Deep River AM

Der vorgestellte Indikator ist die Umsetzung einer klassischen Handelsidee durch den Autor:

Gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden divergieren im Laufe der Zeit bei einem sich verstärkenden Trend und konvergieren bei einem sich abschwächenden Trend.

Das vorgeschlagene Produkt ermöglicht es Ihnen, klar zu demonstrieren:

Die Richtung der Kursbewegung;

Vorübergehende Kursrückschläge;

Zonen mit multidirektionaler Preisbewegung.

Und zwar:

Die Indikatorlinien gehen nach oben und divergieren voneinander - ein starker Aufwärtstrend;

Die Indikatorlinien gehen nach unten und divergieren voneinander - ein starker Abwärtstrend;

Die Indikatorlinien gehen nach oben, konvergieren aber zusammen - ein abgeschwächter Aufwärtstrend;

Die Indikatorlinien gehen nach unten, konvergieren aber zusammen - ein abgeschwächter Abwärtstrend;

Die Indikatorlinien sind zu einem engen Knoten verknotet - eine multidirektionale Kursbewegung.

Außerdem ist die Hauptindikatorlinie eine starke dynamische Unterstützungs-/Widerstandslinie, die als Richtschnur für das Setzen von Schutzstopps verwendet werden kann.

Konfigurierbare Parameter:

Geschwindigkeit - der Zeitraum für die primäre Glättung der Preisreihe;

Tiefe - die Verschiebung für die primäre Glättung der Preisreihe;

Breite - zunehmender Shift für die Glättung der Preisreihe;

Balken - die Anzahl der Balken, auf denen der Indikator berechnet und angezeigt wird.