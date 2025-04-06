Deep River AM

Der vorgestellte Indikator ist die Umsetzung einer klassischen Handelsidee durch den Autor:

  • Gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden divergieren im Laufe der Zeit bei einem sich verstärkenden Trend und konvergieren bei einem sich abschwächenden Trend.

Das vorgeschlagene Produkt ermöglicht es Ihnen, klar zu demonstrieren:

  • Die Richtung der Kursbewegung;
  • Vorübergehende Kursrückschläge;
  • Zonen mit multidirektionaler Preisbewegung.

Und zwar:

  • Die Indikatorlinien gehen nach oben und divergieren voneinander - ein starker Aufwärtstrend;
  • Die Indikatorlinien gehen nach unten und divergieren voneinander - ein starker Abwärtstrend;
  • Die Indikatorlinien gehen nach oben, konvergieren aber zusammen - ein abgeschwächter Aufwärtstrend;
  • Die Indikatorlinien gehen nach unten, konvergieren aber zusammen - ein abgeschwächter Abwärtstrend;
  • Die Indikatorlinien sind zu einem engen Knoten verknotet - eine multidirektionale Kursbewegung.

Außerdem ist die Hauptindikatorlinie eine starke dynamische Unterstützungs-/Widerstandslinie, die als Richtschnur für das Setzen von Schutzstopps verwendet werden kann.

Konfigurierbare Parameter:

  • Geschwindigkeit - der Zeitraum für die primäre Glättung der Preisreihe;
  • Tiefe - die Verschiebung für die primäre Glättung der Preisreihe;
  • Breite - zunehmender Shift für die Glättung der Preisreihe;
  • Balken - die Anzahl der Balken, auf denen der Indikator berechnet und angezeigt wird.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die sich in der Vergangenheit als effektiv erwiesen haben, auch in der Zukunft dieselben Ergebnisse zeigen.

Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erzielten Gewinns abziehen.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen, testen.

Mit Respekt und besten Wünschen,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S..

Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern.

Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.



