Limit Levels AM

Представленный индикатор устанавливает на графике цены динамические уровни поддержки/сопротивления.

Индикатор прост в использовании и может быть полезен как новичкам так и профессиональным трейдерам.

Торговля с использованием уровней поддержки/сопротивления предполагает две стратегии:

  • Торговля по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления;
  • Торговля по истинному пробой ценою уровня поддержки/сопротивления.

Представленный индикатор позволяет реализовать еще один вариант торговой стратегии, о котором поговорим ниже.

Рассмотрим стратегию торговли по ложному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления.

Ложным пробоем считается:

Если минимальная/максимальная цена бара преодолела уровень поддержки/сопротивления, но цена закрытия бара оказалась выше/ниже уровня поддержки/сопротивления. 

Такая ситуация складывается на рынке обычно в тех случаях когда импульс движения цены в определенном направлении утрачен.

Следствием ложного пробоя обычно является коррекция цены в направлении от уровня поддержки/сопротивления.

Таким образом:

  • Ложный пробой уровня поддержки - сигнал для краткосрочной сделки на покупку актива.
  • Ложный пробой уровня сопротивления - сигнал для краткосрочной сделки на продажу актива.

Рассмотрим стратегию торговли по истинному пробою ценою уровня поддержки/сопротивления.

Истинным пробоем считается:

Если минимальная/максимальная цена бара преодолела уровень поддержки/сопротивления, и цена закрытия бара оказалась ниже/выше уровня поддержки/сопротивления. 

Такая ситуация складывается на рынке обычно в тех случаях когда импульс движения цены в определенном направлении достаточно силен.

Следствием истинного пробоя обычно является движение цены в направлении уровня поддержки/сопротивления.

Таким образом:

  • Истинный пробой уровня поддержки - сигнал для среднесрочной сделки на продажу актива.
  • Истинный пробой уровня сопротивления - сигнал для среднесрочной сделки на покупку актива.

Рассмотрим третий вариант торговой стратегии которую позволяет реализовать представленный индикатор.

Средняя линия индикатора (Центральный уровень) помогает идентифицировать текущий тренд:

  • Если цена закрытия выше центральной линии - тренд восходящий.
  • Если цена закрытия ниже центральной линии - тренд нисходящий.

Таким образом:

  • Закрытие бара выше центральной линии индикатора (если цена закрытия предыдущего бара была ниже центральной линии индикатора) сигнал для покупки актива.
  • Закрытие бара ниже центральной линии индикатора (если цена закрытия предыдущего бара была выше центральной линии индикатора) сигнал для продажи актива.

Уровни поддержки/сопротивления в данной стратегии являются обоснованными значениями для установки ордеров на фиксацию потенциальной прибыли/убытка. 

Настраиваемые параметры индикатора:

  • Sensitivity - период данных минимумы/максимумы которого берутся для определения динамических уровней поддержки/сопротивления;
  • Depth - глубина отрисовки уровней.
Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Andriy Matviyevs'kyy


P.S.

Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.


