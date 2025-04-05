Limit Levels AM

Представленный индикатор устанавливает на графике цены динамические уровни поддержки/сопротивления.

Индикатор прост в использовании и может быть полезен как новичкам так и профессиональным трейдерам.

Торговля с использованием уровней поддержки/сопротивления предполагает две стратегии:

Торговля по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления;

Торговля по истинному пробой ценою уровня поддержки/сопротивления .





Представленный индикатор позволяет реализовать еще один вариант торговой стратегии, о котором поговорим ниже.

Рассмотрим стратегию торговли по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления.

Ложным пробоем считается:

Если минимальная/максимальная цена бара преодолела уровень поддержки/сопротивления, но цена закрытия бара оказалась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления.

Такая ситуация складывается на рынке обычно в тех случаях когда импульс движения цены в определенном направлении утрачен.

Следствием ложного пробоя обычно является коррекция цены в направлении от уровня поддержки/сопротивления.

Таким образом:

Ложный пробой уровня поддержки - сигнал для краткосрочной сделки на покупку актива.

Ложный пробой уровня сопротивления - сигнал для краткосрочной сделки на продажу актива.

Рассмотрим стратегию торговли по истинному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления.

Истинным пробоем считается:

Если минимальная/максимальная цена бара преодолела уровень поддержки/сопротивления, и цена закрытия бара оказалась ниже/выше уровня поддержки/сопротивления.

Такая ситуация складывается на рынке обычно в тех случаях когда импульс движения цены в определенном направлении достаточно силен.

Следствием истинного пробоя обычно является движение цены в направлении уровня поддержки/сопротивления.

Таким образом:

Истинный пробой уровня поддержки - сигнал для среднесрочной сделки на продажу актива.

Истинный пробой уровня сопротивления - сигнал для среднесрочной сделки на покупку актива.

Рассмотрим третий вариант торговой стратегии которую позволяет реализовать представленный индикатор.

Средняя линия индикатора (Центральный уровень) помогает идентифицировать текущий тренд:

Если цена закрытия выше центральной линии - тренд восходящий.

Если цена закрытия ниже центральной линии - тренд нисходящий.