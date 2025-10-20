AlphaTrend AM

Der vorgestellte Indikator, der auf den Volatilitätswerten eines Finanzinstruments basiert, stellt dynamische S/R-Niveaus auf dem Preisdiagramm dar.

Der Indikator bestimmt den Trend und weist auf mögliche Einstiegspunkte hin, die durch lokale Hochs/Tiefs gebildet werden.

Der Indikator ermöglicht es Ihnen, den Benutzer über seine Signale zu benachrichtigen, indem er Nachrichten an das Terminal und per E-Mail sendet.

Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder neu berechnet.

Signale bei der Arbeit mit dem Indikator:

Das Erscheinen eines roten Pfeils oberhalb des Kurscharts ist ein möglicher Beginn eines Abwärtstrends;

Das Erscheinen eines grünen Pfeils unterhalb des Kurscharts ist der mögliche Beginn eines Aufwärtstrends;

Linie - S/R-Levels.

Period_ATR - die Chart-Periode, für die die Volatilität des Finanzinstruments genommen wird, um den Filter des Indikators zu setzen;

Factor_ATR - die Empfindlichkeit des Indikators gegenüber der Volatilität des Finanzinstruments;

Number_of_bars_calculated - die Anzahl der Balken, auf denen der Indikator berechnet und angezeigt wird (> 300);

Alerts - der Indikator zeigt eine Dialogbox mit Informationen über das Indikatorsignal an;

Send_Notification - der Indikator sendet eine Benachrichtigung an mobile Endgeräte, deren MetaQuotes ID im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Notifications" angegeben ist;

Send_Mail - der Indikator sendet eine E-Mail an die im Einstellungsfenster auf der Registerkarte "Mail" angegebene Adresse.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die sich in der Vergangenheit als effektiv erwiesen haben, auch in der Zukunft dieselben Ergebnisse zeigen. Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erzielten Gewinns abheben. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker zu testen, auf dem Sie zu handeln beabsichtigen.

Mit Respekt und besten Wünschen,

Andriy Matviyevs'kyy





