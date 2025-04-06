Deep River AM
- Indikatoren
- Andrii Matviievskyi
- Version: 30.50
- Aktualisiert: 6 April 2025
- Aktivierungen: 10
Der vorgestellte Indikator ist die Umsetzung einer klassischen Handelsidee durch den Autor:
- Gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden divergieren im Laufe der Zeit bei einem sich verstärkenden Trend und konvergieren bei einem sich abschwächenden Trend.
Das vorgeschlagene Produkt ermöglicht es Ihnen, klar zu demonstrieren:
- Die Richtung der Kursbewegung;
- Vorübergehende Kursrückschläge;
- Zonen mit multidirektionaler Preisbewegung.
Und zwar:
- Die Indikatorlinien gehen nach oben und divergieren voneinander - ein starker Aufwärtstrend;
- Die Indikatorlinien gehen nach unten und divergieren voneinander - ein starker Abwärtstrend;
- Die Indikatorlinien gehen nach oben, konvergieren aber zusammen - ein abgeschwächter Aufwärtstrend;
- Die Indikatorlinien gehen nach unten, konvergieren aber zusammen - ein abgeschwächter Abwärtstrend;
- Die Indikatorlinien sind zu einem engen Knoten verknotet - eine multidirektionale Kursbewegung.
Außerdem ist die Hauptindikatorlinie eine starke dynamische Unterstützungs-/Widerstandslinie, die als Richtschnur für das Setzen von Schutzstopps verwendet werden kann.
Konfigurierbare Parameter:
- Geschwindigkeit - der Zeitraum für die primäre Glättung der Preisreihe;
- Tiefe - die Verschiebung für die primäre Glättung der Preisreihe;
- Breite - zunehmender Shift für die Glättung der Preisreihe;
- Balken - die Anzahl der Balken, auf denen der Indikator berechnet und angezeigt wird.
Achtung!
Bitte beachten Sie, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die sich in der Vergangenheit als effektiv erwiesen haben, auch in der Zukunft dieselben Ergebnisse zeigen.
Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erzielten Gewinns abziehen.
Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen, testen.
Mit Respekt und besten Wünschen,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S..
Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern.
Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.