Empfohlene Produkte
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Das perfekte Werkzeug für Scalng in den Forex-Märkten Sie können sowohl von Signal zu Signal als auch mit Take Profit handeln Der Algorithmus verwendet kein Zickzack ! Kein Redrawing ! Dies ist ein Kanalinstrument, das einen gleitenden Durchschnitt als Filter verwendet. Gleitender Durchschnitt Es gibt 2 Parameter für die Einstellungen Ma Periode = 5 Perioden gleitender Durchschnitt Channel 1.0 Abstand der Kanallinien vom Chart Price Signal Filter - Berechnung der Signalöffnung und des Filters Es
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Fibonacci Auto Drawing
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT5-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
Indikator. "Indikatorwelle oder Indikator Ma". Unter Verwendung von 23 Standardindikatoren und dem Algorithmus des Autors werden die Einkäufe (von 0 bis +100) und die Verkäufe (von 0 bis -100) berechnet. Dann zeichnet der "Wave Indicator" mit den berechneten Levels eine Welle mit 21 gleitenden Durchschnitten. Die Wellenzahl entspricht der Mittelungsperiode der berechneten Pegel. Wellen Nr. 1 - 7 sich schnell bewegende Durchschnitte Wellen von Nr. 8 bis 14 gleitender Durchschnitte Wellen von N
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indikatoren
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar. Einfaches Umschalten, einfache Einrichtung, alles in einem Fenster. Platzieren Sie den Custom Chart-Indikator und betrachten Sie Renko, Heiken Ashi, Tick Bar, Range Bar Charts in Echtzeit im Real Chart. Positionieren Sie das Offline-Chartfenster so, dass das Kontrollfeld des Indikators sichtbar ist. Wechseln Sie den Chartmodus durch Anklicken einer Schaltfläche. Verbinden Sie mit dem Ausgangschart jeden Indikator, Expert Advisor ohne jegliche Einschränk
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
The coated chart
Jin Wang
Indikatoren
Das Heiken Ashi-Kerzenchart ist eine verbesserte Version des japanischen Kerzencharts, die das "Marktrauschen" des japanischen Kerzencharts effektiv filtern kann. Er wird von vielen Händlern wegen seiner Einfachheit und Intuition bevorzugt. Für Trend-Trader ist das HA-Kerzenchart ein magisches Werkzeug. Im Gegensatz zum traditionellen japanischen Kerzenchart spiegelt Heikenashi nicht den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs und den Schlusskurs des Marktes wider. Stattdessen berechnet
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indikatoren
Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Wolfe waves ultra
Ruslan Pishun
5 (1)
Indikatoren
Wolfe Waves ultra zeichnet automatisch Wolfe Waves. Der Indikator sucht die Wolfe Waves auf drei Zeitrahmen. Dieser Indikator ist besonders genau, da er auf einen Ausbruch in der Wellenrichtung wartet, bevor er das Handelssignal gibt, was zu einer sehr hohen Gewinnquote führt. Merkmale Erstaunlich einfach zu handeln. Der Indikator ist in der Lage, alle Wolfe-Wave-Muster in einem bestimmten Intervall zu erkennen. So wird jedes Extremum auf die möglichen 1,2,3,4,5 Punkte abgesehen von den ZigZag-
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Weitere Produkte dieses Autors
Fine Trade AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator bewertet die Volatilität eines Finanzinstruments und gibt mit hoher Effizienz Signale über Momente signifikanter Änderungen in der Richtung der Preisbewegung. Der Indikator ist intuitiv und einfach zu verwenden. Das Indikatorsignal wird nach Abschluss der Balkenbildung generiert, bei der der Indikator seine Position relativ zur Null ändert. Der Indikator zeichnet das Signal nie neu. Die Indikatorsignale müssen durch den Preis bestätigt werden, der das Maximum/Minimum d
ADX Trigger AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine Interpretation des Average Directional Movement Index (ADX), der hilft, das Vorhandensein eines Preistrends zu bestimmen. Er wurde in dem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" von Welles Wilder entwickelt und ausführlich beschrieben. Der Indikator bestimmt Einstiegspunkte in den Markt, indem er den Schnittpunkt der +/- Linien des ADX-Indikators als Signal verwendet, ebenso wie den Anstieg oder Fall der Hauptlinie des ADX-Indikators. Das Überschreiten der Null
ADX Signal AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine Interpretation des Average Directional Movement Index (ADX), der hilft, das Vorhandensein eines Preistrends zu bestimmen. Er wurde in dem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" von Welles Wilder entwickelt und ausführlich beschrieben. Der vorgestellte Indikator zeigt Signale auf dem Kurschart an, wenn sich +DI und -DI kreuzen und Signale, wenn der ADX-Wert im Verhältnis zur gegenseitigen Anordnung von +DI und -DI fällt oder steigt. Die Kaufsignale des Indikato
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Signale auf dem Preisdiagramm an, die auf den Daten des klassischen Indikators - dem Money Flow Index (MFI) - basieren. Bei der Berechnung der MFI-Werte wird auch das Volumen berücksichtigt. Der MFI kann verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Zonen auf dem Markt zu bestimmen. Mit diesem Indikator können Sie drei Arten von Signalen auf dem Preisdiagramm anzeigen lassen: MFI-Ausgang aus der überkauften oder überverkauften Zone; MFI Eintritt in die überkaufte oder
SuperTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Das vorgestellte Produkt ist ein Trendindikator der technischen Analyse, der dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Volatilität eines Finanzinstruments bildet. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Einstiegspunkte in den Markt in dem Moment zu bestimmen, in dem der Preis das dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveau überwindet, und ein angemessenes Niveau für die Festlegung eines Verlusts/Gewinns festzulegen. Der Indikator ist ein einfaches und effektives Instru
EasyTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Das vorgestellte Produkt ist ein Trendindikator der technischen Analyse, der es Ihnen ermöglicht, eine Position gleich zu Beginn einer signifikanten Preisbewegung zu eröffnen. Die wichtigsten Eigenschaften des vorgestellten Indikators sind: Die Fähigkeit, dem Trend so lange wie möglich zu folgen, um den gesamten potenziellen Gewinn zu erhalten; Minimierung der potenziellen Verluste im Falle einer Trendumkehr oder einer signifikanten Korrektur. Der Indikator verfügt über eine breite Palette von
