des Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch den Kurs.

Ein falscher Ausbruch wird betrachtet:

Wenn der minimale/maximale Kurs des Balkens das Unterstützungs-/Widerstandsniveau durchbrochen hat, der Schlusskurs des Balkens jedoch höher/niedriger als das Unterstützungs-/Widerstandsniveau war.

Diese Situation tritt auf dem Markt in der Regel dann auf, wenn die Dynamik der Kursbewegung in eine bestimmte Richtung verloren gegangen ist.

Die Folge eines falschen Ausbruchs ist in der Regel eine Kurskorrektur in Richtung des Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Daraus folgt:

  • Ein falscher Ausbruch aus dem Unterstützungsniveau ist ein Signal für ein kurzfristiges Geschäft zum Kauf eines Vermögenswerts.
  • Ein falscher Ausbruch aus dem Widerstandsniveau ist ein Signal für ein kurzfristiges Geschäft zum Verkauf eines Vermögenswerts.

Betrachten wir eine Strategie für den Handel bei einem echten Durchbruch des Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch den Kurs.

Ein echter Ausbruch wird als solcher betrachtet:

Wenn der minimale/maximale Kurs des Balkens das Unterstützungs-/Widerstandsniveau durchbrochen hat und der Schlusskurs des Balkens unter/über dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau liegt.

Diese Situation tritt in der Regel auf dem Markt auf, wenn das Momentum der Kursbewegung in eine bestimmte Richtung stark genug ist.

Ein echter Ausbruch führt in der Regel dazu, dass sich der Kurs in Richtung des Unterstützungs-/Widerstandsniveaus bewegt.

Daher:

  • Ein echter Durchbruch des Unterstützungsniveaus ist ein Signal für ein mittelfristiges Geschäft zum Verkauf des Vermögenswerts.
  • Ein echter Durchbruch des Widerstandsniveaus ist ein Signal für ein mittelfristiges Geschäft zum Kauf des Vermögenswerts.

Betrachten wir die dritte Version der Handelsstrategie, die Sie mit dem vorgestellten Indikator umsetzen können.

Die Mittellinie des Indikators (zentrales Niveau) hilft, den aktuellen Trend zu erkennen:

  • Wenn der Schlusskurs über der zentralen Linie liegt, ist der Trend aufwärts gerichtet.
  • Liegt der Schlusskurs unter der Zentrallinie, ist der Trend abwärts gerichtet.

Daraus folgt:

  • Ein Balken, der über der Zentrallinie des Indikators schließt (wenn der Schlusskurs des vorherigen Balkens unter der Zentrallinie des Indikators lag), ist ein Kaufsignal für den Vermögenswert.
  • Schließt ein Balken unterhalb der zentralen Linie des Indikators (wenn der Schlusskurs des vorhergehenden Balkens oberhalb der zentralen Linie des Indikators lag), ist dies ein Signal zum Verkauf des Vermögenswerts.

Die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in dieser Strategie sind sinnvolle Werte für die Platzierung von Aufträgen, um potenzielle Gewinne/Verluste festzulegen.

Konfigurierbare Parameter des Indikators:

  • Sensitivität - die Periode der Datenminima/Maxima, die zur Bestimmung der dynamischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus herangezogen werden;
  • Tiefe - die Tiefe der Zeichenebenen.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die sich in der Vergangenheit als wirksam erwiesen haben, auch in der Zukunft dieselben Ergebnisse liefern.

Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erzielten Gewinns zurückziehen.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker testen, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen.

Mit Respekt und besten Wünschen,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S..

Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern.

Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.



Auswahl:
vinitrader
65
vinitrader 2025.07.15 03:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.06.12 17:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