Fine Trade AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор оценивает волатильность финансового инструмента и с высокой эффективностью подает сигналы о моментах существенного изменения направления движения цены. Индикатор интуитивно понятен и прост в использовании. Сигнал индикатора формируется после завершения формирования бара, на котором индикатор меняет свое положение относительно нуля. Индикатор никогда не перерисовывает сигнал. Сигналы индикатора должны подтверждаться превышением ценой максимума/минимума бара, на котором ин
ADX Trigger AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Данный индикатор является интерпретацией Индекса Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), который помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Индикатор определяет точки входа в рынок, в качестве сигнала используя пересечение +/- линий индикатора ADX, а также рост или падение основной линии индикатора ADX. Пересечение индикатором нулевой линии свидетельствует о
ADX Signal AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Данный индикатор является интерпретацией Индекса Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX), который помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Представленный индикатор отображает на графике цены сигналы при пересечении +DI и -DI и сигналы при падении или росте значения ADX в соотношении к взаимному расположению +DI и -DI. Сигналы индикатора на покупку работают т
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Данный индикатор отображает на графике цены сигналы основанные на данных классического индикатора - Индекс денежных потоков (Money Flow Index - MFI). При расчете значений MFI учитывается объем. MFI может использоваться для определения на рынке зон перекупленности или перепроданности. Данный индикатор позволяет отображать на графике цены сигналы трех типов: выход MFI из зоны перекупленности или перепроданности; вход MFI в зону перекупленности или перепроданности; пересечение MFI середины между зо
SuperTrend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный продукт является трендовым индикатором технического анализа выстраивающим динамические уровни поддержки/сопротивления основываясь на волатильности финансового инструмента. Индикатор позволяет определить точки входа в рынок в момент преодоления ценой динамического уровня поддержки/сопротивления и установить обоснованный уровень фиксации убытка/прибыли. Индикатор является простым и эффективным инструментом который (в зависимости от настроек параметров) может найти применение практич
EasyTrend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный продукт является трендовым индикатором технического анализа который позволяет открыть позицию в самом начале значительного движения цены. Важнейшими качествами представленного индикатора является: Способность максимально долго следовать тренду для получения всей потенциальной прибыли; Минимизация потенциальных убытков при развороте тренда или значительной коррекции.  Индикатор имеет широкий спектр настраиваемых параметров позволяющих эффективно использовать его на любом рынке. Инд
Step RSI AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской разработкой основанной на классическом индикаторе технического анализа - RSI. Для сглаживания резких колебаний значений индикатора применяется фильтр отсекающий слабые изменения и акцентирующий внимание трейдера на сильных колебаниях значений. Индикатор не перерисовывается на сформированных барах. Для большей эффективности данного индикатора его следует использовать совместно с индикаторами, идентифицирующим направление тренда, а также уровни поддержки
Bulls or Bears AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор на новом уровне реализует идею, заложенную в классические индикаторы технического анализа - "Bulls" / "Bears". Индикатор "Bulls or Bears AM" отображает разность максимальной и минимальной цен за текущий период времени и значений канала, построенного по максимальным и минимальным ценам за больший период. Рост значений индикатора выше нуля говорит о том, что максимальная цена за текущий период больше среднего значения максимальных цен за период, выбранный в качестве параме
Market Pulse AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Индикаторы
Представленный индикатор анализирует направление краткосрочного и долгосрочного тренда за заданные периоды, учитывая волатильность рынка. Такой подход позволяет совместить высокую чувствительность индикатора с высокой вероятностью исполнения его сигналов. Принцип использования предельно прост: гистограмма индикатора больше 0 - сигнал покупки / гистограмма индикатора меньше 0 - сигнал продажи. Индикатор позволяет настроить два типа параметров: быстрый пульс / медленный пульс. Рациональным будет о
ASC Signal AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Сигнальный индикатор отмечающий точки покупки/продажи. В данной версии дополнен точками оптимального SL.  Рекомендуется к применению совместно с индикатором тренда, для фильтрации сигналов. Индикатор имеет лишь один настраиваемый параметр, определяющий его чувствительность, что сильно упрощает настройку индикатора к текущему рынку и стилю торговли пользователя. Сигналы индикатора подаются только после полного формирования бара. Индикатор может быть использован для торговли на любом рынке. Его ба
DSS Candles AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Данный индикатор раскрашивает свечи графика цены в соответствии с данными индикатора DSS Oscillator AM . DSS Oscillator AM  является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора ( Double Smoothed Stochastic ) разработанного William Blau и Walter Bressert.  Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора. Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов. Сигналом о смене направления движения цен
Deep River AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской реализацией классической торговой идеи: Скользящие средние разных периодов расходятся со временем на усиливающемся тренде и сходятся на ослабляющемся тренде. Предлагаемый продукт позволяет наглядно продемонстрировать: Направление движения цены; Временные откаты цены; Зоны разнонаправленного движения цены. А именно: Линии индикатора идут вверх и расходятся друг от друга - сильный бычий тренд; Линии индикатора идут вниз и расходятся друг от друга - сильн
AlphaTrend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор основываясь на показаниях волатильности финансового инструмента строит на графике цены динамические уровни S/R. Индикатор определяет тренд и указывает на точки возможного входа, формируемые локальными максимумами/минимумами. Индикатор позволяет оповещать пользователя о своих сигналах отправляя сообщения на терминал и электронную почту. Индикатор не перерисовывается и не пересчитывается. Сигналы при работе с индикатором: Появление красной стрелки над графиком цены – возмо
REI Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный продукт является авторской реализацией индикатора REI (Range Expansion Index) разработанного Thomas DeMark. REI Oscillator AM - это индикатор который измеряет скорость изменения цены и сигнализирует о состояниях перекупленности/перепроданности, если цена демонстрирует слабость или силу. Значение индикатора меняется в переделах от -100 до +100. Thomas DeMark  предлагает использовать период по умолчанию равный 8 и следующий алгоритм использования индикатора: Когда цена поднимается в
Fractal Levels AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской разработкой на основе идеи заложенной в классический индикатор технического анализа - Fractals. Индикатор Fractals  позволяет определить значимую для анализа впадину либо вершину на графике цен рассматриваемого финансового инструмента. Непосредственно фрактал на графике цены состоит из свечей, средняя из которых является либо самой высокой (фрактал вверх), либо самой низкой (фрактал вниз) из всех взятых для анализа свечей.  В оригинальном индикаторе дл
DSS Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является авторской реализацией дважды сглаженного стохастического осцилятора ( Double Smoothed Stochastic ) разработанного William Blau и Walter Bressert.  Расчет значений во многом аналогичен расчету классического стохастического осциллятора. Индикатор учитывает расположение текущей цены относительно локальных максимумов/минимумов. Индикатор подает сигналы о смене своего направления и/или о входе/выходе в зону перекупленности/перепроданности. Сигнал подается после завер
FraMA Trend AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Представленный индикатор является по сути отдельной торговой системой. Индикатор самостоятельно определяет точки входа и точки установки защитных стоп приказов. Данный продукт может быть полезен как начинающим так и опытным трейдерам поскольку  разработан на базе проверенных временем и профессиональными трейдерами решений. На полностью сформированных барах индикатор не перерисовывается. Индикатор имеет возможность отправки уведомлений на терминал и электронную почту. Технически индикатор предста
FraMA Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Индикаторы
Технически индикатор представляет собой разницу двух фрактальных адаптивных скользящих средних. Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FraMA) — это умная адаптивная скользящая средняя, ​​разработанная Джоном Элерсом. FraMA учитывает изменения цен и точно следует за уровнем цены, оставаясь прямой в моменты колебания цены. FraMA использует тот факт, что рынки фрактальны и динамически корректирует ретроспективный период, основанный на этой фрактальной геометрии. Индикатор имеет возможность отпр