Step RSI AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator ist eine originelle Entwicklung, die auf dem klassischen Indikator der technischen Analyse basiert – RSI. Um starke Schwankungen der Indikatorwerte auszugleichen, wird ein Filter verwendet, der schwache Veränderungen ausblendet und die Aufmerksamkeit des Händlers auf starke Wertschwankungen lenkt. Der Indikator wird auf gebildeten Balken nicht neu gezeichnet. Um die Wirksamkeit dieses Indikators zu steigern, sollte er in Verbindung mit Indikatoren verwendet werden, die
Bulls or Bears AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator setzt die Idee, die in den klassischen Indikatoren der technischen Analyse - "Bulls" / "Bears" - enthalten ist, auf einer neuen Ebene um. Der Indikator "Bulls or Bears AM" zeigt die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstkursen des aktuellen Zeitraums und den Werten des Kanals an, der auf den Höchst- und Tiefstkursen eines längeren Zeitraums beruht. Das Wachstum der Indikatorwerte über Null zeigt an, dass der Höchstpreis für den aktuellen Zeitraum größer ist als der
Market Pulse AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator analysiert die Richtung des kurzfristigen und langfristigen Trends für bestimmte Zeiträume, wobei die Volatilität des Marktes berücksichtigt wird. Dieser Ansatz ermöglicht es, eine hohe Empfindlichkeit des Indikators mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Ausführung seiner Signale zu kombinieren. Das Prinzip der Anwendung ist sehr einfach: das Histogramm des Indikators ist größer als 0 - ein Kaufsignal / das Histogramm des Indikators ist kleiner als 0 - ein Verkaufssig
ASC Signal AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Ein Signalindikator, der Kauf-/Verkaufspunkte markiert. In dieser Version wird er durch optimale SL-Punkte ergänzt. Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem Trendindikator, um Signale zu filtern. Der Indikator hat nur einen einstellbaren Parameter, der seine Empfindlichkeit bestimmt, was die Einstellung des Indikators auf den aktuellen Markt und den Handelsstil des Benutzers stark vereinfacht. Die Signale des Indikators werden erst nach der vollständigen Ausbildung des Balkens gegebe
DSS Candles AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Dieser Indikator färbt die Kerzen des Kurscharts entsprechend den Daten des DSS Oscillator AM Indikators. DSS Oscillator AM ist die Implementierung des von William Blau und Walter Bressert entwickelten Double Smoothed Stochastic Oszillators durch den Autor. Die Berechnung der Werte ähnelt weitgehend der Berechnung des klassischen stochastischen Oszillators. Der Indikator berücksichtigt die Lage des aktuellen Kurses im Verhältnis zu lokalen Hochs/Tiefs. Das Signal über die Änderung der Kursbewegu
AlphaTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator, der auf den Volatilitätswerten eines Finanzinstruments basiert, stellt dynamische S/R-Niveaus auf dem Preisdiagramm dar. Der Indikator bestimmt den Trend und weist auf mögliche Einstiegspunkte hin, die durch lokale Hochs/Tiefs gebildet werden. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, den Benutzer über seine Signale zu benachrichtigen, indem er Nachrichten an das Terminal und per E-Mail sendet. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder neu berechnet. Signale bei der Arbei
REI Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Bei dem vorgestellten Produkt handelt es sich um die vom Autor entwickelte Implementierung des REI (Range Expansion Index) Indikators von Thomas DeMark. Der REI Oscillator AM ist ein Indikator, der die Rate der Preisveränderung misst und überkaufte/überverkaufte Bedingungen signalisiert, wenn der Preis Schwäche oder Stärke zeigt. Der Indikatorwert bewegt sich in einem Bereich von -100 bis +100. Thomas DeMark schlägt vor, die Standardperiode von 8 und den folgenden Algorithmus für die Verwendung
Fractal Levels AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator ist eine originelle Entwicklung, die auf der Idee des klassischen Indikators der technischen Analyse - Fraktale - basiert. Der Fraktal-Indikator ermöglicht es Ihnen, auf dem Kurschart des betreffenden Finanzinstruments einen signifikanten Tief- oder Hochpunkt für die Analyse zu bestimmen. Das Fraktal selbst auf dem Kurschart besteht aus Kerzen, deren Mitte entweder die höchste (Aufwärtsfraktal) oder die niedrigste (Abwärtsfraktal) aller zur Analyse herangezogenen Kerze
DSS Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator ist eine vom Autor entwickelte Implementierung des Double Smoothed Stochastic Oszillators von William Blau und Walter Bressert. Die Berechnung der Werte ähnelt in vielerlei Hinsicht der Berechnung des klassischen stochastischen Oszillators. Der Indikator berücksichtigt die Lage des aktuellen Kurses im Verhältnis zu lokalen Hochs/Tiefs. Der Indikator gibt Signale über eine Richtungsänderung und/oder über den Eintritt in/den Austritt aus der überkauften/überverkauften Z
Limit Levels AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator legt dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auf dem Preisdiagramm fest. Der Indikator ist einfach zu handhaben und kann sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader nützlich sein. Die Mittellinie des Indikators (Zentrales Niveau) hilft, den aktuellen Trend zu erkennen: Wenn der Schlusskurs über der zentralen Linie liegt, ist der Trend aufsteigend. Liegt der Schlusskurs unter der Zentrallinie, ist der Trend absteigend. Der vorgestellte Indikator ermögli
FraMA Trend AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Der vorgestellte Indikator ist im Wesentlichen ein eigenständiges Handelssystem. Der Indikator bestimmt selbstständig Einstiegspunkte und Punkte für das Setzen von schützenden Stop-Orders. Dieses Produkt kann sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader nützlich sein, da es auf der Grundlage von Lösungen entwickelt wurde, die sich im Laufe der Zeit und von professionellen Tradern bewährt haben. Bei voll ausgebildeten Balken wird der Indikator nicht neu gezeichnet. Der Indikator hat die Mögl
FraMA Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indikatoren
Technisch gesehen stellt der Indikator die Differenz zwischen zwei fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitten dar. Fractal Adaptive Moving Average (FraMA) ist ein intelligenter adaptiver gleitender Durchschnitt, der von John Ehlers entwickelt wurde. FraMA berücksichtigt Kursveränderungen und folgt dem Kursniveau genau und bleibt bei Kursschwankungen gerade. FraMA macht sich die Tatsache zunutze, dass Märkte fraktal sind, und passt den Rückblickzeitraum auf der Grundlage dieser fraktalen Geome
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension