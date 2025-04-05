Limit Levels AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 10.0
- Активации: 10
Представленный индикатор устанавливает на графике цены динамические уровни поддержки/сопротивления.
Индикатор прост в использовании и может быть полезен как новичкам так и профессиональным трейдерам.
Торговля с использованием уровней поддержки/сопротивления предполагает две стратегии:
- Торговля по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления;
- Торговля по истинному пробой ценою уровня поддержки/сопротивления.
Представленный индикатор позволяет реализовать еще один вариант торговой стратегии, о котором поговорим ниже.
Рассмотрим стратегию торговли по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления.
Ложным пробоем считается:
Если минимальная/максимальная цена бара преодолела уровень поддержки/сопротивления, но цена закрытия бара оказалась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления.
Такая ситуация складывается на рынке обычно в тех случаях когда импульс движения цены в определенном направлении утрачен.
Следствием ложного пробоя обычно является коррекция цены в направлении от уровня поддержки/сопротивления.
Таким образом:
- Ложный пробой уровня поддержки - сигнал для краткосрочной сделки на покупку актива.
- Ложный пробой уровня сопротивления - сигнал для краткосрочной сделки на продажу актива.
Рассмотрим стратегию торговли по истинному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления.
Истинным пробоем считается:
Если минимальная/максимальная цена бара преодолела уровень поддержки/сопротивления, и цена закрытия бара оказалась ниже/выше уровня поддержки/сопротивления.
Такая ситуация складывается на рынке обычно в тех случаях когда импульс движения цены в определенном направлении достаточно силен.
Следствием истинного пробоя обычно является движение цены в направлении уровня поддержки/сопротивления.
Таким образом:
- Истинный пробой уровня поддержки - сигнал для среднесрочной сделки на продажу актива.
- Истинный пробой уровня сопротивления - сигнал для среднесрочной сделки на покупку актива.
Рассмотрим третий вариант торговой стратегии которую позволяет реализовать представленный индикатор.
Средняя линия индикатора (Центральный уровень) помогает идентифицировать текущий тренд:
- Если цена закрытия выше центральной линии - тренд восходящий.
- Если цена закрытия ниже центральной линии - тренд нисходящий.
Таким образом:
- Закрытие бара выше центральной линии индикатора (если цена закрытия предыдущего бара была ниже центральной линии индикатора) сигнал для покупки актива.
- Закрытие бара ниже центральной линии индикатора (если цена закрытия предыдущего бара была выше центральной линии индикатора) сигнал для продажи актива.
Уровни поддержки/сопротивления в данной стратегии являются обоснованными значениями для установки ордеров на фиксацию потенциальной прибыли/убытка.
Настраиваемые параметры индикатора:
- Sensitivity - период данных минимумы/максимумы которого берутся для определения динамических уровней поддержки/сопротивления;
- Depth - глубина отрисовки уровней.
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S.
